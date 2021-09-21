Balises
Automatisation métier Automatisation informatique

Des méthodes d’utilisation exceptionnelles de la RPA dans le secteur de la santé

Publié le 21 septembre 2021
Professionnels de santé utilisant un ordinateur portable ensemble au bureau dans une clinique

Le secteur des soins de santé est aujourd’hui accablé par des coûts élevés, un volume incroyablement important et des réglementations rigoureuses. Ces pressions peuvent compromettre la qualité et l’urgence des soins aux patients.

La volonté de réduire les coûts est contrebalancée par la nécessité d’améliorer continuellement l’expérience du patient et de respecter des réglementations qui imposent souvent une très lourde charge administrative.

Dans les entreprises du secteur de la santé, de nombreux processus et décisions répétitifs dépendent de données disponibles et précises. Par exemple, l’accueil et le suivi des patients, la facturation médicale et le traitement des demandes de remboursement, la production de rapports pour les médecins et la gestion des prescriptions sont quelques-unes des tâches répétitives communes à toutes les entreprises du secteur de la santé. Ce sont là quelques-uns des facteurs qui créent un environnement idéal pour l’automatisation robotisée des processus (RPA) afin d’accroître l’efficacité, de réduire les coûts et d’améliorer l’expérience.

 

Qu’est-ce que l'automatisation robotisée des processus (RPA) ?

L’automatisation robotisée des processus (RPA) est une technologie d’automatisation qui utilise des logiciels pour imiter les tâches administratives des travailleurs humains, telles que l’extraction de données, le remplissage de formulaires et le déplacement des fichiers. Elle combine des  API et des interactions avec l’interface utilisateur (UI) pour intégrer et effectuer des tâches répétitives entre les applications d’entreprise et de productivité. En déployant des scripts qui imitent les processus humains, les outils RPA permettent l’exécution autonome de diverses activités et transactions dans des systèmes logiciels non apparentés.

La valeur de la RPA

Les entreprises du secteur de la santé fonctionnent en temps réel, sans aucun temps mort. Les tâches lourdes et sujettes aux erreurs ralentissent les processus et affectent tout, des structures de coûts à la conformité en passant par l’expérience du patient. Les logiciels RPA permettent de gagner en efficacité en automatisant les tâches, ce qui améliore la précision des données et des rapports et permet de prendre des décisions plus rapidement. Cela se traduit par des économies de coûts et signifie que les ressources peuvent être utilisées là où elles sont le plus nécessaires.

La RPA automatise les tâches utilisant des données structurées et la logique, et elle s’appuie souvent sur un moteur de règles métier pour automatiser les décisions basées sur des règles et conditions prédéfinies. La RPA peut également gérer des jeux de données non structurées, mais seulement si un bot extrait d’abord les données, puis utilise des capacités telles que le traitement automatique du langage naturel (NLP) et la reconnaissance optique de caractères (OCR) pour créer des données structurées.

Une solution RPA, lorsqu’elle est utilisée en conjonction avec l’intelligence artificielle (IA), crée une automatisation intelligente (IA) (ou automatisation cognitive), qui vise à imiter de près le talent et les actions humaines, souvent grâce à l’utilisation de bots.

Quels cas d’utilisation du secteur de la santé peuvent être améliorés grâce à la RPA, et comment ?

Le secteur des soins de santé implique de nombreuses interactions très sensibles avec les patients, mais il comprend également de nombreuses tâches répétitives et administratives qui prennent du temps et qui ne nécessitent pas de connaissances spécialisées. La RPA peut fournir l’automatisation des tâches dans l’organisation, qu’il s’agisse des tâches du front office, des processus opérationnels, de l’interaction avec les patients ou du paiement des factures.

