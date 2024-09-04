Stockage primaire et stockage secondaire : quelle est la différence ?

Balises
Qu’est-ce que le stockage primaire ?

La mémoire de l’ordinateur est hiérarchisée en fonction de la fréquence à laquelle elle est nécessaire pour l’exécution des fonctions opérationnelles. Le stockage primaire permet de contenir la mémoire primaire (ou mémoire principale), qui est la mémoire de travail de l’ordinateur et son principal composant opérationnel. La mémoire principale ou primaire est également appelée « stockage principal » ou « mémoire interne ». Elle contient des quantités de données relativement restreintes, auxquelles l’ordinateur peut accéder lorsqu’il fonctionne.

Étant donné que la mémoire primaire est très fréquemment consultée, elle est conçue pour atteindre des vitesses de traitement plus rapides que les systèmes de stockage secondaires. Le stockage primaire bénéficie de cette augmentation des performances grâce à son emplacement physique sur la carte mère de l’ordinateur et à sa proximité avec l’unité centrale de traitement (CPU).

En ayant un stockage primaire plus proche du CPU, il est plus facile de lire et d’écrire sur le stockage primaire, en plus d’accéder rapidement aux programmes, aux données et aux instructions qui sont actuellement utilisés et conservés dans le stockage primaire.

Qu’est-ce que le stockage secondaire ?

La mémoire externe est également appelée mémoire secondaire et implique des périphériques de stockage secondaires, capables de stocker les données de manière persistante et continue. Comme ils peuvent être utilisés avec une alimentation électrique interruptible, les périphériques de stockage secondaire sont réputés pour fournir un stockage non volatil.

Ces dispositifs de stockage de données permettent de protéger les données à long terme et d’établir une permanence opérationnelle et un enregistrement durable des procédures existantes à des fins d’archivage. Ils sont donc les hôtes parfaits pour héberger les sauvegardes des données, soutenir les efforts de reprise après sinistre et assurer le stockage à long terme et la protection des données des fichiers essentiels.

Comment la mémoire d’un ordinateur imite la mémoire humaine

Pour mieux comprendre les différences entre le stockage primaire et le stockage secondaire, il suffit de se pencher sur la façon de penser des êtres humains. Chaque jour, les gens sont bombardés mentalement d’une quantité considérable de données entrantes.

  • Contacts personnels : en moyenne, un Américain passe ou reçoit 6 appels téléphoniques par jour et envoie ou reçoit environ 32 SMS.
  • Données professionnelles : en outre, en entreprise, la plupart des gens participent à des activités qui impliquent des données organisationnelles entrantes via de nombreuses directives ou communiqués.
  • Publicité : on estime qu’une personne moyenne est exposée à jusqu’à 10 000 publicités ou messages sponsorisés par jour. Si l’on soustrait 8 heures pour une nuit de sommeil moyenne, cela équivaut à une personne exposée à un message publicitaire toutes les 5,76 secondes où elle veille.
  • Actualités : les chiffres publicitaires n’incluent pas les informations d’actualité véhiculées par les médias, que nous recevons dans des formats toujours plus nombreux. Dans de nombreux programmes d’information télévisés actuels, un seul écran est utilisé pour transmettre simultanément plusieurs types d’informations. Par exemple, un programme d’actualités peut présenter une interview vidéo avec un présentateur, un défilement au bas de l’écran annonce les grands titres de l’actualité et une barre latérale présente les dernières mises à jour des marchés boursiers.
  • Réseaux sociaux : ce chiffre ne tient pas non plus compte de l’influence croissante et omniprésente des réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, aux forums et aux communautés en ligne, les gens consomment encore plus de données.

C’est sûr, il y a beaucoup d’informations entrantes à absorber et à traiter. Entre l’heure du réveil et celle du coucher, nos esprits parcourent toutes ces données possibles, faisant une série quasi infinie de jugements minutieux quant aux informations à conserver et à celles qu’il faut ignorer. Dans la plupart des cas, cette décision repose sur un principe d’utilité. Si l’esprit perçoit que ces informations devront être de nouveau sollicitées, ces données se voient attribuer un ordre de priorité mentale plus élevé.

Ces décisions de priorisation se produisent à une fréquence si rapide que nos esprits sont entraînés à faire l’entrée de ces données sans vraiment nous en rendre compte, laissant ainsi à l’esprit humain le soin de trier comment la mémoire primaire et secondaire est allouée. Heureusement, l’esprit humain est tout à fait apte à gérer ce processus multitâches, comme le sont les ordinateurs modernes.

Il existe une analogie appropriée entre le fonctionnement de l’esprit humain et la manière dont la mémoire de l’ordinateur est gérée. Dans l’esprit, la mémoire à court terme d’une personne est davantage dédiée aux besoins cognitifs les plus urgents et les plus « actuels ». Il peut s’agir de données telles que le code d’accès utilisé pour les opérations bancaires personnelles, l’heure d’un rendez-vous médical important ou les coordonnées des clients professionnels actuels. En d’autres termes, il s’agit des informations les plus prioritaires. De même, le stockage primaire se concentre sur les besoins de traitement les plus urgents de l’ordinateur.

Le stockage de données secondaire, en revanche, offre un stockage à long terme, comme la mémoire à long terme d’une personne. Le stockage secondaire a tendance à fonctionner avec moins de fréquence et peut nécessiter plus de puissance de traitement informatique pour récupérer les données stockées depuis longtemps. De cette manière, elle reflète la même conservation et le même traitement que la mémoire à long terme. Parmi les exemples de mémoire à long terme d’un être humain, citons le numéro de permis de conduire, des souvenirs lointains ou le numéro de téléphone de sa ou son partenaire.

