Les serveurs DNS primaires constituent la source de vérité ultime pour les enregistrements DNS d’un domaine. Ces serveurs DNS faisant autorité contiennent la copie principale du fichier de zone.

Si un administrateur de domaine a besoin de modifier le fichier de zone, ces modifications sont apportées directement à la zone principale du serveur de noms faisant autorité. Des contrôles d’accès sont mis en place sur le serveur principal afin de garantir que seul le personnel autorisé peut modifier les fichiers de la zone.

Cependant, les serveurs DNS secondaires servent principalement à assurer une capacité de sauvegarde, ce qui intervient dans le cas où le serveur primaire serait soudainement hors ligne. Bien qu’il soit techniquement vrai qu’un serveur DNS primaire puisse fonctionner sans serveur DNS secondaire, cette pratique est fortement déconseillée.

En cas de basculement, les serveurs de zone secondaires peuvent intervenir et gérer le trafic de requêtes DNS sans avoir à sacrifier une quantité significative de temps de fonctionnement. Sans serveur DNS secondaire, c’est un point de défaillance unique qui ne demande qu’à se produire.

Au-delà de cette fonction importante, les serveurs DNS secondaires contribuent également à l’équilibrage de la charge et à la redondance. L’équilibrage de la charge permet de rediriger le trafic des requêtes en fonction des besoins afin de créer une sorte d’équilibre dans l’utilisation des ressources. Par ailleurs, la redondance garantit qu’une version fiable de la vérité continue d’exister, indépendamment de ce qui se passe avec un serveur particulier.

Pour l’administrateur système, la mise en place de serveurs DNS primaires et secondaires peut s’avérer difficile. Heureusement, de nombreux tutoriels utiles peuvent aider le personnel à implémenter des serveurs DNS, à configurer les serveurs pour leur fonctionnement et à gérer les serveurs pour des résultats optimaux.

Il convient de noter que les applications constituent l’un des principaux utilisateurs des serveurs DNS. Lorsque les applications nécessitent des ressources spécifiques, elles fonctionnent comme des systèmes séquençant des requêtes DNS. Ce processus consiste à tirer parti du serveur primaire tout en gardant le serveur secondaire prêt à intervenir en cas de défaillance du serveur primaire.