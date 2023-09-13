Les chaînes d’approvisionnement sont soumises à une pression considérable. En tant que leaders de la chaîne d’approvisionnement, nous avons constaté des niveaux de perturbation sans précédent, des défis avec les réseaux de partenaires commerciaux de notre écosystème, des guerres de droits de douane, des guerres réelles et une énorme rotation du capital humain. Les hauts dirigeants de la chaîne d’approvisionnement partent à la retraite en nombre record. Bienvenus ou non, des changements à grande échelle sont en cours dans notre profession. Et juste au moment où nous pensions que les choses étaient sur la voie d’une nouvelle normalité « hybride », une étonnante nouvelle technologie d’IA générative semble prête à bouleverser une fois de plus le monde des opérations.
Dans les titres des médias, nous voyons des avertissements sombres concernant le risque existentiel posé par les technologies d’IA générative pour notre culture et notre société. Pourtant, en tant qu’innovateurs de la chaîne d’approvisionnement, nous savons qu’il existe une riche histoire d’application des technologies pour optimiser en permanence les opérations. L’IA générative est-elle susceptible d’entraîner une « disparition » des chaînes d’approvisionnement telles que nous les connaissons ? Nous ne le pensons pas. La nature fondamentale de la chaîne d’approvisionnement est évolutive, et ce depuis que notre métier a été créé par le Toyota Production System dans les années 1950. Dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement, nous prenons des risques intentionnels mais mesurés ; nous ne jouons pas les héros.
Lorsque notre profession cherchera à mettre en œuvre l’IA générative, nous adopterons sans aucun doute la même approche. Dans cet état d’esprit, nous entrevoyons le potentiel d’amélioration de l’efficacité, de la productivité humaine et de la qualité. L’IA générative offre un potentiel d’innovation allant au-delà des contraintes actuelles liées aux processus, à la technologie et au personnel, et ce dans un avenir où les chaînes d’approvisionnement seront les fondements de l’obtention de résultats opérationnels et d’une expérience client plus riche. Mais nous devons choisir d’adopter cette nouvelle technologie et de l’intégrer dans tout ce que nous faisons.
Soyons clairs dès le départ : l’IA générative n’est pas une technologie comme les autres dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement. Elle change la donne. Résistez à la tentation de considérer l’IA générative comme une autre technologie d’identification par radiofréquence (RFID), de blockchain ou d’autre technologie à la mode. Au cours des cinq prochaines années, l’IA générative changera fondamentalement notre façon de travailler en matière de chaîne d’approvisionnement. Elle automatisera les tâches fastidieuses, répétitives et transactionnelles qui prennent un temps précieux à nos professionnels. Loin d’éliminer la valeur humaine, elle améliorera le rôle de notre personnel et lui permettra de gérer l’entreprise de manière prédictive, proactive et tournée vers l’avenir.
Malgré les investissements considérables dont nos chaînes d’approvisionnement ont bénéficié au cours des dernières décennies, elles ont aujourd’hui encore besoin d’être réinventées. De nombreuses structures de chaînes d’approvisionnement restent fonctionnellement cloisonnées et peinent à fonctionner de manière prévisible de bout en bout. Les applications et les données peinent souvent à sortir des services. Les instances multiples d’ERP créent des problèmes de fragmentation des commandes et des engagements à travers des systèmes disparates. Ces éléments se combinent pour créer des coûts inutiles, une latence d’exécution accrue et une expérience client sous-optimale. Il n’y a tout simplement pas assez de temps et d’investissement pour améliorer ou remplacer ces investissements vestiges d’une autre époque. C’est là que les solutions d’IA générative (créées dans le cloud et connectées aux données de bout en bout) vont créer une énorme valeur ajoutée tout en permettant d’exploiter et de prolonger la durée de vie des investissements technologiques existants. L’IA générative crée un point d’inflexion stratégique pour les innovateurs en matière de chaîne d’approvisionnement et leur offre la première véritable opportunité d’innover au-delà des contraintes traditionnelles de la chaîne d’approvisionnement.
