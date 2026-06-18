Qu’est-ce que la gestion des actifs de production ?

La gestion des actifs de production désigne l’approche systématique de la gestion des actifs physiques, y compris les machines, les équipements, les outils et les infrastructures, sur lesquels une entreprise de fabrication s’appuie pour produire des biens.
La gestion des actifs de production s’applique à l’ensemble du cycle de vie des actifs et vise à atteindre trois objectifs principaux :
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Avant de découvrir comment fonctionne la gestion des actifs de production, il convient d’abord de définir les différents types d’actifs à gérer. Les entreprises administrent de nombreux types d’actifs via des solutions de gestion des actifs.
Ce terme couvre les outils de production variés qu’une usine utilise pour transformer les ressources brutes en produits finis.
La catégorie commence par l’équipement de production traditionnel que l’on associe normalement aux secteurs de la fabrication :
Cependant, en tant qu’installation de fabrication, les actifs physiques incluent également tous les produits créés par cette usine :
La catégorie des actifs physiques comprend également les actifs liés de manière indirecte au processus de fabrication :
La gestion des actifs informatiques (ITAM) s’occupe des différents actifs technologiques d’une entreprise :
Les actifs informatiques couvrent également la propriété intellectuelle (IP) d’une organisation, y compris toute œuvre intellectuelle créée pour soutenir les projets de l’entreprise :
Vous ne considérez peut-être pas naturellement les actifs financiers d’une entreprise comme pertinents pour la gestion des actifs de production. Cette perspective ne correspond pas à la réalité des entreprises modernes, qui sont confrontées à des situations d’urgence nécessitant des injections de fonds immédiates et importantes.
Les actifs financiers se résument à deux éléments principaux :
Voici les principales étapes qui composent le processus de gestion des actifs de production.
Les techniques modernes permettent un suivi précis et complet de l’ensemble des équipements d’une entreprise.
L’entreprise peut utiliser des étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID), des codes-barres, des codes QR ou une combinaison des trois pour étiqueter ces différents actifs. Les étiquettes contiennent des données en temps réel sur la localisation, l’état et l’utilisation, et transmettent ces informations dans une zone centralisée appelée système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO).
De nombreuses entreprises utilisaient auparavant un modèle de production « à l’échec » qui supposait que les usines exploiteraient les machines de l’entreprise jusqu’à ce qu’elles subissent une panne mécanique.
Le modèle de maintenance prédictive actuellement privilégié dans la gestion des installations repose sur des machines clés dotées de capteurs équipés de la technologie de l’Internet des objets (IdO). Ces capteurs testent la température, la pression, les vibrations et d’autres attributs qui sont ensuite interprétés par des analyses prédictives. Cette approche permet aux installations de prévoir les pannes des machines et de les réparer avant qu’elles ne tombent en panne.
Le bon fonctionnement des opérations de fabrication repose sur une gestion constante et efficace des actifs. Il convient de trouver le juste équilibre entre conserver suffisamment de pièces détachées pour pouvoir effectuer rapidement les réparations et investir excessivement dans ces pièces.
Les entreprises doivent rechercher cet équilibre parfait dans leur approche de la gestion des inventaires.
La gestion du cycle de vie des actifs (ALM) suit un actif tout au long de son parcours utilitaire, qui comporte cinq phases distinctes :
La gestion des actifs dépend fortement de la maintenance et de la capacité à effectuer efficacement les réparations nécessaires. Le processus de gestion du cycle de vie des actifs (ALM) de fabrication prescrit quatre étapes :
Les entreprises utilisent la gestion des actifs de production pour obtenir les avantages suivants :
Bien que la gestion des actifs de production améliore l’efficacité, son utilisation est rarement économique et dépourvue de quelques obstacles opérationnels :
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