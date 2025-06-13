8 minutes
Le processus de migration Microsoft de locataire à locataire consiste à déplacer les données, les utilisateurs, les configurations et les services d’un locataire Microsoft 365 à un autre.
Ce processus complexe intervient généralement lors des efforts de consolidation déployés en cas de restructuration de l’entreprise, de fusion-acquisition, de cession ou de mise en conformité réglementaire.
Bien plus qu’un simple transfert de données, la migration Microsoft de locataire à locataire consiste à recréer les comptes utilisateurs et à déplacer les workloads dans leur intégralité, et notamment les boîtes de réception des utilisateurs, les sites SharePoint, les fichiers OneDrive et les canaux Microsoft Teams. Il s’agit également de faire migrer les paramètres de sécurité et les politiques de conformité. Ce processus demande une planification minutieuse afin d’assurer la continuité des activités tout en garantissant l’intégrité des données et en perturbant le moins possible l’expérience des utilisateurs finaux.
Sachant que le marché de la migration cloud, estimé à 232,51 milliards de dollars USD en 2024, devrait atteindre 806,41 milliards d’ici 2029, les entreprises doivent se préparer à faire face à des scénarios complexes. Tout comme la migration des locataires Microsoft 365, ces scénarios surviennent dans un contexte où l’adoption du cloud et la consolidation des activités ne cessent de s’accélérer.1
Pour réaliser leur migration Microsoft de locataire à locataire, les entreprises ont le choix entre trois principales approches, chacune adaptée à des scénarios différents. Ces approches répondent aux différentes exigences de déplacement des locataires sources vers les locataires destinataires.
Cette approche consiste à faire migrer toutes les données, tous les utilisateurs et toutes les configurations lors d’une seule et même opération, dans un délai relativement court, généralement au cours d’une maintenance planifiée ou de la transition vers un nouveau locataire.
Si cette méthode est la plus rapide et simplifie la gestion simultanée des environnements, elle demande une planification et des tests rigoureux. Sachant que les entreprises doivent se préparer à une interruption complète des services pendant l’opération de migration, cette approche convient aux petites entreprises ou à celles ayant une tolérance élevée aux temps d’arrêt.
L’approche progressive consiste à décomposer le processus de migration en plusieurs étapes, afin de déplacer les différents groupes d’utilisateurs, départements ou services sur plusieurs semaines ou mois. Cette méthode réduit considérablement les risques en permettant aux entreprises de tester et d’affiner leur processus de migration à chaque phase.
La migration progressive permet de résoudre les problèmes avant qu’ils n’affectent l’ensemble de l’entreprise, tout en assurant une disponibilité partielle des services tout au long du processus. Cela demande toutefois une planification plus complexe et la coexistence temporaire de l’environnement source et des locataires de destination, sans oublier les coûts de licence possibles pour gérer les deux environnements.
Cette approche spécialisée consiste soit à déplacer certaines unités de l’entreprise d’un locataire vers un autre, soit à diviser un locataire unique en plusieurs locataires distincts.
Courante en cas de cession ou de scission, cette méthode exige un examen minutieux des ressources partagées, des dépendances entre services et de la propriété des données. La complexité consiste à déterminer quels utilisateurs, quels groupes et quelles ressources appartiennent à quelle entité organisationnelle, tout en assurant les relations opérationnelles, le cas échéant.
La phase de préparation à la migration commence par une découverte et une évaluation complètes, au cours desquelles l’entreprise doit cataloguer l’ensemble des utilisateurs, groupes, applications, configurations personnalisées et référentiels de données présents dans ses environnements de cloud computing et sur site.
Les équipes informatiques procèdent à un inventaire détaillé des fichiers et des données (par exemple, les comptes professionnels OneDrive et les boîtes de réception des utilisateurs dans Exchange Online). Elles cataloguent également les configurations Entra ID (la plateforme de gestion des identités de Microsoft), le domaine du locataire, y compris sur les adresses microsoft.com (les domaines par défaut de Microsoft) et Outlook.
Les activités de planification sont les suivantes : conception de l’architecture locataire cible, configuration des noms de domaine, élaboration des stratégies de mappage des utilisateurs et création de procédures de migration détaillées. Les entreprises doivent également répondre aux exigences en matière de licence. Elles doivent s’assurer que les licences nécessaires sont disponibles au niveau du locataire de destination avant de lancer la migration.
