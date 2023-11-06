Dans un contexte économique restrictif, les petites et moyennes entreprises (PME) doivent se développer tout en protégeant leurs marges réduites. Comparées aux grandes entreprises, les PME disposent de moins de ressources pour les aider à faire face à un ralentissement économique ou à se diversifier dans de nouveaux flux de valeur. C’est pourquoi les entreprises qui s’adressent aux PME doivent proposer des solutions qui allègent les charges administratives et apportent une valeur ajoutée tangible. Et avec des PME représentant 44 % du PIB américain, elles ne peuvent pas être ignorées.

En adoptant ces 4 bonnes pratiques pour investir dans la technologie et tirer parti de l’IA générative, les entreprises peuvent déverrouiller des services uniques aux clients des PME.

1. Les entreprises doivent créer des expériences personnalisées pour les PME sur la base de données qualitatives et quantitatives.

Alors que les PME deviennent de plus en plus prudentes dans leurs dépenses, les entreprises qui les servent doivent générer de la valeur grâce à une personnalisation accrue. Les fournisseurs de services ont besoin de systèmes de technologie dotés d’un journal de parcours client centralisé qui peuvent suivre les interactions, le sentiment et les étapes suivantes sur chaque point de contact pour offrir une expérience client fluide. Cependant, ces informations qualitatives isolées sur les clients ne suffisent pas à répondre aux besoins d’un client. Les outils d’IA générative comme IBM© watsonx.ai peuvent analyser les tendances de haut niveau des clients et les forces du marché, ainsi que les données spécifiques des clients et les transactions historiques, pour recommander des produits qui répondent aux besoins particuliers de chaque PME. La personnalisation fondée sur les données est essentielle dans l’environnement métier d’aujourd’hui. Alors que 89 % des entreprises numériques investissent dans la personnalisation pour améliorer l’expérience en ligne de leurs clients, celles qui n’y parviennent pas risquent de prendre du retard.

2. Les entreprises doivent fournir un support sur mesure aux PME lorsqu’elles adoptent de nouveaux produits

La plupart des PME ne disposent pas d’équipes techniques importantes pour soutenir l’adoption de nouveaux produits et services. Pour garantir l’adoption des produits, les fournisseurs de services doivent disposer des outils techniques appropriés pour aider les PME à comprendre la valeur de ces produits et pour les aider à les tester et à les mettre en œuvre. L’IA générative peut transformer les besoins des PME en cas d’utilisation des produits, et les systèmes technologiques appropriés peuvent permettre aux PME de tester les produits dans un bac à sable. De plus, les solutions d’IA générative telles que watsonx Code Assistant peuvent répondre aux besoins techniques essentiels des entreprises.

3. Les entreprises doivent aligner stratégiquement leurs modèles de tarification sur les besoins des PME.

Les modèles de tarification basés sur l’utilisation ou les modèles de tarification fixes basés sur le temps, tels que les abonnements mensuels ou les paiements uniques, permettent aux entreprises de répondre aux besoins spécifiques de chaque PME. Grâce à une tarification des produits basée sur l’utilisation, les PME ne paient que ce qu’elles utilisent. Cette méthode exige que l’entreprise dispose de flux de données propres provenant de sources centrales de vérité pour suivre et refléter avec précision l’utilisation. Watsonx.data permet aux entreprises de collecter, de classer et de filtrer les données de manière centralisée provenant de plusieurs sources. Grâce à l’optimisation du workload, watsonx.data peut réduire le coût de l’entrepôt de données d’une entreprise jusqu’à 50 %. Associées aux services de conseil en données d’IBM, les entreprises peuvent tirer parti de watsonx.data pour effectuer un suivi de l’utilisation, générer des tableaux de bord et, en fin de compte, faciliter la prise de décision stratégique. En revanche, la tarification fixe basée sur la durée signifie que les PME paient un coût prédéterminé en fonction de ce qu’elles peuvent se permettre, et qu’elles sont en mesure d’utiliser pleinement le produit ou le service au cours de la période d’achat.

4. Les entreprises doivent offrir une expérience en ligne avec davantage d’options en libre-service

Les PME sont des opérations lean avec des effectifs réduits qui optimisent l’efficacité. Moins de 15 % des PME souhaitent interagir avec les fournisseurs par téléphone et par systèmes vocaux automatisés. Pour répondre aux besoins de ce groupe démographique, les entreprises doivent créer des expériences en ligne de bout en bout, de la recherche au support post-achat. Les plateformes en libre-service facilitent les petites tâches. Par exemple, les PME doivent pouvoir mettre à jour leurs informations de facturation et leurs coordonnées sans avoir à contacter un représentant du fournisseur. IBM watsonx Assistant peut aider à résoudre des tâches complexes en fournissant une assistance client intelligente sur tous les points de contact avec une PME, et il apprend et s’améliore automatiquement au fil du temps à chaque conversation.