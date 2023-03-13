Ces capacités sont encore plus importantes pour les secteurs fortement réglementés, tels que les services financiers, où les informations recueillies peuvent être utilisées pour contribuer à réduire les risques. Alors que les entreprises de services financiers cherchent à stimuler l’innovation tout en assurant la sécurité des données, nous voyons qu’elles se sont mises à adopter le calcul de haute performance (HPC) pour réaliser des analyses de risques, accélérer la prise de décision et répondre aux exigences réglementaires.
Maintenant plus que jamais, nous constatons que les institutions de services financiers tirent parti de plus en plus du HPC pour plus de capacités, notamment pour alimenter des solutions d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning qui peuvent être utilisées pour aider les entreprises à prendre des décisions plus éclairées.
La solution IBM Cloud HPC est conçue pour aider les clients à effectuer des calculs complexes afin de fournir rapidement des informations et d’acquérir un avantage concurrentiel, tout en privilégiant la sécurité de leurs données. Grâce à la sécurité et aux contrôles intégrés à notre plateforme, IBM Cloud HPC permet également aux clients d’utiliser le HPC en tant que service entièrement géré tout en les aidant à gérer les risques liés aux tiers et aux fournisseurs de tiers. Alors que les services financiers continuent de se transformer, IBM reste attaché à sa mission de contribuer à réduire les risques pour le secteur en mettant la résilience, la performance, la sécurité, la conformité et le coût total de possession au premier plan.
Dans le monde des services financiers, disposer d’une puissance de calcul maximale est essentiel pour obtenir une performance optimale. De nombreuses situations peuvent augmenter considérablement la capacité de calcul que les sociétés financières doivent fournir au quotidien : pressions concurrentielles, reporting réglementaire, exigences de sécurité et fluctuations du marché qui les obligent à effectuer des calculs complexes pour réévaluer rapidement les risques.
Par exemple, les banques doivent être en mesure d’évaluer les risques de manière continue et de rendre compte aux régulateurs. Par le passé, nous avons vu les banques s’appuyer longtemps sur les simulations Monte Carlo(calculs qui peuvent aider à prédire la probabilité de divers résultats par rapport à de multiples variables potentielles) pour générer une vision d’ensemble du risque.
Cependant, à mesure que les risques augmentent, nous nous attendons à ce que les organismes de réglementation des marchés des services financiers exigent de plus en plus un degré plus élevé de certitude quant aux résultats des modèles. Pour obtenir la précision souhaitée, les modèles ont besoin de plus de données et de beaucoup plus d’itérations et de calculs. Nous pensons que le HPC, qui peut fournir une puissance de calcul intensive à l’échelle, peut être particulièrement utile dans ce domaine. Pour répondre aux exigences des normes réglementaires actuelles, le HPC est conçu pour aider les services financiers à fournir les niveaux de performance requis pour ces calculs intensifs, qu’ils soient effectués sur site ou dans le cloud.
En tant que consommateurs, nous accordons une grande confiance aux banques et nous savons qu’elles ont accès à une variété de données, depuis les transactions et les scores de crédit jusqu’à des éléments tels que notre âge. Bien que le fait d’avoir toutes ces données soit important pour offrir les types d’expérience client fluides et de haute qualité que nous attendons dans le monde axé sur le numérique d’aujourd’hui, les banques doivent d’abord convertir ces données en informations pour créer une véritable valeur.
Pour analyser ces données rapidement et efficacement, les banques peuvent se tourner vers des solutions d’IA et de machine learning optimisées par HPC. Bien que le HPC ne soit pas une nouveauté dans les secteurs des services financiers (il permet depuis longtemps aux entreprises d’effectuer des calculs), il est temps pour les banques de transformer et de tirer parti du HPC pour entrer dans une nouvelle ère pilotée par l’IA et le machine learning. En utilisant le HPC pour alimenter l’IA et le machine learning, les institutions de services financiers peuvent comprendre les données et les utiliser pour prendre des décisions commerciales clés.
Par exemple, les banques peuvent tirer parti de l’IA alimentée par le HPC dans des situations critiques comme la détection des fraudes ou pour des actions non urgentes comme le service client. Dans ces scénarios, les algorithmes peuvent identifier des activités inhabituelles et potentiellement frauduleuses sur la carte de crédit d’un client ou détecter des émotions spécifiques (telles que la frustration ou l’agacement) lors d’une interaction avec un service client assuré par des assistants virtuels. Dans les deux cas, l’algorithme peut aider à déclencher une action, telle que le signalement de l’activité suspecte de la carte de crédit au client par SMS ou le transfert du client à un agent physique pour obtenir une aide supplémentaire avant que sa frustration ne s’aggrave.
Alors que le secteur des services financiers continue de se transformer, les banques peuvent tirer parti du HPC pour calculer leur position en matière de risque au quotidien pour leurs régulateurs. Si les institutions financières peuvent générer des analyses de risques de plus en plus précises et adopter des technologies de nouvelle génération comme l’IA et le machine learning, elles peuvent atteindre leurs objectifs d’innovation tout en répondant aux exigences réglementaires.
