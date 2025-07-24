8 minutes
Dans le monde de l’automobile, OEM est l’abréviation de fabricant d’équipement d’origine. Ces entreprises conçoivent et construisent des véhicules et produisent également des pièces utilisées en production. Les principaux équipementiers automobiles sont BMW, Ford, General Motors, Honda et Toyota.
Une « pièce OEM » est une pièce automobile produite par le fabricant d’origine ou par un fournisseur OEM agréé pour un nouveau véhicule. Ces pièces automobiles d’origine partagent la même qualité, le même ajustement et la même fonction que les pièces d’origine. Contrairement à ces dernières, les pièces de rechange sont fabriquées par des entreprises tierces et leur qualité varie.
Les OEM sont impliqués tout au long du cycle de vie des véhicules, de la recherche et du développement à la fabrication et à la couverture de garantie. Ils contribuent à garantir la sécurité, la conformité environnementale et les performances. Parce qu’elles sont responsables du produit OEM final, les entreprises OEM contrôlent de près la manière dont les composants sont créés sur la chaîne de montage.
Aujourd'hui, le terme OEM fait référence aux pièces elles-mêmes, et non plus uniquement au fabricant. Par exemple, si un atelier de réparation utilise des plaquettes de frein d'origine, il installe des plaquettes qui correspondent à celles fournies à l'origine par la voiture. De nombreuses personnes préfèrent ces pièces d'origine pour leur fiabilité et leur constance.
Alors que les véhicules sont de plus en plus pilotés par logiciel, les pièces OEM vont désormais au-delà des composants physiques pour inclure des logiciels intégrés et des systèmes numériques. Dans le cas de véhicules définis par logiciel (SDV), les OEM développent ou approuvent des logiciels étroitement intégrés qui contrôlent les fonctionnalités principales comme le freinage, la direction, l’infodivertissement et la gestion de la batterie. L’intelligence artificielle (IA) joue un rôle croissant dans ce changement en façonnant le développement de logiciels, en améliorant les processus de fabrication et en devenant une partie intégrante des véhicules eux-mêmes.
Les OEM ne se contentent pas de construire des voitures, ils façonnent l’avenir du secteur automobile. Ils fixent les normes concernant ce qui entre dans une voiture et la façon dont elle doit fonctionner. Que vous achetiez une nouvelle voiture ou que vous remplaciez une pièce, savoir si un élément est d’origine peut vous aider à connaître sa provenance et à profiter d’une meilleure qualité.
Les OEM constituent le pilier du secteur automobile. Ils supervisent toutes les étapes, de la conception à l'ingénierie, du concept à la réalisation. Ils coordonnent la production, les tests de sécurité et la logistique de la chaîne d’approvisionnement. Ils représentent le noyau autour duquel gravitent les fournisseurs, les concessionnaires, les réseaux de service et même les organismes de réglementation.
Les équipementiers façonnent également l’orientation du secteur. Ils investissent dans la recherche et le développement, définissent les plateformes sur lesquelles les véhicules sont construits et conduisent des changements majeurs comme l’électrification et l’automatisation. Leurs décisions ont un impact sur les voitures que nous conduisons, sur la manière dont les usines sont construites, sur la manière dont les pièces sont achetées et sur la manière dont les technologies sont adoptées dans l’ensemble du secteur. En bref, les équipementiers ne se contentent pas de fabriquer des voitures : ils façonnent le fonctionnement de l’ensemble de l’écosystème automobile.
Pour mieux comprendre le rôle des OEM, il est utile de voir en quoi ils diffèrent des DVA et des pièces de rechange.
On confond souvent les OEM et les VAR (modèles autorégressifs vectoriels), mais ils jouent des rôles distincts dans la chaîne d’approvisionnement automobile. Un OEM conçoit et construit des véhicules ou des pièces du début à la fin. Les entreprises OEM comme Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, Nissan et GM conçoivent, fabriquent et vendent leurs voitures par l’intermédiaire de réseaux de concessionnaires. Elles sont chargées de respecter les normes de sécurité, de qualité et de réglementation à l’échelle.
