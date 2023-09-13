Les chaînes d’approvisionnement sont soumises à une pression considérable. En tant que leaders de la chaîne d’approvisionnement, nous avons constaté des niveaux de perturbation sans précédent, des défis avec les réseaux de partenaires commerciaux de notre écosystème, des guerres de droits de douane, des guerres réelles et une énorme rotation du capital humain. Les hauts dirigeants de la chaîne d’approvisionnement partent à la retraite en nombre record. Bienvenus ou non, des changements à grande échelle sont en cours dans notre profession. Et juste au moment où nous pensions que les choses étaient sur la voie d’une nouvelle normalité « hybride », une étonnante nouvelle technologie d’IA générative semble prête à bouleverser une fois de plus le monde des opérations.

Dans les titres des médias, nous voyons des avertissements sombres concernant le risque existentiel posé par les technologies d’IA générative pour notre culture et notre société. Pourtant, en tant qu’innovateurs de la chaîne d’approvisionnement, nous savons qu’il existe une riche histoire d’application des technologies pour optimiser en permanence les opérations. L’IA générative est-elle susceptible d’entraîner une « disparition » des chaînes d’approvisionnement telles que nous les connaissons ? Nous ne le pensons pas. La nature fondamentale de la chaîne d’approvisionnement est évolutive, et ce depuis que notre métier a été créé par le Toyota Production System dans les années 1950. Dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement, nous prenons des risques intentionnels mais mesurés ; nous ne jouons pas les héros.

Lorsque notre profession cherchera à mettre en œuvre l’IA générative, nous adopterons sans aucun doute la même approche. Dans cet état d’esprit, nous entrevoyons le potentiel d’amélioration de l’efficacité, de la productivité humaine et de la qualité. L’IA générative offre un potentiel d’innovation allant au-delà des contraintes actuelles liées aux processus, à la technologie et au personnel, et ce dans un avenir où les chaînes d’approvisionnement seront les fondements de l’obtention de résultats opérationnels et d’une expérience client plus riche. Mais nous devons choisir d’adopter cette nouvelle technologie et de l’intégrer dans tout ce que nous faisons.