Les solutions de PaaS offrent un environnement de développement complet où les développeurs peuvent concevoir et déployer des applications logicielles pour des cas d’utilisation internes et destinés aux clients sans avoir besoin de maintenir une infrastructure sous-jacente. Le fournisseur de PaaS gère les serveurs, les réseaux, le stockage et d’autres composants informatiques liés à la programmation dans le cloud, ce qui permet aux programmeurs de l’entreprise de se concentrer uniquement sur le développement d’applications.
L’iPaaS, quant à lui, est une couche d’intégration qui permet à différentes applications et systèmes d’échanger des données et des fonctions dans des environnements sur site, hybrides et multicloud. Les solutions d’iPaaS disposent souvent d’un plan de contrôle unifié où les équipes peuvent concevoir et optimiser les workflows, les automatisations et les échanges de données. La solution propose également des outils de gestion du cycle de vie des API, des contrôles de gouvernance et de sécurité ainsi que des capacités avancées de transformation des données.
Malgré leurs différences, le PaaS et l’iPaaS font partie d’une évolution croissante vers des déploiements informatiques basés sur le cloud computing. Traditionnellement, les entreprises géraient à la fois l’orchestration de l’intégration et le développement d’applications sur site, avec les serveurs, le stockage de données, les systèmes d’exploitation et les autres composants gérés par l’entreprise elle-même. Mais cette approche peut être gourmande en ressources et complexe sur le plan opérationnel, en particulier lorsque les organisations adoptent les microservices, le sans serveur, l’edge, l’IdO et d’autres frameworks informatiques modernes.
Pour résoudre ce problème, les entreprises se tournent de plus en plus vers des solutions cloud-native en libre-service qui favorisent l’évolutivité à l’échelle du système et l’agilité des équipes, dont le PaaS et l’iPaaS sont deux exemples marquants. Selon Grand View Research, la taille du marché des plateformes « as a service » devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 27,8 % jusqu’en 2030.
Bien que le PaaS et l’iPaaS aient des objectifs et des capacités principaux différents, ils partagent certaines fonctionnalités communes. Les plateformes de PaaS, par exemple, disposent souvent de middleware intégré (comme des files d’attente de messages, des passerelles d’API et des fonctionnalités d’automatisation des workflows), qui peut transformer les données entre les environnements d’exécution des applications de la plateforme, les systèmes d’exploitation et d’autres composants de développement disparates.
Cependant, bien que les capacités d’intégration du PaaS soient spécifiquement liées à l’environnement de développement d’applications, l’iPaaS a un champ d’action plus large, facilitant les intégrations dans l’écosystème d’entreprise plus vaste, y compris les bases de données, les sources d’événements et les systèmes hérités.
Inversement, comme l’iPaaS se concentre sur la connexion de sources de données disparates, ses fonctionnalités intégrées d’analytique, de provisionnement et de sécurité sont spécifiquement liées au plan d’intégration et ne peuvent pas remplacer l’ensemble d’outils du PaaS centrés sur les développeurs.
Pour résumer, le PaaS et l’iPaaS ne sont pas des solutions concurrentes : les organisations les utilisent souvent conjointement, ou les combinent avec des systèmes sur site traditionnels. Pour mieux comprendre comment elles fonctionnent ensemble, examinons chaque solution plus en détail.
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Les solutions de PaaS offrent un environnement évolutif pour la création, l’exécution et la gestion d’applications, libérant ainsi des ressources de développement afin que les programmeurs puissent se concentrer sur la conception et le déploiement de nouveaux produits. Les plateformes de PaaS prennent en charge les tâches traditionnellement dévolues à une équipe d’administrateurs système interne, notamment le provisionnement et la mise à l’échelle des ressources, la gestion des bases de données et du stockage, ainsi que la sécurité (y compris le chiffrement, les pare-feu, l’autorisation et l’authentification).
Les solutions de PaaS comportent souvent des fonctionnalités intégrées telles que des kits de développement logiciel (SDK), des API, l’orchestration de workflows, la gestion de bases de données et des systèmes de messagerie basés sur les événements. Les fonctionnalités d’intégration et de livraison continues (CI/CD), quant à elles, permettent d’automatiser les tests, les mises à jour et la gestion des versions, rationalisant ainsi les déploiements et réduisant les délais de mise sur le marché. Les ressources étant hébergées dans le cloud, les équipes DevOps peuvent accéder aux environnements de build partagés où qu’elles se trouvent. Enfin, les outils de gestion du cycle de vie permettent aux équipes de surveiller, de mettre à jour et de retirer les services après leur déploiement initial.
