Le principal avantage de la RPA dans le secteur de la vente au détail est qu’elle permet aux employés humains de confier des tâches répétitives à des collègues robotiques afin que les employés puissent se concentrer sur des tâches plus créatives, stratégiques et à valeur ajoutée. Par exemple, la RPA peut réduire les erreurs dans des tâches telles que la transcription des données, les commandes et le support client. Les bots sans assistance peuvent être programmés pour gérer des tâches reproductibles telles que les mises à jour de base de données 24 heures sur 24, accélérant ainsi les délais d’exécution. La RPA peut également être utilisée en combinaison avec des chatbots alimentés par l’IA pour aider les clients et les agents de service client avec des tâches de base telles que les demandes de renseignements sur les produits ou le processus de retour. Lorsqu’un client ou un membre de l’équipe fait une demande (par exemple, en vérifiant le statut d’une commande), le chatbot peut transmettre la demande à un bot RPA pour l’exécution de la tâche.

Seule, la RPA automatise les tâches simples, chronophages et basées sur des règles. Cependant, la RPA peut également constituer une passerelle précieuse vers des efforts d’automatisation plus étendus en raison de son faible coût, de sa relative facilité de configuration et de son potentiel d’intégration de plusieurs systèmes disparates. Les principales solutions RPA tirent souvent parti de plateformes low code ou no-code qui permettent aux utilisateurs ayant peu de connaissances techniques de créer des scripts efficaces pour les bots, faisant de la RPA un point de départ accessible pour l’hyperautomatisation et l’optimisation plus large des processus.

Une fois la RPA en place, les enseignes peuvent s’appuyer sur cette base pour automatiser des tâches de plus en plus complexes en complétant les capacités de base de la RPA grâce à des outils avancés d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning. Par exemple, un système de gestion des business rules (BRMS) peut aider les bots RPA à imiter les activités humaines, mais aussi à prendre des décisions plus intelligentes sur les tâches à effectuer et quand les effectuer. Le logiciel d'automatisation du workflow peut créer des processus RPA entièrement autonomes, supervisés par l'IA. Grâce aux algorithmes de process mining, les enseignes peuvent même explorer les données relatives aux performances de la RPA et identifier d’autres moyens d’optimiser le déploiement de la RPA.