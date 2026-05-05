Le principe du moindre privilège (PoLP) est un concept de sécurité informatique selon lequel les utilisateurs, les applications et les processus ne se voient attribuer que les droits d’accès minimaux dont ils ont besoin pour accomplir une tâche, pendant la durée minimale nécessaire, et rien de plus.
Chaque utilisateur, application et processus au sein d’une entreprise a besoin d’un certain niveau d’accès pour accomplir sa mission. Un développeur doit pouvoir transférer du code vers un référentiel. Un chargé de facturation doit pouvoir consulter les dossiers de paiement. Un service de sauvegarde doit pouvoir lire les données d’une base de données.
En vertu de ce principe, chacune de ces entités obtient exactement l’accès requis pour accomplir ses tâches, et rien d’autre.
Ce concept est parfois appelé « principe de privilège minimal » ou « principe de droit d’accès minimal ». Il s’applique aussi bien aux comptes d’utilisateurs humains qu’aux identités non humaines (NHI), notamment les applications, les appareils, les comptes de service, les clés API et les agents d’IA.
Le PoLP est un élément central de la gestion des identités et des accès (IAM), qui constitue le cadre de sécurité plus large régissant les personnes autorisées à accéder aux ressources, ce qu’elles peuvent faire et pendant combien de temps. En d’autres termes, l’IAM est le système qui met en œuvre le PoLP.
Le PoLP est également l’un des mécanismes fondamentaux de la sécurité zero-trust. Selon ce modèle, aucun utilisateur, appareil ou application n’est considéré comme fiable par défaut, même sur le réseau d’entreprise. Au contraire, chaque demande d’accès est analysée et autorisée au cas par cas. Les demandes légitimes se voient accorder un accès conforme au PoLP, et rien de plus. Ainsi, les entreprises peuvent mettre en œuvre la conformité, contenir les incidents de sécurité et renforcer leur posture de sécurité globale.
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Le cas le plus simple illustrant le PoLP est celui de la compromission d’identifiants. Un attaquant met la main sur un nom d’utilisateur et un mot de passe valides, généralement par le biais d’un e-mail de phishing, du dark web ou d’un logiciel malveillant de vol d’informations, puis se connecte. Du point de vue du réseau, cela ressemble à une session normale d’un utilisateur légitime.
Si le compte compromis dispose de privilèges excessifs, tels que l’accès à des systèmes, des bases de données et des partages de fichiers auxquels l’utilisateur réel n’a jamais recours dans son travail quotidien, l’attaquant dispose désormais lui aussi de toutes ces autorisations. Il peut alors se déplacer latéralement à travers le réseau vers des cibles de grande valeur et des informations sensibles, telles que des documents financiers, des bases de données client et du code source propriétaire.
C’est ce mouvement latéral qui peut transformer un mot de passe compromis en une véritable violation de données.
Selon le rapport sur le coût d’une violation de données d’IBM, les violations qui commencent par des identifiants compromis coûtent en moyenne 4,67 millions de dollars et nécessitent environ 246 jours pour être détectées et maîtrisées. L’IBM X-Force Threat Intelligence Index a révélé que des comptes piratés étaient impliqués dans 32 % des cyberattaques analysées.
En limitant les droits d’accès de chaque compte, le principe du moindre privilège contribue à réduire considérablement l’ampleur des attaques. Il restreint le champ d’action de l’attaquant à partir du compte initial, empêche tout accès non autorisé à des systèmes non concernés et limite les dommages potentiels liés à une seule et même violation.
Imaginons, par exemple, qu’un pirate informatique parvienne à compromettre le compte d’un analyste marketing. Si le principe du moindre privilège est appliqué, il pourra accéder seulement à quelques tableaux de bord dans un outil de gestion de la relation client (CRM), mais rien de plus. Dans le cas contraire, ce même compte pourrait toujours avoir accès à des bases de données de production, à des API internes et à des serveurs de fichiers issus de projets achevés depuis des mois. L’attaque est la même, mais son champ d’action est bien plus vaste.
Les NHI (comptes de service, identités de workload, bots, agents d’IA) représentent désormais la majorité des identités dans la plupart des environnements d’entreprise. Selon une estimation, les identités machines seraient 45 fois plus nombreuses que les identités humaines.
