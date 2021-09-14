Cinq façons d’utiliser la RPA dans le secteur financier

Depuis des années, les équipes financières utilisent l'automatisation robotisée des processus (RPA) pour améliorer la rapidité, l'efficacité et la précision de tâches spécifiques. Maintenant, ils font passer la RPA au niveau supérieur en l'associant au machine learning (ML). En fait, une étude récente de Gartner montre qu’environ 80 % des responsables financiers ont déjà mis en œuvre une RPA ou prévoient d’y recourir.
L’automatisation financière a connu son essor dans les années 1990, lorsque les chercheurs du MIT ont mis au point la technologie de reconnaissance optique de caractères (OCR) permettant de lire les parties manuscrites des chèques avec une grande rapidité et une grande précision. Au-delà du traitement des chèques, les banques et les sociétés de services financiers utilisent aujourd'hui des outils RPA pour interagir avec un large éventail d'applications critiques, telles que les plateformes de planification des ressources de l'entreprise (ERP) et de gestion de la relation client (CRM). Les outils peuvent manipuler des données, déclencher des réponses et communiquer avec d'autres systèmes d'une manière qui nécessitait auparavant une interaction humaine.
Les solutions RPA les plus récentes utilisent les capacités intégrées de l'intelligence artificielle (IA) et des modèles ML pour « examiner » les rapports, signaler les problèmes potentiels et tirer des enseignements de l'expérience. Les solutions RPA offrent un niveau de sécurité élevé pour les fonctions financières et fonctionnent sans interruption, ce qui permet de réaliser des économies substantielles.
Quelle est la meilleure façon d'envisager de mettre en œuvre la RPA dans votre propre institution financière ? Cet article présente cinq cas d’utilisation de la RPA qui méritent d’être examinés de plus près.
Utilisée dans de nombreux secteurs, l'automatisation robotisée des processus (RPA) fait référence à l'utilisation de « bot » logiciels low code pour gérer les tâches répétitives et chronophages des travailleurs humains, telles que le traitement des factures, la saisie de données, les rapports de conformité, etc. La RPA s'inscrit dans la tendance croissante à l'hyperautomatisation, qui permet aux entreprises de déplacer d'une automatisation qui imite les actions humaines à une automatisation qui utilise les données pour optimiser les processus financiers de bout en bout.
Les robots utilisés dans la RPA sont parfaits pour traiter un volume important de tâches récurrentes sans intervention humaine. Les employés peuvent ainsi se consacrer à des tâches plus utiles, qu'il s'agisse d'établir des relations solides avec les clients, d'analyser des données pour acquérir un avantage concurrentiel ou de transformer des idées géniales en nouveaux produits financiers.
Les technologies d'IA et de ML renforcent la puissance de la RPA dans les domaines suivants :
Par exemple, supposons que vous utilisiez un logiciel RPA pour consolider les données provenant de différentes sources concernant les paiements des clients qui doivent être payés, ainsi que les factures qui devront être payées. Le ML peut prédire la probabilité que chaque client effectue son paiement à temps. Ces prévisions permettent de prendre des mesures telles que la réduction des coûts administratifs, l'extension des délais de paiement des fournisseurs ou l'investissement dans de nouveaux équipements. [1]
Lorsqu'ils commencent à utiliser la technologie RPA, de nombreux responsables financiers recherchent les tâches les plus sujettes aux erreurs humaines, les plus susceptibles de provoquer des blocages de flux de travail ou de créer des inefficacités qui nuisent au service client et à l'engagement des employés.
Voici cinq domaines dans lesquels vous pouvez envisager d'utiliser une plateforme RPA, alimentée par l'IA et la ML, pour transformer votre institution financière.
La concurrence pour les banques et les sociétés de services financiers est féroce, en particulier dans un monde où les taux d'intérêt sont bas et les initiatives de transformation numérique coûteuses. L’un des moyens d’augmenter les revenus consiste à identifier les opportunités de vente croisée de nouveaux produits de planification financière. C'est là qu'intervient la RPA.
Grâce à la mise en œuvre de la RPA, les données sur le comportement des clients de votre institution financière peuvent être automatiquement envoyées à des personnes spécifiques de l'entreprise. Les modèles ML aident à regrouper les clients en catégories en fonction de leur comportement, afin de leur recommander les produits ou services les plus attrayants. Par exemple, les banques savent quels clients pourraient être les plus intéressés par l'ouverture d'une nouvelle ligne de crédit.
La technologie RPA réduit les coûts opérationnels en automatisant les tâches manuelles et lourdes en transactions qui nécessitent un rapprochement. Les travailleurs numériques peuvent récupérer et compiler des données provenant de plusieurs systèmes administratifs, rapprocher les montants (par exemple, pour les paiements de factures ou les montants facturés) et prendre des mesures pour résoudre les ruptures en temps réel. Par exemple, grâce au traitement automatique du langage naturel, les travailleurs numériques peuvent analyser le texte accompagnant les factures et acheminer automatiquement les problèmes vers l'équipe appropriée.
Les consommateurs d'aujourd'hui ont plus d'options que jamais en matière de services financiers, et ils attendent beaucoup de services personnalisés, de délais de traitement rapides et d'assistance réactive. Les outils de RPA peuvent améliorer tous les aspects de l'expérience client, de l'accueil initial à la mise à jour des comptes. Les nouveaux clients peuvent ouvrir de nouveaux comptes et demander des produits supplémentaires en quelques minutes grâce à la validation automatisée de la connaissance du client (KYC).
La RPA permet également d’informer les parties prenantes d’événements spécifiques, tels que les plaintes des clients concernant une nouvelle fonctionnalité de banque mobile. Grâce au ML, les données relatives à des plaintes antérieures similaires peuvent être filtrées pour prédire les opportunités d'amélioration les plus impactantes.
Pour détecter et prévenir les fraudes, les institutions financières ont besoin de la technologie de cybersécurité adaptée aux contrôles de due diligence, au contrôle des sanctions, à la surveillance et aux enquêtes sur les transactions. La RPA améliore la rapidité et la précision de la détection des fraudes. Tout d’abord, les bots RPA confirment si les données respectent les directives fédérales de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Le ML permet d’analyser les écarts pour en déduire les raisons et signaler tout cas de fraude potentielle.
Pour limiter les risques d'amendes réglementaires et d'atteinte à la réputation, les institutions financières peuvent utiliser la RPA pour renforcer la gouvernance des processus financiers. La RPA permet de consolider les données provenant de systèmes ou de documents spécifiques afin de réduire les processus manuels liés aux rapports de conformité. Le ML permet de décider des données qu’un auditeur pourrait avoir besoin d’examiner, de les trouver et de les stocker dans un endroit pratique pour une prise de décision plus rapide.
IBM développe la suite de fonctionnalités d’automatisation alimentée par l’IA la plus complète du secteur. Grâce à IBM Robotic Process Automation, les sociétés de services financiers comme Credigy Solutions peuvent automatiser davantage de tâches métier et informatiques à grande échelle, avec la facilité et la rapidité qu’offre la RPA traditionnelle. Les robots logiciels, ou bots, peuvent s’appuyer sur les informations de l’IA pour accomplir des tâches sans temps de latence et vous permettre d'accélérer votre transformation numérique.
Pour en savoir plus sur les solutions d’automatisation d’IBM, consultez le « Guide de l’acheteur sans jargon sur l’automatisation robotisée des processus » et inscrivez-vous à l’essai du logiciel IBM d’automatisation robotisée des processus.
[1] Gartner, « When and How to Use Machine Learning with RPA in Finance », 30 octobre 2020.
