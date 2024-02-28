Peu de technologies ont pris le monde d'assaut comme l'intelligence artificielle (IA) l'a fait ces dernières années. L'IA et ses nombreux cas d'utilisation font désormais l'objet de discussions publiques et ne sont plus relégués aux seuls experts techniques. L’IA —l’IA générative, en particulier — a un potentiel immense pour transformer la société telle que nous la connaissons pour de bon, augmenter la productivité et déverrouiller des trillions de valeur économique dans les années à venir. La valeur de l’IA ne se limite pas aux avancées du secteur privé. Lorsqu’elle est mise en œuvre de manière responsable, c’est-à-dire que la technologie est entièrement gouvernée, que la confidentialité est protégée et que la prise de décision est transparente et explicable, l’IA au sein du gouvernement a le pouvoir d’ouvrir une nouvelle ère de services du gouvernement.
Ces services peuvent responsabiliser les citoyens et contribuer à rétablir la confiance dans les entités publiques en améliorant l'efficacité des effectifs et en réduisant les coûts opérationnels dans le secteur public. En aval, les outils d'IA ont également le potentiel d'accélérer la modernisation numérique, par exemple en automatisant la migration des logiciels héritage vers des applications plus souples basées sur le cloud, ou en accélérant la modernisation des applications mainframe.
Malgré les nombreux avantages potentiels, de nombreuses agences de gouvernement ne savent pas encore comment mettre en œuvre l'IA et l'IA générative. Dans de nombreux cas, les agences de gouvernement du monde entier doivent faire leur choix. Ils peuvent soit adopter l'utilisation de l'IA et ses avantages, en exploitant le potentiel de la technologie pour améliorer la vie des citoyens qu'ils servent. Ou elles peuvent rester sur la touche et risquer de passer à côté de la capacité de l'IA à aider les agences à atteindre plus efficacement leurs objectifs.
Pour faciliter ce type d’innovation, Joe Biden et le gouvernement américain ont annoncé par décret exécutif une importante initiative de recherche sur l’IA, orientant les ressources de la Maison-Blanche vers l’embauche et le développement. Parallèlement, l'Office of Management and Budget (OMB) a publié des directives mises à jour–sur la manière d'atténuer les risques liés à l'utilisation de l'IA gouvernementale, témoignant d'un intérêt croissant pour la recherche responsable et les partenariats.
Les agences gouvernementales qui adoptent tôt des solutions utilisant l'IA et l'automatisation offrent des informations concrètes sur les avantages de cette Technologie pour le secteur public — qu'il s'agisse de moderniser le traitement des déclarations fiscales de l'Internal Revenue Service (IRS) ou d'utiliser l'automatisation pour améliorer considérablement l'efficacité du programme Global Health chaîne d'approvisionnement de l'Agence américaine pour le développement international. D’autres déploiements d’IA réussis atteignent directement les citoyens, y compris les assistants virtuels de service public comme ceux créés par l’ambassade d’Ukraine en République tchèque ou l’agence américaine d’immigration. Et certains algorithmes d'IA ont fait progresser des initiatives de santé publique : au Royaume-Uni, le National Health Service a utilisé la technologie pour scanner des images médicales et soutenir les tests et le développement de nouveaux traitements.
Et ces utilisations de cette technologie par le gouvernement ne sont qu'un début. La nouvelle vague d'IA, avec les modèles de fondation fournis par l'IA générative, pourrait représenter une nouvelle opportunité majeure pour exploiter l’IA au profit des gouvernements et des agences fédérales.
Pour y parvenir, les fournisseurs doivent toutefois se concentrer sur les principaux domaines dans lesquels les cas d’utilisation de l'IA peuvent d'abord apporter un avantage aux gouvernements locaux et fédéraux, ainsi qu'à leurs clients. À notre avis, il y a trois domaines principaux.
Le premier est la transformation du personnel, ou le travail numérique dans les agences du gouvernement. À tous les échelons gouvernementaux, des organismes nationaux aux collectivités locales, les fonctionnaires doivent se préparer à l’adoption des technologies d’IA. Si cela peut impliquer l’embauche de nouveaux talents, comme des data scientists et des développeurs de logiciels, cela devrait également signifier fournir aux travailleurs existants la formation et l’évaluation continue dont ils ont besoin pour gérer les projets liés à l’IA.
