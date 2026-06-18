Gros plan d’ouvriers en train de fixer les fils de rouleaux de tissu blancs dans une usine textile.
Gestion des actifs

Qu’est-ce que la gestion des actifs de production ?

By Phill Powell , Ian Smalley
Publié le 18 juin 2026

Gestion des actifs de production : définition

La gestion des actifs de production désigne l’approche systématique de la gestion des actifs physiques, y compris les machines, les équipements, les outils et les infrastructures, sur lesquels une entreprise de fabrication s’appuie pour produire des biens.

La gestion des actifs de production s’applique à l’ensemble du cycle de vie des actifs et vise à atteindre trois objectifs principaux : 

  • Augmenter l’efficacité de la production ;
  • Limiter les temps d’arrêt, en particulier les temps d’arrêt non planifiés ;
  • Prolonger la durée de vie des actifs.

Les dernières actualités technologiques, étayées par des avis d’experts

Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.

Types d’actifs de fabrication

Avant de découvrir comment fonctionne la gestion des actifs de production, il convient d’abord de définir les différents types d’actifs à gérer. Les entreprises administrent de nombreux types d’actifs via des solutions de gestion des actifs.

Actifs physiques

Ce terme couvre les outils de production variés qu’une usine utilise pour transformer les ressources brutes en produits finis.

La catégorie commence par l’équipement de production traditionnel que l’on associe normalement aux secteurs de la fabrication :

  • Machinerie lourde
  • Robots d’assemblage
  • Machines-outils à commande numérique (CNC)
  • Lasers industriels
  • Équipement portatif
  • Lignes de montage
  • Convoyeurs à courroie
  • Équipement de test
  • Éléments de production de plus petite taille (par exemple, engrenages, roulements)

Cependant, en tant qu’installation de fabrication, les actifs physiques incluent également tous les produits créés par cette usine :

  • Produits finis : produits terminés prêts à être distribués et vendus ;
  • Travaux en cours (WIP) : produits partiellement finis qui progressent encore dans le cycle de production ;
  • Matières premières : ressources prêtes à commencer le processus de fabrication.

La catégorie des actifs physiques comprend également les actifs liés de manière indirecte au processus de fabrication :

  • Installations hébergeant des opérations de fabrication ;
  • Systèmes ou chariots permettant de transporter des marchandises dans une usine de fabrication ;
  • Équipements de refroidissement pour maintenir des températures de fonctionnement stables et assurer le confort des employés ;
  • Équipement de plomberie ;
  • Équipement d’éclairage ;
  • Réseaux électriques ;
  • Véhicules de flotte exploités par l’entreprise.

Actifs informatiques

La gestion des actifs informatiques (ITAM) s’occupe des différents actifs technologiques d’une entreprise :

Les actifs informatiques couvrent également la propriété intellectuelle (IP) d’une organisation, y compris toute œuvre intellectuelle créée pour soutenir les projets de l’entreprise :

  • Informations sur les brevets ;
  • Schémas directeurs et plans exclusifs ;
  • Droits d’auteur relatifs à la fabrication spécialisée ;
  • Modèles de jumeaux numériques utilisés en production.

Actifs financiers

Vous ne considérez peut-être pas naturellement les actifs financiers d’une entreprise comme pertinents pour la gestion des actifs de production. Cette perspective ne correspond pas à la réalité des entreprises modernes, qui sont confrontées à des situations d’urgence nécessitant des injections de fonds immédiates et importantes.

Les actifs financiers se résument à deux éléments principaux :

  • Capital liquide : lorsque cette énorme machine de production tombe en panne, l’entreprise doit financer de lourdes réparations d’urgence pour la remettre en marche. Le capital liquide inclut des réserves de trésorerie, des actions, des titres ou tout autre produit facile à convertir et à utiliser, ce qui peut aider à maintenir les installations de production en activité pendant des périodes difficiles.
  • Investissements en capital : pour les projets plus importants et à plus long terme, une entreprise doit les financer par des investissements en capital. Les projets de cette envergure incluent souvent le remplacement de machines majeures, la mise en œuvre à grande échelle de systèmes d’automatisation, la modernisation des installations et même la formation des employés pour aider les travailleurs à s’adapter aux nouvelles machines. 
AI Academy

Devenir un expert en IA

Obtenez les connaissances nécessaires pour privilégier les investissements dans l’IA qui favorisent la croissance commerciale. Lancez-vous dès aujourd’hui avec notre AI Academy gratuite et menez l’avenir de l’IA au sein de votre organisation.
Regarder la série

Comment fonctionne la gestion des actifs de production ?

