Au cours des 18 derniers mois, les clients ont délaissé les achats en magasin au profit des achats en ligne, y compris les interactions en ligne avec leurs détaillants locaux. Les détaillants ont dû adapter leur mode de fonctionnement en s'appuyant davantage sur l'e-commerce et les technologies numériques. Ceux qui étaient déjà très avancés sur le plan numérique se sont retrouvés dans une position avantageuse par rapport à ceux qui étaient moins évolués.
L'importance croissante de l'engagement et de l'interaction numériques pendant la pandémie devrait se maintenir, voire s'accentuer, à mesure que les consommateurs retournent dans les magasins en recherchant des expériences plus personnalisées qui s'intègrent facilement dans leur quotidien.
Alors que les entreprises de vente au détail s'efforcent de mieux s'adapter aux changements commerciaux et marchands, d'être plus innovantes et plus différenciées, la flexibilité dans le développement d'applications et la gestion des données joue un rôle important.
La gestion des données relatives aux clients, aux produits et aux opérations est essentielle dans le secteur de la vente au détail. Plus une entreprise est en mesure de gérer ces données de manière flexible, plus elle sera capable de s'adapter aux changements imprévus de son environnement
Dans le domaine des systèmes de gestion de bases de données, la flexibilité est l’un des principaux avantages des bases de données NoSQL par rapport aux bases de données relationnelles. Étant donné que les bases de données NoSQL ne nécessitent pas de schéma prédéfini, elles sont mieux adaptées aux environnements en constante évolution, permettant aux développeurs d'applications de faire évoluer le modèle de données au fil du temps, à mesure que les exigences des applications évoluent.
Les bases de données orientées documents, un type spécifique de bases de données NoSQL, stockent les informations dans un format de document JSON où chaque document est en soi une structure de données complexe. Les documents peuvent contenir des structures imbriquées de différents types de données. Les utilisateurs d'une base de données orientée documents peuvent interroger ces structures pour récupérer ou mettre à jour des documents sans verrouiller la base de données. Comme les développeurs d'applications n'ont pas à définir et à respecter un schéma rigide lorsqu'ils utilisent une base de données NoSQL orientée documents, ils peuvent apporter des modifications aux applications de manière plus agile. L'agilité et l'évolutivité des bases de données orientées documents les rendent particulièrement adaptées à un large éventail d'applications, notamment les suivantes :
Un exemple de base de données orientée documents est Apache CouchDB. IBM propose Cloudant, une base de données en tant que service (DBaaS) basée sur CouchDB, disponible sur IBM Cloud.
Étant donné qu'IBM Cloudant est basé sur CouchDB, une application peut utiliser l'API CouchDB avec des bases de données sur IBM Cloud, d'autres clouds, sur site et à la périphérie du réseau.
Une application qui utilise l'API CouchDB peut utiliser IBM Cloudant et d'autres instances de CouchDB exécutées à d'autres endroits pour créer des solutions de base de données hybrides et multicloud orientées documents.
Outre les avantages communs des bases de données orientées documents décrites précédemment, CouchDB et IBM Cloudant offrent une capacité de réplication facile à utiliser.
La capacité à reproduire facilement des données entre des instances de bases de données situées à différents endroits est l'une des fonctionnalités les plus importantes qu'une base de données orientée documents peut offrir à de nombreuses applications, y compris celles du secteur de la vente au détail.
À titre d'exemple, la réplication des données entre les instances de Cloudant et/ou CouchDB peut être utilisée pour permettre le transfert facile des données entre une base de données centrale et des bases de données distinctes dans chaque magasin de détail, ainsi qu'entre la base de données de chaque magasin et tous les appareils de point de vente (terminal, tablette, smartphone) au sein de ce magasin.
La réplication entre les bases de données hébergées CouchDB et Cloudant peut également être utilisée pour transférer des données entre des applications mobiles, des bornes interactives et une base de données centrale unique.
Une autre utilisation efficace des capacités de réplication de CouchDB consiste à s'en servir comme base pour migrer vers une nouvelle infrastructure, lorsque cela est nécessaire. Disposer d'une capacité de réplication fiable et facile à utiliser offre une flexibilité opérationnelle et financière pour déplacer une base de données existante vers un nouveau cluster dans le même centre de données, vers un nouveau centre de données dans une autre ville, d'un service sur site vers un service cloud ou entre deux fournisseurs de services cloud.
Les développeurs d'applications qui travaillent à la création de nouvelles fonctionnalités améliorées pour l'e-commerce et l'engagement client numérique devraient sérieusement envisager l'utilisation d'une base de données NoSQL orientée documents afin que ces nouvelles applications puissent s'adapter facilement aux changements futurs, prévus ou imprévus, dans le secteur de la vente au détail.
