Qu’est-ce que la planification stratégique informatique ?

Le manque de clarté des résultats métier est à l’origine de 43 % des retards dans les projets informatiques, et les délais irréalistes à l’origine de 42 % de ces retards, selon une enquête menée par Boston Consulting Group en 2024. Au total, près de la moitié des cadres dirigeants affirment qu’au moins 30 % de leurs nouveaux projets informatiques ne respectent pas le budget ou les délais prévus.

L’une des raisons est que les entreprises peuvent se lancer dans de nouveaux projets sans en vérifier pleinement la portée ou les coûts. Comme les entreprises allouent en moyenne 5,5 % de leur budget annuel aux investissements technologiques, les conséquences financières des opérations informatiques annulées peuvent rapidement s’accumuler et nuire à la santé budgétaire de l’entreprise.

La planification stratégique informatique est l’un des principaux facteurs qui déterminent la réussite à long terme d’un nouveau projet informatique. Un plan stratégique efficace permettra de transformer les principales priorités de l’entreprise en initiatives exploitables et d’évaluer de manière préventive la manière dont les nouveaux projets pourront y contribuer.

Outre les considérations budgétaires, les processus de planification stratégique aident les parties prenantes à se réunir autour d’un ensemble commun d’objectifs métier. Ils améliorent la responsabilité en définissant clairement les attentes, les délais et les points de référence pour permettre aux équipes de suivre les progrès réalisés. Un plan stratégique informatique efficace tiendra également compte de sujets tels que la cybersécurité, l’infrastructure informatique, l’allocation des ressources et la gestion des risques.

Par exemple, une entreprise peut faire les choix suivants :

Réduire ses dépenses en matériel pour répondre aux besoins d’un nouveau contrat, qui offre des capacités de calcul via le cloud

Investir dans des outils de chiffrement robustes pour répondre aux cybermenaces toujours plus nombreuses

Donner la priorité aux technologies de pointe telles que le machine learning , les réseaux edge et l’informatique quantiqu e pour obtenir un avantage concurrentiel

Si ces décisions sont prises au cours de la phase de planification, les entreprises ont la possibilité de débattre de leur fonctionnalité et de leur évolutivité, et de créer un cadre pour mesurer leur impact.

La planification stratégique informatique est un processus continu qui implique de nombreuses parties prenantes, notamment la direction, les équipes informatiques, les responsables d’unités commerciales, les fournisseurs et les clients. Les entreprises peuvent organiser des sessions de planification stratégique chaque année, ou une fois tous les deux ou trois ans, parallèlement à des examens trimestriels ou mensuels de portée plus restreinte.

Toutefois, les entreprises peuvent réévaluer leur plan informatique à tout moment en réponse aux changements du marché, aux benchmarks de performance et à d’autres considérations. Au total, le processus de planification prend généralement entre trois et six mois, bien que ce délai puisse varier selon l’entreprise.

Les responsables des technologies de l’information (DSI) ou les directeurs/directrices techniques pilotent généralement le processus de planification stratégique. Les chefs de projet sont ensuite chargés d’atteindre les objectifs stratégiques du plan et de rendre compte des progrès de leurs équipes.