Ensemble, les NHI constituent une surface d’attaque immense. Chacune d’entre elles constitue une vulnérabilité potentielle si ses autorisations ne sont pas soigneusement délimitées.Les environnements cloud, les architectures d’accès à distance et la prolifération des services logiciels font que le nombre d’identités demandant l’accès à des systèmes critiques est bien plus élevé qu’auparavant.
Selon l’OWASP, l’octroi de privilèges excessifs figure parmi les 10 principaux risques associés aux identités non humaines. Parce qu’elles font partie intégrante des workflows essentiels (par exemple le cycle de vie DevOps et les sauvegardes système), les NHI disposent souvent d’un accès privilégié à des informations sensibles. Et afin de garantir le « bon fonctionnement » de ces processus, les entreprises accordent souvent aux NHI des privilèges supérieurs à leurs besoins.
L’exposition des identifiants constitue un autre sujet de préoccupation. Les applications et les appareils n’utilisent pas de mots de passe, mais ils recourent à des clés API, des tokens OAuth, des certificats et d’autres secrets pour s’authentifier. Ces secrets peuvent être volés et utilisés à mauvais escient de la même manière que les mots de passe des utilisateurs humains, permettant ainsi un accès non autorisé et des mouvements latéraux entre les systèmes.
Contrairement aux utilisateurs humains, les NHI ne peuvent pas recourir à l’authentification à deux facteurs ; il suffit donc souvent d’un seul identifiant volé pour pirater un compte. Le PoLP n’empêche pas le vol d’identifiants, mais il limite la portée des attaques.
Les NHI restent souvent actifs après la mise hors service des applications ou des appareils qui leur sont associés, sans surveillance et avec l’ensemble de leurs autorisations intactes. En effet, selon l’OWASP, une mise hors service inappropriée constitue le risque numéro un associé aux NHI.
Le PoLP contribue à pallier ces risques en garantissant que chaque NHI dispose uniquement des accès dont elle a besoin. Ces restrictions limitent les dommages en cas de vol d’identifiant et réduisent les risques d’exposition lorsqu’une NHI est mis hors service.
Le PoLP participe également à la protection contre les menaces internes. Parmi celles-ci figurent aussi bien les collaborateurs malveillants qui abusent délibérément de leurs accès que les employés de bonne foi qui causent accidentellement des dommages en raison de droits d’accès dont ils n’ont pas besoin et dont ils ne se rendent peut-être même pas compte qu’ils disposent.
Selon le rapport sur le coût d’une violation de données, les attaques malveillantes menées par des utilisateurs internes constituent le vecteur de violation le plus coûteux, avec une moyenne de 4,92 millions de dollars par incident. Ce coût est supérieur à celui du phishing, des ransomwares et des identifiants compromis.
Ce coût est si élevé en partie parce que les initiés disposent déjà d’un accès légitime. Il n’y a donc ni accès à sécuriser ni connexion suspecte à signaler. Lorsqu’un utilisateur dispose d’autorisations qui vont bien au-delà de ses fonctions, les dégâts qu’il peut causer, intentionnellement ou par accident, ne sont limités que par ce à quoi il a accès. Le PoLP (principe du moindre privilège) limite cette portée.
Plusieurs normes réglementaires et cadres de conformité considèrent le principe du moindre privilège comme une exigence fondamentale pour restreindre l’accès aux données sensibles.
Le PoLP repose sur une approche de refus par défaut. Chaque utilisateur, application et processus commence avec un accès nul. Les autorisations sont accordées uniquement en fonction des besoins. Elles sont limitées à une tâche spécifique ou à un rôle défini, et non en fonction de l’ancienneté, de la commodité ou d’autres critères moins pertinents. Chaque utilisateur dispose uniquement de l’ensemble minimal de droits d’accès requis pour son travail, tel que documenté dans les politiques d’accès formelles établies par les équipes chargées de la gestion des identités et de la sécurité.
Dans la pratique, cela signifie que le PoLP peut être très précis.
Prenons l’exemple d’un système de contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC). Dans un système standard, un agent du support client pourrait se voir accorder un accès permanent et étendu au système de facturation de l’entreprise. Dans un système basé sur le principe du moindre privilège, ce même agent pourrait se voir attribuer par défaut des autorisations en lecture seule. Si un dossier spécifique nécessite, par exemple, la mise à jour des informations d’un client, l’agent peut demander un accès temporaire pour cette interaction.
