Cette année, plus de 60 pays et l’UE (représentant près de la moitié de la population mondiale) se rendront aux urnes pour élire leurs représentants. Les dirigeants gouvernementaux sont confrontés à de nombreux défis, notamment celui de garantir que les technologies soutiennent (et ne compromettent pas) les principes démocratiques, les institutions et les sociétés.

Selon David Zaharchuck, directeur de la recherche et thought leadership pour l’IBV, « Garantir l’intégration sûre et éthique de l’IA dans nos sociétés et l’économie mondiale sera l’un des plus grands défis et opportunités pour les gouvernements au cours du prochain quart de siècle ».



La plupart des personnes interrogées déclarent être préoccupées par les impacts négatifs potentiels de l’IA générative. Cela montre que la plupart du public se concentre encore sur cette technologie et sur la manière dont elle peut être conçue et déployée par des entreprises de manière fiable et responsable, dans le respect d’exigences strictes en matière de sécurité et de réglementation.

L’étude IBV a révélé que les gens sont encore préoccupés par l’adoption de cette technologie émergente et par l’impact qu’elle peut avoir sur des questions telles que la prise de décision, la confidentialité et la sécurité des données ou la sécurité de l’emploi.

Malgré leur manque général de confiance dans le gouvernement et dans les technologies émergentes, la plupart des personnes interrogées approuvent l’utilisation par le gouvernement de l’IA générative pour le service client et estiment que le taux d’adoption de l’IA générative par le gouvernement est approprié. Moins de 30 % des personnes interrogées estiment que le rythme d’adoption dans les secteurs public et privé est trop rapide. La plupart pensent que c’est tout ce qu’il faut, et certains pensent, au contraire, que c’est trop lent.

En ce qui concerne les cas spécifiques d’utilisation de l’IA générative, les personnes interrogées ont des avis partagés sur l’utilisation de l’IA générative pour divers services aux citoyens. Cependant, une majorité approuve l’utilisation de l’IA générative par le gouvernement pour les services aux clients, les services de conseil fiscal et juridique, et à des fins éducatives.

Ces résultats montrent que les citoyens reconnaissent la valeur de l’utilisation de l’IA et de l’IA générative par les gouvernements. Cependant, la confiance est un problème. Si les citoyens ne font pas confiance aux gouvernements aujourd’hui, ils ne le feront pas si les gouvernements font des erreurs lorsqu’ils adoptent l’IA. La mise en œuvre de l’IA générative de manière ouverte et transparente permet aux gouvernements de renforcer en même temps la confiance et les capacités.



Selon Casey Wreth, leader mondial de l’industrie gouvernementale chez IBM, « l’avenir de l’IA générative dans le secteur gouvernemental est prometteur, mais cette technologie apporte de nouvelles complexités et de nouveaux risques qui doivent être traités de manière proactive. Les responsables du gouvernement doivent mettre en œuvre une gouvernance de l’IA pour gérer les risques, soutenir leurs programmes de conformité et, surtout, gagner la confiance du public quant à son utilisation plus large. »