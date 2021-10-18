Sous l’impulsion de l’Internet des objets (IdO), de la 5G et de edge computing, l’utilisation des services de télécommunications explose. Elle présente d’importantes opportunités de revenus pour les fournisseurs de services de communication (CSP), mais elle pose également des défis de taille. Un grand nombre d’utilisateurs envoient d’énormes quantités de données via leurs réseaux, et les entreprises de télécommunications ont constaté que même les fonctions organisationnelles de base, comme le support client et l’exécution des commandes, sont de plus en plus compliquées.
Pour relever ces défis, les fournisseurs de services de télécommunications se tournent vers l’automatisation. En fait, les télécommunications sont l’un des secteurs où les niveaux d’adoption de l’automatisation robotisée des processus (RPA) sont les plus élevés.
L’automatisation robotisée des processus (RPA) est une méthode d’automatisation qui utilise des robots logiciels pour exécuter des processus métier simples, structurés et répétitifs, comme la saisie de données. Lors du déploiement de la technologie RPA, les utilisateurs créent des bots et les programment pour qu’ils imitent les étapes spécifiques qu’un employé humain effectuerait pour réaliser la même tâche.
Par exemple, de nombreuses entreprises de télécommunications utilisent la RPA pour rationaliser le traitement des factures. Dans ce cas, le bot suivrait un script comme celui-ci :
D’autres exemples très répandus de mise en œuvre de la RPA dans les télécommunications comprennent le traitement des nouvelles commandes, l’ajout de nouvelles données clients dans un CRM et la génération de factures automatisées pour les abonnés.
Mais ces utilisations ne font qu’effleurer le potentiel de la RPA. Lorsqu’elle est associée au traitement de l’intelligence artificielle (IA), à des outils de création low-code, à l’exécution simultanée de bots et à des solutions d’automatisation complètes, la RPA permet aux CSP de transformer radicalement leurs écosystèmes technologiques pour le mieux.
Avec les progrès de la technologie des télécommunications, les attentes du public ont également évolué. Les particuliers et les entreprises dépendent tous de capacités de communication et de calcul à haut débit et à grande puissance pour traiter les quantités croissantes de données qu’ils utilisent quotidiennement.
Les entreprises de télécommunications doivent transformer leurs opérations pour répondre à la demande à l’ère de la 5G et de l’IdO. Elles doivent cesser de se considérer comme de simples fournisseurs de réseaux et se réinventer en tant que plateforme cloud hybride capable d’évoluer pour prendre en charge des volumes croissants de données, de services vocaux et multimédias.
Les entreprises de télécommunications sont confrontées à deux impératifs dans ce parcours :
La RPA est essentielle pour répondre à ces deux impératifs. Ci-dessous, nous vous présentons huit façons dont la RPA aide le secteur à évoluer.
Les télécommunications sont un secteur étroitement réglementé, mais les entreprises de télécommunications doivent déplacer rapidement pour rester à la pointe des dernières avancées en technologie et de demande des clients. La RPA peut aider les entreprises de télécommunications à rester agile et en conformité, voici comment :
Les entreprises de télécommunications s’appuient sur un mélange de systèmes et de solutions logicielles pour maintenir l’intégrité de leurs réseaux et l’efficacité de leurs services. Elles peuvent cartographier des réseaux dans Microsoft Visio, exploiter ces réseaux pour extraire des données de processus avec IBM Process Mining, ou encore utiliser une plateforme de calcul numérique comme MATLAB pour approfondir encore davantage les informations générées par le process mining.
Faire en sorte que tous ces systèmes disparates puissent partager des données entre eux peut sembler intimidant, mais la RPA facilite la tâche. C’est parce que la RPA constitue un point d’intégration universel. L’équipe informatique n’a pas besoin d’écrire un code spécial ou de construire de nouvelles API pour faciliter la connexion au système. Au lieu de cela, les bots peuvent être programmés pour suivre les mêmes étapes qu’un travailleur humain suivrait pour transférer des données d’un outil de cartographie de réseau à une solution de process mining vers une plateforme de calcul numérique. En prime, les bots sont également beaucoup moins susceptibles de faire des erreurs lorsqu’ils déplacent les données entre les systèmes.
Les bots RPA ont également une évolutivité presque infinie. Si un CSP choisit une solution RPA avec exécution simultanée intégrée, les équipes peuvent exécuter plusieurs bots à la fois sur une seule machine. Cela permet de multiples transferts de données entre plusieurs systèmes simultanément, accélérant considérablement la vitesse des processus automatisés.
Le trafic réseau augmente de 40 à 50 % tous les 12 à 16 mois, et les fournisseurs de services de communication doivent s’assurer que leur infrastructure est en mesure de le gérer. Chaque fois qu’un réseau ralentit ou se déconnecte, cela représente une perte potentielle de clients et de revenus.