Voici les principales étapes qui composent le processus de gestion des actifs de production.

Identifier et suivre tous les actifs

Les techniques modernes permettent un suivi précis et complet de l’ensemble des équipements d’une entreprise.

L’entreprise peut utiliser des étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID), des codes-barres, des codes QR ou une combinaison des trois pour étiqueter ces différents actifs. Les étiquettes contiennent des données en temps réel sur la localisation, l’état et l’utilisation, et transmettent ces informations dans une zone centralisée appelée système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO).

Surveiller les actifs et anticiper les problèmes

De nombreuses entreprises utilisaient auparavant un modèle de production « à l’échec » qui supposait que les usines exploiteraient les machines de l’entreprise jusqu’à ce qu’elles subissent une panne mécanique.

Le modèle de maintenance prédictive actuellement privilégié dans la gestion des installations repose sur des machines clés dotées de capteurs équipés de la technologie de l’Internet des objets (IdO). Ces capteurs testent la température, la pression, les vibrations et d’autres attributs qui sont ensuite interprétés par des analyses prédictives. Cette approche permet aux installations de prévoir les pannes des machines et de les réparer avant qu’elles ne tombent en panne.

Assurer un approvisionnement idéal en pièces détachées

Le bon fonctionnement des opérations de fabrication repose sur une gestion constante et efficace des actifs. Il convient de trouver le juste équilibre entre conserver suffisamment de pièces détachées pour pouvoir effectuer rapidement les réparations et investir excessivement dans ces pièces.

Les entreprises doivent rechercher cet équilibre parfait dans leur approche de la gestion des inventaires

Suivre les équipements tout au long du cycle de vie des actifs

La gestion du cycle de vie des actifs (ALM) suit un actif tout au long de son parcours utilitaire, qui comporte cinq phases distinctes : 

  • Planification : l’entreprise prend en compte les coûts et les avantages qu’apporte un nouvel équipement. À cette étape, les questions les plus urgentes concernent le coût de l’équipement, ses performances futures et l’utilité attendue.
  • Acquisition : il s’agit du moment de prendre la décision d’achat, notamment de trouver le fournisseur agréé, de sélectionner le modèle approprié, de négocier le prix d’achat et de prendre possession de l’actif. 
  • Déploiement : après l’achat et la mise en œuvre de l’actif, les entreprises doivent optimiser les paramètres de la machine et configurer l’actif pour une efficacité opérationnelle maximale.
  • Opérations et maintenance : les équipements industriels nécessitent une maintenance régulière pour traiter l’usure standard de fonctionnement et une maintenance préventive afin d’éviter d’éventuelles perturbations. Une maintenance corrective est également nécessaire pour corriger les problèmes de performance existants.
  • Élimination : lorsqu’un actif perd ses fonctionnalités et qu’il n’est plus logique de tenter de le réparer, les équipes de maintenance remplacent cet actif, le vendent ou le mettent hors service.        

Gestion des actifs de production et travaux de maintenance

La gestion des actifs dépend fortement de la maintenance et de la capacité à effectuer efficacement les réparations nécessaires. Le processus de gestion du cycle de vie des actifs (ALM) de fabrication prescrit quatre étapes : 

  1. Initiation et soumission : tout commence par une demande de maintenance. Ce workflow de demandes peut être créé via un déclencheur automatisé de maintenance préventive. Une demande de maintenance réactive initiée par un opérateur système peut également la générer. Le système analyse la demande et, si elle est approuvée, configure la tâche de réparation nécessaire, désormais formalisée sous forme d’ordre de travail.
  2. Planification et programmation : les planificateurs précisent maintenant les détails de l’ordre de travail. Quelles pièces détachées seront nécessaires ? Des temps d’arrêt planifiés seront-ils nécessaires ? Existe-t-il des protocoles de sécurité particuliers à respecter ? À ce stade, les détails logistiques pertinents de la réparation sont finalisés.
  3. Exécution et suivi : le plan est prêt à être mis en œuvre et voici la phase active, où les techniciens effectuent le travail demandé. Les opérateurs effectuent les réparations selon les spécifications de l’ordre de travail. Les équipes doivent également consigner la manière dont elles ont effectué l’action, les matériaux utilisés et en quelles quantités, ainsi que les temps d’arrêt éventuels occasionnés par les réparations.
  4. Documentation, clôture et analyse : l’opérateur confirme la réalisation de la réparation lors de la phase de post-achèvement pour vérifier qu’elle a été effectuée comme prévu. L’ordre de travail est alors officiellement clôturé. L’opérateur met à jour l’historique de maintenance de l’équipement pour refléter la réparation. Les gestionnaires utilisent les données collectées pour évaluer la solidité de la stratégie de gestion des actifs de production de l’entreprise.