En termes de profondeur et de complexité techniques, le PaaS se situe entre ses deux principaux homologues cloud : le logiciel en tant que service (SaaS) et l’infrastructure en tant que service (IaaS). Le SaaS demande le moins de travail de la part des utilisateurs. Après souscription, ils peuvent immédiatement commencer à utiliser le service, toutes les configurations back-end et le dépannage étant gérés par le fournisseur SaaS. Salesforce, Slack, Dropbox et Adobe Creative Cloud sont des exemples d’applications SaaS.
L’IaaS, quant à elle, virtualise les ressources informatiques d’une organisation, avec un fournisseur de services cloud qui fournit l’infrastructure informatique hors site, tandis que l’organisation abonnée contrôle la manière dont ces ressources sont déployées, configurées et maintenues. Le PaaS se situe entre les deux, permettant aux équipes DevOps de contrôler leurs propres données et applications tandis que le fournisseur cloud s’occupe de l’infrastructure sous-jacente. Certains fournisseurs cloud, tels qu’AWS et IBM, proposent à la fois des services d’IaaS et de PaaS, permettant aux clients de décider quels processus de développement ils souhaitent contrôler et lesquels ils souhaitent laisser au fournisseur.
Les solutions de PaaS sont souvent adaptées aux organisations qui développent des applications destinées aux clients, qui peuvent être difficiles à déployer et à gérer manuellement en raison de leurs architectures complexes et multilocataires.
Par exemple, une plateforme de streaming peut devoir développer et maintenir une combinaison de services internes et destinés aux utilisateurs, tels que des moteurs de recommandation, des outils de génération de sous-titres, des analyses d’audience et des portails de connexion. Traditionnellement, la plateforme de streaming pouvait gérer et mettre à l’échelle chaque service individuellement. Avec le PaaS, les services pris en charge sont accessibles et configurables via un environnement de développement unifié hébergé par un fournisseur, ce qui simplifie les déploiements et standardise la sécurité et la gouvernance.
Mais les solutions de PaaS ne sont pas idéales pour tous les cas d’utilisation :
L’iPaaS est une suite d’outils basés sur le cloud qui permet à différents systèmes, applications, bases de données et autres composants informatiques et sources de données de communiquer malgré les différences architecturales et environnementales. Cette solution aide à améliorer la connectivité, à éliminer les silos de données et à rationaliser l’intégration des processus métier.
L’iPaaS offre un cadre d’intégration léger de bout en bout, qui remplace les solutions d’intégration traditionnelles, telles que les middlewares sur site et les bus de services d’entreprise (ESB), ou fonctionne parfois en parallèle avec elles. Outre la gestion du mappage et de la transformation des données, les plateformes d’iPaaS fournissent des outils de gestion des API, des contrôles d’accès et des tableaux de bord personnalisables, tous accessibles via un plan de contrôle centralisé.
Les solutions d’iPaaS peuvent contribuer à étendre les fonctionnalités des systèmes hérités en leur permettant de se connecter à des applications cloud modernes et de fonctionner avec elles. Elles conviennent également parfaitement aux architectures basées sur des microservices, où les applications sont faiblement couplées (indépendantes et autonomes), permettant aux équipes d’introduire et de connecter de nouveaux services sans interrompre les workflows existants.
Enfin, la solution prend en charge une architecture pilotée par événements (où des changements d’état prédéfinis déclenchent des automatisations) et la synchronisation (où les applications sont continuellement mises à jour avec des données en temps réel). Ces fonctionnalités aident les entreprises à maintenir une vue unifiée et à jour des flux de données et des performances.
De nombreuses solutions d’iPaaS visent à simplifier l’intégration d’applications avec des connecteurs prédéfinis et des outils et modèles de développement low-code et no-code, permettant aux développeurs non professionnels de concevoir ou configurer des intégrations sans expertise en programmation. Les entreprises peuvent également utiliser des plateformes d’iPaaS pour concevoir des automatisations en plusieurs étapes, réduisant la saisie manuelle des données et favorisant des workflows agentiques, où des bots d’IA et d’autres identités non humaines (NHI) effectuent des actions pour le compte d’humains.
Par exemple, une organisation pourrait souhaiter relier ses plateformes de gestion de la relation client (CRM), d’e-commerce et de planification des ressources de l’entreprise (ERP) afin que les données client et les commandes soient automatiquement répercutées dans chaque système. Avec l’iPaaS, les équipes peuvent configurer chaque intégration via une bibliothèque de connecteurs ou un bouton intégré à l’interface utilisateur de la plateforme.