Le principe du moindre privilège s’applique à travers les quatre étapes du cycle de vie des accès.
Lorsqu’une personne rejoint une entreprise, accède à un nouveau poste ou crée un compte avec une nouvelle ressource, elle se voit attribuer un niveau d’accès de base. Cet accès peut être basé sur le rôle, sur des attributs ou mis à disposition à la demande sans aucune autorisation permanente, selon le modèle d’accès utilisé.
Ce que le PoLP apporte, quel que soit le modèle, c’est que l’accès doit toujours être limité au strict minimum nécessaire pour le rôle ou la tâche à accomplir. Par exemple, un nouvel analyste financier au sein d’une banque pourrait techniquement avoir accès à un large éventail d’outils de reporting et de jeux de données. Dans le cadre du PoLP, cependant, cet analyste n’a accès qu’aux tableaux de bord et jeux de données dont il a réellement besoin pour son travail actuel, et non à l’ensemble des fonctionnalités que les outils pourraient offrir. Si ses responsabilités changent ou sont élargies, l’accès est alors ajusté en conséquence.
Lorsque les utilisateurs exercent activement leurs autorisations, les mécanismes de contrôle d’accès font respecter les limites définies lors de l’attribution des droits tout au long du déroulement normal du travail.
Par exemple, l’analyste financier mentionné précédemment peut effectuer des requêtes sur les jeux de données auxquels il a été autorisé à accéder, mais s’il tente d’ouvrir un fichier hors de son champ d’application, l’accès lui sera refusé. La limite fixée lors de l’attribution des droits s’applique.
Si ce même analyste est temporairement affecté à un autre projet et a besoin d’accéder à un autre jeu de données, il peut soumettre une demande d’accès. Le système IAM l’évalue, en vérifiant l’identité, le rôle, le contexte et l’intention, puis accorde l’autorisation supplémentaire pour la durée de ce projet. Une fois celui-ci terminé, l’accès étendu est révoqué.
Les équipes chargées de la gestion des identités et de la sécurité effectuent des audits périodiques afin de vérifier si les autorisations et les politiques d’accès correspondent toujours aux responsabilités des utilisateurs, aux configurations réseau, aux opérations métier et à d’autres critères pertinents. Ces vérifications permettent de détecter toute une série de problèmes d’accès courants, tels qu’un employé ayant changé d’équipe mais conservant toutes ses anciennes autorisations, ou le compte d’un sous-traitant qui n’a jamais été retiré.
Lorsque l’accès n’est plus nécessaire, parce qu’une personne a quitté l’entreprise, changé d’équipe ou terminé une tâche, les autorisations sont révoquées. L’accès persistant à des comptes anciens ou oubliés constitue une vulnérabilité courante. Souvent, personne ne surveille ce qui s’y passe, ce qui fait de ces comptes des cibles faciles pour les cybercriminels. La suppression adéquate des comptes aide les entreprises à réduire leur surface d’attaque et à empêcher tout accès non autorisé à partir de comptes inactifs compromis.
Le principe du moindre privilège et le modèle de sécurité zero-trust se recoupent, mais ne sont pas identiques. Le second est une architecture de cybersécurité fondée sur l’idée qu’il ne faut jamais faire confiance et qu’il faut toujours vérifier chaque demande d’accès, quelle que soit sa provenance. Le premier est un modèle permettant de déterminer l’étendue de l’accès à accorder à une demande légitime.
Le modèle zero-trust rejette l’ancien modèle de périmètre, qui partait du principe que tout ce qui se trouvait à l’intérieur du pare-feu du réseau était sûr. Il reconnaît que les attaquants peuvent franchir le périmètre extérieur et que des personnes internes peuvent également provoquer des failles de sécurité.
Dans le cadre du modèle zéro-trust, aucun utilisateur, appareil ou application n’est considéré comme fiable par défaut, même sur le réseau d’entreprise. Chaque demande d’accès est évaluée en fonction de l’identité, de l’appareil, de la localisation et des schémas de comportement. Même après authentification, les utilisateurs bénéficient seulement de l’accès minimal dont ils ont besoin pour effectuer leur tâche du moment.
