Les progrès des technologies de pointe ont entraîné des développements influents. L'intelligence artificielle et le machine learning font de l'hyper-automatisation une réalité, et des technologies immersives comme la réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR) offriront bientôt des interfaces kinesthésiques et des expériences de points de contact multiples.
Ces technologies en vogue devraient offrir bien plus que ce que l'on attendait d'elles il y a quelques années. Ils révolutionnent les méthodologies opérationnelles conventionnelles de différents secteurs et introduisent également des changements dans la logistique et les activités de la chaîne d’approvisionnement, notamment dans le domaine de la surveillance des frets.
Les secteurs de la logistique et du transport comptent parmi les plus grands terrains de jeu pour les technologies de pointe, avec plus de 95 % de tous les biens manufacturés déplacés par conteneur à un moment donné de leur cycle de vie maritime.
L'Internet des objets (IoT) et la blockchain devraient changer la donne en raison de leurs capacités de surveillance à distance et de décentralisation respectivement. Alors que le premier permet aux entreprises de suivre le statut et l'état des marchandises transportées, le second crée un cadre des exigences sûr et rapide pour le stockage des contrats numériques et les transactions rapides.
De plus, ces deux technologies complètent et améliorent les fonctionnalités de l’autre. L’IdO crée un réseau étendu d’appareils interconnectés, et la blockchain permet l’ingestion et le partage de données entre ces appareils sur une plateforme sécurisée. Leur fusion constitue la solution idéale pour les entreprises de logistique qui souhaitent gérer leurs flottes à distance, surveiller l'état des marchandises et garantir la livraison des produits avant la date limite.
L'IdO crée de la transparence dans les opérations de flotte, ce qui permet aux entreprises de surveiller l'emplacement et le statut des marchandises transportées. Cette technologie est particulièrement précieuse lorsqu’elle est utilisée pour suivre le trajet et l’état des marchandises périssables.
Des dispositifs tels que des GPS et des capteurs de température sont fixés au fret pour suivre sa localisation et son état. Ces données sont transférées via des passerelles vers une plateforme où les opérateurs de flotte et les manutentionnaires peuvent contrôler et gérer les expéditions. Ils bénéficient d'une visibilité sur leurs opérations de transport, ce qui leur permet de prendre des décisions intelligentes pour améliorer l'efficacité de leur chaîne d'approvisionnement et garantir la livraison des produits dans les délais impartis.
Ils disposeront de données clés sur l’emplacement et l’état des produits même lorsque la cargaison est transférée de port en port. Les capteurs les aideront également à gérer le mouvement de leurs véhicules en fonction des conditions de l'offre et de la demande, des prévisions météorologiques, des options d'itinéraire et du type de fret transporté. Ils peuvent prendre des décisions intelligentes pour assurer la circulation des marchandises et suivre l'emplacement en direct de la cargaison sur un ordinateur ou un smartphone, ce qui leur permet d'estimer la date de livraison.
Si l'heure d'arrivée prévue est très importante pour le destinataire d'une cargaison périssable, il souhaite également que la cargaison soit fraîche et intacte à son arrivée. Tout au long du trajet, les systèmes de contrôle des cargaisons motorisées permettent aux manutentionnaires de s'assurer que la cargaison est fraîche jusqu'à ce qu'elle atteigne le client. Des paramètres tels que le flux d'air, la température, l'humidité et la condensation peuvent être suivis dans le conteneur afin de s'assurer que l'emballage est en bon état.
L'IdO peut également être utilisé pour d'autres applications ainsi que dans le processus d'expédition. Une solution IdO à interaction bidirectionnelle pourrait permettre aux gestionnaires de flotte de contrôler à distance certaines fonctions des conteneurs eux-mêmes. Par exemple, la présence d'humidité, d'eau et de condensation peut endommager l'emballage et provoquer la formation de moisissures et de bactéries.
Les gestionnaires de flotte pourraient commander à distance un évaporateur installé dans le moteur de refroidissement pour éliminer la condensation et l'humidité de la zone de stockage et empêcher la dégradation des produits sans compromettre la capacité de refroidissement du moteur.
Les systèmes IdO peuvent également être utilisés pour prévenir le vol de marchandises dans la remorque du camion. Les capteurs de surveillance du poids, lorsqu’ils sont intégrés sur l’essieu de la remorque, peuvent surveiller le poids de la cargaison et le partager avec les exploitants de flotte. Si le poids de la cargaison diminue de façon inattendue, une alerte pourrait être envoyée aux manutentionnaires de la flotte pour les alerter d’un possible vol de cargaison.
La plupart des documents dans les entreprises de logistique sont encore sur papier et, même avec la mise en œuvre de systèmes IoT, ne peuvent pas être exploités au maximum sans inclure la technologie blockchain.
La Blockchain permet la création de documents de connaissement (BoL) intelligents, stockés numériquement et partagés avec différentes parties associées au transfert de marchandises. Ainsi, toutes les parties peuvent vérifier si les termes et conditions spécifiés dans la BoL numérique sont respectés via les données recueillies à partir des capteurs IoT. De plus, puisque la Blockchain stocke les données dans un registre décentralisé et immuable, il n’y a aucun moyen de manipuler les données une fois qu’elles sont saisies.
Les parties n'auront pas besoin d'utiliser leurs cartes de crédit pour faciliter les transactions puisqu'elles peuvent utiliser leurs portefeuilles de cryptomonnaies. Ainsi, les opérations standard sur papier sont numérisées, réduisant la physicalité des contrats et diminuant les coûts opérationnels liés à la supervision du fret.
La fusion des technologies IdO et Blockchain offre des applications extraordinaires pour le suivi et la sécurité des marchandises, et ce marché devrait connaître une croissance importante. avec un taux de croissance annuel composé de 92,92 %, passant de 113,1 millions d'euros en 2019 à 3021 millions d'euros d'ici 2024.
Il est clair que les expéditeurs et toutes les parties de la chaîne d’approvisionnement et de l’écosystème mondial du transport maritime voient ce qui attend ces technologies, et cette transition et cette numérisation sont déjà en cours. L'association de l'IdO à la blockchain accroît l'efficacité des chaînes d'approvisionnement et aide les opérateurs de flotte à gérer leurs opérations de manutention de fret en toute transparence.
Nous convions occasionnellement des chefs de file de l’industrie, des experts du milieu universitaire et des partenaires à nous faire part de leurs opinions et aperçus sur les tendances actuelles de la blockchain sur le blog Blockchain Pulse. Bien que les opinions exprimées dans ces articles de blog soient les leurs et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM, ce blog s’efforce d’accueillir tous les points de vue.
