Le rôle de la RPA dans l’automatisation des processus informatiques

En réponse, de nombreuses organisations modernisent leur infrastructure informatique et se préparent à accélérer les initiatives d’automatisation des processus dans l’ensemble de l’entreprise et des secteurs d’activité. Pour comprendre leurs efforts, nous avons sondé 566 professionnels des affaires et de l’informatique qui opèrent à l’échelle mondiale dans divers secteurs sur leurs priorités en matière de dépenses informatiques. Nous avons constaté que parmi les personnes interrogées, 47 % ont cité l’automatisation de l’infrastructure informatique et 42 % l’automatisation des processus métier parmi leurs principales priorités en matière de dépenses informatiques.

Principales priorités en matière de dépenses informatiques : se concentrer sur l’automatisation

Q : Dans quel(s) domaine(s) votre entreprise est-elle susceptible d’investir pour améliorer ses opérations ou la prestation de services ?

L’automatisation des processus informatiques pose des défis uniques. Les processus informatiques peuvent s’exécuter sur plusieurs plateformes et impliquer diverses technologies pour gérer un vaste éventail de ressources physiques et virtuelles. Des dizaines (et parfois des centaines) d’outils informatiques peuvent être utilisés auprès de divers fournisseurs disparates. La plupart n’échangent pas de données entre eux. Les entreprises informatiques réalisent qu’au fil du temps, elles ont organisé un arsenal d’outils informatiques vaste et diversifié. À l’ère du commerce numérique, ces outils doivent fonctionner ensemble comme des chaînes d’outils intégrées et interopérables dans lesquelles les processus informatiques peuvent être automatisés.



Les entreprises à la pointe du secteur recherchent désormais l’automatisation des processus informatiques et l’intégration de chaînes d’outils en tant que leviers. Leur objectif est de libérer et d’étendre les compétences et les ressources informatiques existantes à un plus large éventail d’initiatives commerciales et informatiques.