Un DVA prend un véhicule ou un composant existant d’un OEM et le personnalise dans un but spécifique. Il ne conçoit pas le véhicule de base, il le modifie. Par exemple, un DVA peut convertir un van Volkswagen ID. Buzz en un atelier mobile ou un véhicule accessible aux personnes en fauteuil roulant. La principale différence est que les OEM créent le produit original pour de vastes marchés, tandis que les DVA l’adaptent à des besoins précis avec des fonctionnalités ou des fonctions supplémentaires.
Si les pièces d’origine et les pièces de rechange remplacent toutes les deux les composants d’un véhicule, elles proviennent de sources différentes. Les pièces d’origine sont fabriquées par le fabricant d’origine du véhicule ou par un fabricant de pièces agréé. Les pièces de rechange, produites par des entreprises tierces non affiliées au constructeur automobile, remplissent souvent la même fonction, mais diffèrent en termes de conception, d’ajustement et de qualité.
La concurrence entre les pièces d'origine et les pièces de rechange s'est intensifiée au fil des décennies. Les pièces de rechange sont souvent moins coûteuses et plus largement disponibles. Leur prix abordable séduit les consommateurs soucieux de leur budget et les ateliers de réparation indépendants. Certains fabricants de pièces de rechange cherchent même à améliorer les conceptions OEM en améliorant les fonctionnalités ou les matériaux. Le compromis est la cohérence : certaines pièces de rechange rivalisent avec les pièces de qualité OEM, tandis que d’autres peuvent présenter des problèmes d’ajustement et de durabilité.
Les OEM promeuvent leurs pièces pour la qualité, la fiabilité et la protection de la garantie. Les concessionnaires et les centres de réparation certifiés doivent souvent les utiliser pour maintenir la couverture et de nombreux composants OEM sont conçus pour fonctionner uniquement dans des systèmes intégrés. Cette dynamique a alimenté les débats sur le « droit à la réparation », la propriété intellectuelle et le choix des consommateurs.
Les OEM veulent soutenir les performances et l’intégrité de la marque, tandis que les entreprises du marché secondaire recherchent l’accessibilité et l’accès. En fin de compte, les clients doivent privilégier la précision et la protection des garanties ou des prix plus bas et un choix plus large.
Les pièces automobiles OEM courantes incluent des composants critiques à la sécurité, à la performance et au fonctionnement quotidien d’un véhicule. Lorsqu’une voiture est construite, chaque pièce qui la compose, du moteur aux essuie-glaces, est alors considérée comme un OEM.
Voici quelques-unes des pièces d'équipements automobiles les plus courantes :
Les pare-chocs, les ailes, les phares et les rétroviseurs sont fréquemment remplacés par des pièces d'origine après un accident. Les compagnies d'assurance et les ateliers de réparation privilégient généralement les pièces de carrosserie d'origine, car elles sont garanties pour s'adapter et s'aligner correctement avec la structure du véhicule. Cette précision contribue à restaurer l'apparence et l'aérodynamisme d'origine.
Les plaquettes de frein, les disques et les étriers s'usent avec le temps. Les pièces de rechange d'origine sont généralement utilisées pour garantir des performances de freinage fiables.
Ces composants incluent des capteurs et des modules de commande et constituent une autre grande catégorie. Les capteurs OEM sont conçus selon des tolérances précises et sont indispensables pour certains aspects comme le contrôle des émissions, l’économie de carburant et les systèmes d’alerte du tableau de bord.
Les ceintures, les joints de culasse, les pompes à eau et les chaînes de distribution sont généralement remplacés par des pièces d’origine, en particulier lors de la maintenance. Ces systèmes sont étroitement conçus, c’est pourquoi le fait de s’appuyer sur les OEM permet de s’assurer qu’ils fonctionnent correctement dans le reste du moteur.
À mesure que les véhicules deviennent de plus en plus intégrés numériquement, les logiciels sont devenus une catégorie essentielle de pièces OEM. Selon une étude d’IBM, 90 % de toutes les innovations liées aux véhicules en 2030 seront de nature logicielle.1 Cette catégorie comprend les systèmes d’exploitation, les micrologiciels et les logiciels de contrôle qui gèrent tout, de la performance du moteur et du freinage à l’infodivertissement et à la navigation.