La RPA, associée au traitement de l’IA, peut permettre d’automatiser l’optimisation des réseaux afin que les incidents soient traités en temps réel avec une intervention humaine minimale. Cela garantit que l’expérience utilisateur reste toujours excellente.
Par exemple, une entreprise pourrait utiliser des algorithmes de machine learning et d’IA pour analyser les données d’utilisation du réseau. Cette analyse peut identifier des indicateurs particuliers qui signalent des problèmes de réseau potentiels, tels que le nombre d’utilisateurs simultanés ou la force du signal. Un système de gestion des business rules peut être utilisé pour définir les étapes appropriées du workflow lorsque ces indicateurs atteignent des seuils critiques. Lorsque ces seuils sont atteints, l’IA peut alerter un bot RPA pour qu’il prenne des mesures en fonction des business rules établies. Le bot RPA peut extraire les données du réseau, les intégrer à un rapport et envoyer ce rapport aux techniciens du réseau afin qu’ils puissent intervenir pour atténuer l’impact potentiel de l’incident.
La Federal Communications Commission (FCC) soumet le secteur des télécommunications à de lourdes réglementations, notamment des lois anti-trust, de licence et de tarification. Rester conforme aux mandats réglementaires peut être chronophage et laborieux, mais la RPA peut alléger la charge administrative.
Tout ce qu’une entreprise doit faire, c’est planifier un groupe de bots sans surveillance pour collecter régulièrement les données de conformité pertinentes à partir des systèmes spécifiés et les compiler dans une feuille de calcul centralisée. L’entreprise aura toujours accès à des informations de conformité mises à jour en cas de besoin. Les données seront également probablement plus précises que si un employé les collectait, car les bots RPA ne font pas d’erreurs de transcription.
Les entreprises de télécommunications et de médias convergent de plus en plus, chacune dépendant de l’autre pour exploiter pleinement la valeur de ses offres. En conséquence, de plus en plus d’entreprises de télécommunications se diversifient dans les services de contenu et de médias afin de varier leurs sources de revenus.
La RPA peut aider les entreprises de télécommunications à gérer plus intelligemment leurs offres de contenu. Par exemple, grâce à la reconnaissance optique de caractères (OCR) et au traitement par IA, la RPA peut extraire des données non structurées du contenu et les saisir dans un système de gestion de contenu tel que Salesforce, où ces données peuvent être employées à des fins de balisage et de catégorisation. Cette catégorisation facilite ensuite la fourniture de contenu et de suggestions publicitaires personnalisés aux utilisateurs.
Les solutions RPA contemporaines comme IBM RPA offrent des outils de création de bots low code qui permettent à chaque membre de l’équipe de créer des bots logiciels efficaces, qu’il possède ou non des connaissances techniques avancées. Lorsque n’importe qui peut automatiser, la porte à une innovation accrue est ouverte.
Par exemple, les représentants du service client disposent d’une visibilité directe sur les étapes du parcours client qui pourraient tirer avantage de l’automatisation. Les techniciens sur le terrain peuvent avoir des idées sur la manière de rationaliser la planification des services. Lorsque les entreprises de télécommunications rendent les logiciels RPA accessibles à tous, elles donnent à chaque employé les moyens d’accélérer la transformation opérationnelle.
La satisfaction des clients chute de 30 % s’il faut plus d’une journée pour résoudre un problème avec un fournisseur de télécommunications. Malheureusement, la résolution des problèmes dans le secteur des télécommunications prend en moyenne 4,1 jours.
L’expérience client dans le domaine des télécommunications pourrait nécessiter certains efforts, mais cela signifie également qu’il existe de nombreuses opportunités pour les entreprises qui s’engagent à fournir un meilleur service. La RPA peut jouer un rôle clé pour attirer et fidéliser davantage de clients en créant des expériences client plus convaincantes et personnalisées.
La RPA excelle dans ce que l’on appelle les « activités de pivotement » (c’est-à-dire le déplacement de données entre les systèmes). La RPA est donc la mieux placée pour accélérer le traitement des commandes. Imaginez ce scénario : un client passe une commande par le biais d’un chatbot activé par l’IA, également connu sous le nom d’« agent conversationnel intelligent » (IVA). Le chatbot transmet la commande à un bot RPA, qui saisit les données de commande du client dans le système de gestion des stocks dès qu’elle a été passée, la commande est immédiatement lancée.