Lorsqu’aucun connecteur prédéfini n’est disponible, les équipes d’intégration peuvent créer le leur, les différentes plateformes proposant des niveaux variables de prise en charge des connecteurs personnalisés. Ainsi, les développeurs non professionnels peuvent utiliser les outils no-code ou low-code de la plateforme pour concevoir et créer eux-mêmes des intégrations, ou pour effectuer une partie du travail d’intégration avant de le confier à l’équipe de développement. D’autres cas d’intégration peuvent nécessiter des ressources de développement plus importantes, selon la plateforme et la complexité de l’intégration.
La tarification varie selon la plateforme, mais peut être basée sur l’utilisation (volume d’appels API, par exemple) ou le nombre de points de terminaison ou de connecteurs gérés par l’iPaaS qu’une entreprise utilise.
Cependant, les solutions d’iPaaS présentent des limites notables :
|iPaaS
|PaaS
|Utilisateurs principaux
|Équipes d’intégration des systèmes (y compris professionnels de l’informatique et développeurs) ; intégrateurs citoyens
|Équipes DevOps et développeurs citoyens
|Cas d’utilisation principal
|Connecter des sources de données et des services disparates dans différents environnements et architectures
|Fournir aux développeurs un environnement sûr et flexible pour créer, déployer et gérer des applications
|Fonctions principales
|Connecteurs prédéfinis, orchestration d’API, transformation des données et plan de contrôle centralisé
|Infrastructure cloud, workflows de création d’applications, automatisations CI/CD, gestion du cycle de vie des applications et contrôles de sécurité
|Qu’est-ce que cela remplace ou complète ?
|Middleware sur site et ESB (bien que ces systèmes puissent toujours être utilisés parallèlement à une plateforme d’iPaaS pour intégrer des systèmes hérités et exécuter d’autres fonctions spécialisées)
|Les administrateurs système ne sont plus responsables de la gestion de l’infrastructure sous-jacente ; ils se concentrent sur l’accompagnement des développeurs, la sécurité et la conformité, ainsi que sur d’autres tâches à forte valeur ajoutée.
|Profondeur technique
|Les outils low code et no-code aident les développeurs citoyens à créer et à gérer les intégrations
|Automatisations intégrées, mais le codage reste nécessaire pour le développement et la maintenance des applications
|Tarification
|En fonction de l’utilisation ou du nombre de points de terminaison ou de connecteurs
|Modèles de paiement à l’usage ou modèles fixes avec différents niveaux d’utilisation
Les entreprises utilisent souvent le PaaS et l’iPaaS ensemble, le PaaS rationalisant le développement d’applications, de microservices et d’API, tandis que l’iPaaS connecte les services et fonctions internes et externes à l’écosystème d’entreprise plus large. En tant que solutions cloud-native, le PaaS et l’iPaaS peuvent soutenir des stratégies de transformation numérique, qui visent à virtualiser et moderniser les processus informatiques afin d’améliorer l’agilité organisationnelle et l’évolutivité.
Ces technologies permettent aux équipes de se concentrer sur la configuration et l’optimisation des applications et intégrations plutôt que de les créer et gérer manuellement. La combinaison du PaaS et de l’iPaaS peut également aider les entreprises à dissocier clairement et à bien organiser leur logique applicative et leur logique d’intégration, afin de faciliter la montée en charge et l’ajout de nouveaux services au fur et à mesure de la croissance de l’organisation.
Dans certains cas, chaque solution peut renforcer le besoin de l’autre. Par exemple, comme le PaaS accélère les déploiements, les équipes informatiques pourraient ne pas être en mesure de créer des intégrations personnalisées assez rapidement pour suivre le rythme du développement des applications. Cette inadéquation peut entraîner des goulots d’étranglement et des problèmes de sécurité. En utilisant les deux solutions, les équipes peuvent rapidement relier les applications créées en environnement de production à des services et sources de données pertinents, tels qu’un ERP, un CRM ou un data lake, réduisant ainsi les frictions et synchronisant les délais de développement.
Certains fournisseurs de cloud regroupent l’iPaaS, le PaaS et d’autres capacités « en tant que service » dans un seul produit, permettant aux entreprises d’ajouter ou de supprimer des services selon leurs besoins. Les organisations peuvent également s’abonner à une combinaison de services cloud, ou combiner l’iPaaS et le PaaS avec des systèmes de gestion traditionnels hébergés en entreprise.