Cela peut se traduire par une amélioration de la productivité, car des technologies telles que le traitement automatique du langage naturel (NLP) et le machine learning (ML) promettent d'alléger le besoin de lecture et d'analyse d'ensembles de données lourds ; par exemple, l'automatisation de certains aspects du processus d'approvisionnement du gouvernement afin de le rendre plus efficace. L'objectif est de libérer du temps pour que les fonctionnaires puissent participer à des réunions à forte valeur ajoutée, à des réflexions créatives et à des travaux utiles.
Le deuxième objectif majeur des nouvelles applications d'IA doit être le soutien aux citoyens. Pour que l'IA profite réellement à la société, le secteur public doit donner la priorité aux cas d’utilisation qui procurent un avantage direct aux citoyens. Il existe un potentiel pour une variété d'utilisations à l'avenir, qu'il s'agisse de fournir des informations en temps réel, de personnaliser les services en fonction des besoins particuliers d'un citoyen ou d'accélérer les processus qui ont la réputation d'être lents.
Par exemple, quiconque a déjà dû remplir des documents administratifs ou déposer une réclamation connaît trop bien ce sentiment : rester assis des heures dans un bureau, à attendre que les employés cliquent sur des écrans sans fin, cherchant et tapotant des informations stockées dans différentes bases de données. Et si la capacité de l'IA à accéder aux données, à les organiser et à tirer parti de ces données pouvait créer de nouvelles possibilités d'améliorer les opérations du gouvernement, même celles qui sont déjà disponibles en ligne, en déverrouillant les données entre les agences pour fournir des informations et des services de manière plus intuitive et proactive ?
Troisièmement, les modèles d’IA deviennent également un composant crucial des efforts de transformation numérique du secteur public. Les administrations sont régulièrement freinées dans leur véritable transformation par des systèmes hérités dotés de règles de workflow étroitement liées qui nécessitent un effort considérable et un coût important pour être modernisés.
Par exemple, les agences du secteur public peuvent mieux exploiter les données en migrant certains systèmes de technologie vers le cloud et en les intégrant en IA. Les outils alimentés par l’IA ont le potentiel de faciliter la détection de modèles dans de grands magasins de données et d’écrire des programmes informatiques. Cela pourrait permettre d'optimiser les coûts et de renforcer la cybersécurité, car cela peut aider à détecter rapidement les menaces pour la sécurité nationale. Ainsi, au lieu de rechercher des compétences difficiles à trouver, les agences peuvent réduire leur déficit de compétences et tirer parti de l'évolution des talents.
Enfin, selon IBM, aucune discussion sur l’IA responsable dans le secteur public n’est complète sans souligner l’importance de l’utilisation éthique de la technologie tout au long de son cycle de vie (conception, développement, utilisation et maintenance), ce qu’IBM promeut dans l’industrie depuis des années. Tout comme les entreprises de soins de santé et les entités de services financiers, le gouvernement et les entités du secteur public doivent s’efforcer d’être perçus comme les institutions les plus dignes de confiance. Cela signifie que les humains doivent continuer à être au cœur des services fournis par le gouvernement tout en surveillant leur déploiement responsable en s’appuyant sur les cinq propriétés fondamentales d’une IA digne de confiance : explicabilité, équité, transparence, robustesse et confidentialité.
Dès lors que l’IA est appliquée en intégrant toutes les propriétés susmentionnées, elle peut être bénéfique tant pour les pouvoirs publics que pour les citoyens, en ouvrant de nouvelles perspectives. Le plus grand avantage de l’IA et des modèles de fondation réside peut-être dans sa portée : elle peut s’étendre aux plus petites agences. Elle peut même être utilisée dans le cadre de projets gouvernementaux étatiques et locaux, tels que l’utilisation de modèles pour améliorer la façon dont les employés et les citoyens recherchent dans les bases de données pour en savoir plus sur les politiques ou les avantages. Le secteur public, en s’informant, en étant responsable et en se dotant des moyens nécessaires en matière d’IA, a la capacité de contribuer à l’édification d’un avenir meilleur pour l’ensemble de la population.
IBM s’engage à libérer le potentiel transformateur des modèles de fondation et de l’IA générative pour aider à relever des défis à enjeux élevés. Nous proposons aux entreprises et aux institutions du secteur public des solutions d’IA ouvertes et ciblées, créatrices de valeur. IBM Watsonx, un portefeuille de produits d’IA, incarne ces principes en proposant une approche fluide, efficace et responsable du déploiement de l’IA dans divers environnements. IBM est disposé à accompagner les administrations publiques dans la transition vers l’ère de l’IA. Entrons ensemble dans l’ère de la création de valeur par l’IA.
