Qu’est-ce que la planification stratégique informatique ?

La planification stratégique informatique consiste à élaborer une feuille de route visant à aligner les opérations de technologie de l’information de l’entreprise (le développement, la gestion et l’utilisation de son matériel, de ses logiciels et de ses technologies de mise en réseau) sur ses objectifs globaux.
Le manque de clarté des résultats métier est à l’origine de 43 % des retards dans les projets informatiques, et les délais irréalistes à l’origine de 42 % de ces retards, selon une enquête menée par Boston Consulting Group en 2024. Au total, près de la moitié des cadres dirigeants affirment qu’au moins 30 % de leurs nouveaux projets informatiques ne respectent pas le budget ou les délais prévus.
L’une des raisons est que les entreprises peuvent se lancer dans de nouveaux projets sans en vérifier pleinement la portée ou les coûts. Comme les entreprises allouent en moyenne 5,5 % de leur budget annuel aux investissements technologiques, les conséquences financières des opérations informatiques annulées peuvent rapidement s’accumuler et nuire à la santé budgétaire de l’entreprise.
La planification stratégique informatique est l’un des principaux facteurs qui déterminent la réussite à long terme d’un nouveau projet informatique. Un plan stratégique efficace permettra de transformer les principales priorités de l’entreprise en initiatives exploitables et d’évaluer de manière préventive la manière dont les nouveaux projets pourront y contribuer.
Outre les considérations budgétaires, les processus de planification stratégique aident les parties prenantes à se réunir autour d’un ensemble commun d’objectifs métier. Ils améliorent la responsabilité en définissant clairement les attentes, les délais et les points de référence pour permettre aux équipes de suivre les progrès réalisés. Un plan stratégique informatique efficace tiendra également compte de sujets tels que la cybersécurité, l’infrastructure informatique, l’allocation des ressources et la gestion des risques.
Par exemple, une entreprise peut faire les choix suivants :
Réduire ses dépenses en matériel pour répondre aux besoins d’un nouveau contrat, qui offre des capacités de calcul via le cloud
Investir dans des outils de chiffrement robustes pour répondre aux cybermenaces toujours plus nombreuses
Donner la priorité aux technologies de pointe telles que le machine learning, les réseaux edge et l’informatique quantique pour obtenir un avantage concurrentiel
Si ces décisions sont prises au cours de la phase de planification, les entreprises ont la possibilité de débattre de leur fonctionnalité et de leur évolutivité, et de créer un cadre pour mesurer leur impact.
La planification stratégique informatique est un processus continu qui implique de nombreuses parties prenantes, notamment la direction, les équipes informatiques, les responsables d’unités commerciales, les fournisseurs et les clients. Les entreprises peuvent organiser des sessions de planification stratégique chaque année, ou une fois tous les deux ou trois ans, parallèlement à des examens trimestriels ou mensuels de portée plus restreinte.
Toutefois, les entreprises peuvent réévaluer leur plan informatique à tout moment en réponse aux changements du marché, aux benchmarks de performance et à d’autres considérations. Au total, le processus de planification prend généralement entre trois et six mois, bien que ce délai puisse varier selon l’entreprise.
Les responsables des technologies de l’information (DSI) ou les directeurs/directrices techniques pilotent généralement le processus de planification stratégique. Les chefs de projet sont ensuite chargés d’atteindre les objectifs stratégiques du plan et de rendre compte des progrès de leurs équipes.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Les responsables informatiques se réfèrent souvent aux quatre piliers sur lesquels repose tout processus de planification stratégique informatique.
Les entreprises pourraient déterminer comment les initiatives et processus informatiques peuvent favoriser la croissance, l’efficacité et la création de valeur. L’alignement consiste à ouvrir des lignes de communication claires entre les différentes unités et à transformer les besoins partagés en stratégies concrètes que chaque équipe pourra mettre en œuvre.
