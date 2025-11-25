Qu’est-ce que l’automatisation du recrutement ?

L'utilisation de l'IA dans le recrutement est déjà généralisée : une étude montre que 99 % des responsables du recrutement ont déclaré utiliser l'IA dans le processus d'embauche.1 L’automatisation permet de gérer efficacement une grande partie du travail administratif fastidieux de recrutement, notamment la publication des offres d’emploi, la sélection des CV, la planification des entretiens, etc. Et des outils plus avancés émergent pour optimiser des processus de prise de décision complexes et des workflows.

Ces outils d'automatisation s'intègrent aux systèmes de suivi des candidatures, aux CRM de recrutement et aux plateformes de médias sociaux pour une expérience plus transparente. Grâce aux outils d'automatisation du recrutement mis en place pour réduire les tâches manuelles, les équipes des ressources humaines et les responsables du recrutement peuvent se concentrer sur des tâches stratégiques de plus haut niveau qui nécessitent un jugement humain nuancé. Lorsqu'elle est utilisée efficacement, l'automatisation peut améliorer les indicateurs clés de recrutement tels que le délai d'embauche et le coût par embauche, et aider à trouver les meilleurs candidats pour le poste.