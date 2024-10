GGUF et GGML

Le GGUF fournit un format robuste, flexible et efficace pour les modèles de langage. Il répond aux limitations des formats précédents et assure la compatibilité avec les technologies et techniques en constante évolution. Sa flexibilité accrue, ses performances améliorées et sa prise en charge des cadres de quantification et de déploiement avancés en font un outil essentiel pour l'avenir de l'IA et du machine learning.

Les poids du modèle sont les paramètres appris par un modèle de machine learning au cours de l'entraînement. Le GGUF stocke ces poids de manière efficace, permettant un chargement et une inférence rapides. Les méthodes de quantification appliquées aux poids des modèles peuvent encore améliorer les performances et réduire la consommation de ressources.

La quantification, processus consistant à convertir des signaux continus en formats numériques comportant moins de valeurs possibles, joue un rôle crucial dans le GGUF. La quantification améliore l'efficacité et les performances, en particulier pour les appareils dont les ressources sont limitées. En réduisant la taille du modèle et en augmentant la vitesse d'inférence, les modèles quantifiés nécessitent moins de puissance de calcul, ce qui diminue la consommation d'énergie. Le GGUF est donc particulièrement adapté au déploiement sur des appareils périphériques et des plates-formes mobiles où les ressources énergétiques sont limitées.

Par exemple, une technique de quantification spécifique, appelée GPTQ (Accurate Post-Training Quantization for Generative Pre-trained Transformers), est utilisée. La GPTQ réduit la taille et les besoins de calcul d'un LLM en convertissant ses données complexes en formats plus simples, permettant ainsi de déployer les LLM sur des appareils ayant moins de mémoire et de puissance de traitement.

Le GGUF est également conçu pour intégrer de nouvelles fonctionnalités sans compromettre la compatibilité avec les versions antérieures. Cette capacité permet d'ajouter de nouveaux types de données et de métadonnées, rendant le GGUF évolutif. À mesure que les modèles de machine learning évoluent, le GGUF peut s'adapter à ces changements, assurant ainsi sa pertinence et son adaptabilité à long terme.

Le format binaire du GGUF améliore considérablement la vitesse de chargement et de sauvegarde des modèles, ce qui est particulièrement crucial pour les applications nécessitant un déploiement et une inférence rapides. Les services de conversion linguistique en temps réel et les systèmes d'IA interactifs, par exemple, bénéficient de la gestion efficace des fichiers modèles du GGUF. Plus un modèle peut être chargé et utilisé rapidement, meilleure sera l'expérience utilisateur dans ces applications sensibles au facteur temps.

Le GGUF se distingue par sa compatibilité avec des techniques de réglage avancées telles que l'adaptation de faible rang (LoRA), l'adaptation de faible rang quantifiée (QLoRA) et la quantification adaptative des poids (AWQ). Ces techniques permettent d'optimiser les performances des modèles et l'utilisation des ressources.

En outre, le GGUF prend en charge différents niveaux de quantification, offrant ainsi la flexibilité d'équilibrer la précision et l'efficacité des modèles. Les schémas de quantification courants pris en charge par le GGUF sont les suivants :

Quantification sur 2 bits : offre la compression la plus élevée, réduisant de manière significative la taille du modèle et la vitesse d'inférence, bien qu'avec un impact potentiel sur la précision.

offre la compression la plus élevée, réduisant de manière significative la taille du modèle et la vitesse d'inférence, bien qu'avec un impact potentiel sur la précision. Quantification à 4 bits : équilibre entre compression et précision, ce qui la rend adaptée à de nombreuses applications pratiques.

équilibre entre compression et précision, ce qui la rend adaptée à de nombreuses applications pratiques. Quantification sur 8 bits : offre une bonne précision avec une compression modérée, largement utilisée dans diverses applications.

Les quants font référence aux différents niveaux de quantification appliqués aux poids du modèle, tels que la quantification sur 2 bits, 4 bits ou 8 bits.

Les modèles GGUF utilisent également l'architecture CUDA (Compute Unified Device Architecture), une plateforme de calcul parallèle et une interface de programmation d'applications (API) qui permet aux modèles d'utiliser des GPU pour des tâches de calcul accéléré. Cette capacité améliore l'efficacité et la vitesse de calcul des modèles de langage. Enfin, l'intégration du GGUF avec Langchain, un cadre pour le développement et le déploiement de modèles de langage, facilite le déploiement des modèles GGUF, leur permettant d'être utilisés efficacement dans des environnements de développement et des applications.