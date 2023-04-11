La régulation du processeur est un indicateur clé de performance des applications en raison de la corrélation directe entre le temps de réponse et la régulation du processeur. C’est une excellente nouvelle pour vous, car vous pouvez obtenir cet indicateur directement auprès de Kubernetes et OpenShift.

Pour maintenir les temps de réponse de votre application, éviter de limiter le processeur et continuer à avoir une application à performance élevée, vous devez d’abord comprendre que lorsque la régulation du processeur se produit, vous ne pouvez pas vous fier uniquement à l’utilisation des cœurs du processeur. Vous devez prendre en compte toutes les dépendances en matière d’analytique et de ressources qui ont un impact sur la performance de l’application. IBM Turbonomic a intégré ces considérations dans sa plateforme analytique.

Pour déterminer les actions de redimensionnement des conteneurs, Turbonomic analyse systématiquement quatre dimensions :

Limites du CPU Requêtes du CPU Limites de mémoire Requêtes de mémoire

Turbonomic peut déterminer les limites de CPU qui réduiront le risque de régulation et permettra à vos applications de fonctionner sans encombre. Cela est lié à la puissance de l’ajout de la régulation du processeur en tant que dimension qui permet à la plateforme d’analyser et de gérer les compromis qui apparaissent. L’ajout de la dimension de la régulation du processeur garantira de faibles temps de réponse des applications.

En plus de cela, Turbonomic génère des actions pour déplacer vos pods et faire évoluer vos clusters (comme tout le monde le sait, c’est un défi de pile complète). Les clients ont la possibilité de voir les KPI et de poser la question : « Lequel de mes services est limité ? » Cela leur permet également de comprendre l’historique de la régulation du processeur pour chaque service et de se rappeler que chaque service est directement corrélé au temps de réponse des applications, offrant ainsi aux utilisateurs des fenêtres précieuses sur les performances de leur système.

Dans le contexte Kubernetes, l’un des principaux avantages de Turbonomic est sa capacité à identifier et à corriger rapidement les conséquences imprévues d’une stratégie de plateforme plutôt que de demander au client de repenser sa stratégie de plateforme à locataires multiples. Non seulement Turbonomic peut surveiller les indicateurs de régulation du CPU, mais la plateforme peut également redimensionner automatiquement votre limite de CPU et ramener la régulation à un niveau gérable.