Selon Gartner (lien externe à ibm.com), « 50 % des professionnels de santé américains investiront dans la RPA au cours des trois prochaines années. » « Les professionnels de santé sont confrontés à une véritable tempête de baisse des paiements, d’amélioration des résultats, d’amélioration de l’expérience et de renforcement des identifiants, ajoute Gartner. Toute technologie mise en œuvre pour aider ces prestataires à améliorer les soins et à rationaliser les opérations doit également optimiser les coûts. »

Voici quelques-uns des défis à relever dans le domaine des soins de santé qui peuvent être atténués grâce à la RPA :

  • Saisie des données administratives : les données administratives ne sont que l’un des nombreux types de données rencontrés dans un établissement de santé. La saisie de données administratives ne nécessite souvent pas de compétences particulières, mais c’est une tâche qui peut être très répétitive. Grâce au traitement automatique du langage naturel (NLP), à la reconnaissance vocale et à la reconnaissance d’images, la RPA peut être utilisée pour prendre des entrées de données provenant de diverses sources, dont certaines peuvent devoir être converties en données structurées à l’aide de bots. Ces données doivent ensuite être saisies dans une base de données ou un autre référentiel pour l’entreprise.
  • Le processus de numérisation des documents : la RPA peut utiliser un traitement intelligent des documents (IDP) pour préparer et ingérer des documents, allant des dossiers de santé aux demandes d’assurance, dans un dépôt plus vaste pour le stockage ou l’utilisation.
  • Gérer et planifier les rendez-vous des patients : la planification et la gestion des rendez-vous peuvent bénéficier d’une automatisation en utilisant des bots et d’autres processus pour interagir avec les clients. Il est également possible de planifier, modifier, annuler ou mettre à jour les rendez-vous relatifs aux brevets selon les besoins ou sur demande.
  • Facturation et traitement administratif : la facturation et le traitement des demandes sont généralement très répétitifs. Ces processus peuvent être automatisés à l’aide de la RPA, les bots se chargeant de la gestion des demandes, y compris les demandes de renseignements de première ligne ou les suivis.
  • Gestion des dossiers : le secteur de la santé est hautement réglementé, exigeant des protocoles et des rapports très stricts concernant les dossiers des patients, les dossiers médicaux et d’autres informations sensibles. La conformité réglementaire dépend de l’exactitude, de la cohérence et de la protection des enregistrements, que la RPA peut fournir.
  • Contrôle des infections : la RPA peut être utilisée pour aider les professionnels de santé à exécuter des protocoles de contrôle des infections, incluant mais sans s’y limiter :
    • La gestion les tâches de triage
    • Les protocoles de suivi et de dépistage, y compris la conformité réglementaire et les protocoles du CDC
    • La gestion des stocks et du flux de patients
    • Le suivi des plans de soins des patients et l’alerte du personnel en fonction des seuils de données des patients
  • Communications: dans les secteurs de la santé, comme dans tout secteur, la RPA peut être utilisée pour automatiser les communications comme les réponses aux demandes de renseignements sur le site Web, les appels de première ligne au service client, les requêtes des administrateurs de première ligne et les messages envoyés par e-mail aux patients, aux fournisseurs et au personnel.
  • Service client et assistance à distance : la RPA et les bots peuvent être utilisés pour automatiser les activités répétitives de service client et d’assistance à distance, le machine learning et l’automatisation intelligente (AI) permettant de répondre aux questions répétitives avec cohérence et rapidité. La RPA peut également être utilisée dans le suivi des soins à distance, en suivant les règles métier pour délivrer des communications spécifiques à certaines étapes du plan de soins du patient.

Avantages de la RPA dans le secteur de la santé

Dans le but de réduire les coûts, d’accélérer les opérations, de simplifier les tâches, d’accroître l’efficacité des processus métier et d’améliorer l’expérience des patients, les entreprises de santé sont bien placées pour tirer pleinement parti de l’avantage de la RPA.

Les responsables du secteur de la santé peuvent mettre en œuvre la RPA pour obtenir les résultats suivants :

  • Réduire les coûts d’administration des soins de santé en automatisant les tâches manuelles répétitives qui demandent beaucoup de temps et de ressources.
  • Accélérer les processus, tels que le triage, grâce à l’automatisation des tâches courantes.
  • Améliorer la précision des données, des tâches et des rapports en milieu clinique et autres en réduisant les erreurs humaines, en assurant la cohérence des tâches et des résultats, et en permettant aux organisations de mettre en place avec succès les bonnes pratiques.
  • Améliorer la productivité du personnel de santé en automatisant les tâches qui ne nécessitent ni intelligence ni réflexion humaine, libérant ainsi des ressources pour se concentrer sur des activités plus complexes.
  • Améliorer l’expérience des patients en leur prodiguant des soins plus cohérents grâce à des décisions plus précises, des coûts réduits et une plus grande visibilité sur l’ensemble du dossier du patient.

