Chaque utilisateur, application et processus au sein d’une entreprise a besoin d’un certain niveau d’accès pour accomplir sa mission. Un développeur doit pouvoir transférer du code vers un référentiel. Un chargé de facturation doit pouvoir consulter les dossiers de paiement. Un service de sauvegarde doit pouvoir lire les données d’une base de données.

En vertu de ce principe, chacune de ces entités obtient exactement l’accès requis pour accomplir ses tâches, et rien d’autre.

Le développeur peut transférer du code vers un référentiel, mais ne peut pas le déployer en production.

Le chargé de facturation peut consulter les dossiers de paiement, mais ne peut pas les modifier.

Le service de sauvegarde peut copier les données mais pas les modifier.

Ce concept est parfois appelé « principe de privilège minimal » ou « principe de droit d’accès minimal ». Il s’applique aussi bien aux comptes d’utilisateurs humains qu’aux identités non humaines (NHI), notamment les applications, les appareils, les comptes de service, les clés API et les agents d’IA.

Le PoLP est un élément central de la gestion des identités et des accès (IAM), qui constitue le cadre de sécurité plus large régissant les personnes autorisées à accéder aux ressources, ce qu’elles peuvent faire et pendant combien de temps. En d’autres termes, l’IAM est le système qui met en œuvre le PoLP.

Le PoLP est également l’un des mécanismes fondamentaux de la sécurité zero-trust. Selon ce modèle, aucun utilisateur, appareil ou application n’est considéré comme fiable par défaut, même sur le réseau d’entreprise. Au contraire, chaque demande d’accès est analysée et autorisée au cas par cas. Les demandes légitimes se voient accorder un accès conforme au PoLP, et rien de plus. Ainsi, les entreprises peuvent mettre en œuvre la conformité, contenir les incidents de sécurité et renforcer leur posture de sécurité globale.