Avantages liés à la gestion des actifs de production

Les entreprises utilisent la gestion des actifs de production pour obtenir les avantages suivants : 

  • Efficacité de production accrue : l’objectif principal de la gestion des actifs de production est d’améliorer l’efficacité opérationnelle. Parmi ses principaux avantages, la gestion des actifs de fabrication permet aux entreprises de réduire la fréquence et la gravité des goulots d’étranglement de production, d’optimiser les calendriers de production et de rationaliser les workflows et les lignes de production.
  • Prolongation du cycle de vie des actifs : en améliorant la gestion des actifs de production, vous pouvez contribuer à garantir la viabilité continue des équipements industriels coûteux et, par conséquent, réduire les coûts de maintenance ou de remplacement. Cette approche peut également retarder ces dépenses afin qu’elles puissent être intégrées plus facilement dans les budgets opérationnels.
  • Prévention des temps d’arrêt : les temps d’arrêt imprévus dus à des pannes d’équipement catastrophiques sont néfastes à la gestion des actifs de production. Lorsque de telles pannes se produisent, l’entreprise perd de l’argent jusqu’à ce que la situation soit gérée. Même un bref temps d’arrêt peut coûter des millions, en particulier dans les installations plus complexes, comme celles du secteur automobile. La solution consiste en une planification de la maintenance proactive qui permet d’assurer un temps de fonctionnement maximal.
  • Visibilité opérationnelle optimale : la gestion des actifs de production repose sur l’utilisation de tableaux de bord pour obtenir une vue complète de l’ensemble de l’atelier de production et de l’utilisation des actifs. Les tableaux de bord constituent de véritables améliorations par rapport aux feuilles de calcul manuelles auparavant privilégiées et affichent des indicateurs clés de performance (KPI) pour suivre et surveiller les progrès. Les données générées par le système permettent aux gestionnaires de surveiller la consommation d’énergie, d’évaluer la performance des actifs et de prendre des décisions efficaces et éclairées basées sur des informations exploitables.
  • Mesures de soutien à la conformité : les entreprises sont tenues de fournir aux différents organismes de réglementation des données relatives à leurs actifs, à leur utilisation et à leur entretien. La gestion des actifs de production aide les entreprises à se conformer aux réglementations en vigueur.

Défis de la gestion des actifs de production

Bien que la gestion des actifs de production améliore l’efficacité, son utilisation est rarement économique et dépourvue de quelques obstacles opérationnels :

  • Mise en œuvre coûteuse : une entreprise spécialisée dans la gestion des actifs de fabrication a généralement besoin d’un logiciel de gestion des actifs d’entreprise (EAM) ou d’un logiciel de GMAO. Son choix dépend du type d’opération qu’il exécute. Le logiciel d’EAM est plus coûteux qu’un logiciel de GMAO, ce qui est logique, car les logiciels d’EAM intègrent des capacités de GMAO et de nombreux autres outils analytiques. Cette fonctionnalité étendue s’applique que le logiciel soit acheté directement ou obtenu via un abonnement.
  • Frais de maintenance continue : malheureusement, les coûts d’une entreprise ne s’arrêtent pas à la mise en œuvre du système. Elle devra également faire face à des dépenses courantes liées à la gestion de la maintenance, telles que les nouveaux capteurs matériels, le support informatique de sauvegarde et les mises à niveau logicielles.
  • Collision des systèmes : lorsqu’une équipe introduit un nouveau logiciel qui suit les actifs dans un système composé de la planification des ressources d’entreprise (ERP) ou de systèmes de production, des problèmes de performance des actifs peuvent survenir. Ce déficit d’intégration des données peut entraîner la fragmentation ou la perte totale des données de performance (parfois en raison de la présence des données sur des plateformes basées dans le cloud).
  • Surcharge d’informations : lorsqu’une entreprise adopte pour la première fois la gestion des actifs de production, le personnel peut facilement se retrouver submergé par une immense quantité de données liées à la télémétrie et à l’Internet des objets (IdO). Cet afflux peut être particulièrement difficile si les équipes n’ont pas bien compris où stocker ces indicateurs pour y accéder facilement plus tard.
  • Manque de talents qualifiés : des travailleurs qualifiés sont indispensables pour effectuer certains des calculs les plus nuancés et prendre les décisions de maintenance les plus complexes de la gestion des actifs de production. Ces tâches incluent l’analyse des algorithmes utilisés pour la maintenance prédictive et la gestion des configurations logicielles du système.
  • Mauvaise allocation des ressources : les travailleurs peuvent-ils accorder trop d’importance à un système de gestion des actifs de production ? Certainement, si cela conduit à remplacer les pièces d’une installation bien plus tôt que nécessaire. Une maintenance excessive peut effectivement compromettre les économies potentielles et entraîner un gaspillage énorme des fonds de l’entreprise.
Phill Powell

