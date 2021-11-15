Balises
10 moyens essentiels d'appliquer la Robotic Process Automation (RPA) dans le secteur de la vente au détail

Publié 15 novembre 2021
Photo ronde représentant un vendeur et un client devant des piles de jeans

L'automatisation robotisée des processus (RPA) aide le secteur de la vente au détail à rationaliser les workflows critiques, à offrir des expériences client attrayantes et à s'adapter à un monde de plus en plus numérique. Voici comment.

Comme le savent les dirigeants du secteur de la vente au détail et des biens de consommation, l'acte apparemment simple de livrer un produit entre les mains d'un client nécessite une orchestration complexe de processus, notamment la gestion des stocks, la planification des magasins, les prévisions de ventes, la gestion des ressources de l'entreprise (ERP) et le service client. À mesure que les attentes des clients évoluent, que les chaînes d’approvisionnement deviennent plus agiles et que les expériences omnicanales deviennent la norme, les entreprises de vente au détail se retrouvent à naviguer dans un environnement commercial de plus en plus complexe.

Capgemini estime que la Vente au détail pourrait économiser jusqu’à 340 milliards de dollars par an en automatisant des processus clés tels que les retours clients, la chaîne d’approvisionnement, la mise à jour des bases de données clients, la gestion des registres de stock et plus. L’un des moyens les plus efficaces d’atteindre ce niveau d’automatisation dans le secteur de la vente au détail est l’automatisation robotisée des processus (RPA), une forme d’automatisation qui utilise des bots logiciels pour effectuer des tâches structurées et répétitives généralement gérées par des humains.

 

Qu’est-ce que l'automatisation robotisée des processus (RPA) dans le secteur de la vente au détail ?

Lors de l’implémentation de la RPA, vous créez des bots qui suivent des scripts définis pour reproduire les étapes qu’un travailleur humain suivrait pour accomplir une tâche dans un environnement logiciel. La RPA a été largement adoptée dans les secteurs de la vente au détail et du e-commerce, car elle permet d’automatiser et de rationaliser une grande partie des interactions entre les personnes, les processus et les applications qui sous-tendent aujourd’hui les stratégies de distribution réussies.

Comme les bots RPA imitent les actions humaines, ils peuvent servir de points d'intégration universels, permettant même aux applications et aux systèmes logiciels dépourvus d'API de s'intégrer. Si un membre de l'équipe devait transférer des données d'une feuille de calcul vers un système de gestion de la relation client (CRM), un bot pourrait simplement être scripté pour transférer ces données entre les systèmes de la même manière qu'un humain. Aucune expertise supplémentaire en programmation n’est nécessaire.

Dans la vente au détail, la RPA est généralement appliquée à des tâches répétitives telles que la collecte de données, le suivi de l’état des stocks et le traitement des retours simples des clients.

L'importance de la RPA dans le secteur de la vente au détail

Le principal avantage de la RPA dans le secteur de la vente au détail est qu’elle permet aux employés humains de confier des tâches répétitives à des collègues robotiques afin que les employés puissent se concentrer sur des tâches plus créatives, stratégiques et à valeur ajoutée. Par exemple, la RPA peut réduire les erreurs dans des tâches telles que la transcription des données, les commandes et le support client. Les bots sans assistance peuvent être programmés pour gérer des tâches reproductibles telles que les mises à jour de base de données 24 heures sur 24, accélérant ainsi les délais d’exécution. La RPA peut également être utilisée en combinaison avec des chatbots alimentés par l’IA pour aider les clients et les agents de service client avec des tâches de base telles que les demandes de renseignements sur les produits ou le processus de retour. Lorsqu’un client ou un membre de l’équipe fait une demande (par exemple, en vérifiant le statut d’une commande), le chatbot peut transmettre la demande à un bot RPA pour l’exécution de la tâche.

Seule, la RPA automatise les tâches simples, chronophages et basées sur des règles. Cependant, la RPA peut également constituer une passerelle précieuse vers des efforts d’automatisation plus étendus en raison de son faible coût, de sa relative facilité de configuration et de son potentiel d’intégration de plusieurs systèmes disparates. Les principales solutions RPA tirent souvent parti de plateformes low code ou no-code qui permettent aux utilisateurs ayant peu de connaissances techniques de créer des scripts efficaces pour les bots, faisant de la RPA un point de départ accessible pour l’hyperautomatisation et l’optimisation plus large des processus.

Une fois la RPA en place, les enseignes peuvent s’appuyer sur cette base pour automatiser des tâches de plus en plus complexes en complétant les capacités de base de la RPA grâce à des outils avancés d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning. Par exemple, un système de gestion des business rules (BRMS) peut aider les bots RPA à imiter les activités humaines, mais aussi à prendre des décisions plus intelligentes sur les tâches à effectuer et quand les effectuer. Le logiciel d'automatisation du workflow peut créer des processus RPA entièrement autonomes, supervisés par l'IA. Grâce aux algorithmes de process mining, les enseignes peuvent même explorer les données relatives aux performances de la RPA et identifier d’autres moyens d’optimiser le déploiement de la RPA.

