L’histoire de Kubernetes et son rôle en tant que plateforme open source portable et extensible pour la gestion des workloads conteneurisées et des microservices se poursuit.

Depuis que Kubernetes a rejoint la CNCF en 2016, le nombre de contributeurs est passé à 8 012, soit une hausse de 996 % (lien externe à ibm.com). Le plus grand événement de la CNCF, KubeCon + CloudNativeCon (lien externe à ibm.com), attire des milliers de participants et propose un forum annuel qui permet aux développeurs et aux utilisateurs d’échanger des informations et des points de vue sur Kubernetes et d’autres tendances DevOps.

Sur les fronts de la transformation cloud et de la modernisation des applications, l’adoption de Kubernetes ne montre aucun signe d’essoufflement. Selon un rapport de Gartner, The CTO’s Guide to Containers and Kubernetes (lien externe à ibm.com), plus de 90 % des organisations du monde exécuteront des applications conteneurisées en production d’ici 2027.