L'automatisation robotisée des processus (RPA) aide le secteur de la vente au détail à rationaliser les workflows critiques, à offrir des expériences client attrayantes et à s'adapter à un monde de plus en plus numérique. Voici comment.
Comme le savent les dirigeants du secteur de la vente au détail et des biens de consommation, l'acte apparemment simple de livrer un produit entre les mains d'un client nécessite une orchestration complexe de processus, notamment la gestion des stocks, la planification des magasins, les prévisions de ventes, la gestion des ressources de l'entreprise (ERP) et le service client. À mesure que les attentes des clients évoluent, que les chaînes d’approvisionnement deviennent plus agiles et que les expériences omnicanales deviennent la norme, les entreprises de vente au détail se retrouvent à naviguer dans un environnement commercial de plus en plus complexe.
Capgemini estime que la Vente au détail pourrait économiser jusqu’à 340 milliards de dollars par an en automatisant des processus clés tels que les retours clients, la chaîne d’approvisionnement, la mise à jour des bases de données clients, la gestion des registres de stock et plus. L’un des moyens les plus efficaces d’atteindre ce niveau d’automatisation dans le secteur de la vente au détail est l’automatisation robotisée des processus (RPA), une forme d’automatisation qui utilise des bots logiciels pour effectuer des tâches structurées et répétitives généralement gérées par des humains.
Lors de l’implémentation de la RPA, vous créez des bots qui suivent des scripts définis pour reproduire les étapes qu’un travailleur humain suivrait pour accomplir une tâche dans un environnement logiciel. La RPA a été largement adoptée dans les secteurs de la vente au détail et du e-commerce, car elle permet d’automatiser et de rationaliser une grande partie des interactions entre les personnes, les processus et les applications qui sous-tendent aujourd’hui les stratégies de distribution réussies.
Comme les bots RPA imitent les actions humaines, ils peuvent servir de points d'intégration universels, permettant même aux applications et aux systèmes logiciels dépourvus d'API de s'intégrer. Si un membre de l'équipe devait transférer des données d'une feuille de calcul vers un système de gestion de la relation client (CRM), un bot pourrait simplement être scripté pour transférer ces données entre les systèmes de la même manière qu'un humain. Aucune expertise supplémentaire en programmation n’est nécessaire.
Dans la vente au détail, la RPA est généralement appliquée à des tâches répétitives telles que la collecte de données, le suivi de l’état des stocks et le traitement des retours simples des clients.
Le principal avantage de la RPA dans le secteur de la vente au détail est qu’elle permet aux employés humains de confier des tâches répétitives à des collègues robotiques afin que les employés puissent se concentrer sur des tâches plus créatives, stratégiques et à valeur ajoutée. Par exemple, la RPA peut réduire les erreurs dans des tâches telles que la transcription des données, les commandes et le support client. Les bots sans assistance peuvent être programmés pour gérer des tâches reproductibles telles que les mises à jour de base de données 24 heures sur 24, accélérant ainsi les délais d’exécution. La RPA peut également être utilisée en combinaison avec des chatbots alimentés par l’IA pour aider les clients et les agents de service client avec des tâches de base telles que les demandes de renseignements sur les produits ou le processus de retour. Lorsqu’un client ou un membre de l’équipe fait une demande (par exemple, en vérifiant le statut d’une commande), le chatbot peut transmettre la demande à un bot RPA pour l’exécution de la tâche.
Seule, la RPA automatise les tâches simples, chronophages et basées sur des règles. Cependant, la RPA peut également constituer une passerelle précieuse vers des efforts d’automatisation plus étendus en raison de son faible coût, de sa relative facilité de configuration et de son potentiel d’intégration de plusieurs systèmes disparates. Les principales solutions RPA tirent souvent parti de plateformes low code ou no-code qui permettent aux utilisateurs ayant peu de connaissances techniques de créer des scripts efficaces pour les bots, faisant de la RPA un point de départ accessible pour l’hyperautomatisation et l’optimisation plus large des processus.
Une fois la RPA en place, les enseignes peuvent s’appuyer sur cette base pour automatiser des tâches de plus en plus complexes en complétant les capacités de base de la RPA grâce à des outils avancés d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning. Par exemple, un système de gestion des business rules (BRMS) peut aider les bots RPA à imiter les activités humaines, mais aussi à prendre des décisions plus intelligentes sur les tâches à effectuer et quand les effectuer. Le logiciel d'automatisation du workflow peut créer des processus RPA entièrement autonomes, supervisés par l'IA. Grâce aux algorithmes de process mining, les enseignes peuvent même explorer les données relatives aux performances de la RPA et identifier d’autres moyens d’optimiser le déploiement de la RPA.
Dans le contexte de la vente au détail, la RPA peut être déployée pour exécuter à la fois des fonctions administratives et des fonctions en contact avec la clientèle. Elle peut accomplir toute tâche qui nécessite des étapes définies et répétitives ou la manipulation de données structurées. Les applications typiques de la RPA dans le commerce de détail comprennent les suivantes :
La RPA automatise les tâches répétitives à l’avantage des clients et des employés. Les employés peuvent se concentrer sur des tâches plus gratifiantes, plus engageantes et plus organisationnelles, ce qui améliore la satisfaction au travail et la productivité. De même, les clients apprécient la facilité et la rapidité des services fournis par la RPA, qui améliorent la satisfaction des clients et ont une incidence directe sur les revenus. Selon PwC, les clients sont prêts à dépenser 16 % de plus en échange d'une expérience client exceptionnelle.
Voici quelques-uns des avantages spécifiques de la RPA dans le secteur de la vente au détail :
La RPA est la plus efficace pour automatiser les tâches manuelles, répétitives, sujettes aux erreurs et basées sur des données structurées, avec peu ou pas de possibilités pour les employés d'apporter une valeur ajoutée. C’est également un moyen efficace de faire communiquer des systèmes disparates entre eux. Voici quelques-uns des cas d'utilisation de la RPA les plus courants dans le secteur de la vente au détail :
IBM propose une solution RPA complète et low-code qui aide les détaillants à automatiser les processus métier et informatiques à l’échelle. Avec IBM Robotic Process Automation, les entreprises peuvent combiner la facilité et la rapidité de la RPA traditionnelle avec des informations d'IA opérationnalisées pour une automatisation intelligente et une transformation numérique accélérée.
Pour en savoir plus, consultez RPA : un guide d’achat sans matraquage et inscrivez-vous à la version d’essai gratuite du logiciel IBM Robotic Process Automation.
Découvrez comment IBM Robotic Process Automation peut bénéficier à votre organisation en réalisant 992 000 $ de bénéfices et un ROI de 124 %.
Découvrez le rôle de la RPA dans l’automatisation des processus informatiques, qu’il s’agisse d’intensifier la transformation numérique ou de mener des projets d’automatisation orientés entreprise.
IBM Robotic Process Automation est un logiciel qui vise à automatiser les tâches back-office répétitives et chronophages en utilisant des robots logiciels qui imitent les actions humaines sur un ordinateur. Il fait partie de la solution d’automatisation des processus métier d’IBM.