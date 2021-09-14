Cinq façons d’utiliser la RPA dans le secteur financier

Lorsqu'ils commencent à utiliser la technologie RPA, de nombreux responsables financiers recherchent les tâches les plus sujettes aux erreurs humaines, les plus susceptibles de provoquer des blocages de flux de travail ou de créer des inefficacités qui nuisent au service client et à l'engagement des employés.

Voici cinq domaines dans lesquels vous pouvez envisager d'utiliser une plateforme RPA, alimentée par l'IA et la ML, pour transformer votre institution financière.

1. Favoriser une croissance durable

La concurrence pour les banques et les sociétés de services financiers est féroce, en particulier dans un monde où les taux d'intérêt sont bas et les initiatives de transformation numérique coûteuses. L’un des moyens d’augmenter les revenus consiste à identifier les opportunités de vente croisée de nouveaux produits de planification financière. C'est là qu'intervient la RPA.

Grâce à la mise en œuvre de la RPA, les données sur le comportement des clients de votre institution financière peuvent être automatiquement envoyées à des personnes spécifiques de l'entreprise. Les modèles ML aident à regrouper les clients en catégories en fonction de leur comportement, afin de leur recommander les produits ou services les plus attrayants. Par exemple, les banques savent quels clients pourraient être les plus intéressés par l'ouverture d'une nouvelle ligne de crédit.

2. Améliorer l’efficacité opérationnelle

La technologie RPA réduit les coûts opérationnels en automatisant les tâches manuelles et lourdes en transactions qui nécessitent un rapprochement. Les travailleurs numériques peuvent récupérer et compiler des données provenant de plusieurs systèmes administratifs, rapprocher les montants (par exemple, pour les paiements de factures ou les montants facturés) et prendre des mesures pour résoudre les ruptures en temps réel. Par exemple, grâce au traitement automatique du langage naturel, les travailleurs numériques peuvent analyser le texte accompagnant les factures et acheminer automatiquement les problèmes vers l'équipe appropriée.

3. Revitaliser l'expérience client

Les consommateurs d'aujourd'hui ont plus d'options que jamais en matière de services financiers, et ils attendent beaucoup de services personnalisés, de délais de traitement rapides et d'assistance réactive. Les outils de RPA peuvent améliorer tous les aspects de l'expérience client, de l'accueil initial à la mise à jour des comptes. Les nouveaux clients peuvent ouvrir de nouveaux comptes et demander des produits supplémentaires en quelques minutes grâce à la validation automatisée de la connaissance du client (KYC).

La RPA permet également d’informer les parties prenantes d’événements spécifiques, tels que les plaintes des clients concernant une nouvelle fonctionnalité de banque mobile. Grâce au ML, les données relatives à des plaintes antérieures similaires peuvent être filtrées pour prédire les opportunités d'amélioration les plus impactantes.

4. Lutter contre la criminalité financière

Pour détecter et prévenir les fraudes, les institutions financières ont besoin de la technologie de cybersécurité adaptée aux contrôles de due diligence, au contrôle des sanctions, à la surveillance et aux enquêtes sur les transactions. La RPA améliore la rapidité et la précision de la détection des fraudes. Tout d’abord, les bots RPA confirment si les données respectent les directives fédérales de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Le ML permet d’analyser les écarts pour en déduire les raisons et signaler tout cas de fraude potentielle.

5. Gérer la conformité aux réglementations

Pour limiter les risques d'amendes réglementaires et d'atteinte à la réputation, les institutions financières peuvent utiliser la RPA pour renforcer la gouvernance des processus financiers. La RPA permet de consolider les données provenant de systèmes ou de documents spécifiques afin de réduire les processus manuels liés aux rapports de conformité. Le ML permet de décider des données qu’un auditeur pourrait avoir besoin d’examiner, de les trouver et de les stocker dans un endroit pratique pour une prise de décision plus rapide.