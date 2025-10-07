Que sont les indicateurs de performance des soins de santé ?

En 2009, le gouvernement américain a investi 27 milliards de dollars dans un programme d’incitation pour encourager les professionnels de santé à adopter les DME. L’une des raisons de ce changement était de fournir aux hôpitaux des données fiables pour mesurer les performances des soins de santé, afin d’améliorer l’efficacité et la qualité des soins aux patients.

Bien que l’acceptation du DME se soit poursuivie, sous l’effet d’une recrudescence de l’adoption de logiciels de DME basés sur le cloud, les résultats ont été mitigés. Selon une étude de sondage Stanford/Harris 2, 40 % des médecins de soins primaires estiment que le DME présente plus de défis que d’avantages.

En réponse, les fournisseurs de logiciels ont développé des plateformes logicielles de santé avancées, capables de rationaliser le processus de DME et de fournir des outils permettant de suivre plus facilement les résultats et la satisfaction des patients. Grâce à ces outils, les établissements de santé peuvent accéder à des données sur les soins aux patients faciles à analyser et à exploiter.

Donner la priorité aux indicateurs de performance des soins de santé : lesquelles sont les plus importants ?

Un établissement de santé peut suivre des centaines d’indicateurs de performance des soins de santé. Comment une institution détermine-t-elle quels indicateurs sont les plus importants ?

Alanna Moriarty de Definitive Healthcare souligne dans son blog 3 que le CMS continue d’ajouter et de modifier des programmes de qualité, ce qui complique la hiérarchisation des indicateurs pour les établissements. Elle suggère dix mesures essentielles de performance des soins de santé :

Durée du séjour

Mesure le délai entre l’admission et la sortie d’un patient. Cet indicateur fournit à l’établissement des données fiables sur l’efficacité des soins dans le temps.

Taux de réadmission

Trace le pourcentage de patients réadmis dans les 30 jours suivant leur sortie. Les hôpitaux sont en mesure de quantifier la qualité des soins reçus par les patients. Un pourcentage élevé de réadmissions peut signifier que les patients reçoivent des soins de qualité inférieure et que les prestataires négligent les complications ou les données pertinentes concernant les patients.

HCAHPS – satisfaction des patients

L’enquête HCAHPS (Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems) fournit un indicateur approfondi de la satisfaction des patients, de la qualité des soins à la propreté des installations.

Taux de mortalité

Combien de patients meurent au cours d’un séjour à l’hôpital avant de sortir ? Cet indicateur montre dans quelle mesure un établissement peut stabiliser l’état d’un patient à la suite d’une intervention chirurgicale ou d’une autre intervention.

Taux d’utilisation des lits (ou taux d’occupation des lits)

Mesure le nombre de lits d’hôpitaux utilisés à un moment donné. S’il y a trop de lits d’hôpitaux disponibles, un hôpital perd souvent de l’argent, car les coûts de personnel et de maintenance restent relativement constants, quel que soit le nombre de patients.



Incidents hospitaliers

Mesure les conséquences des effets secondaires inattendus des procédures hospitalières. Cet indicateur permet de savoir si un hôpital a mis en place les procédures permettant de prodiguer des soins de haute qualité sans déclencher d’incident.

Initiatives de performance des programmes du CMS

Le système de gestion de contenu dispose de nombreux programmes d’indicateurs des performances conçus pour réduire les coûts et améliorer les soins aux patients. Parmi les exemples, citons le programme Medicare Shared Saving Program, le programme Bundled Payments for Care Amélioration (BPCI) et le programme Fee-For-Service Part B.

Coût moyen par rejet

Aide les hôpitaux à comprendre où il peut y avoir des dépenses excessives et où ils peuvent faire le plus de profits. Les hôpitaux obtiennent des données utiles, ce qui leur permet de mieux analyser les coûts de soins qui améliorent le mieux les résultats pour les patients.

Marge opérationnelle

Évalue les revenus de l’établissement après soustraction de tous les coûts d’exploitation, même si, généralement, la plupart des hôpitaux n’ont pas de marge positive. Si une installation ne parvient pas à atteindre le seuil de rentabilité ou à le dépasser, sa capacité à recruter du personnel et à fournir des services de qualité aux patients peut en pâtir.

Créances irrécouvrables

Une créance irrécouvrable est une recette non perçue, en tout ou en partie, pour les soins prodigués au patient. Toutefois, l’absence de paiement n’est considérée comme une créance irrécouvrable que si un événement survenu dans la vie du patient, tel que le chômage, l’impossibilité de payer ses soins.