En d’autres termes, le modèle zero-trust contrôle les conditions d’octroi d’accès, tandis que le PoLP en contrôle la portée. Ensemble, ils permettent de mettre en place une approche de défense en profondeur pour la gestion des accès.
L’accès juste à temps (JIT) est un moyen de mettre en œuvre le PolP. Cette expression est souvent considérée comme l’expression la plus stricte et la plus précise du moindre privilège, car elle supprime totalement les autorisations par défaut. Cela signifie qu’elle ne définit pas de niveau d’accès de base à partir duquel les droits sont gérés. Le JIT accorde plutôt l’accès à une tâche spécifique sur demande et le révoque automatiquement une fois la tâche terminée.
Par exemple, un ingénieur de bases de données qui doit exécuter un script de migration sur une base de données de production ne dispose d’aucun accès permanent à ce système. Au lieu de cela, il demanderait un accès pour une fenêtre de quatre heures, l’obtiendrait, l’utiliserait, puis le perdrait. Il n’y a ni base de référence ni autorisations persistantes.
Pour les entreprises qui souhaitent appliquer le PoLP de la manière la plus stricte possible, l’approche JIT est souvent la plus efficace. Comme personne ne dispose jamais d’un accès permanent, aucun compte inactif ni aucune autorisation persistante ne peuvent être exploités par des pirates informatiques. Cependant, cette approche comporte certains inconvénients. Le provisionnement à la demande de tous les accès peut entraîner des frictions opérationnelles, en particulier pour les tâches de routine, et l’intégration du JIT dans les systèmes hérités et les environnements cloud peut s’avérer techniquement complexe.
Les entreprises appliquent le PoLP par le biais de modèles de contrôle d’accès, qui sont des cadres définissant la manière dont les autorisations sont attribuées, gérées et réévaluées.
Il existe deux modèles de sécurité courants dans les mises en œuvre du PoLP : le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) et le contrôle d’accès basé sur les attributs (ABAC).
Le RBAC regroupe les autorisations au sein de rôles utilisateur prédéfinis (« analyste financier », « ingénieur réseau », « technicien du service d’assistance ») et affecte les personnes à ces rôles plutôt que de configurer les autorisations individuellement pour chaque utilisateur. Cette structure reflète le mode de fonctionnement habituel de la plupart des entreprises, avec leurs services, leurs intitulés de poste et leurs lignes hiérarchiques.
Bien que le RBAC soit plus sécurisé que de nombreux autres modèles d’accès, il permet rarement à lui seul d’atteindre le principe du moindre privilège. Il doit donc souvent être associé à d’autres mécanismes de contrôle, tels que la vérification des accès et le provisionnement JIT.
Par exemple, un système RBAC standard pourrait créer un ensemble d’autorisations permanentes pour chaque rôle, tandis qu’un système RBAC basé sur le principe du moindre privilège pourrait recourir au provisionnement JIT plutôt qu’à des privilèges permanents.
Alors que le modèle RBAC attribue des autorisations en fonction de l’identité de l’utilisateur, le modèle ABAC prend ses décisions en s’appuyant sur un ensemble plus large d’attributs. Ceux-ci comprennent notamment les caractéristiques de l’utilisateur (service, niveau hiérarchique, lieu de travail), de la ressource (classification de sensibilité, type de données), de l’environnement (heure de la journée, réseau, type d’appareil) et de l’action demandée (lecture, écriture, suppression).
Au sein d’une société de services financiers, par exemple, une politique ABAC pourrait autoriser un analyste à accéder à des données de transaction sensibles uniquement pendant les heures de bureau, uniquement à partir d’un ordinateur portable d’entreprise géré et uniquement lorsqu’il est connecté au réseau de l’entreprise. Si ce même analyste tentait de consulter ces mêmes données à minuit depuis son téléphone personnel via le Wi-Fi d’un aéroport, son accès serait bloqué.
De nombreuses mises en œuvre du PoLP utilisent l’ABAC en raison de sa capacité à cibler très précisément les décisions d’accès car il prend en compte une combinaison complexe de facteurs, à savoir l’utilisateur, la ressource, le contexte et l’action. De plus, bon nombre des outils sur lesquels s’appuie le PoLP, par exemple l’accès juste-à-temps, utilisent une forme ou une autre d’ABAC pour prendre des décisions d’accès.