Ce processus aide à résoudre un problème courant, à savoir le sentiment des équipes informatiques que les autres unités commerciales ne comprennent pas parfaitement leur processus décisionnel. À leur tour, les divisions non techniques estiment qu’elles ne disposent ni des ressources ni des outils technologiques appropriés pour répondre à leurs besoins.
Une fois que les équipes ont comblé les lacunes en matière de communication et se sont alignées sur un ensemble commun de priorités, elles définissent les mesures concrètes à prendre pour atteindre ces objectifs.
Cet objectif implique d’attribuer des responsabilités à différents groupes et de définir les délais et les workflows associés aux principaux jalons. Par exemple, la première étape peut être réalisée en deux mois, la deuxième en six mois et la troisième en douze mois. En outre, ce processus implique l’identification des données et indicateurs à utiliser pour mesurer la progression. Les feuilles de route mettent généralement en évidence les possibles interdépendances entre les équipes, afin d’identifier les aspects critiques de la collaboration ou du séquençage.
Cet objectif implique d’évaluer le budget, le personnel et l’infrastructure actuelle du service informatique, puis d’optimiser chacun de ces éléments. Les entreprises pourraient être amenées à réduire les investissements technologiques dans un domaine afin d’en étendre d’autres. Cette étape recoupe la gestion stratégique du portefeuille, autrement dit le processus général d’optimisation des ressources et des financements de l’entreprise.
Voici quelques exemples de ce qu’une entreprise pourrait faire :
Repousser sa transition vers un nouveau mode de fonctionnement si le plan stratégique indique que ce changement sort du cadre de son budget annuel
Essayer une suite logicielle open source abordable, au lieu de renouveler un progiciel coûteux auprès d’un fournisseur tiers
Remettre à neuf les ordinateurs portables des anciens salariés au lieu d’acheter du matériel neuf pour les nouveaux
Lors de l’élaboration de leur plan d’action informatique, les entreprises anticipent les obstacles et prévoient des mesures d'urgence à prendre par les chefs d'entreprise en cas d’imprévu. Après avoir identifié les risques possibles, les responsables informatiques évaluent la probabilité qu’un scénario particulier se produise et estiment l’ampleur de cet échec sur les résultats de l’entreprise.
Voici quelques-uns de ces risques :
Vulnérabilités informatiques et défis réglementaires
Coûts de maintenance élevés et workloads excessives
Interruption de service et pénurie de ressources
Perturbations du marché et défis de la concurrence
En plus d’identifier les menaces, l’évaluation des risques peut également prendre en compte le coût de l’inaction. Par exemple, la mise en œuvre d’un nouveau système d’automatisation alimenté par l’IA peut s’avérer coûteuse et chronophage à court terme, mais entraîner des gains de productivité et de rentabilité considérables à long terme.
Les entreprises peuvent également utiliser la planification de scénarios, une méthode qui consiste à rechercher les résultats futurs de l’activité et à élaborer des plans pour gérer chacun d’entre eux, afin de se prémunir contre l’incertitude. Une approche appelée modélisation de simulation utilise des modèles quantitatifs pour imiter des processus réels, tels que la gestion de la chaîne d’approvisionnement ou le trafic réseau, permettant aux entreprises de tester des décisions stratégiques avant leur éventuelle mise en œuvre.
Les entreprises s’appuient de plus en plus sur des stratégies de simulation plus avancées. Parmi ces stratégies, citons les jumeaux numériques (création de répliques numériques d’actifs physiques) et l’analyse prédictive (combinaison du machine learning, de modélisation statistique et data mining). L’objectif est d’obtenir des prévisions plus fiables et plus approfondies.
Un document de plan stratégique informatique est le schéma directeur qui montre comment une entreprise exécute sa stratégie informatique et les étapes qu’elle met en œuvre pour atteindre ses objectifs stratégiques. Il aide à transformer la vision stratégique d’une entreprise en un plan concret que chaque équipe peut suivre. Les équipes peuvent l’utiliser pour s’assurer que leurs décisions correspondent aux objectifs organisationnels énoncés dans le document.
