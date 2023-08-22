Divers cas d'utilisation deviennent possibles lorsque l'on exploite l'IA générative pour les technologies de jumeaux numériques dans un secteur à forte intensité en actifs tel que celui de l'énergie et des services publics. Voici quelques exemples de cas d'utilisation chez nos clients du secteur :

Visual insights. En créant un modèle fondamental de différentes catégories d'actifs utilitaires, tels que les tours, les transformateurs et les lignes, et en exploitant des images visuelles à grande échelle et l'adaptation à la configuration du client, nous pouvons utiliser les architectures de réseaux neuronaux. Nous pouvons ainsi étendre l'utilisation de l'IA à l'identification des anomalies et des dommages sur les actifs des services publics, plutôt que de procéder à une analyse manuelle des images. Gestion de la performance des actifs Nous développons des modèles fondamentaux à grande échelle basés sur des données chronologiques et leurs corrélations avec les bons de fabrication, la prévision d'événements, les scores de santé, l'indice de criticité, les manuels d'utilisation et d'autres données non structurées pour la détection des anomalies. Nous utilisons ces modèles pour créer des jumeaux individuels des actifs qui contiennent toutes les informations historiques accessibles pour les opérations actuelles et futures. Services sur le terrain. Nous utilisons des tâches de génération augmentée derécupération pour créer une fonctionnalité de questions-réponses ou un chatbot conversationnel multilingue (basé sur des documents ou du contenu dynamique provenant d'une vaste base de connaissances) qui fournit une assistance en temps réel sur le terrain. Cette fonctionnalité peut avoir un impact considérable sur les performances des équipes de service sur le terrain et accroître la fiabilité des services énergétiques en répondant en temps réel à des questions spécifiques aux actifs, sans avoir à rediriger l'utilisateur final vers de la documentation, des liens ou un agent humain.

L’IA générative et les grands modèles de langage (LLM) introduisent de nouveaux risques dans le domaine de l’IA, et nous ne prétendons pas avoir toutes les réponses aux questions que ces nouvelles solutions introduisent. IBM a conscience que favoriser la confiance et la transparence dans l’intelligence artificielle n’est pas un défi technologique, mais un défi socio-technologique.

Nous constatons qu'un pourcentage important de projets d'IA se retrouvent bloqués au stade de la preuve de concept, pour diverses raisons allant d'un manque d'alignement avec la stratégie commerciale à une méfiance vis-à-vis des résultats du modèle. IBM combine une vaste expérience en matière de transformation, une expertise sectorielle et des technologies propriétaires et partenaires. Grâce à cette combinaison de compétences et de partenariats, IBM Consulting™ est particulièrement bien placé pour aider les entreprises à élaborer la stratégie et les capacités nécessaires pour mettre en œuvre et déployer à grande échelle une IA fiable afin d'atteindre leurs objectifs.

Actuellement, IBM est l'une des rares entreprises sur le marché à fournir à la fois des solutions d'IA et des services de conseil destinés à aider ses clients à utiliser l'IA de manière sûre et responsable. Le centre d’excellence d’IBM pour l’IA générative aide les clients à opérationnaliser le cycle de vie complet de l’IA et à développer des solutions d’IA générative économiquement responsables.

L'utilisation de l'IA générative doit : a) s'appuyer sur des technologies ouvertes ; b) garantir que l'IA est responsable et régie de manière à instaurer la confiance dans le modèle ; et c) renforcer l'autonomie des utilisateurs de votre plateforme. Nous sommes convaincus que l'IA générative peut concrétiser la promesse du jumeau numérique pour les entreprises du secteur de l'énergie et des services publics qui modernisent leur infrastructure numérique en vue de la transition vers les énergies propres. En collaborant avec IBM Consulting, vous pouvez devenir un créateur de valeur grâce à l'IA, ce qui vous permettra de former, de déployer et de régir les données et les modèles d'IA.