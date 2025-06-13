Migration Microsoft de locataire à locataire

La phase de préparation à la migration commence par une découverte et une évaluation complètes, au cours desquelles l’entreprise doit cataloguer l’ensemble des utilisateurs, groupes, applications, configurations personnalisées et référentiels de données présents dans ses environnements de cloud computing et sur site.

Les équipes informatiques procèdent à un inventaire détaillé des fichiers et des données (par exemple, les comptes professionnels OneDrive et les boîtes de réception des utilisateurs dans Exchange Online). Elles cataloguent également les configurations Entra ID (la plateforme de gestion des identités de Microsoft), le domaine du locataire, y compris sur les adresses microsoft.com (les domaines par défaut de Microsoft) et Outlook.

Les activités de planification sont les suivantes : conception de l’architecture locataire cible, configuration des noms de domaine, élaboration des stratégies de mappage des utilisateurs et création de procédures de migration détaillées. Les entreprises doivent également répondre aux exigences en matière de licence. Elles doivent s’assurer que les licences nécessaires sont disponibles au niveau du locataire de destination avant de lancer la migration.

Les questions de sécurité et de conformité exigent une attention particulière, car les équipes doivent planifier la migration des politiques d’accès conditionnel, des processus d’authentification, des règles de prévention des pertes de données et des politiques de conservation, tout en assurant la conformité réglementaire tout au long de la transition.

Les tests constituent un autre élément essentiel de la phase de préparation. L’entreprise doit mettre en place un environnement de test qui reflète sa configuration de production, afin de vérifier les procédures de migration, de tester les scénarios utilisateur et d’identifier tout problème susceptible d’affecter la migration.

Planifier la communication et les stratégies de conduite du changement est tout aussi important pendant cette phase. Pour assurer une transition en douceur et minimiser la confusion et la résistance, il est judicieux d’élaborer une stratégie d’adoption utilisateur, y compris un plan de communication complet pour préparer les utilisateurs aux changements à venir.