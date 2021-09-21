Des méthodes d’utilisation exceptionnelles de la RPA dans le secteur de la santé

Le secteur des soins de santé est aujourd’hui accablé par des coûts élevés, un volume incroyablement important et des réglementations rigoureuses. Ces pressions peuvent compromettre la qualité et l’urgence des soins aux patients.
La volonté de réduire les coûts est contrebalancée par la nécessité d’améliorer continuellement l’expérience du patient et de respecter des réglementations qui imposent souvent une très lourde charge administrative.
Dans les entreprises du secteur de la santé, de nombreux processus et décisions répétitifs dépendent de données disponibles et précises. Par exemple, l’accueil et le suivi des patients, la facturation médicale et le traitement des demandes de remboursement, la production de rapports pour les médecins et la gestion des prescriptions sont quelques-unes des tâches répétitives communes à toutes les entreprises du secteur de la santé. Ce sont là quelques-uns des facteurs qui créent un environnement idéal pour l’automatisation robotisée des processus (RPA) afin d’accroître l’efficacité, de réduire les coûts et d’améliorer l’expérience.
L’automatisation robotisée des processus (RPA) est une technologie d’automatisation qui utilise des logiciels pour imiter les tâches administratives des travailleurs humains, telles que l’extraction de données, le remplissage de formulaires et le déplacement des fichiers. Elle combine des API et des interactions avec l’interface utilisateur (UI) pour intégrer et effectuer des tâches répétitives entre les applications d’entreprise et de productivité. En déployant des scripts qui imitent les processus humains, les outils RPA permettent l’exécution autonome de diverses activités et transactions dans des systèmes logiciels non apparentés.
Les entreprises du secteur de la santé fonctionnent en temps réel, sans aucun temps mort. Les tâches lourdes et sujettes aux erreurs ralentissent les processus et affectent tout, des structures de coûts à la conformité en passant par l’expérience du patient. Les logiciels RPA permettent de gagner en efficacité en automatisant les tâches, ce qui améliore la précision des données et des rapports et permet de prendre des décisions plus rapidement. Cela se traduit par des économies de coûts et signifie que les ressources peuvent être utilisées là où elles sont le plus nécessaires.
La RPA automatise les tâches utilisant des données structurées et la logique, et elle s’appuie souvent sur un moteur de règles métier pour automatiser les décisions basées sur des règles et conditions prédéfinies. La RPA peut également gérer des jeux de données non structurées, mais seulement si un bot extrait d’abord les données, puis utilise des capacités telles que le traitement automatique du langage naturel (NLP) et la reconnaissance optique de caractères (OCR) pour créer des données structurées.
Une solution RPA, lorsqu’elle est utilisée en conjonction avec l’intelligence artificielle (IA), crée une automatisation intelligente (IA) (ou automatisation cognitive), qui vise à imiter de près le talent et les actions humaines, souvent grâce à l’utilisation de bots.
Le secteur des soins de santé implique de nombreuses interactions très sensibles avec les patients, mais il comprend également de nombreuses tâches répétitives et administratives qui prennent du temps et qui ne nécessitent pas de connaissances spécialisées. La RPA peut fournir l’automatisation des tâches dans l’organisation, qu’il s’agisse des tâches du front office, des processus opérationnels, de l’interaction avec les patients ou du paiement des factures.
Selon Gartner (lien externe à ibm.com), « 50 % des professionnels de santé américains investiront dans la RPA au cours des trois prochaines années. » « Les professionnels de santé sont confrontés à une véritable tempête de baisse des paiements, d’amélioration des résultats, d’amélioration de l’expérience et de renforcement des identifiants, ajoute Gartner. Toute technologie mise en œuvre pour aider ces prestataires à améliorer les soins et à rationaliser les opérations doit également optimiser les coûts. »
Voici quelques-uns des défis à relever dans le domaine des soins de santé qui peuvent être atténués grâce à la RPA :
Dans le but de réduire les coûts, d’accélérer les opérations, de simplifier les tâches, d’accroître l’efficacité des processus métier et d’améliorer l’expérience des patients, les entreprises de santé sont bien placées pour tirer pleinement parti de l’avantage de la RPA.
Les responsables du secteur de la santé peuvent mettre en œuvre la RPA pour obtenir les résultats suivants :
Une mise en œuvre réussie de la RPA en santé nécessite une vision holistique pour déterminer où l’automatisation peut apporter un avantage, quelles ressources sont disponibles pour aider au processus et si un partenariat peut être utile en utilisant compétences ou ressources.
Il existe de nombreuses utilisations de la RPA dans le secteur de la santé. Se concentrer sur quelques-unes en particulier susceptibles de générer des gains financiers est un bon début pour toute organisation.
Voyons comment appliquer les outils RPA pour améliorer l’efficacité opérationnelle d’un hôpital. L’hôpital générique X a beaucoup de frais administratifs généraux et attribue 30 % de ces coûts à la gestion des erreurs et des retards dans les processus manuels. L’hôpital doit optimiser ses coûts et ses ressources afin de pouvoir faire face à l’afflux de patients, qui a augmenté de façon exponentielle en raison de la vague de COVID-19.
L’hôpital X a évalué ses processus opérationnels et en a identifié plusieurs qui génèrent des coûts plus élevés que d’autres :
Chacun de ces processus implique plusieurs tâches manuelles qui prennent du temps et exigent une précision afin d’assurer des soins de qualité aux patients.
Grâce à la RPA, l’hôpital X peut réduire la dépendance manuelle de chaque processus, ce qui réduit le risque d’erreur humaine et augmente la précision, réduisant ainsi les coûts. L’hôpital a abordé chacun de ces processus en utilisant la RPA pour automatiser les tâches :
Ce ne sont là que quelques-uns des processus administratifs dans un cadre de santé qui bénéficient de l’utilisation de la RPA pour réduire les interventions manuelles, les tâches répétitives et les erreurs humaines afin de réduire les coûts et d’améliorer les soins et l’expérience du patient.