Pour certaines entreprises, la conception d’un grand modèle de langage (LLM) à partir de zéro peut être d’un coût prohibitif, car elle nécessite du matériel spécialisé et l’accès à des centres de données de pointe. Les plateformes d’IA en tant que service (AIaaS) offrent une solution alternative, permettant aux entreprises de payer pour accéder à des LLM préentraînés fournis par un fournisseur tiers.
De nombreuses plateformes AIaaS proposent de nombreuses options de personnalisation, aidant les organisations à intégrer des données propriétaires aux jeux de données d’entraînement de l’IA via des API et des SDK. Les solutions AIaaS permettent également aux entreprises de concevoir des workflows agentiques, au sein desquels des identités non humaines effectuent des actions et prennent des décisions de manière autonome, rationalisant ainsi les opérations métier.
Une variante émergente, l’AIPaaS, est semblable au PaaS, mais conçue spécifiquement pour héberger des LLM et des applications alimentées par l’IA (qu’elles soient destinées aux clients ou à un usage interne) tout au long de leur cycle de vie. Les solutions d’AIPaaS incluent souvent des fonctionnalités AutoML, qui automatisent certains aspects du développement et du déploiement du machine learning, permettant aux développeurs citoyens de doter rapidement leurs applications de capacités d’IA.
L’IA peut également améliorer l’utilité des solutions d’iPaaS. Les organisations peuvent utiliser l’IA pour optimiser les flux de données, prévoir les erreurs d’intégration et automatiser la journalisation et la documentation de l’intégration. Les LLM peuvent améliorer la précision et la profondeur des générateurs low-code et no-code, tandis que le traitement automatique du langage naturel permet à des non-experts de concevoir de nouveaux connecteurs à l’aide de prompts textuels.
Avec la prolifération de l’IA, les frontières entre les différents modèles de services cloud, notamment l’iPaaS et le PaaS, sont susceptibles de s’estomper, car les agents apprennent à se déplacer de manière fluide entre les systèmes, avec des workflows couvrant plusieurs services. Cependant, l’adoption de l’IA comporte des risques supplémentaires en matière de sécurité, de gouvernance et de précision. De plus, le problème de la « boîte noire », où les entreprises sont incapables de comprendre comment les modèles génèrent des réponses spécifiques, continue de rendre difficile le dépannage des erreurs et l’orientation du comportement du modèle.
Pour choisir entre le PaaS et l’iPaaS, ou pour décider d’adopter les deux modèles, les entreprises peuvent commencer par évaluer leurs goulets d’étranglement actuels et leurs besoins métier. Avez-vous des difficultés liées aux décalages et aux ralentissements lors du développement et de la maintenance des applications (PaaS), ou avez-vous du mal à maintenir les connexions entre des services disparates (iPaaS) ?
Le PaaS pourrait être un bon choix pour les grandes entreprises ayant besoin d’un environnement stable et fiable pour créer et gérer des applications. C’est notamment le cas lorsque les services sont répartis entre plusieurs équipes et environnements, ou lorsque les services destinés aux clients représentent une part importante du modèle économique d’une entreprise. Les entreprises peuvent également utiliser des solutions de PaaS pour étendre leur empreinte de services et augmenter leur productivité sans agrandir les équipes DevOps internes.
De même, l’iPaaS devient de plus en plus utile à mesure que les architectures d’entreprise se complexifient, les connecteurs point à point personnalisés ne pouvant plus suivre le rythme des workflows à plusieurs étapes et des transformations de données. Les entreprises qui luttent contre les silos de données peuvent également se tourner vers l’iPaaS pour accéder à des données qui étaient auparavant bloquées derrière des services isolés.
Les besoins peuvent évoluer à mesure que les organisations grandissent et évoluent : les petites entreprises peuvent commencer par gérer localement les intégrations et applications avant d’adopter des services tiers à mesure que les systèmes deviennent plus complexes.
D’autres entreprises peuvent déjà gérer en interne des systèmes d’intégration et de développement d’applications matures et modernes, rendant l’adoption de l’iPaaS et du PaaS moins utile, voire potentiellement perturbatrice pour les processus existants d’intégration de données et de développement d’applications. Enfin, les entreprises de secteurs hautement réglementés, tels que la santé, la finance et les administrations, pourraient être incapables de renoncer à un contrôle précis sur les infrastructures d’intégration et de développement en raison des risques liés à la sécurité des données et à la conformité.
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