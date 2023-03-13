En tant que consommateurs, nous accordons une grande confiance aux banques et nous savons qu’elles ont accès à une variété de données, depuis les transactions et les scores de crédit jusqu’à des éléments tels que notre âge. Bien que le fait d’avoir toutes ces données soit important pour offrir les types d’expérience client fluides et de haute qualité que nous attendons dans le monde axé sur le numérique d’aujourd’hui, les banques doivent d’abord convertir ces données en informations pour créer une véritable valeur.

Pour analyser ces données rapidement et efficacement, les banques peuvent se tourner vers des solutions d’IA et de machine learning optimisées par HPC. Bien que le HPC ne soit pas une nouveauté dans les secteurs des services financiers (il permet depuis longtemps aux entreprises d’effectuer des calculs), il est temps pour les banques de transformer et de tirer parti du HPC pour entrer dans une nouvelle ère pilotée par l’IA et le machine learning. En utilisant le HPC pour alimenter l’IA et le machine learning, les institutions de services financiers peuvent comprendre les données et les utiliser pour prendre des décisions commerciales clés.

Par exemple, les banques peuvent tirer parti de l’IA alimentée par le HPC dans des situations critiques comme la détection des fraudes ou pour des actions non urgentes comme le service client. Dans ces scénarios, les algorithmes peuvent identifier des activités inhabituelles et potentiellement frauduleuses sur la carte de crédit d’un client ou détecter des émotions spécifiques (telles que la frustration ou l’agacement) lors d’une interaction avec un service client assuré par des assistants virtuels. Dans les deux cas, l’algorithme peut aider à déclencher une action, telle que le signalement de l’activité suspecte de la carte de crédit au client par SMS ou le transfert du client à un agent physique pour obtenir une aide supplémentaire avant que sa frustration ne s’aggrave.

Alors que le secteur des services financiers continue de se transformer, les banques peuvent tirer parti du HPC pour calculer leur position en matière de risque au quotidien pour leurs régulateurs. Si les institutions financières peuvent générer des analyses de risques de plus en plus précises et adopter des technologies de nouvelle génération comme l’IA et le machine learning, elles peuvent atteindre leurs objectifs d’innovation tout en répondant aux exigences réglementaires.