Pour initier le processus, les entreprises utilisent souvent des modèles de plans stratégiques informatiques, émis par des consultants ou développés en interne. L’utilisation d’un document standardisé permet de s’assurer que l’organisation ne néglige pas les principaux besoins ou perspectives de l’entreprise. De nombreuses entreprises estiment que l’utilisation d’un outil de gestion de projet en ligne tel que Trello, Miro, Asana ou Jira permet de rationaliser le processus de rédaction.
Bien que les sections varient en fonction de la portée du plan, les composants communs comprennent :
Synthèse : une vue d’ensemble des objectifs de l’entreprise et de la manière dont son département informatique peut contribuer à leur réalisation.
Les capacités informatiques existantes : il s’agit des ressources, des points forts et des inefficacités actuels du service informatique.
L’alignement des objectifs métier : démontre comment la stratégie informatique de l’entreprise se connecte à sa mission et à ses priorités commerciales.
L’analyse SWOT : identifie les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces internes et externes susceptibles d’affecter les performances informatiques.
Feuille de route informatique : il s’agit d’un plan d’action détaillé à suivre pour atteindre les objectifs informatiques de l’entreprise. Il précise les jalons, les indicateurs et les délais pour chaque objectif.
Les considérations budgétaires : définit les budgets pour différents programmes informatiques et analyse la manière dont l’informatique s’intègre dans le budget global de l’entreprise.
Les ressources requises : estime les ressources dont l’entreprise a besoin pour exécuter avec succès sa stratégie informatique, notamment en matière de calcul, de personnel et de formation. Également connu sous le nom de prévision de la capacité.
La stratégie en matière de données décrit comment les données doivent être collectées, gérées et gouvernées dans l’ensemble de l’entreprise pour soutenir la prise de décision stratégique. Prend en compte la qualité des données, la traçabilité (suivi du flux de données au fil du temps) et la conformité (alignement de la gestion des données sur les exigences réglementaires, les normes du secteur et les politiques internes).
L’évaluation des risques : permet de s’assurer que les objectifs informatiques respectent les cadres des exigences de gouvernance, de conformité et de sécurité de l’entreprise. Cette évaluation permet également aux équipes d’élaborer des plans d’atténuation pour faire face aux menaces potentielles.
Les indicateurs clés de performance (KPI) sont des mesures quantifiables qui permettent d’évaluer la performance d’un outil ou d’un projet particulier. Les KPI aident les entreprises à élaborer des stratégies commerciales fondées sur des données probantes.
Exemples :
Enquêtes, taux de rétention et CAC (coût d’acquisition client)
Débit, indisponibilité des serveurs, latence, utilisation de la bande passante et temps de réponse maximal
Taux de livraison du projet, respect du budget, respect du périmètre et fréquence des versions
Temps de réponse aux incidents, taux de réussite des sauvegardes et taux d’échec de la simulation de phishing
Les entreprises utilisent plusieurs méthodologies pour élaborer des plans stratégiques informatiques, en fonction de leur taille, de leur système de gouvernance et d’autres considérations. Voici une structure que les entreprises peuvent utiliser comme point de départ pour élaborer leur propre plan.
Commencez par examiner les facteurs de haut niveau, notamment les pipelines de vente, les objectifs et les plans de croissance, les acquisitions, les partenariats et les fusions.
Les entreprises peuvent essayer de trouver un compromis sous la forme d’un calendrier qui ne soit ni trop vague ni trop rigide.
Rencontrer des équipes ciblées peut permettre d’identifier des modèles et des expériences partagées qui peuvent être prioritaires dans le plan final. Étant donné que les entreprises s’appuient souvent sur des plateformes et des services tiers, les fournisseurs et partenaires externes sont généralement intégrés au processus.
Les parties prenantes peuvent fournir des informations sur la complexité d’intégration de l’entreprise, ce qui explique la difficulté de connecter de nouveaux services au système existant. Elles peuvent également fournir des informations sur les dépendances du système, par exemple lorsqu’un service dépend d’un autre pour fonctionner correctement. Ces échanges pourront également permettre aux entreprises d’évaluer la compatibilité avec le fournisseur, c’est-à-dire le degré d’alignement d’un partenariat particulier avec les objectifs commerciaux à long terme de l’entreprise.
