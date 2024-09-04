Stockage primaire et stockage secondaire : quelle est la différence ?

Pour mieux comprendre les différences entre le stockage primaire et le stockage secondaire, il suffit de se pencher sur la façon de penser des êtres humains. Chaque jour, les gens sont bombardés mentalement d’une quantité considérable de données entrantes.

Contacts personnels : en moyenne, un Américain passe ou reçoit 6 appels téléphoniques par jour et envoie ou reçoit environ 32 SMS .

Données professionnelles : en outre, en entreprise, la plupart des gens participent à des activités qui impliquent des données organisationnelles entrantes via de nombreuses directives ou communiqués.

Publicité : on estime qu'une personne moyenne est exposée à jusqu'à 10 000 publicités ou messages sponsorisés par jour . Si l'on soustrait 8 heures pour une nuit de sommeil moyenne, cela équivaut à une personne exposée à un message publicitaire toutes les 5,76 secondes où elle veille.

Actualités : les chiffres publicitaires n'incluent pas les informations d'actualité véhiculées par les médias, que nous recevons dans des formats toujours plus nombreux. Dans de nombreux programmes d'information télévisés actuels, un seul écran est utilisé pour transmettre simultanément plusieurs types d'informations. Par exemple, un programme d'actualités peut présenter une interview vidéo avec un présentateur, un défilement au bas de l'écran annonce les grands titres de l'actualité et une barre latérale présente les dernières mises à jour des marchés boursiers.

Réseaux sociaux : ce chiffre ne tient pas non plus compte de l'influence croissante et omniprésente des réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, aux forums et aux communautés en ligne, les gens consomment encore plus de données.

C’est sûr, il y a beaucoup d’informations entrantes à absorber et à traiter. Entre l’heure du réveil et celle du coucher, nos esprits parcourent toutes ces données possibles, faisant une série quasi infinie de jugements minutieux quant aux informations à conserver et à celles qu’il faut ignorer. Dans la plupart des cas, cette décision repose sur un principe d’utilité. Si l’esprit perçoit que ces informations devront être de nouveau sollicitées, ces données se voient attribuer un ordre de priorité mentale plus élevé.

Ces décisions de priorisation se produisent à une fréquence si rapide que nos esprits sont entraînés à faire l’entrée de ces données sans vraiment nous en rendre compte, laissant ainsi à l’esprit humain le soin de trier comment la mémoire primaire et secondaire est allouée. Heureusement, l’esprit humain est tout à fait apte à gérer ce processus multitâches, comme le sont les ordinateurs modernes.

Il existe une analogie appropriée entre le fonctionnement de l’esprit humain et la manière dont la mémoire de l’ordinateur est gérée. Dans l’esprit, la mémoire à court terme d’une personne est davantage dédiée aux besoins cognitifs les plus urgents et les plus « actuels ». Il peut s’agir de données telles que le code d’accès utilisé pour les opérations bancaires personnelles, l’heure d’un rendez-vous médical important ou les coordonnées des clients professionnels actuels. En d’autres termes, il s’agit des informations les plus prioritaires. De même, le stockage primaire se concentre sur les besoins de traitement les plus urgents de l’ordinateur.

Le stockage de données secondaire, en revanche, offre un stockage à long terme, comme la mémoire à long terme d’une personne. Le stockage secondaire a tendance à fonctionner avec moins de fréquence et peut nécessiter plus de puissance de traitement informatique pour récupérer les données stockées depuis longtemps. De cette manière, elle reflète la même conservation et le même traitement que la mémoire à long terme. Parmi les exemples de mémoire à long terme d’un être humain, citons le numéro de permis de conduire, des souvenirs lointains ou le numéro de téléphone de sa ou son partenaire.