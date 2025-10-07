Qu'est-ce qu'un certificat d'énergie renouvelable (CER) ?

Les CER ont fait l’objet de critiques en raison de leur association avec l’« écoblanchiment ». En effet, des entreprises peuvent acheter des CER et se revendiquer comme respectueuses de l'environnement tout en continuant à utiliser des énergies fossiles et à émettre la même quantité d'émissions. Par exemple, une entreprise qui consomme 100 MWh d’électricité par an à partir d’un réseau électrique alimenté par des combustibles fossiles peut acheter 100 CER provenant d'un projet solaire et être considérée comme étant alimentée à 100 % par l'énergie solaire pendant un an. Elle pourrait ainsi afficher un bilan nul en émissions pour les 100 MWh d'électricité consommés.1

Cependant, l'achat de CER génère des revenus pour les projets d'énergie renouvelable à travers des accords d'achat d'électricité (AAE). Les AAE sont des contrats à long terme entre les fournisseurs d'énergie renouvelable (tels que les développeurs de parcs éoliens) et les acheteurs d'énergie renouvelable (tels que les organisations). Dans le cadre des AAE, les développeurs obtiennent un prix fixe pour chaque MWh d'énergie renouvelable qu'ils produisent. En échange, l'acheteur reçoit les CER associés.

Ainsi, même si l'achat de CER par une seule organisation peut ne pas avoir d'impact significatif sur les émissions globales du réseau, les achats groupés de nombreuses organisations envoient un signal au marché pour stimuler la demande globale. À terme, cela peut entraîner des avantages environnementaux tels qu'une réduction des émissions de gaz à effet de serre.