En communiquant sur l’objectif et l’importance de votre stratégie informatique, ainsi que sur son impact sur chaque service et ses fonctions, vous vous assurez qu’aucun domaine de l’entreprise n’est cloisonné ou négligé. Cette étape est critique pour favoriser l’alignement transversal.
Un examen de l’état actuel de l’infrastructure de l’entreprise peut aider à identifier les défis existants. Par exemple, une entreprise a pu prévoir d’étendre son contrat logiciel, mais réaliser a posteriori que ses employés préféraient utiliser une autre application.
Tout changement est généralement examiné du point de vue de la gouvernance afin de garantir qu’il est conforme aux normes de cybersécurité et aux exigences légales de l’entreprise.
Les équipes chargées d’élaborer un plan stratégique informatique doivent relever les défis suivants :
La planification stratégique informatique est souvent un processus lent, coûteux et réfléchi. Cela nécessite de consulter un large éventail de parties prenantes, ainsi qu’une analyse et une étude approfondies des données. Si les entreprises mettent trop de temps à élaborer une stratégie, cela peut limiter leur capacité à réagir rapidement et à répondre aux événements.
Le cabinet d’études Gartner s’attend à ce que les dépenses informatiques augmentent de près de 8 % en 2025. Selon le réseau professionnel informatique Spiceworks, les principaux facteurs qui stimulent les dépenses informatiques sont l’augmentation des problèmes de sécurité, l’augmentation du nombre d’employés et la nécessité de mettre à niveau une infrastructure obsolète. Compte tenu de ces contraintes, les entreprises informatiques pourraient avoir du mal à expérimenter de nouvelles technologies et à innover au-delà des besoins de base.
La planification stratégique informatique nécessite de nombreux compromis entre les parties prenantes qui, bien que travaillant vers les mêmes objectifs commerciaux, apportent leur propre expertise et leurs propres priorités. Des plans stratégiques informatiques efficaces peuvent communiquer la manière dont les nouvelles initiatives peuvent bénéficier à tous les domaines de l’entreprise, contribuant ainsi à garantir la représentation de chaque équipe.
Bien qu’ils soient fondés sur des faits et des tendances historiques, les plans stratégiques informatiques nécessitent inévitablement un certain degré de projection. Des technologies perturbatrices, de nouveaux concurrents ou de nouvelles menaces en matière de cybersécurité peuvent apparaître de manière inattendue et bouleverser les plans existants. Les stratégies informatiques anticipent souvent ces incertitudes en adoptant une structure agile et flexible qui permet aux équipes d’intervenir, si nécessaire.
Les technologies émergentes posent des défis importants, mais offrent également de nouvelles opportunités pour les entreprises et les équipes informatiques prêtes à les adopter. Les entreprises peuvent envisager d’intégrer la transformation numérique dans leur framework de planification stratégique afin de stimuler l’innovation, l’agilité et la valeur métier à long terme.
Les tendances technologiques émergentes et en expansion sont les suivantes :
L’Internet des objets (IdO), ou réseau d’appareils connectés à Internet, peut fournir des données approfondies en temps réel, permettant aux entreprises de mieux comprendre les performances des différents services.
Les entreprises intègrent des dispositifs IdO dans leurs workflows depuis au moins deux décennies. Mais les réseaux 5G, les satellites en orbite basse (LEO), le Wi-Fi 7 et d’autres avancées ont accéléré l’adoption dans les secteurs de la fabrication, de la santé, de la vente au détail et d’autres. L’IA permet de plus en plus aux entreprises d’analyser les tendances des données à travers les appareils connectés, tandis que l’edge computing (ou le traitement des données sur ou en périphérie de l’appareil) peut contribuer à fournir des informations plus rapides et plus précises.
Les agents alimentés par l’IA accélèrent les workflows en automatisant les tâches répétitives. Cette automatisation permet aux équipes informatiques de se concentrer sur les tâches plus complexes.
