

Les progrès des technologies de pointe ont entraîné des développements influents. L'intelligence artificielle et le machine learning font de l'hyper-automatisation une réalité, et des technologies immersives comme la réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR) offriront bientôt des interfaces kinesthésiques et des expériences de points de contact multiples.

Ces technologies en vogue devraient offrir bien plus que ce que l'on attendait d'elles il y a quelques années. Ils révolutionnent les méthodologies opérationnelles conventionnelles de différents secteurs et introduisent également des changements dans la logistique et les activités de la chaîne d’approvisionnement, notamment dans le domaine de la surveillance des frets.

Les secteurs de la logistique et du transport comptent parmi les plus grands terrains de jeu pour les technologies de pointe, avec plus de 95 % de tous les biens manufacturés déplacés par conteneur à un moment donné de leur cycle de vie maritime.

L'Internet des objets (IoT) et la blockchain devraient changer la donne en raison de leurs capacités de surveillance à distance et de décentralisation respectivement. Alors que le premier permet aux entreprises de suivre le statut et l'état des marchandises transportées, le second crée un cadre des exigences sûr et rapide pour le stockage des contrats numériques et les transactions rapides.

De plus, ces deux technologies complètent et améliorent les fonctionnalités de l’autre. L’IdO crée un réseau étendu d’appareils interconnectés, et la blockchain permet l’ingestion et le partage de données entre ces appareils sur une plateforme sécurisée. Leur fusion constitue la solution idéale pour les entreprises de logistique qui souhaitent gérer leurs flottes à distance, surveiller l'état des marchandises et garantir la livraison des produits avant la date limite.