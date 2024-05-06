Fin 2023, une enquête menée par l’Institute for Business Value (IBV) d’IBM a révélé que les personnes interrogées pensent que les responsables du gouvernement surestiment souvent la confiance du public en eux. Elles ont également constaté que, même si le public se méfie toujours des nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle (IA), la plupart des gens sont favorables à l’adoption de l’IA générative par les gouvernements.
L’IBV a sondé un groupe diversifié de plus de 13 000 adultes dans neuf pays, dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Australie et le Japon. Toutes les personnes interrogées avaient au moins une compréhension de base de l’IA et de l’IA générative.
L’enquête avait pour but de recueillir les perspectives individuelles sur l’IA générative et son utilisation par les entreprises et les gouvernements, ainsi que les attentes et les intentions concernant l’utilisation de cette technologie au travail et dans leur vie personnelle. Les personnes interrogées ont répondu à des questions sur leur niveau de confiance dans les gouvernements et sur leurs opinions sur l’adoption et l’exploitation de l’IA générative pour fournir des services de gouvernement.
Ces résultats révèlent la nature complexe de la confiance publique dans les institutions et fournissent des informations clés aux décideurs du gouvernement lorsqu’ils adoptent l’IA générative à l’échelle mondiale.
La confiance est l’un des principaux piliers des institutions publiques. Selon Cristina Caballe Fuguet, responsable du gouvernement mondial chez IBM Consulting, « la confiance est au cœur de la capacité du gouvernement à s’acquitter de ses tâches efficacement. La confiance des citoyens dans les gouvernements, des représentants locaux aux plus hauts postes du gouvernement national, dépend de multiples éléments, y compris la prestation de services publics. »
La confiance est essentielle lorsque les gouvernements prennent l’initiative sur des questions critiques telles que le changement climatique, la santé publique et l’intégration sûre et éthique des technologies émergentes dans les sociétés. L’ère numérique actuelle exige plus d’intégrité, d’ouverture, de confiance et de sécurité comme piliers essentiels pour instaurer la confiance.
Selon une autre étude récente menée par l’IBV, l’IBM Institute for the Business of Government et la National Academy of Public Administration (NAPA), la plupart des dirigeants gouvernementaux comprennent que l’instauration de la confiance nécessite une attention particulière et un engagement en faveur de la collaboration, de la transparence et de la compétence dans l’exécution. Cependant, les dernières recherches de l’IBV indiquent que la confiance des citoyens dans les gouvernements est en déclin.
Les personnes interrogées indiquent que c’est depuis le début de la pandémie que leur confiance dans les gouvernements fédéral et central a le plus diminué, avec 39 % des personnes interrogées indiquant que leur niveau de confiance dans les entreprises gouvernementales de leur pays est très faible ou extrêmement faible, par rapport à 29 % avant la pandémie.
Ce phénomène contraste avec la perception des responsables du gouvernement interrogés dans le cadre de la même étude, car ils indiquent être convaincus d’avoir établi et renforcé efficacement la confiance de leurs gouvernement dans leur entreprise depuis la pandémie du COVID-19. Cette différence dans la perception de la confiance indique que les responsables du gouvernement doivent trouver un moyen de mieux comprendre leurs électeurs et de concilier leurs points de vue sur le fonctionnement des institutions du secteur public et la façon dont elles sont perçues par les électeurs.
L’étude a également révélé que l’instauration de la confiance dans les outils et les services alimentés par l’IA sera un défi pour les gouvernements. Près de la moitié des personnes interrogées indiquent qu’elles font davantage confiance aux services traditionnels assistés par l’homme, et seulement environ 1 personne sur 5 indique qu’elle fait davantage confiance aux services alimentés par l’IA.
Cette année, plus de 60 pays et l’UE (représentant près de la moitié de la population mondiale) se rendront aux urnes pour élire leurs représentants. Les dirigeants gouvernementaux sont confrontés à de nombreux défis, notamment celui de garantir que les technologies soutiennent (et ne compromettent pas) les principes démocratiques, les institutions et les sociétés.
Selon David Zaharchuck, directeur de la recherche et thought leadership pour l’IBV, « Garantir l’intégration sûre et éthique de l’IA dans nos sociétés et l’économie mondiale sera l’un des plus grands défis et opportunités pour les gouvernements au cours du prochain quart de siècle ».