En 2024, en l’espace de seulement six mois, l’utilisation de l’IA par les entreprises du secteur de l’informatique est passée de 27 à 36 %, représentant la plus forte augmentation parmi toutes les fonctions métier, selon McKinsey. En outre, la plateforme de gestion du travail Asana a révélé que plus des trois quarts des responsables informatiques pensent qu’ils seront chargés de mener les transformations en matière d’IA au sein de leur entreprise. Ce constat montre que l’IA est une priorité grandissante dans leurs esprits.
L’adoption du cloud et de l’hybride continue de croître, en partie parce que ces technologies peuvent aider les entreprises à optimiser l’utilisation de leurs ressources et à répondre plus rapidement aux besoins des clients.
Bien que les frameworks cloud ne soient pas nouveaux, des innovations telles que le machine learning et l’informatique sans serveur (un modèle qui permet aux développeurs de déployer des applications sans avoir à gérer les serveurs sur lesquels elles s’exécutent) ont contribué à rendre les approches cloud plus efficaces, personnalisables et réactives pour certaines entreprises par rapport à l’infrastructure sur site. Par exemple, les entreprises peuvent payer le stockage de données en fonction de l’utilisation au lieu de construire et d’entretenir leurs propres centres de données.
L’informatique durable fait référence au processus de minimisation de l’impact environnemental des systèmes informatiques d’une entreprise en utilisant des technologies vertes.
Si la moitié des organisations ont élaboré des stratégies de durabilité, seuls 18 % de ces plans intègrent des objectifs et des calendriers précis pour atteindre leurs jalons environnementaux, selon le cabinet de conseil Capgemini. Une planification stratégique informatique peut permettre de combler cet écart en incitant les entreprises à définir des indicateurs concrets pour suivre leur consommation d’énergie tout en maintenant leurs objectifs métier.
Dans les années à venir, les équipes informatiques utiliseront probablement des modèles de fondation mondiaux. Ces outils sont des modèles IA qui se spécialisent dans la physique et la sensibilisation spatiale pour aider à recueillir des informations à partir de données numériques et les utiliser sur des appareils et des applications du monde réel.
Par exemple, une entreprise spécialisée dans la conduite autonome peut créer une réplique numérique de sa voiture pour effectuer des expériences numériquement avant de la tester sur un parcours réel. Les plans stratégiques informatiques peuvent inclure des programmes pilotes découvrant comment l’intelligence spatiale peut être utilisée pour développer de nouveaux produits ou rationaliser les opérations.
Certaines équipes informatiques préparent le terrain pour que les ordinateurs utilisent les principes de la physique quantique pour effectuer des opérations exponentiellement plus rapides que les ordinateurs classiques. Bien que les ordinateurs quantiques fonctionnent aujourd’hui en grande partie dans des contextes expérimentaux, certains informaticiens pensent qu’ils pourraient être utilisés pour des applications dans les prochaines années. Cette évolution a le potentiel de remodeler les services informatiques, en amenant les entreprises à développer de nouveaux frameworks qui protègent les réseaux contre l’émergence des cybermenaces quantiques.
Découvrez les opinions des PDG en matière de durabilité et comment ils l’intègrent à leur entreprise.
Découvrez sept tendances métier qui, selon les experts, façonneront le monde au cours des trois prochaines années, et les sept domaines sur lesquels miser pour en tirer profit.
Découvrez comment Climate Service a intégré les données climatiques dans les décisions financières grâce à la technologie IBM.
Associez transformation opérationnelle et transformation technologique pour repenser votre façon de travailler et gagner en agilité.
Repensez et modernisez vos ressources humaines grâce à l’IA pour améliorer vos résultats et libérer le plein potentiel de vos équipes.
Alliez performance financière et création de valeur grâce à nos services complets, pensés pour intégrer analyse des données, IA et automatisation dans vos processus métier.
Réinventez votre stratégie et votre façon de travailler pour développer et transformer votre entreprise.