La RPA peut également accélérer le processus de provisioning services aux utilisateurs tout en permettant aux représentants du service client de livrer une touche plus personnelle. Par exemple, disons qu’un client vous appelle pour passer une commande de nouveau service internet à établir dans son entreprise. Lorsque le client est au téléphone, le représentant du service client peut exécuter un bot RPA en arrière-plan pour intégrer les détails de la commande dans un système de répartition ou de gestion de flotte comme Verizon Connect. Il n’est pas nécessaire de mettre le client en attente, et le représentant du service client peut continuer à répondre aux questions des clients pendant que la RPA traite la commande.
La RPA peut être utilisée de la même manière en magasin. Par exemple, disons qu’un client achète un nouveau smartphone et doit configurer un service auprès du fournisseur. Un vendeur peut demander à la RPA d’entrer les données du client dans le système de facturation pendant qu’il présente au client les fonctionnalités du nouveau téléphone.
Dans chaque cas, la RPA favorise un niveau d’assistance client plus élevé et augmente la probabilité que les demandes des clients soient satisfaites dans la journée.
Les clients veulent une résolution rapide de leurs demandes, mais ils ne veulent pas que le service client devienne mécanique. L’automatisation peut rapidement devenir décourageante à moins qu’elle ne soit associée à l’intervention humaine. La bonne nouvelle, c’est que la RPA permet une approche plus personnalisée de l’engagement client.
Les exemples de gestion des commandes et de l’approvisionnement ci-dessus illustrent des scénarios dans lesquels la RPA permet aux représentants du service client de fournir un service plus attrayant sans pour autant sacrifier l’efficacité. Cependant, la combinaison de la RPA et de l’IA peut garantir que l’automatisation ne semble pas trop robotique et trop froide, même en l’absence d’employés humains.
Par exemple, vous pouvez utiliser l’IA et les fonctionnalités de machine learning pour analyser les habitudes des clients et créer des offres et des promotions sur mesure. La RPA peut ensuite communiquer ces offres via un chatbot, un SMS ou même des campagnes d’e-mail automatisées grâce à une solution de marketing comme HubSpot.
Le suivi de l’activité des concurrents et des clients est un élément essentiel de la business intelligence, et la RPA peut y contribuer en collectant et en agrégeant de gros volumes de données.
Par exemple, une entreprise peut exécuter des scripts avec des bots RPA pour consulter les sites web de ses concurrents, collecter les données de prix qui y sont affichées et les saisir dans une feuille de calcul centralisée. En planifiant ce travail régulièrement, l’entreprise disposera de rapports à jour sur les activités de ses concurrents.
La compréhension des schémas d’utilisation des données par les consommateurs peut aider les entreprises de télécommunications à planifier les mises à jour de leur infrastructure afin de mieux répondre aux demandes des clients. La RPA peut faciliter la prise en charge de ces données en les collectant à partir d’un système de gestion de réseau performance tel que Riverbed et en les regroupant dans une feuille de calcul centralisée à laquelle les membres de l’équipe concernés peuvent facilement accéder.
Les entreprises de télécommunications investissent de plus en plus dans les infrastructures et les réseaux afin de répondre à la demande croissante des clients et à l’évolution des technologies. Cependant, ces mises à niveau nécessaires peuvent rapidement grever les revenus. McKinsey prévoit que le coût total de possession des réseaux pourrait doubler d’ici 2025.
Les entreprises de télécommunications doivent maximiser le retour sur investissement de ces technologies en veillant à ce que la technologie fonctionne de manière optimale et en réduisant les coûts opérationnels. La RPA est essentielle pour atteindre ces deux objectifs.
La RPA permet d’automatiser les tâches basiques comme la mise à jour des dossiers clients. Combinée au traitement de l’IA, elle peut également permettre d’automatiser des fonctions plus avancées comme la gestion du réseau. Dans les deux cas, la RPA permet une prestation de services plus efficace en automatisant des processus généralement manuels, ce qui permet d’améliorer la satisfaction des clients, d’augmenter le nombre d’abonnés et d’accroître le chiffre d’affaires conservé. Pendant ce temps, les employés peuvent consacrer plus de temps à des tâches à forte valeur ajoutée telles que l’innovation en matière de processus et de produits et la résolution de problèmes clients complexes.
En outre, l’automatisation facilite la surveillance des performances du réseau, la planification de l’extension de l’infrastructure et l’optimisation selon les besoins. Cela signifie que les entreprises de télécommunications consacrent moins de temps et d’argent à la maintenance et plus de temps à récolter les fruits d’un réseau efficace.
IBM propose une solution RPA complète et low code qui aide les entreprises de télécommunications à automatiser les processus métier et informatiques à l’échelle. Avec IBM Robotic Process Automation, les entreprises peuvent combiner la facilité et la rapidité de la RPA traditionnelle avec des informations d’IA opérationnalisées pour une automatisation intelligente et une transformation numérique accélérée.