Mémoire utilisée dans le stockage primaire

De nombreuses formes de mémoire de stockage primaire dominent toute discussion informatique :

  • Mémoire vive (RAM) : étant le type de mémoire le plus important, la RAM gère et héberge de nombreux processus clés, dont les applications système et les processus que l’ordinateur gère actuellement. C’est également une sorte de rampe de lancement pour les fichiers ou les applications.
  • Mémoire en lecture seule (ROM) : la mémoire ROM permet de visualiser le contenu, mais ne permet pas aux téléspectateurs de modifier les données collectées. La ROM est un stockage non volatil car ses données sont conservées même lorsque l’ordinateur est éteint.
  • Mémoire cache : une autre forme clé de stockage de données qui est souvent récupérée et utilisée. La mémoire cache a une capacité de stockage inférieure à celle de la RAM, mais elle est plus rapide que cette dernière.
  • Registres : les temps d’accès aux données les plus rapides de tous sont publiés par les registres, qui existent dans les processeurs et stockent les données afin d’atteindre un objectif de traitement immédiat.
  • Mémoire flash : la mémoire flash offre un stockage non volatil qui permet d’écrire et d’enregistrer les données (ainsi que de les réécrire et de les réenregistrer). La mémoire flash permet également un accès rapide. La mémoire flash est utilisée dans les smartphones, les appareils photo numériques, les clés USB et les lecteurs flash.
  • Stockage cloud : le stockage cloud peut fonctionner comme stockage primaire dans certaines circonstances. Par exemple, les entreprises qui hébergent des applications dans leurs propres centres de données ont besoin d’un certain type de service cloud pour le stockage.
  • Mémoire dynamique à accès aléatoire (DRAM) : type de mémoire à semi-conducteurs basée sur la RAM, la DRAM présente une fonctionnalité qui répartit chaque bit de données dans une cellule de mémoire qui abrite un petit condensateur et un transistor. La DRAM est une mémoire non volatile grâce à un circuit de rafraîchissement de la mémoire à l’intérieur du capacités DRAM. La DRAM est le plus souvent utilisée pour créer la mémoire principale d’un ordinateur.
  • Mémoire statique à accès aléatoire (SRAM) : autre type de mémoire semi-conductrice basée sur de la RAM, l’architecture de la SRAM repose sur un circuit à bascule verrouillable pour le stockage de données. La SRAM est un stockage volatil qui sacrifie ses données lorsque l’alimentation est retirée du système. Cependant, lorsqu’elle est opérationnelle, elle offre un traitement plus rapide que la DRAM, ce qui fait souvent augmenter le prix de la SRAM. La SRAM est généralement utilisée dans la mémoire cache et les registres.

Mémoire utilisée dans le stockage secondaire

Il existe trois formes de mémoire couramment utilisées dans le stockage secondaire :

  • Stockage magnétique : les dispositifs de stockage magnétique accèdent aux données écrites sur un disque métallique en rotation qui contient des champs magnétiques.
  • Stockage optique : si un périphérique de stockage utilise un laser pour lire des données sur un disque en métal ou en plastique qui contient des sillons, un peu comme un disque vinyle, on considère qu’il s’agit d’un stockage optique.
  • Stockage SSD : les périphériques de stockage SSD (solid state storage ou SSS) sont alimentés par des circuits électroniques. La mémoire flash est couramment utilisée dans les périphériques SSS, bien que certains utilisent une mémoire vive (RAM) avec une batterie de sauvegarde. Le SSS offre un transfert de données à haut débit et des performances élevées, bien que ses coûts financiers par rapport au stockage magnétique et au stockage optique puissent s’avérer exorbitants.

Types de dispositifs de stockage primaire

Les ressources de stockage sont désignées comme stockage primaire en fonction de leur fonctionnalité perçue et de la manière dont cette ressource est utilisée. Certains observateurs supposent à tort que le stockage primaire dépend de l’espace de stockage d’un support de stockage particulier, de la quantité de données contenues dans sa capacité de stockage ou de son architecture de stockage spécifique. Il ne s’agit pas de la manière dont un support de stockage peut stocker des informations. Il s’agit de l’utilité prévue de ce support de stockage.

Grâce à cette orientation basée sur les fonctionnalités, les périphériques de stockage primaires peuvent prendre plusieurs formes :

Types de périphériques de stockage secondaires

Si certaines formes de mémoire secondaire sont internes, il existe également des dispositifs de stockage secondaire externes. Les périphériques de stockage externes (également appelés périphériques de stockage auxiliaires) peuvent être facilement débranchés et utilisés avec d’autres systèmes d’exploitation, et offrent un stockage non volatil :

  • Disques durs
  • Disquettes
  • Lecteurs de bande magnétique
  • Disques durs portables
  • Disques SSD (solid state drive) basés sur la technologie Flash
  • Cartes mémoire
  • Clés USB
  • Clés USB
  • DVD
  • CD-ROM
  • Disques Blu-ray
  • CD 

Passer à l’étape suivante

Les données sont l’élément vital de tout système informatique. Le stockage primaire et le stockage secondaire sont tous deux impliqués dans la gestion d’un flux de données toujours plus important, mais ils abordent leurs tâches sous des angles différents. Le stockage primaire facilite les opérations informatiques en gérant les fichiers activement nécessaires. Le stockage secondaire concerne la conservation permanente des données jugées importantes et dignes d’être sauvegardées, mais qui ne sont pas forcément nécessaires dans l’immédiat.

Enfin, il y a un nouvel élément qui doit être pris en compte dans cette équation de données : la sécurité. Les cybermenaces étant de plus en plus fréquentes et évolutives, il est essentiel de disposer d’un stockage de données doté de protections intégrées. Découvrez comment votre organisation peut bénéficier du stockage nécessaire, en plus de la sécurité nécessaire pour protéger vos données précieuses de manière continue.