Une chaîne d’approvisionnement de premier plan doit être orchestrée sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Les parties prenantes internes et externes ont besoin d’avoir des informations rapides et précises sous la main pour planifier, gérer et orienter les chaînes d’approvisionnement. Pour favoriser des actions personnalisées, des informations et une visibilité, de grands volumes de données (ERP, WMS, RFID et analytique) doivent être ingérés, normalisés et analysés à grande vitesse. Le besoin de chaînes d’approvisionnement agiles, résilientes et compétitives n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui.
Pour relever ces défis, les entreprises ont besoin d’une plateforme qu’elles peuvent s’approprier, façonner et adapter à leurs besoins commerciaux. Chez IBM, nous avons adopté une architecture cloud hybride basée sur des composants et reposant sur des technologies ouvertes. L’ingestion rapide de grands volumes de données et leur contextualisation pour chaque persona est une réalité. La « machine » apprend, pense et exécute les tâches répétitives tout en permettant aux professionnels de la chaîne d’approvisionnement de se concentrer sur les événements à fort impact commercial.
L’avènement de l’IA générative va transformer notre façon de penser et de travailler. Les solutions traditionnelles freinent les utilisateurs dans la manière d’engager, d’utiliser et d’étudier les grands volumes de données d’entreprise. Souvent, les données sont difficiles d’accès. Bien que les robots conversationnels aient tenté de faciliter l’obtention d’informations, ils s’appuient sur une formation approfondie au modèle et se limitent souvent à des questions de type « mode d’emploi ». L’IA générative apporte la force du machine learning aux tâches quotidiennes en s’appuyant sur des modèles de fondation qui permettent aux utilisateurs d’interagir avec des données structurées et des données non structurées comme jamais auparavant. Ce qui prenait des mois d’entraînement ne prend aujourd’hui que quelques jours. Notre assistant numérique pour la chaîne d’approvisionnement permet aux utilisateurs d’interagir avec les données de manière conversationnelle pour interroger de vastes données transactionnelles, telles que des centaines de milliers de documents et d’images visuelles. Les utilisateurs peuvent passer d’une vue d’ensemble de la santé de la chaîne d’approvisionnement à la compréhension d’une transaction spécifique en posant simplement la question. Ils obtiennent des informations contextuelles ainsi que des données factuelles (PDF, images visuelles, informations sur les étiquettes RFID). La question d’un responsable de la chaîne d’approvisionnement (« Où trouver des stocks excédentaires ? ») ou d’un acheteur (« Quelles sont les performances de mon fournisseur ? ») devient une simple question plutôt qu’un exercice complexe pour rassembler des rapports disparates.
En établissant une plateforme commune à toutes les parties prenantes, l’orchestration de la chaîne d’approvisionnement devient une partie intégrante des tâches et des processus quotidiens. En s’appuyant sur la fondation de base, les entreprises peuvent déployer des cas d’utilisation alimentés par l’IA générative, ce qui leur permet de se développer rapidement et de faire preuve d’agilité sur un marché en constante évolution.
Il y a quelques années, dans la propre chaîne d’approvisionnement de l’infrastructure d’IBM, nous avons décidé que l’IA conversationnelle pouvait aider à franchir les frontières entre les différents domaines de la chaîne d’approvisionnement et à fournir une plateforme de collaboration entre nos équipes commerciales, nos fournisseurs et nos partenaires. Sur cette plateforme, tout utilisateur autorisé pourrait accéder aux informations critiques de manière intuitive, en utilisant le langage naturel. Nous avons pu obtenir une vue unique, facile d’accès et en temps réel, avec des informations immédiates permettant de gérer l’expérience client, de fonctionner avec résilience et de réagir aux perturbations du marché. Malgré les perturbations et bouleversements majeurs observés dans les contextes COVID et post-COVID, la chaîne d’approvisionnement d’IBM a exécuté 100 % de ses commandes et a tenu ses promesses.
L’IA générative intégrée accélère les conversations intuitives entre les décideurs de la chaîne d’approvisionnement et les assistants virtuels, permettant des actions rapides et basées sur les faits. Ces innovations permettent aux professionnels de la chaîne d’approvisionnement de se concentrer sur la résolution de problèmes complexes, l’amélioration continue de nos workflows et l’enrichissement des modèles d’IA. L’ajout de l’IA générative et de la puissance des modèles de fondation à la solution existante est une étape naturelle dans l’évolution des capacités de notre chaîne d’approvisionnement.