Les questions de sécurité et de conformité exigent une attention particulière, car les équipes doivent planifier la migration des politiques d’accès conditionnel, des processus d’authentification, des règles de prévention des pertes de données et des politiques de conservation, tout en assurant la conformité réglementaire tout au long de la transition.
Les tests constituent un autre élément essentiel de la phase de préparation. L’entreprise doit mettre en place un environnement de test qui reflète sa configuration de production, afin de vérifier les procédures de migration, de tester les scénarios utilisateur et d’identifier tout problème susceptible d’affecter la migration.
Planifier la communication et les stratégies de conduite du changement est tout aussi important pendant cette phase. Pour assurer une transition en douceur et minimiser la confusion et la résistance, il est judicieux d’élaborer une stratégie d’adoption utilisateur, y compris un plan de communication complet pour préparer les utilisateurs aux changements à venir.
La phase d’exécution, qui consiste à mettre en œuvre les plans élaborés pendant plusieurs mois, allie coordination précise et suivi en temps réel. La migration commence généralement par les aspects administratifs : créer la structure du locataire cible, établir les comptes utilisateurs et configurer les paramètres de base. La migration des données suit souvent une séquence hiérarchisée : on commence par les données critiques de l’entreprise pour couvrir progressivement tout le contenu de l’entreprise.
Pendant l’exécution, les équipes de migration doivent superviser en permanence la progression en surveillant les taux de transfert des données, les journaux d’erreurs et la performance du système. Dans la plupart des cas, la migration s’appuie sur une synchronisation incrémentielle et exige plusieurs passages pour assurer le transfert complet des données, car cette approche saisit les modifications apportées pendant l’opération de migration. La communication devient essentielle au cours de cette phase, car les utilisateurs doivent être régulièrement informés de la disponibilité des services, des perturbations prévues et de toute action requise de leur part.
La phase d’exécution associe également tests et vérifications approfondis au fur et à mesure que chaque composant est déplacé. Les équipes doivent vérifier l’intégrité des données, préserver les métadonnées, tester la fonctionnalité de l’application et confirmer que les politiques de sécurité sont correctement appliquées au niveau du locataire de destination. Tout problème découvert lors de l’exécution exige une attention immédiate pour éviter les retards et les pertes de données.
La phase post-migration est axée sur l’optimisation, l’assistance utilisateur et la réussite à long terme du nouvel environnement client Microsoft O365. Les activités initiales consistent à vérifier les données déplacées, à tester les applications de l’entreprise et à s’assurer du bon fonctionnement des politiques de sécurité et de conformité. Les équipes doivent également traiter toute question liée à la migration, comme les liens rompus, les autorisations manquantes ou les incohérences de configuration.
Les équipes informatiques doivent être prêtes à faire face à une hausse des demandes d’assistance et disposer des ressources nécessaires pour répondre aux questions les plus courantes des utilisateurs concernant les nouvelles procédures de connexion, l’accès au contenu déplacé ou encore l’utilisation des applications mises à jour. Les sessions de formation et la documentation s’avèrent essentielles pour aider les utilisateurs à s’adapter à l’évolution de leurs workflows quotidiens.
Cette phase peut s’étendre sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois après l’achèvement de la migration technique, selon la taille et la complexité de l’entreprise. Les activités d’optimisation à long terme comprennent la surveillance de la performance système, l’ajustement des configurations en fonction des schémas d’utilisation réels et la mise en œuvre des fonctionnalités ou intégrations supplémentaires, différées lors de la migration initiale. Les entreprises doivent également procéder à des examens post-migration afin de tirer des enseignements et d’améliorer les processus en cas de migration ou de changements ultérieurs du système.
Ces pratiques essentielles aident les entreprises à gérer les complexités pour réussir leur migration.
Les grandes entreprises devraient désigner un décideur unique disposant d’une autorité claire pour résoudre les conflits et approuver rapidement les ajustements budgétaires durant le processus de migration. Cette approche permet une prise de décision fluide en cas de problème.
La planification budgétaire doit tenir compte des périodes de double licence ainsi que de la reconstruction des applications personnalisées, qui nécessitent souvent un investissement bien supérieur aux estimations initiales. Ces coûts cachés peuvent avoir un impact significatif sur les finances d’un projet de migration de locataire à locataire.
La gestion des licences nécessite un calendrier précis des annulations et des activations pour éviter les pannes de service. Un mauvais timing est susceptible d’interrompre les opérations de l’entreprise pendant les périodes de transition critiques.