Comment fonctionne la RPA dans la vente au détail

Dans le contexte de la vente au détail, la RPA peut être déployée pour exécuter à la fois des fonctions administratives et des fonctions en contact avec la clientèle. Elle peut accomplir toute tâche qui nécessite des étapes définies et répétitives ou la manipulation de données structurées. Les applications typiques de la RPA dans le commerce de détail comprennent les suivantes :

  • Collecte d'informations sur les employés à des fins administratives telles que l'intégration, la paie et la planification
  • Génération et traitement des factures standard
  • Répondre aux questions fréquentes des clients via chatbot
  • Collecte et agrégation des rapports de registre
  • Envoi de messages automatisés aux clients et aux fournisseurs
Les avantages de la RPA dans le secteur de la vente au détail

La RPA automatise les tâches répétitives à l’avantage des clients et des employés. Les employés peuvent se concentrer sur des tâches plus gratifiantes, plus engageantes et plus organisationnelles, ce qui améliore la satisfaction au travail et la productivité. De même, les clients apprécient la facilité et la rapidité des services fournis par la RPA, qui améliorent la satisfaction des clients et ont une incidence directe sur les revenus. Selon PwC, les clients sont prêts à dépenser 16 % de plus en échange d'une expérience client exceptionnelle.

Voici quelques-uns des avantages spécifiques de la RPA dans le secteur de la vente au détail :

  • Engagement client amélioré : grâce à la RPA, les tâches liées aux clients, telles que le traitement des retours, la mise à jour des commandes et l'assistance par chat, peuvent être effectuées en temps réel et à la demande, ce qui permet à l'entreprise de proposer une expérience client de premier ordre. Lorsque les clients ont des besoins plus complexes, les employés peuvent consacrer plus de temps à fournir des solutions efficaces, car les tâches répétitives ne les accaparent plus.
  • Gestion plus efficace des stocks : la RPA peut suivre les données des stocks, alerter les équipes lorsque les niveaux de stock sont faibles et faciliter la gestion des stocks pour éviter les surstocks et les ruptures de stock.
  • Réduction des erreurs : la RPA a tendance à être moins sujette aux erreurs que les employés dans la saisie des données et la préparation des formulaires, ce qui permet un traitement plus précis des factures, la gestion des commandes et la tenue des registres en général.
  • Accès à des données plus stratégiques : la RPA peut faciliter la collecte et l'analyse des données relatives à l'opinion des clients, aux achats et aux transactions en magasin, ce qui peut éclairer les décisions stratégiques concernant la planification des magasins, les promotions, le lancement de nouveaux produits et la tarification.
  • Économies de coûts : la RPA peut effectuer les mêmes tâches que les employés en moins de temps, éliminant ainsi les erreurs humaines et réduisant considérablement les coûts opérationnels.
  • Augmentation des revenus : considérés dans l’ensemble, les avantages de la RPA peuvent générer des revenus en permettant aux entreprises de planifier plus intelligemment, de prendre des décisions plus stratégiques et d’offrir une expérience client améliorée qui incite les clients à revenir.

Cas d’utilisation de la RPA dans le secteur de la vente au détail

La RPA est la plus efficace pour automatiser les tâches manuelles, répétitives, sujettes aux erreurs et basées sur des données structurées, avec peu ou pas de possibilités pour les employés d'apporter une valeur ajoutée. C’est également un moyen efficace de faire communiquer des systèmes disparates entre eux. Voici quelques-uns des cas d'utilisation de la RPA les plus courants dans le secteur de la vente au détail :