Une mise en œuvre réussie de la RPA en santé nécessite une vision holistique pour déterminer où l’automatisation peut apporter un avantage, quelles ressources sont disponibles pour aider au processus et si un partenariat peut être utile en utilisant compétences ou ressources.

Cas d’utilisation : un hôpital utilise la RPA pour réduire les coûts, augmenter l’efficacité des processus et améliorer l’expérience des patients

Il existe de nombreuses utilisations de la RPA dans le secteur de la santé. Se concentrer sur quelques-unes en particulier susceptibles de générer des gains financiers est un bon début pour toute organisation.

Voyons comment appliquer les outils RPA pour améliorer l’efficacité opérationnelle d’un hôpital. L’hôpital générique X a beaucoup de frais administratifs généraux et attribue 30 % de ces coûts à la gestion des erreurs et des retards dans les processus manuels. L’hôpital doit optimiser ses coûts et ses ressources afin de pouvoir faire face à l’afflux de patients, qui a augmenté de façon exponentielle en raison de la vague de COVID-19.

L’hôpital X a évalué ses processus opérationnels et en a identifié plusieurs qui génèrent des coûts plus élevés que d’autres :

  • Autorisation préalable de couverture médicale
  • Devis
  • Vérification de l’assurance maladie et refus de prestations
  • Gestion des demandes et comptes débiteurs

Chacun de ces processus implique plusieurs tâches manuelles qui prennent du temps et exigent une précision afin d’assurer des soins de qualité aux patients.

Grâce à la RPA, l’hôpital X peut réduire la dépendance manuelle de chaque processus, ce qui réduit le risque d’erreur humaine et augmente la précision, réduisant ainsi les coûts. L’hôpital a abordé chacun de ces processus en utilisant la RPA pour automatiser les tâches :

  • Autorisation préalable d’assurance : la technologie d’IA est utilisée pour envoyer et suivre les demandes d’autorisation préalable pour les procédures, communiquant automatiquement avec le patient et tous les acteurs concernés et souvent planifier la procédure. Étant donné que les demandes d’autorisation d’assurance dépendent d’un codage correct, la technologie de l’IA peut identifier, et parfois résoudre, les incohérences dans les demandes causées par des erreurs manuelles. La validation de la couverture pour les examens spéciaux ou l’autorisation de traitement est demandée par voie électronique, y compris le coût pour le patient, et la réponse est communiquée par un e-mail généré automatiquement.
  • Devis : les patients sont informés à l’avance du coût des procédures et des traitements, et les plans de paiement et les efforts de recouvrement sont également automatisés.
  • Vérification de l’assurance maladie et refus de prestations : la RPA est utilisé pour suivre et demander l’approbation des patients lors de la prise, de la présence ou de l’annulation de leurs rendez-vous. Les informations sur le coût pour le patient, les franchises et les autres détails de la couverture sont générés automatiquement, pour une meilleure visibilité en amont et une plus grande cohérence.
  • Gestion des demandes et comptes débiteurs : la RPA, qui utilise des bots et la technologie de l’IA, est utilisée pour gérer les workflows de traitement des demandes. Cela comprend la communication des refus et les nouvelles soumissions, ainsi que les prévisions de recettes et de coûts basées sur l’historique. Le recouvrement des recettes est également automatisé grâce à un workflow qui permet de récupérer des fonds sans interventions manuelles répétitives.

Ce ne sont là que quelques-uns des processus administratifs dans un cadre de santé qui bénéficient de l’utilisation de la RPA pour réduire les interventions manuelles, les tâches répétitives et les erreurs humaines afin de réduire les coûts et d’améliorer les soins et l’expérience du patient.

RPA et IBM

Pour en savoir plus, découvrez RPA : guide d’achat pratique et inscrivez-vous à l’essai gratuit du logiciel IBM Robotic Process Automation.

Auteur

Paula Williams

Content Director

Robotic Process Automation (RPA)