Les télécommunications sont un secteur étroitement réglementé, mais les entreprises de télécommunications doivent déplacer rapidement pour rester à la pointe des dernières avancées en technologie et de demande des clients. La RPA peut aider les entreprises de télécommunications à rester agile et en conformité, voici comment :

1. Rationaliser les applications et l’infrastructure

Les entreprises de télécommunications s’appuient sur un mélange de systèmes et de solutions logicielles pour maintenir l’intégrité de leurs réseaux et l’efficacité de leurs services. Elles peuvent cartographier des réseaux dans Microsoft Visio, exploiter ces réseaux pour extraire des données de processus avec IBM Process Mining, ou encore utiliser une plateforme de calcul numérique comme MATLAB pour approfondir encore davantage les informations générées par le process mining.

Faire en sorte que tous ces systèmes disparates puissent partager des données entre eux peut sembler intimidant, mais la RPA facilite la tâche. C’est parce que la RPA constitue un point d’intégration universel. L’équipe informatique n’a pas besoin d’écrire un code spécial ou de construire de nouvelles API pour faciliter la connexion au système. Au lieu de cela, les bots peuvent être programmés pour suivre les mêmes étapes qu’un travailleur humain suivrait pour transférer des données d’un outil de cartographie de réseau à une solution de process mining vers une plateforme de calcul numérique. En prime, les bots sont également beaucoup moins susceptibles de faire des erreurs lorsqu’ils déplacent les données entre les systèmes.

Les bots RPA ont également une évolutivité presque infinie. Si un CSP choisit une solution RPA avec exécution simultanée intégrée, les équipes peuvent exécuter plusieurs bots à la fois sur une seule machine. Cela permet de multiples transferts de données entre plusieurs systèmes simultanément, accélérant considérablement la vitesse des processus automatisés.

2. Automatiser la gestion du réseau

Le trafic réseau augmente de 40 à 50 % tous les 12 à 16 mois, et les fournisseurs de services de communication doivent s’assurer que leur infrastructure est en mesure de le gérer. Chaque fois qu’un réseau ralentit ou se déconnecte, cela représente une perte potentielle de clients et de revenus.

La RPA, associée au traitement de l’IA, peut permettre d’automatiser l’optimisation des réseaux afin que les incidents soient traités en temps réel avec une intervention humaine minimale. Cela garantit que l’expérience utilisateur reste toujours excellente.

Par exemple, une entreprise pourrait utiliser des algorithmes de machine learning et d’IA pour analyser les données d’utilisation du réseau. Cette analyse peut identifier des indicateurs particuliers qui signalent des problèmes de réseau potentiels, tels que le nombre d’utilisateurs simultanés ou la force du signal. Un système de gestion des business rules peut être utilisé pour définir les étapes appropriées du workflow lorsque ces indicateurs atteignent des seuils critiques. Lorsque ces seuils sont atteints, l’IA peut alerter un bot RPA pour qu’il prenne des mesures en fonction des business rules établies. Le bot RPA peut extraire les données du réseau, les intégrer à un rapport et envoyer ce rapport aux techniciens du réseau afin qu’ils puissent intervenir pour atténuer l’impact potentiel de l’incident.

3. Assurer la conformité

La Federal Communications Commission (FCC) soumet le secteur des télécommunications à de lourdes réglementations, notamment des lois anti-trust, de licence et de tarification. Rester conforme aux mandats réglementaires peut être chronophage et laborieux, mais la RPA peut alléger la charge administrative.

Tout ce qu’une entreprise doit faire, c’est planifier un groupe de bots sans surveillance pour collecter régulièrement les données de conformité pertinentes à partir des systèmes spécifiés et les compiler dans une feuille de calcul centralisée. L’entreprise aura toujours accès à des informations de conformité mises à jour en cas de besoin. Les données seront également probablement plus précises que si un employé les collectait, car les bots RPA ne font pas d’erreurs de transcription.

4. Gérer les métadonnées

Les entreprises de télécommunications et de médias convergent de plus en plus, chacune dépendant de l’autre pour exploiter pleinement la valeur de ses offres. En conséquence, de plus en plus d’entreprises de télécommunications se diversifient dans les services de contenu et de médias afin de varier leurs sources de revenus.

La RPA peut aider les entreprises de télécommunications à gérer plus intelligemment leurs offres de contenu. Par exemple, grâce à la reconnaissance optique de caractères (OCR) et au traitement par IA, la RPA peut extraire des données non structurées du contenu et les saisir dans un système de gestion de contenu tel que Salesforce, où ces données peuvent être employées à des fins de balisage et de catégorisation. Cette catégorisation facilite ensuite la fourniture de contenu et de suggestions publicitaires personnalisés aux utilisateurs.

5. Faites preuve de plus d’innovation

Les solutions RPA contemporaines comme IBM RPA offrent des outils de création de bots low code qui permettent à chaque membre de l’équipe de créer des bots logiciels efficaces, qu’il possède ou non des connaissances techniques avancées. Lorsque n’importe qui peut automatiser, la porte à une innovation accrue est ouverte.

Par exemple, les représentants du service client disposent d’une visibilité directe sur les étapes du parcours client qui pourraient tirer avantage de l’automatisation. Les techniciens sur le terrain peuvent avoir des idées sur la manière de rationaliser la planification des services. Lorsque les entreprises de télécommunications rendent les logiciels RPA accessibles à tous, elles donnent à chaque employé les moyens d’accélérer la transformation opérationnelle.