Peu de technologies ont pris le monde d'assaut comme l'intelligence artificielle (IA) l'a fait ces dernières années. L'IA et ses nombreux cas d'utilisation font désormais l'objet de discussions publiques et ne sont plus relégués aux seuls experts techniques. L’IA —l’IA générative, en particulier — a un potentiel immense pour transformer la société telle que nous la connaissons pour de bon, augmenter la productivité et déverrouiller des trillions de valeur économique dans les années à venir. La valeur de l’IA ne se limite pas aux avancées du secteur privé. Lorsqu’elle est mise en œuvre de manière responsable, c’est-à-dire que la technologie est entièrement gouvernée, que la confidentialité est protégée et que la prise de décision est transparente et explicable, l’IA au sein du gouvernement a le pouvoir d’ouvrir une nouvelle ère de services du gouvernement.

Ces services peuvent responsabiliser les citoyens et contribuer à rétablir la confiance dans les entités publiques en améliorant l'efficacité des effectifs et en réduisant les coûts opérationnels dans le secteur public. En aval, les outils d'IA ont également le potentiel d'accélérer la modernisation numérique, par exemple en automatisant la migration des logiciels héritage vers des applications plus souples basées sur le cloud, ou en accélérant la modernisation des applications mainframe.

Malgré les nombreux avantages potentiels, de nombreuses agences de gouvernement ne savent pas encore comment mettre en œuvre l'IA et l'IA générative. Dans de nombreux cas, les agences de gouvernement du monde entier doivent faire leur choix. Ils peuvent soit adopter l'utilisation de l'IA et ses avantages, en exploitant le potentiel de la technologie pour améliorer la vie des citoyens qu'ils servent. Ou elles peuvent rester sur la touche et risquer de passer à côté de la capacité de l'IA à aider les agences à atteindre plus efficacement leurs objectifs.

Pour faciliter ce type d’innovation, Joe Biden et le gouvernement américain ont annoncé par décret exécutif une importante initiative de recherche sur l’IA, orientant les ressources de la Maison-Blanche vers l’embauche et le développement. Parallèlement, l'Office of Management and Budget (OMB) a publié des directives mises à jour–sur la manière d'atténuer les risques liés à l'utilisation de l'IA gouvernementale, témoignant d'un intérêt croissant pour la recherche responsable et les partenariats.

Les agences gouvernementales qui adoptent tôt des solutions utilisant l'IA et l'automatisation offrent des informations concrètes sur les avantages de cette Technologie pour le secteur public — qu'il s'agisse de moderniser le traitement des déclarations fiscales de l'Internal Revenue Service (IRS) ou d'utiliser l'automatisation pour améliorer considérablement l'efficacité du programme Global Health chaîne d'approvisionnement de l'Agence américaine pour le développement international. D’autres déploiements d’IA réussis atteignent directement les citoyens, y compris les assistants virtuels de service public comme ceux créés par l’ambassade d’Ukraine en République tchèque ou l’agence américaine d’immigration. Et certains algorithmes d'IA ont fait progresser des initiatives de santé publique : au Royaume-Uni, le National Health Service a utilisé la technologie pour scanner des images médicales et soutenir les tests et le développement de nouveaux traitements.

Et ces utilisations de cette technologie par le gouvernement ne sont qu'un début. La nouvelle vague d'IA, avec les modèles de fondation fournis par l'IA générative, pourrait représenter une nouvelle opportunité majeure pour exploiter l’IA au profit des gouvernements et des agences fédérales.