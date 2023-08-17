La course à l’innovation vous a probablement laissé (et beaucoup d’autres) avec des factures cloud étonnamment élevées et/ou des ressources sous-utilisées. En fait, selon le rapport State of the Cloud 2023 de Flexera, pour la première fois en dix ans, « gérer les dépenses cloud » (82 %) a dépassé la « sécurité » (79 %) pour devenir le principal défi auquel font face les entreprises dans tous les domaines.

Nous comprenons. Le surprovisionnement est la stratégie privilégiée pour éviter les risques liés aux performances.

Essayer de trouver l’équilibre entre performance et efficacité est tout sauf une promenade de santé. Bien sûr, il existe d’innombrables outils de surveillance des coûts Kubernetes qui vous permettent de suivre divers aspects de l’utilisation des ressources de votre cluster, comme le CPU, la mémoire, le stockage et le réseau. Le suivi de ces indicateurs peut aider à identifier les workloads gourmands en ressources, l’allocation inefficace des ressources ou la consommation inutile de ressources susceptibles d’entraîner une augmentation des coûts.

Toute cette surveillance fastidieuse est suivie de près par le travail exigeant qui consiste à redimensionner les conteneurs et à définir des politiques et des seuils d’auto-scaling.