  1. Gestion automatisée de la chaîne d’approvisionnement : le cycle procure-to-pay dépend fortement de la précision des données ainsi que de la préparation et de l’échange de nombreux documents. Pour rationaliser le processus, les détaillants peuvent créer des bots capables de copier les données des systèmes de gestion de la chaîne d’approvisionnement comme Oracle et SAP Ariba dans des formulaires de commande standardisés. Les bots RPA peuvent même envoyer des commandes via des portails en ligne. Les bots peuvent également aider à traiter les factures en saisissant les données qu’elles contiennent dans des systèmes comptables comme FreshBooks et Xerox.
  2. Gestion automatisée des stocks : les bots RPA peuvent s’assurer que les bases de données de stock sont continuellement mises à jour. Un bot pourrait être programmé pour s’exécuter à la fin de chaque journée, en utilisant les données de vente de chaque magasin pour mettre à jour les enregistrements dans les systèmes de gestion des stocks comme Zoho stock ou Square. S’il est équipé d’une fonctionnalité de traitement de l’IA, le bot pourrait même déterminer quand deux noms légèrement différents font référence au même produit, éliminant ainsi les erreurs de transcription. 
  3. Planification de l'offre et de la demande : les bots peuvent aider les détaillants à préparer les rapports nécessaires à des niveaux plus larges et plus stratégiques de planification de l'offre et de la demande. Les équipes peuvent automatiquement compiler des données provenant de plusieurs documents et sources dans une seule feuille de calcul à l’aide de bots assistés pour faciliter l’analyse. Si la solution RPA est capable d’exécuter plusieurs bots à la fois, de tels rapports complets peuvent être générés à tout moment.
  4. Gestion automatisée des commandes : la RPA peut optimiser les principaux éléments du processus de commande et de paiement. Les bots sans assistance peuvent être scriptés pour transférer des informations depuis des plateformes d'e-commerce telles que Shopify vers des systèmes de gestion d’entrepôts tels que Fishbol afin que les commandes puissent être traitées plus rapidement. Les chatbots d'agents conversationnels intelligents (IVA) peuvent également répondre aux questions des clients sur le statut de leurs commandes, en utilisant des bots RPA pour récupérer les informations requises auprès du système de gestion des commandes de l'entreprise.
  5. Faciliter l’analyse des ventes : la RPA peut aider les détaillants à obtenir des informations plus précises sur les comportements des consommateurs, les performances des magasins et d’autres points de données critiques. Des bots sans surveillance pourraient être programmés pour extraire régulièrement des données du système de point de vente de l’entreprise, comme NetSuite, et créer des rapports destinés aux dirigeants de l’entreprise pour examiner les chiffres de vente, les performances des magasins et d’autres tendances.
  6. Traitement des retours : la RPA peut faciliter les retours 24 heures sur 24, avec une intervention humaine minimale. Les chatbots intelligents et la technologie de réponse vocale interactive (SVI) peuvent guider le client tout au long du processus de retour. Pendant ce temps, les robots RPA peuvent fonctionner en arrière-plan pour mettre à jour les systèmes d'inventaire, les dossiers clients, les registres comptables et tout autre système impliqué dans le traitement du retour.
  7. Agents conversationnels automatisés : les attentes omnicanales des consommateurs de nos jours signifient que les clients souhaitent bénéficier du service via le canal qui leur convient le mieux pour le moment. Les chatbots peuvent être disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre aux questions des clients, et ils peuvent utiliser des bots pour effectuer des tâches de base pour les clients, comme fournir des réponses aux questions fréquemment posées. Les chatbots peuvent également agir en tant que fonctionnalités pour les agents du service client. Si les agents du service client traitent fréquemment les mêmes types de demandes, comme la réinitialisation des identifiants d’un client, ils peuvent demander de l’aide aux chatbots au lieu de faire le processus manuellement. Le chatbot, à son tour, transmet la demande à un RPA, qui l’exécute.
  8. Détection des fraudes : lorsque les équipes de prévention des fraudes rencontrent des commandes suspectes, elles peuvent utiliser des bots RPA pour enquêter. Plusieurs bots peuvent s'exécuter simultanément pour vérifier une commande en cours par rapport aux bases de données clients et à d'autres enregistrements, en tirant parti du traitement par l'IA pour identifier toute divergence susceptible d'indiquer une fraude
  9. Promotions sur mesure : un bot RPA peut transférer les données relatives aux achats antérieurs des clients d’un CRM comme Salesforce vers un système marketing comme HubSpot, où ces données peuvent être utilisées pour segmenter les clients pour des offres et des publicités sur mesure. La RPA peut également communiquer avec les clients à propos d’offres personnalisées via des chatbots et SVI, encourageant ainsi les clients à revenir.
  10. Planification des employés : de nombreux détaillants s'appuient sur une planification en flux tendu pour leurs magasins physiques et leurs centres de distribution. La RPA peut simplifier ce processus. Un robot RPA peut transférer des données relatives à la disponibilité des employés à partir de documents tels que des feuilles de calcul Excel et des formulaires Google vers un logiciel de planification des horaires des employés tel que Sling, où les responsables peuvent utiliser ces données pour créer des plannings.

RPA dans le secteur de la vente au détail et IBM

IBM propose une solution RPA complète et low-code qui aide les détaillants à automatiser les processus métier et informatiques à l’échelle. Avec IBM Robotic Process Automation, les entreprises peuvent combiner la facilité et la rapidité de la RPA traditionnelle avec des informations d'IA opérationnalisées pour une automatisation intelligente et une transformation numérique accélérée.

  • Cobmax Sales Center, un prestataire de services de télémarketing et de service client, a réduit ses opérations administratives de 50 % grâce à la solution IBM Robotic Process Automation.
  • Le distributeur pharmaceutique GAM a automatisé l’intégration des fournisseurs grâce à IBM Robotic Process Automation, libérant ainsi cinq heures-employés par jour.

Pour en savoir plus, consultez RPA : un guide d’achat sans matraquage et inscrivez-vous à la version d’essai gratuite du logiciel IBM Robotic Process Automation.