Les véhicules modernes s’appuient sur des dizaines d’unités de commande électronique (ECU), chacune exécutant un logiciel développé par un équipementier pour assurer une communication et un fonctionnement précis dans l’ensemble du véhicule. Ces systèmes sont essentiels au fonctionnement et à la sécurité des véhicules, en particulier dans les véhicules hybrides, les voitures électriques et les SDV. Les entreprises comme Bosch jouent un rôle majeur dans le développement et la fourniture d’un grand nombre de ces systèmes intégrés.
L’IA générative commence à jouer un rôle dans cet espace, les constructeurs automobiles réfléchissant à des moyens d’intégrer de grands modèles de langage (LLM) dans les véhicules. Ces systèmes d’IA peuvent alimenter des fonctionnalités avancées telles que les diagnostics en temps réel, les interactions personnalisées avec le conducteur, les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et la conduite automatisée.
Par exemple, BMW crée un nouveau système d’aide à la conduite pour ses véhicules Neue Klasse 2025 à l’aide d’Amazon Web Services (AWS). Le système s’appuie sur des outils basés sur le cloud pour améliorer la sécurité et les fonctionnalités.2
Tout comme les autres logiciels OEM, ces composants pilotés par l’IA doivent être étroitement intégrés à l’architecture du véhicule afin de garantir la sécurité, les performances et la conformité réglementaire. À l’image du matériel, les OEM assurent la maintenance, la mise à jour et la sécurisation de ces composants, en déployant régulièrement des mises à jour en direct et des outils exclusifs.
Les amortisseurs, les jambes de force et les bras de suspension sont également fréquemment remplacés et sont souvent échangés contre des versions d'origine afin de préserver les caractéristiques de conduite et de maniabilité de la voiture.
Les principaux avantages des OEM dans le secteur automobile sont les suivants :
Responsabilité : les OEM étant responsables de l’ensemble du véhicule, il existe une chaîne de responsabilité claire en cas de panne. Cet arrangement permet de retracer plus facilement les problèmes et de responsabiliser le constructeur du véhicule, que ce soit par le biais de rappels ou de bulletins de service.
Compatibilité : étant donné que les pièces d'origine sont conçues spécifiquement pour une marque et un modèle donnés, il n'y a aucune incertitude quant à leur compatibilité ou leur fonctionnement. Elles sont conçues pour s'intégrer parfaitement aux autres systèmes du véhicule, ce qui permet d'éviter les complications lors des réparations ou des retours au fournisseur ou au service des pièces détachées.
Qualité et fiabilité : ces pièces sont fabriquées selon les mêmes spécifications que les pièces d’origine du véhicule. Les constructeurs automobiles testent ces composants pour répondre à des normes strictes de sécurité, de performance et de durabilité. Cette cohérence garantit aux consommateurs que la pièce est adaptée et fonctionne comme prévu.
Valeur de revente : les véhicules entretenus avec des pièces OEM peuvent conserver une valeur de revente plus élevée. Les acheteurs et les concessionnaires sont souvent en quête de dossiers d’entretien qui montrent que la voiture a été réparée avec des composants d’origine, car cela signifie une meilleure fiabilité à long terme.
Couverture de la garantie : les pièces d’origine sont souvent assorties d’une garantie du fabricant. L’installation de pièces de rechange peut annuler la garantie d’un véhicule, mais le choix de composants d’origine permet de maintenir cette protection.
Bien que les pièces d'origine offrent de nombreux avantages, elles présentent également quelques inconvénients qu'il convient de prendre en considération :
Coût plus élevé : les pièces OEM sont parfois (bien) plus chères que les autres pièces de rechange disponibles.
Moins de variété : les pièces OEM sont proposées dans un seul modèle, tandis que les options de rechange peuvent proposer des améliorations ou des fonctionnalités spécialisées.
Disponibilité limitée : elles ne sont peut-être pas aussi facilement trouvables, en particulier pour les modèles de véhicules plus anciens ou moins courants.
Problèmes de performance : malgré leur prix, ces pièces ne sont pas nécessairement meilleures en termes de performances ou de durabilité par rapport aux autres option sur le marché de haute qualité.
