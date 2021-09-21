Des méthodes d’utilisation exceptionnelles de la RPA dans le secteur de la santé

Il existe de nombreuses utilisations de la RPA dans le secteur de la santé. Se concentrer sur quelques-unes en particulier susceptibles de générer des gains financiers est un bon début pour toute organisation.

Voyons comment appliquer les outils RPA pour améliorer l’efficacité opérationnelle d’un hôpital. L’hôpital générique X a beaucoup de frais administratifs généraux et attribue 30 % de ces coûts à la gestion des erreurs et des retards dans les processus manuels. L’hôpital doit optimiser ses coûts et ses ressources afin de pouvoir faire face à l’afflux de patients, qui a augmenté de façon exponentielle en raison de la vague de COVID-19.

L’hôpital X a évalué ses processus opérationnels et en a identifié plusieurs qui génèrent des coûts plus élevés que d’autres :

Autorisation préalable de couverture médicale

Devis

Vérification de l’assurance maladie et refus de prestations

Gestion des demandes et comptes débiteurs

Chacun de ces processus implique plusieurs tâches manuelles qui prennent du temps et exigent une précision afin d’assurer des soins de qualité aux patients.

Grâce à la RPA, l’hôpital X peut réduire la dépendance manuelle de chaque processus, ce qui réduit le risque d’erreur humaine et augmente la précision, réduisant ainsi les coûts. L’hôpital a abordé chacun de ces processus en utilisant la RPA pour automatiser les tâches :

Autorisation préalable d’assurance : la technologie d’IA est utilisée pour envoyer et suivre les demandes d’autorisation préalable pour les procédures, communiquant automatiquement avec le patient et tous les acteurs concernés et souvent planifier la procédure. Étant donné que les demandes d’autorisation d’assurance dépendent d’un codage correct, la technologie de l’IA peut identifier, et parfois résoudre, les incohérences dans les demandes causées par des erreurs manuelles. La validation de la couverture pour les examens spéciaux ou l’autorisation de traitement est demandée par voie électronique, y compris le coût pour le patient, et la réponse est communiquée par un e-mail généré automatiquement.

Devis : les patients sont informés à l'avance du coût des procédures et des traitements, et les plans de paiement et les efforts de recouvrement sont également automatisés.

Vérification de l'assurance maladie et refus de prestations : la RPA est utilisé pour suivre et demander l'approbation des patients lors de la prise, de la présence ou de l'annulation de leurs rendez-vous. Les informations sur le coût pour le patient, les franchises et les autres détails de la couverture sont générés automatiquement, pour une meilleure visibilité en amont et une plus grande cohérence.

Gestion des demandes et comptes débiteurs : la RPA, qui utilise des bots et la technologie de l'IA, est utilisée pour gérer les workflows de traitement des demandes. Cela comprend la communication des refus et les nouvelles soumissions, ainsi que les prévisions de recettes et de coûts basées sur l'historique. Le recouvrement des recettes est également automatisé grâce à un workflow qui permet de récupérer des fonds sans interventions manuelles répétitives.

Ce ne sont là que quelques-uns des processus administratifs dans un cadre de santé qui bénéficient de l’utilisation de la RPA pour réduire les interventions manuelles, les tâches répétitives et les erreurs humaines afin de réduire les coûts et d’améliorer les soins et l’expérience du patient.