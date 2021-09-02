Un exemple de base de données orientée documents est Apache CouchDB. IBM propose Cloudant, une base de données en tant que service (DBaaS) basée sur CouchDB, disponible sur IBM Cloud.

Étant donné qu'IBM Cloudant est basé sur CouchDB, une application peut utiliser l'API CouchDB avec des bases de données sur IBM Cloud, d'autres clouds, sur site et à la périphérie du réseau.

Une application qui utilise l'API CouchDB peut utiliser IBM Cloudant et d'autres instances de CouchDB exécutées à d'autres endroits pour créer des solutions de base de données hybrides et multicloud orientées documents.

Outre les avantages communs des bases de données orientées documents décrites précédemment, CouchDB et IBM Cloudant offrent une capacité de réplication facile à utiliser.

La capacité à reproduire facilement des données entre des instances de bases de données situées à différents endroits est l'une des fonctionnalités les plus importantes qu'une base de données orientée documents peut offrir à de nombreuses applications, y compris celles du secteur de la vente au détail.

À titre d'exemple, la réplication des données entre les instances de Cloudant et/ou CouchDB peut être utilisée pour permettre le transfert facile des données entre une base de données centrale et des bases de données distinctes dans chaque magasin de détail, ainsi qu'entre la base de données de chaque magasin et tous les appareils de point de vente (terminal, tablette, smartphone) au sein de ce magasin.

La réplication entre les bases de données hébergées CouchDB et Cloudant peut également être utilisée pour transférer des données entre des applications mobiles, des bornes interactives et une base de données centrale unique.

Une autre utilisation efficace des capacités de réplication de CouchDB consiste à s'en servir comme base pour migrer vers une nouvelle infrastructure, lorsque cela est nécessaire. Disposer d'une capacité de réplication fiable et facile à utiliser offre une flexibilité opérationnelle et financière pour déplacer une base de données existante vers un nouveau cluster dans le même centre de données, vers un nouveau centre de données dans une autre ville, d'un service sur site vers un service cloud ou entre deux fournisseurs de services cloud.

Les développeurs d'applications qui travaillent à la création de nouvelles fonctionnalités améliorées pour l'e-commerce et l'engagement client numérique devraient sérieusement envisager l'utilisation d'une base de données NoSQL orientée documents afin que ces nouvelles applications puissent s'adapter facilement aux changements futurs, prévus ou imprévus, dans le secteur de la vente au détail.