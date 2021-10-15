La rapidité des entreprises modernes exige une agilité et une efficacité qui ne peuvent être obtenues que par l’automatisation. Selon IDC, l’impact économique mondial de l’automatisation alimentée par l’IA dans toutes les lignes d’activité et fonctions informatiques sera proche de 3 000 milliards de dollars américains d’ici la fin 2022.
Alors que les experts débattent des avantages de deux types d'automatisation des processus numériques, à savoir l'automatisation intelligente et l'hyperautomatisation, de nombreuses personnes s'interrogent sur la différence entre les deux. S’agit-il simplement de termes interchangeables ou y a-t-il une différence perceptible entre ces deux concepts et les avantages qu’ils apportent aux entreprises ?
L'automatisation intelligente (IA) et l'hyperautomatisation contribuent toutes deux à l'explosion de l'utilisation des plateformes et des outils d'automatisation basés sur l'IA dans le monde des affaires et de l'informatique. Elles font toutes deux référence à l'utilisation de l'automatisation pour rationaliser les processus à l'aide de technologies avancées et d'améliorations. Ce faisant, ces outils contribuent à améliorer la qualité des résultats de l’automatisation et la qualité des interactions avec les clients.
Cependant, il existe des différences distinctes.
En résumé, l'automatisation intelligente comprend l'automatisation robotisée des processus (RPA), l'intelligence artificielle (IA) et machine learning (ML). L'hyperautomatisation est une approche rigoureuse axée sur l'entreprise que les organisations utilisent pour identifier, examiner et automatiser rapidement autant de processus métier et informatiques que possible. C’est pourquoi l’automatisation intelligente est souvent utilisée dans les projets d’hyperautomatisation.
L'automatisation intelligente implique l’utilisation d’automatisations telles que l'automatisation robotisée des processus (RPA), l'intelligence artificielle (IA), le machine learning (ML) et le business process management (BPM) pour rationaliser et faire évoluer les tâches et la prise de décision au sein des entreprises.
L’automatisation intelligente a été accueillie favorablement par le marché car elle simplifie les processus, améliore l’efficacité opérationnelle et libère du temps pour que les employés se concentrent sur ce qui compte le plus. Elle peut également s’attaquer à des tâches complexes en temps réel et rationaliser considérablement les workflows, déverrouillant ainsi de nouvelles possibilités pour créer de la valeur et atteindre une croissance durable.
L'automatisation intelligente (IA) permet d'optimiser et de favoriser la réussite commerciale en rationalisant les processus métier à l'aide de l'intelligence artificielle et des technologies d'automatisation de base. Avec l’IA d’IBM, les entreprises peuvent effectuer les opérations suivantes :
Tout environnement peut tirer avantage de la rationalisation des processus manuels et de l’automatisation des tâches. Du secteur de la santé à celui de la finance, en passant par la fabrication et bien plus encore, l’utilisation de l’automatisation intelligente peut apporter des avantages qui améliorent l’expérience client et ont un impact sur les résultats.
Le département américain des Anciens combattants constitue un exemple particulier d'IA à l'œuvre. Le traitement manuel des demandes d’indemnisation représentait une charge énorme qui nécessitait plusieurs centaines de personnes pour trier le courrier et saisir les données dans les bases de données. Comme pour de nombreux processus à forte intensité humaine, cela était source d'erreurs et coûteux.
Le département a adopté l’IA pour automatiser ses processus métier à l’aide de technologies avancées telles que les bots RPA. Cette approche a permis de réduire le délai de traitement de 90 %, d’économiser du temps et de satisfaire les clients grâce à une rapidité et une précision accrues.
L’hyperautomatisation consiste à automatiser tout ce qui peut l’être au sein d’une entreprise. L'hyperautomatisation consiste à rationaliser les processus d'une entreprise à l'aide de l'automatisation intelligente des processus, qui comprend l'IA, la RPA et d'autres technologie pour s'exécuter sans intervention humaine.
L’hyperautomatisation recourt souvent à d’autres technologies, telles que la reconnaissance optique de caractères (OCR), le traitement intelligent des documents (IDP) et le traitement automatique du langage naturel (NLP), pour fournir une automatisation de meilleure qualité en utilisant des données provenant de diverses sources. Le jumeau numérique ou l'organisation jumeau numérique (DTO) sont fréquemment utilisés pour la modélisation afin d'améliorer les opérations et d'évaluer l'impact de l'automatisation.
L’hyperautomatisation est considérée par Gartner comme l’une des 10 principales tendances stratégiques liée à la technologie. Selon Gartner, 85 % des participants « augmenteront ou maintiendront leurs investissements dans l’hyperautomatisation de leur entreprise au cours des 12 prochains mois », et plus de 56 % ont déjà quatre initiatives de ce type opérant simultanément.
Gartner considère l’hyperautomatisation comme une nécessité sur le marché actuel. « L’hyperautomatisation passe rapidement d’une option à une condition de survie », classant « les processus de travail obsolètes comme le problème numéro 1 du personnel ».
L’hyperautomatisation apporte de nombreux avantages aux entreprises qui cherchent à transformer leur activité. Elle rationalise les processus métier en éliminant les tâches répétitives et en automatisant les tâches manuelles. L’hyperautomatisation permet également à une entreprise d’effectuer des tâches avec cohérence, précision et rapidité, et de réduire les coûts.
En somme, l’hyperautomatisation alimente la transformation numérique en rationalisant les processus métier et technologiques internes. L'hyperautomatisation améliore l'expérience client grâce à des temps de réponse plus rapides, des résultats plus précis, une mise sur le marché plus rapide et de nombreux autres avantages qui ont un impact direct sur l'expérience client et utilisateur.
Découvrez tous les avantages et les défis de l’hyperautomatisation.
Toute entreprise peut tirer profit de l'hyperautomatisation, en particulier celles qui sont confrontées à une qualité de produit inégale et à des processus inefficaces, ou celles qui évoluent dans un environnement concurrentiel où proposer des produits de meilleure qualité et des interactions commerciales plus fructueuses équivaut à gagner des parts de marché et à augmenter son chiffre d'affaires.
Une entreprise manufacturière offre un excellent exemple de l’ampleur des améliorations que l’hyperautomatisation peut apporter à une entreprise. Les processus métier tels que la facturation, les interactions avec les clients, les stocks et la paie peuvent utiliser l’hyperautomatisation pour l’automatisation des processus métier (BPA) afin de rationaliser l'activité à grande échelle.
Grâce au process mining, une entreprise peut avoir une meilleure idée de ses processus et identifier ceux qui pourraient bénéficier de l’IA et de l’automatisation. Dans la technologie et les processus de fabrication, par exemple, l'utilisation de la RPA pour automatiser la production physique et les processus de chaîne d'approvisionnement, ainsi que la BPA pour répondre aux bonnes pratiques de fabrication, peuvent avoir un effet considérable sur la qualité et la rapidité de la production. Dans l’ensemble, l’hyperautomatisation qui utilise la BPA et la RPA pour rationaliser les opérations back-end et front-end permet d’améliorer la qualité, la vitesse, la précision et le coût, avec un impact significatif sur les performances futures de l’entreprise.
Découvrez comment tirer le meilleur parti de l’hyperautomatisation.
