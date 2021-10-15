La rapidité des entreprises modernes exige une agilité et une efficacité qui ne peuvent être obtenues que par l’automatisation. Selon IDC, l’impact économique mondial de l’automatisation alimentée par l’IA dans toutes les lignes d’activité et fonctions informatiques sera proche de 3 000 milliards de dollars américains d’ici la fin 2022.

Alors que les experts débattent des avantages de deux types d'automatisation des processus numériques, à savoir l'automatisation intelligente et l'hyperautomatisation, de nombreuses personnes s'interrogent sur la différence entre les deux. S’agit-il simplement de termes interchangeables ou y a-t-il une différence perceptible entre ces deux concepts et les avantages qu’ils apportent aux entreprises ?

L'automatisation intelligente (IA) et l'hyperautomatisation contribuent toutes deux à l'explosion de l'utilisation des plateformes et des outils d'automatisation basés sur l'IA dans le monde des affaires et de l'informatique. Elles font toutes deux référence à l'utilisation de l'automatisation pour rationaliser les processus à l'aide de technologies avancées et d'améliorations. Ce faisant, ces outils contribuent à améliorer la qualité des résultats de l’automatisation et la qualité des interactions avec les clients.

Cependant, il existe des différences distinctes.

En résumé, l'automatisation intelligente comprend l'automatisation robotisée des processus (RPA), l'intelligence artificielle (IA) et machine learning (ML). L'hyperautomatisation est une approche rigoureuse axée sur l'entreprise que les organisations utilisent pour identifier, examiner et automatiser rapidement autant de processus métier et informatiques que possible. C’est pourquoi l’automatisation intelligente est souvent utilisée dans les projets d’hyperautomatisation.