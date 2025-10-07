Qu'est-ce que l'innovation dans le secteur de la santé ?

L'innovation dans le secteur de la santé peut être aussi simple que le changement d'un formulaire visant à réduire de 5 minutes le temps de traitement du bon de sortie d'un patient ou aussi complexe qu'une immunothérapie qui cible certaines caractéristiques de cellules cancéreuses. Toutes les évolutions, simples ou complexes, qui se traduisent par des améliorations des résultats en matière de santé ou des expériences patient sont des innovations dans le secteur de la santé.
Aujourd'hui, le secteur de la santé est confronté à plusieurs grands défis, tels que des règlements très stricts, des préoccupations relatives à la confidentialité et une forte hausse des coûts. De nombreux dirigeants et professionnels du secteur se tournent vers les nouvelles technologies et les ressources informatiques pour développer des offres de soins ou de services de santé plus intelligents.
Ces innovations sont importantes, car à mesure que les réseaux de personnes et de technologies deviennent plus interconnectés, les organismes de santé vont avoir besoin de meilleurs outils pour résoudre les défis du secteur à plus grande échelle. L'épidémie de COVID-19 en particulier a démontré il existe un besoin important d'améliorer les systèmes de données et l'échange d'informations (lien extérieur au site ibm.com) entre les systèmes de soins et services de santé, les gouvernements et d'autres organismes. Le basculement rapide vers des services de télésanté pendant la pandémie a également montré que même un secteur aussi strictement réglementé que la santé peut innover rapidement.
Avant tout, la principale raison de l'innovation dans le secteur de la santé est d'aider les personnes. Que ce soit par le biais de nouveaux traitements, de nouvelles technologies ou de nouveaux processus, les innovations dans le secteur de la santé donnent aux professionnels et organismes du secteur les outils dont ils ont besoin pour orienter leurs efforts sur les besoins de leurs patients et aider les personnes à améliorer leur quotidien.
À l'heure actuelle, de nombreux systèmes de santé sont organisés autour de la prestation de services sans pour autant tenir compte des résultats obtenus en matière de soins de santé. Il existe trois façons dont l'innovation peut aider à transformer ces systèmes vers ce que les experts appellent un système de santé apprenant (lien extérieur au site ibm.com) qui améliore les soins en continu.
La technologie moderne relative à la santé et le basculement vers le dossier médical numérique ont complètement changé la pratique de la médecine. Maintenant que le basculement vers le numérique est en grande partie achevé, des innovations permettront de créer des dossiers mieux connectés permettant aux systèmes de santé de tirer parti du Big data et des informations pour améliorer les soins aux patients.
Les nouveaux modèles économiques dans le secteur de la santé, tels que les soins fondés sur la valeur, rémunèrent les équipes de soins sur la base des résultats obtenus auprès des patients plutôt que pour les traitements dispensés. Par conséquent, les organismes de santé doivent affiner leurs propres processus et améliorer leur collaboration avec d'autres acteurs dans un écosystème plus vaste afin de dispenser les meilleurs soins.
Pour évoluer vers la dispense de soins basée sur la valeur (le lien réside en dehors de ibm.com) , les organismes de santé doivent chercher à améliorer les soins et réduire les coûts. Cela signifie rationaliser à la fois les processus cliniques et économiques. Il s'agit par exemple d'accélérer les autorisations de prise en charge pour réduire les retards ou de s'assurer que les professionnels de santé disposent d'un accès rapide aux dossiers les plus récents des patients pour prendre de meilleures décisions.
Dans le secteur de la santé, les cas et les périodes d'utilisation de la technologie par les professionnels se sont répartis sur trois phases : la numérisation, la disruption et la transformation. La numérisation impliquait la mise en place de fonctionnalités numériques supportant des processus ou des services de soins de routine. Les tomographies axiales calculées par ordinateurs et les IRM sont des exemples de la façon dont la numérisation a transformé les services de soin ; des outils numériques comme la facturation automatisée ont modifié les processus administratifs. En fin de compte, la numérisation a facilité le stockage, l'accès aux données et leur partage.
La disruption implique des technologies récentes, telles que l'intelligence artificielle, la technologie mobile, l'analyse et le cloud, qui changent les modes d'interaction entre les personnes, les entreprises et les gouvernements. Ces innovations disruptives offrent un niveau de connexion sans précédent entre les personnes et favorisent un monde encore plus orienté sur le consommateur. Avec l'évolution du secteur de la santé, une intégration accrue du système de santé va regrouper au sein des entreprises des fonctions ou processus numériques qui étaient auparavant distincts. Les progrès des dossiers médicaux électroniques et d'autres technologies contribuent également à l'interopérabilité médicale entre les organismes payeurs, les prestataires et d'autres acteurs du secteur de la santé.
La transformation numérique dans le secteur de la santé est en cours et va impliquer une réinvention complète de la façon dont les organismes payeurs, les prestataires en soins et les autres intervenants interagissent et s'engagent auprès des patients, des consommateurs et des parties prenantes. S'il était auparavant constitué d'activités segmentées, le secteur de la santé, transformé par la technologie, devient un écosystème intégré au sein duquel les professionnels de la santé peuvent relever efficacement leurs défis à plus grande échelle tout en continuant à orienter leurs efforts sur le patient et à offrir des soins basés sur la valeur.
En raison d'une réglementation stricte et pour éviter tout préjudice involontaire, les innovations dans le secteur de la santé sont généralement rigoureusement testées et adoptées progressivement. Cette approche méthodique du changement est tout à fait compréhensible, mais peut aussi être chronophage.
Cette approche est en partie si longue, car il est souvent difficile de contacter les chercheurs en données et les innovateurs qui conduisent des tests approfondis. À mesure que la technologie s'améliore et que les données du système de santé deviennent plus intégrées et accessibles en temps réel, le rythme de l'innovation va certainement s'accélérer. La recherche sera plus facile à réaliser et plus efficace, ce qui permettra aux organismes de santé de tester plus rapidement les innovations et de réunir les justificatifs nécessaires à leur intégration dans le parcours de soins des patients.
La technologie et les données seront essentielles pour créer des innovations qui stimulent le secteur de la santé à l'heure où les dirigeants du secteur explorent les différentes façons de résoudre les défis toujours plus complexes inhérents à ce domaine.