Alors que les modèles de contrôle d’accès définissent la manière dont les autorisations doivent être structurées, les outils IAM contribuent à faire respecter ces autorisations. Ces outils gèrent, surveillent et contrôlent l’accès des utilisateurs sur l’ensemble des points de terminaison sur site, des centres de données et des environnements cloud.
Les outils de gestion des accès privilégiés (PAM) se concentrent sur les comptes présentant le plus grand risque : les comptes super-utilisateurs, les comptes de service et autres utilisateurs privilégiés disposant de privilèges d’administrateur. Un compte privilégié compromis peut exposer la configuration de l’ensemble d’un système, la base de données des utilisateurs et les clés de chiffrement, et pas seulement les données d’une seule personne.
Les outils PAM répondent à ce risque en stockant les identifiants sensibles dans des coffres-forts chiffrés, en journalisant les sessions et en imposant des workflows de validation, de sorte que les privilèges élevés soient toujours contrôlés, surveillés et limités dans le temps.
Par exemple, un administrateur de base de données qui a besoin d’un accès racine pour effectuer une opération de maintenance ne peut pas simplement se connecter quand bon lui semble. Il doit demander l’accès, obtenir une autorisation et effectuer son travail dans un délai défini.
Les plateformes de gouvernance et d’administration des identités (IGA) associent la gestion des accès au cycle de vie des employés. Elles se connectent aux systèmes RH de sorte que, lorsqu’une personne rejoint l’entreprise, la quitte ou change d’équipe, ses droits d’accès sont ajustés automatiquement. Cette automatisation permet de rationaliser l’attribution et la suppression des droits d’accès tout en prévenant l’accumulation des privilèges.
Les workflows IGA automatisés revêtent une grande importance dans les grandes entreprises, où la gestion manuelle de l’attribution et de la suppression des droits d’accès est source d’octroi excessif de droits et de comptes non désactivés.
Si le PoLP peut sembler facile à mettre en œuvre, il peut s’avérer plus difficile à maintenir.
La « dérive des privilèges » désigne l’accumulation progressive de droits d’accès qui se produit lorsque les utilisateurs changent de fonction, se lancent dans des projets parallèles ou accumulent des autorisations temporaires que personne ne pense à révoquer.
Par exemple, un analyste marketing rejoint l’équipe produit mais conserve l’accès au disque partagé du service marketing et au tableau de bord analytique de l’équipe. Ou encore, un développeur obtient un accès temporaire à une base de données de production pour déboguer un problème client, et cet accès temporaire devient permanent par inertie.
Au fil du temps, ces privilèges excessifs accumulés donnent lieu à des comptes surchargés, dotés d’un accès bien plus étendu que ne l’exige un rôle donné. Les utilisateurs eux-mêmes ne se rendent peut-être pas compte de ce à quoi ils ont accès.
Appliquer le PoLP à l’extrême peut paralyser les activités. Si un collaborateur doit créer un ticket et attendre deux jours pour obtenir l’accès à un système dont il a besoin pour une après-midi de travail, il pourrait tenter de trouver des solutions de contournement : emprunter les identifiants d’un collègue, utiliser un compte de service partagé ou recourir à un outil non autorisé ne nécessitant pas l’accord du service informatique. Ces solutions de contournement peuvent alors engendrer des risques de sécurité plus graves que ceux découlant d’une politique d’accès légèrement plus permissive.
Selon le rapport sur le coût d’une violation de données, l’IA fantôme, c’est-à-dire les outils d’intelligence artificielle non autorisés, a joué un rôle dans 20 % des violations.
L’IA fantôme est en partie lié au principe du moindre privilège. Lorsque les outils approuvés sont trop verrouillés ou leur accès prend trop de temps, les utilisateurs peuvent être tentés de les contourner.
Les entreprises peuvent contribuer à trouver un équilibre entre ces exigences en s’efforçant de faciliter la demande d’accès et d’accorder rapidement les autorisations. Les portails en libre-service, les workflows d’approbation automatisés et l’accès juste-à-temps sont autant de moyens permettant d’octroyer exactement les autorisations nécessaires, pour la durée exacte requise par la tâche.
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