Les entreprises doivent s’attendre à une baisse temporaire de leur productivité, même en présence d’une planification minutieuse. Elles doivent également allouer des ressources d’assistance informatique supplémentaires pendant les périodes de migration pour répondre aux questions des utilisateurs et aux problèmes liés au système.
Pour assurer le respect des normes de sécurité des données, les entreprises doivent associer efficacement contrôles d’accès, mesures de cybersécurité et chiffrement des données tout au long du processus de migration. Elles doivent également prévoir une procédure de connexion efficace pour répondre aux exigences de conformité et protéger les informations sensibles de l’entreprise pendant la transition.
Les applications critiques pour l’entreprise nécessitent généralement une reconstruction plutôt qu’une simple migration. Les organisations doivent anticiper la confusion que les utilisateurs ressentiront lorsqu’ils devront travailler sur plusieurs systèmes simultanément dans le cadre d’une migration progressive.
De nombreuses entreprises font appel à des prestataires spécialisés dans les migrations afin de garantir le succès de leur migration de locataire à locataire, en tirant parti de leur expertise et de méthodologies éprouvées pour minimiser les risques et limiter les perturbations.
Les partenaires Microsoft comme IBM et Accenture proposent des services complets de migration de locataire à locataire, soutenus par une expertise approfondie de Microsoft 365 et une connaissance spécifique des différents secteurs d’activité. Ces partenaires certifiés offrent un accompagnement de bout en bout, de l’évaluation initiale à l’optimisation post-migration, souvent à des prix compétitifs et avec un accès à des ressources Microsoft spécialisées. Leur relation directe avec Microsoft leur permet aussi d’anticiper les changements de plateforme susceptibles d’avoir une incidence sur le calendrier ou la stratégie de migration.
Les principaux avantages proposés par les partenaires Microsoft sont les suivants :
Les prestataires spécialisés en migration (par exemple, BitTitan, Quest) proposent généralement des outils et méthodologies propriétaires développés à partir de migrations de locataires Office 365 réussies, avec une expertise particulière dans les environnements d’entreprise et les exigences de conformité réglementaire complexes.
Lors du choix d’un prestataire, les organisations devraient évaluer son expérience avérée en matière de migrations de locataire à locataire, ainsi que sa maîtrise des outils d’automatisation propres à la migration OneDrive. D’autres critères de sélection incluent la couverture géographique, l’expertise sectorielle, les certifications de sécurité et la disponibilité de services complets de support post-migration.
De nombreuses entreprises tirent partie des approches hybrides qui consistent à allier le savoir-faire des partenaires certifiés, pour assurer la supervision stratégique, à celui des fournisseurs spécialisés pour gérer les différents composants techniques.
Le marché des outils de migration offre un large éventail de solutions, allant des capacités natives de Microsoft à des plateformes tierces complètes, chacune adaptée à des scénarios et besoins techniques différents.
Là encore, de nombreuses organisations adoptent une approche hybride. Par exemple, elles peuvent utiliser les outils natifs de Microsoft pour la migration des e-mails, tout en s’appuyant sur des plateformes tierces pour la migration des sites SharePoint Online et du contenu Teams. Cette stratégie optimise à la fois les coûts et les fonctionnalités, en tirant parti des points forts de chaque outil.
Les outils natifs de Microsoft offrent des fonctionnalités de migration de base, directement intégrées aux services Microsoft 365. Ces services incluent des outils Active Directory pour la gestion des utilisateurs, des scripts PowerShell et des API pour les tâches administratives, des fonctionnalités de migration de boîtes aux lettres inter-locataires, ainsi que l’outil de migration SharePoint (SharePoint Migration Tool) pour les transferts de contenu.
Bien que ces outils soient gratuits et entièrement pris en charge par Microsoft, ils nécessitent généralement une expertise technique importante et une coordination manuelle entre plusieurs services.
Les plateformes de migration tierces (par exemple AvePoint FLY, BitTitan MigrationWiz) offrent une automatisation complète et des interfaces faciles à prendre en main, conçues explicitement pour les migrations de locataire à locataire.
Ces outils tiers fournissent des tableaux de bord unifiés pour la gestion des migrations complexes, des capacités de planification et de surveillance automatisées, ainsi que des fonctionnalités de reporting et de validation étendues.
