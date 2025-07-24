Une « pièce OEM » est une pièce automobile produite par le fabricant d’origine ou par un fournisseur OEM agréé pour un nouveau véhicule. Ces pièces automobiles d’origine partagent la même qualité, le même ajustement et la même fonction que les pièces d’origine. Contrairement à ces dernières, les pièces de rechange sont fabriquées par des entreprises tierces et leur qualité varie.

Les OEM sont impliqués tout au long du cycle de vie des véhicules, de la recherche et du développement à la fabrication et à la couverture de garantie. Ils contribuent à garantir la sécurité, la conformité environnementale et les performances. Parce qu’elles sont responsables du produit OEM final, les entreprises OEM contrôlent de près la manière dont les composants sont créés sur la chaîne de montage.

Aujourd'hui, le terme OEM fait référence aux pièces elles-mêmes, et non plus uniquement au fabricant. Par exemple, si un atelier de réparation utilise des plaquettes de frein d'origine, il installe des plaquettes qui correspondent à celles fournies à l'origine par la voiture. De nombreuses personnes préfèrent ces pièces d'origine pour leur fiabilité et leur constance.

Alors que les véhicules sont de plus en plus pilotés par logiciel, les pièces OEM vont désormais au-delà des composants physiques pour inclure des logiciels intégrés et des systèmes numériques. Dans le cas de véhicules définis par logiciel (SDV), les OEM développent ou approuvent des logiciels étroitement intégrés qui contrôlent les fonctionnalités principales comme le freinage, la direction, l’infodivertissement et la gestion de la batterie. L’intelligence artificielle (IA) joue un rôle croissant dans ce changement en façonnant le développement de logiciels, en améliorant les processus de fabrication et en devenant une partie intégrante des véhicules eux-mêmes.

Les OEM ne se contentent pas de construire des voitures, ils façonnent l’avenir du secteur automobile. Ils fixent les normes concernant ce qui entre dans une voiture et la façon dont elle doit fonctionner. Que vous achetiez une nouvelle voiture ou que vous remplaciez une pièce, savoir si un élément est d’origine peut vous aider à connaître sa provenance et à profiter d’une meilleure qualité.