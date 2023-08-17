Débloquez de véritables économies sur Kubernetes sans perdre le sommeil à cause des risques liés aux performances

Publié le 17 août 2023
Des engrenages bleus emboîtés avec un petit ordinateur portable affiché à l’intérieur d’une ouverture circulaire sur le plus grand engrenage
By Joel Barnard

La course à l’innovation vous a probablement laissé (et beaucoup d’autres) avec des factures cloud étonnamment élevées et/ou des ressources sous-utilisées. En fait, selon le rapport State of the Cloud 2023 de Flexera, pour la première fois en dix ans, « gérer les dépenses cloud » (82 %) a dépassé la « sécurité » (79 %) pour devenir le principal défi auquel font face les entreprises dans tous les domaines.

Nous comprenons. Le surprovisionnement est la stratégie privilégiée pour éviter les risques liés aux performances.

Essayer de trouver l’équilibre entre performance et efficacité est tout sauf une promenade de santé. Bien sûr, il existe d’innombrables outils de surveillance des coûts Kubernetes qui vous permettent de suivre divers aspects de l’utilisation des ressources de votre cluster, comme le CPU, la mémoire, le stockage et le réseau. Le suivi de ces indicateurs peut aider à identifier les workloads gourmands en ressources, l’allocation inefficace des ressources ou la consommation inutile de ressources susceptibles d’entraîner une augmentation des coûts.

Toute cette surveillance fastidieuse est suivie de près par le travail exigeant qui consiste à redimensionner les conteneurs et à définir des politiques et des seuils d’auto-scaling.

Bonjour, automatisation

IBM Turbonomic optimise votre environnement Kubernetes grâce au redimensionnement des conteneurs, à la suspension et au provisionnement des pods, au déplacement des pods et aux actions de mise à l’échelle des clusters. Chaque couche de la pile est analysée et dotée de ressources en fonction de la demande en temps réel, des pods et services aux conteneurs, en passant par les nœuds, ainsi que l’infrastructure cloud sous-jacente. Il est spécialement conçu pour aider vos équipes à automatiser et à obtenir rapidement des résultats significatifs et continus.

Turbonomic prend en charge toutes les versions upstream de Kubernetes, Red Hat OpenShift, EKS, AKS, GKE et plus encore, sur n’importe quel cloud, dans n’importe quel centre de données et avec toute combinaison hybride ou multicloud. Il comprend les besoins en ressources de vos applications et détermine en continu les actions qui garantissent que les applications obtiennent exactement ce dont elles ont besoin pour fonctionner.

Commençons par examiner vos clusters de conteneurs.

Tableau de bord - Conteneur d’applications

Vous voyez ici vos principaux clusters triés par état de santé, suivis des principaux pools de nœuds triés par économies potentielles. Ce tableau de bord offre un excellent aperçu de ce que vous devez surveiller, mais intéressons-nous à ce qui compte vraiment : les actions.

Tableau de bord - Conteneur affecté

Dans cet exemple, nous voyons une action pour redimensionner un contrôleur de workload (un conteneur). Comme le montre l’action, le redimensionnement améliorera les performances. Avec Turbonomic, chaque action inclut les données qui la justifient, ainsi que des informations sur son impact.

Tableau de bord - Détails de la machine virtuelle

Dans l’exemple suivant, nous voyons une action visant à suspendre un nœud, ce qui améliorera l’efficacité. De combien, vous demandez-vous ?

Tableau de bord - Cluster de conteneurs

Regardez combien on économise simplement en suspendant ce nœud inutilisé.

Néanmoins, il peut être déstabilisant pour les propriétaires d’application et les équipes de développement de réduire les ressources. Nous comprenons. La performance est primordiale.

Turbonomic est avant tout axé sur la performance

Turbonomic veille à ce que vos applications obtiennent exactement ce dont elles ont besoin, quand elles en ont besoin. Les gains d’efficacité en sont une conséquence.

Demandez au propriétaire de votre application d’effectuer cette action. C’est un moyen peu risqué de se familiariser avec l’automatisation. En réalité, certaines de ces actions sont non perturbatrices et réversibles.

Encore une fois, comme chaque action est accompagnée d’indicateurs et d’un raisonnement, les équipes peuvent plus facilement se fier à la décision d’agir. Vous avez besoin de cette confiance pour passer de la prise de décision humaine à l’opérationnalisation de l’automatisation.

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Le meilleur ami d’une plateforme d’observabilité

Si vous disposez de données d’application provenant d’outils critiques comme IBM Instana Observability ou toute autre solution de surveillance de la performance des applications (APM), Turbonomic peut comprendre le temps de réponse et les transactions de l’application, en reliant ces données d’application à la plateforme Kubernetes et à l’infrastructure sur laquelle elle fonctionne.

Tableau de bord - Aperçu Vous et tous les autres utilisateurs voyez exactement comment l’allocation dynamique des ressources améliore les performances des applications tout en minimisant les coûts.
Tableau de bord - Aperçu

Voyez ici : même si la demande fluctue, les temps de réponse restent bas.

Si vous avez des objectifs de niveau de service (SLO) prédéfinis, Turbonomic peut ingérer ces données pour faire évoluer dynamiquement les applications de microservices à la hausse ou à la baisse en fonction de la demande, afin de garantir que ces SLO soient toujours respectés. Les politiques SLO peuvent également être configurées directement sur la plateforme.

Vous pouvez progressivement entreprendre de plus en plus d’actions, puis les intégrer à vos pipelines et processus. Que ce soit Slack, GitOps, TerraForm, Ansible, ServiceNow ou autres, Turbonomic vous accompagne.

N’hésitez pas à commencer par de petites étapes, mais débloquer l’élasticité de Kubernetes pour des performances continues au moindre coût nécessite l’automatisation.

Laissez IBM Turbonomic s’en charger

Avec Turbonomic, vous pouvez automatiser ces micro-améliorations à un rythme qui dépasse l’échelle humaine. Oubliez le travail fastidieux associé au redimensionnement des conteneurs et à la définition de politiques et de seuils d’auto-scaling, et laissez le logiciel le faire pour vous, en fonction de la demande applicative en temps réel. L’effet cumulé de ces micro-améliorations est que les applications Kubernetes fonctionnent exactement comme elles le devraient au moindre coût possible.

En d’autres termes, mettez fin à ces cauchemars liés aux risques de performance.

Lancez-vous avec IBM Turbonomic ou demandez une démo avec l’un de nos experts aujourd’hui.

 
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Auteur

Joel Barnard

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