La plupart des personnes interrogées déclarent être préoccupées par les impacts négatifs potentiels de l’IA générative. Cela montre que la plupart du public se concentre encore sur cette technologie et sur la manière dont elle peut être conçue et déployée par des entreprises de manière fiable et responsable, dans le respect d’exigences strictes en matière de sécurité et de réglementation.
L’étude IBV a révélé que les gens sont encore préoccupés par l’adoption de cette technologie émergente et par l’impact qu’elle peut avoir sur des questions telles que la prise de décision, la confidentialité et la sécurité des données ou la sécurité de l’emploi.
Malgré leur manque général de confiance dans le gouvernement et dans les technologies émergentes, la plupart des personnes interrogées approuvent l’utilisation par le gouvernement de l’IA générative pour le service client et estiment que le taux d’adoption de l’IA générative par le gouvernement est approprié. Moins de 30 % des personnes interrogées estiment que le rythme d’adoption dans les secteurs public et privé est trop rapide. La plupart pensent que c’est tout ce qu’il faut, et certains pensent, au contraire, que c’est trop lent.
En ce qui concerne les cas spécifiques d’utilisation de l’IA générative, les personnes interrogées ont des avis partagés sur l’utilisation de l’IA générative pour divers services aux citoyens. Cependant, une majorité approuve l’utilisation de l’IA générative par le gouvernement pour les services aux clients, les services de conseil fiscal et juridique, et à des fins éducatives.
Ces résultats montrent que les citoyens reconnaissent la valeur de l’utilisation de l’IA et de l’IA générative par les gouvernements. Cependant, la confiance est un problème. Si les citoyens ne font pas confiance aux gouvernements aujourd’hui, ils ne le feront pas si les gouvernements font des erreurs lorsqu’ils adoptent l’IA. La mise en œuvre de l’IA générative de manière ouverte et transparente permet aux gouvernements de renforcer en même temps la confiance et les capacités.
Selon Casey Wreth, leader mondial de l’industrie gouvernementale chez IBM, « l’avenir de l’IA générative dans le secteur gouvernemental est prometteur, mais cette technologie apporte de nouvelles complexités et de nouveaux risques qui doivent être traités de manière proactive. Les responsables du gouvernement doivent mettre en œuvre une gouvernance de l’IA pour gérer les risques, soutenir leurs programmes de conformité et, surtout, gagner la confiance du public quant à son utilisation plus large. »
« Alors que l’adoption de l’IA générative continue de croître cette année, il est vital que les citoyens aient accès à des workflows d’IA transparents et explicables qui mettent en lumière la boîte noire de ce qui est généré à l’aide d’outils tels que watsonx.governance. De cette manière, les gouvernements peuvent être les garants de la mise en œuvre responsable de cette technologie révolutionnaire », déclare M. Wreth.
IBM watsonx, un portefeuille de produits d’IA, comprend cinq piliers fondamentaux pour garantir une IA digne de confiance : équité, confidentialité, explicabilité, transparence et robustesse.
Le portefeuille offre une approche transparente, efficace et responsable au développement de l’IA dans divers environnements. Plus précisément, le récent lancement d’IBM watsonx.governance aide les équipes du secteur public à automatiser et à traiter ces domaines, en leur permettant de diriger, de gérer et de surveiller les activités d’IA de leur entreprise.
En substance, cet outil lève le voile sur la manière dont les modèles d’IA obtiennent les informations nécessaires à leurs résultats, à l’instar des étiquettes nutritionnelles, ce qui favorise la transparence des gouvernements. Il facilite également la mise en place de processus clairs afin que les entreprises puissent détecter et atténuer les risques de manière proactive, tout en soutenant leurs programmes de conformité aux politiques internes en matière d’IA et aux normes sectorielles.
Alors que le secteur public continue d’adopter l’IA et l’automatisation pour résoudre les problèmes et améliorer l’efficacité, il est essentiel de maintenir la confiance et la transparence dans toute solution d’IA. Les gouvernements doivent comprendre et gérer efficacement le cycle de vie complet de l’IA, et les dirigeants doivent être en mesure d’expliquer facilement quelles données ont été utilisées pour entraîner et affiner les modèles, et comment ils ont obtenu leurs résultats. L’adoption proactive de pratiques d’IA responsables est l’occasion pour nous tous de nous améliorer, et c’est l’occasion pour les gouvernements de faire preuve de transparence en exploitant l’IA pour le bien.
