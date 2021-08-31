Le rôle de la RPA dans l’automatisation des processus informatiques

L’automatisation reste au cœur de nombreux programmes actuels de transformation numérique. Cependant, la plupart des initiatives d’automatisation sont axées sur l’entreprise et se concentrent sur l’amélioration de l’expérience client, la gestion des commandes, les ventes, le marketing, la finance et les opérations de la chaîne d’approvisionnement.
La transformation numérique a augmenté la charge de travail des équipes informatiques, obligeant les entreprises à prendre conscience de l’importance de l’automatisation des processus informatiques. Les compétences et les ressources informatiques sont devenues très sollicitées et se font rares. De nombreuses entreprises étaient aux prises avec des tâches informatiques manuelles et répétitives qui affectaient la productivité. Des retards inacceptables s’en sont suivis. De plus, les outils informatiques utilisés pour gérer l’infrastructure, les services d’infrastructure, les fournisseurs et les charges de travail sont souvent isolés, déconnectés et manquent de coordination pour résoudre des problèmes ou saisir de nouvelles opportunités.
En réponse, de nombreuses organisations modernisent leur infrastructure informatique et se préparent à accélérer les initiatives d’automatisation des processus dans l’ensemble de l’entreprise et des secteurs d’activité. Pour comprendre leurs efforts, nous avons sondé 566 professionnels des affaires et de l’informatique qui opèrent à l’échelle mondiale dans divers secteurs sur leurs priorités en matière de dépenses informatiques. Nous avons constaté que parmi les personnes interrogées, 47 % ont cité l’automatisation de l’infrastructure informatique et 42 % l’automatisation des processus métier parmi leurs principales priorités en matière de dépenses informatiques.
Q : Dans quel(s) domaine(s) votre entreprise est-elle susceptible d’investir pour améliorer ses opérations ou la prestation de services ?
L’automatisation des processus informatiques pose des défis uniques. Les processus informatiques peuvent s’exécuter sur plusieurs plateformes et impliquer diverses technologies pour gérer un vaste éventail de ressources physiques et virtuelles. Des dizaines (et parfois des centaines) d’outils informatiques peuvent être utilisés auprès de divers fournisseurs disparates. La plupart n’échangent pas de données entre eux. Les entreprises informatiques réalisent qu’au fil du temps, elles ont organisé un arsenal d’outils informatiques vaste et diversifié. À l’ère du commerce numérique, ces outils doivent fonctionner ensemble comme des chaînes d’outils intégrées et interopérables dans lesquelles les processus informatiques peuvent être automatisés.
Les entreprises à la pointe du secteur recherchent désormais l’automatisation des processus informatiques et l’intégration de chaînes d’outils en tant que leviers. Leur objectif est de libérer et d’étendre les compétences et les ressources informatiques existantes à un plus large éventail d’initiatives commerciales et informatiques.
Cela commence par la mise en place d’un centre d’excellence informatique chargé de l’amélioration et de l’automatisation des processus informatiques. L’une des principales tâches d’un centre d’excellence (CoE) informatique est de stocker, de documenter et d’organiser les processus informatiques au sein d’un cadre des exigences. Ensuite, il gère les processus en tant qu’actifs stratégiques au sein d’un document de portefeuille de processus informatiques (ou d’un référentiel de données qui capture des informations sur la valeur et l’importance des processus, leur fonction dans les opérations et les ressources informatiques tactiques qu’ils consomment (entre autres informations pertinentes). Ensuite, le centre d’excellence informatique examine les processus du portefeuille à l’aide de technologies de découverte des processus qui peuvent visualiser et analyser les processus informatiques et les activités du personnel informatique pour révéler les opportunités d’automatisation. Ces techniques d’analyse fondées sur les données permettent de concevoir intelligemment des automatisations à l’aide de la technologie d’automatisation robotisée des processus (RPA).
La technologie d’automatisation robotisée des processus (RPA) crée des robots logiciels (bots) capables d’automatiser les activités humaines répétitives au sein des processus informatiques et entre eux. La RPA permet d’automatiser les données et les flux de processus à un niveau granulaire (par exemple, les formulaires d’application et les champs de données) afin de permettre l’intégration des données et des processus entre les applications entre les systèmes source et cible. Elle peut utiliser diverses technologies d’intelligence artificielle (IA) pour donner un sens aux données non structurées, aider les conceptions d’automatisation, leur permettre de devenir plus intelligents dans l’exécution et d’améliorer les compétences des professionnels de l’informatique grâce à des moyens intelligents pour faire des recommandations, des prédictions et prendre des décisions. À cet égard, la RPA peut créer des effectifs numériques qui permettent aux organisations informatiques d’acquérir les compétences nécessaires pour les rendre plus efficaces et diversifier leurs capacités.
Les grandes organisations se tournent vers la RPA pour faciliter la collaboration entre les professionnels de l’informatique, afin de réduire les erreurs, les coûts et les temps de cycle, d’améliorer les performances de l’entreprise en vue d’atteindre des résultats spécifiques ou souhaités, et de travailler à grande échelle. Lorsque la RPA joue un rôle central dans l’automatisation des processus informatiques, les organisations informatiques peuvent être plus efficaces dans leurs efforts et plus efficaces dans l’exécution de leurs tâches. Cela donne également aux organisations la possibilité d’extraire une plus grande valeur de tous les autres investissements.
Découvrez comment IBM Robotic Process Automation peut bénéficier à votre organisation en réalisant 992 000 $ de bénéfices et un ROI de 124 %.
Découvrez le rôle de la RPA dans l’automatisation des processus informatiques, qu’il s’agisse d’intensifier la transformation numérique ou de mener des projets d’automatisation orientés entreprise.
IBM Robotic Process Automation est un logiciel qui vise à automatiser les tâches back-office répétitives et chronophages en utilisant des robots logiciels qui imitent les actions humaines sur un ordinateur. Il fait partie de la solution d’automatisation des processus métier d’IBM.