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

Choisissez votre GMAO en toute confiance grâce au rapport Green Quadrant 2025 indépendant de Verdantix

Découvrez comment le marché des GMAO évolue alors que les entreprises s’attachent à numériser la maintenance, à renforcer la fiabilité de leurs actifs et à améliorer la visibilité en temps réel.

Ressources

Illustration stylisée représentant un réseau circulaire avec des nœuds et des lignes interconnectés, entouré d’un cercle central vert dégradé et comportant diverses icônes liées à la technologie
Comment les responsables des opérations et de la maintenance choisissent un système conçu pour le présent et l’avenir

Découvrez comment les entreprises utilisent l’IA, le cloud et les stratégies de données pour stimuler l’innovation, améliorer l’efficacité et établir une base résiliente pour la croissance future.
Logo IDC
IDC : The Business Value of IBM Maximo

Découvrez comment votre entreprise peut générer une valeur significative en utilisant IBM Maximo pour gérer son parc d’actifs.
Tableau de bord présentant des outils de gestion des workflows et des visualisations de données
Découvrir la visite autoguidée

Découvrez IBM Maximo Application Suite, une solution unifiée de gestion du cycle de vie des actifs, en moins de 10 minutes en choisissant votre parcours de prédilection.
Logo IDC
Découvrez comment l’IDC évalue l’EAM d’aujourd’hui

Évaluez les solutions de gestion d’actifs d’entreprise basées sur l’IA et choisissez le bon fournisseur pour réduire les temps d’arrêt, répondre aux exigences de conformité et maximiser le retour sur investissement (ROI).
Trois cercles concentriques avec trois points bleu foncé
Fiable, durable, renouvelable... une énergie qui remplit tous les critères

Découvrez comment VPI poursuit sa progression vers le zéro émission nette avec le logiciel IBM Maximo.

Quatre points blancs avec des lignes entourées de flèches
Réduire les émissions de carbone des trajets domicile-travail

Transport for London assure la sécurité, la fiabilité et la durabilité des déplacements du public en centralisant ses efforts de maintenance sur le logiciel IBM Maximo.
Solutions connexes
Logiciel de gestion d’actifs d’entreprise Maximo

Optimisez les calendriers, les ressources et les performances des actifs avec IBM Maximo Application Suite.

 Découvrir Maximo Application Suite
Logiciels et solutions de gestion du cycle de vie des actifs (ALM)

Utilisez l’IA et les informations sur les données pour optimiser la performance des actifs de bout en bout.

 Découvrir les solutions ALM
Services de conseils opérationnels

Transformez vos opérations à l’aide de données riches et de puissantes technologies d’IA pour intégrer les processus d’optimisation et favoriser une croissance intelligente.

         Découvrir les services de conseils opérationnels
    Passer à l’étape suivante

    Tirez le meilleur parti des actifs de votre entreprise avec IBM Maximo Application Suite, un ensemble intégré de logiciels intelligents. Gérez et surveillez vos actifs de manière plus efficace en utilisant l’analytique, l’IA et l’automatisation, y compris la maintenance prédictive pour améliorer la fiabilité des actifs.

    1. Découvrez Maximo Application Suite
    2. Réserver une démo en direct