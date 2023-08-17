Voyez ici : même si la demande fluctue, les temps de réponse restent bas.
Si vous avez des objectifs de niveau de service (SLO) prédéfinis, Turbonomic peut ingérer ces données pour faire évoluer dynamiquement les applications de microservices à la hausse ou à la baisse en fonction de la demande, afin de garantir que ces SLO soient toujours respectés. Les politiques SLO peuvent également être configurées directement sur la plateforme.
Vous pouvez progressivement entreprendre de plus en plus d’actions, puis les intégrer à vos pipelines et processus. Que ce soit Slack, GitOps, TerraForm, Ansible, ServiceNow ou autres, Turbonomic vous accompagne.
N’hésitez pas à commencer par de petites étapes, mais débloquer l’élasticité de Kubernetes pour des performances continues au moindre coût nécessite l’automatisation.