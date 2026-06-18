Qu’est-ce que la gestion des actifs de production ?

Ce terme couvre les outils de production variés qu’une usine utilise pour transformer les ressources brutes en produits finis.

La catégorie commence par l’équipement de production traditionnel que l’on associe normalement aux secteurs de la fabrication :

Machinerie lourde

Robots d’assemblage

Machines-outils à commande numérique (CNC)

Lasers industriels

Équipement portatif

Lignes de montage

Convoyeurs à courroie

Équipement de test

Éléments de production de plus petite taille (par exemple, engrenages, roulements)

Cependant, en tant qu’installation de fabrication, les actifs physiques incluent également tous les produits créés par cette usine :

Produits finis : produits terminés prêts à être distribués et vendus ;

Travaux en cours (WIP) : produits partiellement finis qui progressent encore dans le cycle de production ;

Matières premières : ressources prêtes à commencer le processus de fabrication.

La catégorie des actifs physiques comprend également les actifs liés de manière indirecte au processus de fabrication :