Définition des mesures de qualité relatives aux soins de santé

La création de mesures de qualité relatives aux soins de santé consiste à utiliser des données pour évaluer la performance des hôpitaux et des systèmes de santé en fonction de diverses normes de qualité. Les normes de qualité sont des références qui aident les organismes de santé à mesurer l'utilisation des ressources pour soutenir les efforts d'amélioration et de collaboration avec des informations objectives et factuelles. Il existe de nombreux types de mesures de la qualité qui évaluent les soins dispensés dans les établissements hospitaliers, les installations d'imagerie, les cliniques externes et les systèmes hospitaliers dans leur ensemble.

Les mesures de qualité peuvent être établies par un établissement de santé particulier ou elles peuvent s'appuyer sur des spécifications de mesure ou des accréditations développées par des agences gouvernementales, des organisations privées à but non lucratif et par certaines entreprises à but lucratif. Dès qu'un organisme de santé a défini ses objectifs de qualité pour les soins aux patients et d'autres processus, il élabore ensuite des stratégies pour atteindre ou dépasser ces objectifs. Les mesures de qualité peuvent inclure la capacité de l'organisation à fournir des soins efficaces, sûrs, opportuns, axés sur le patient et équitables.

Alors que les organismes de soins de santé peuvent avoir des mesures de qualité spécifiques à leur établissement, les mesures de résultats sont généralement établies par de grandes organisations tierces, telles que les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), la National Association for Healthcare Quality (NAHQ) ou le National Quality Forum (CNQ).

Les établissements de santé peuvent décider de dépasser les mesures de qualité minimales afin d'améliorer la qualité des soins et la prestation des soins de santé aux patients, mais aussi pour soutenir les efforts de marketing et de sous-traitance d'un établissement.

