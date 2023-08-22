Un jumeau numérique est la représentation numérique d'un actif physique. Il utilise des données réelles (en temps réel et historiques) combinées à des modèles d'ingénierie, de simulation ou de machine learning (ML) afin d'améliorer les opérations et d'aider à la prise de décision humaine.
Newsletter sectorielle
Obtenez des informations sur les actualités les plus importantes et les plus intrigantes en matière d’intelligence artificielle. Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire Think. Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Pour tirer parti des avantages d'un jumeau numérique, il est nécessaire de disposer d'un niveau d'intégration des données et de la logique, ainsi que d'une présentation basée sur les rôles. Comme l'illustre la figure 1, dans tout secteur à forte intensité d'actifs, tel que l'énergie et les services publics, il est impératif d'intégrer divers ensembles de données, tels que :
Pour ce qui est du niveau présentation, vous pouvez exploiter diverses fonctionnalités, telles que la modélisation 3D, la réalité augmentée et divers scores de santé et indices de criticité basés sur des modèles prédictifs. Chez IBM, nous sommes convaincus que les technologies ouvertes constituent le fondement indispensable du jumeau numérique.
Lorsque vous utilisez les technologies classiques de modélisation ML et IA, vous devez effectuer une formation ciblée pour les modèles IA cloisonnés, ce qui nécessite une grosse formation supervisée par des humains. Cela a constitué un véritable défi en matière d'exploitation des données (historiques, actuelles et prédictives) générées et conservées dans le cadre de processus et de technologies cloisonnés.
Comme l'illustre la figure 2, l'utilisation de l'IA générative renforce la puissance du jumeau numérique en simulant un nombre illimité d'états physiques possibles et raisonnables, puis en les intégrant aux réseaux du jumeau numérique.
Ces capacités peuvent contribuer à déterminer en permanence l'état physique de l'objet. Par exemple, les cartes thermiques peuvent indiquer les points du réseau électrique susceptibles de connaître des goulots d'étranglement en raison d'une vague de chaleur prévue causée par une utilisation intensive de la climatisation (et comment ceux-ci pourraient être résolus par une commutation intelligente). Outre la base technologique ouverte, il est important que les modèles soient fiables et adaptés au domaine d'activité.
Divers cas d'utilisation deviennent possibles lorsque l'on exploite l'IA générative pour les technologies de jumeaux numériques dans un secteur à forte intensité en actifs tel que celui de l'énergie et des services publics. Voici quelques exemples de cas d'utilisation chez nos clients du secteur :
L’IA générative et les grands modèles de langage (LLM) introduisent de nouveaux risques dans le domaine de l’IA, et nous ne prétendons pas avoir toutes les réponses aux questions que ces nouvelles solutions introduisent. IBM a conscience que favoriser la confiance et la transparence dans l’intelligence artificielle n’est pas un défi technologique, mais un défi socio-technologique.
Nous constatons qu'un pourcentage important de projets d'IA se retrouvent bloqués au stade de la preuve de concept, pour diverses raisons allant d'un manque d'alignement avec la stratégie commerciale à une méfiance vis-à-vis des résultats du modèle. IBM combine une vaste expérience en matière de transformation, une expertise sectorielle et des technologies propriétaires et partenaires. Grâce à cette combinaison de compétences et de partenariats, IBM Consulting™ est particulièrement bien placé pour aider les entreprises à élaborer la stratégie et les capacités nécessaires pour mettre en œuvre et déployer à grande échelle une IA fiable afin d'atteindre leurs objectifs.
Actuellement, IBM est l'une des rares entreprises sur le marché à fournir à la fois des solutions d'IA et des services de conseil destinés à aider ses clients à utiliser l'IA de manière sûre et responsable. Le centre d’excellence d’IBM pour l’IA générative aide les clients à opérationnaliser le cycle de vie complet de l’IA et à développer des solutions d’IA générative économiquement responsables.
L'utilisation de l'IA générative doit : a) s'appuyer sur des technologies ouvertes ; b) garantir que l'IA est responsable et régie de manière à instaurer la confiance dans le modèle ; et c) renforcer l'autonomie des utilisateurs de votre plateforme. Nous sommes convaincus que l'IA générative peut concrétiser la promesse du jumeau numérique pour les entreprises du secteur de l'énergie et des services publics qui modernisent leur infrastructure numérique en vue de la transition vers les énergies propres. En collaborant avec IBM Consulting, vous pouvez devenir un créateur de valeur grâce à l'IA, ce qui vous permettra de former, de déployer et de régir les données et les modèles d'IA.
Découvrez comment les PDG peuvent trouver un équilibre entre la valeur que l’IA générative peut créer, l’investissement qu’elle exige et les risques qu’elle introduit.
Apprenez des concepts fondamentaux et développez vos compétences grâce à des ateliers pratiques, à des cours, à des projets guidés, à des essais et à d’autres ressources.
Découvrez comment intégrer en toute confiance l’IA générative et le machine learning dans votre entreprise.
Vous voulez obtenir un meilleur retour sur vos investissements dans l’IA ? Découvrez comment la mise à l’échelle de l’IA générative dans des domaines clés favorise le changement en aidant vos meilleurs éléments à créer et à fournir de nouvelles solutions innovantes.
Nous avons interrogé 2 000 entreprises à propos de leurs initiatives d’IA pour découvrir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment progresser.
IBM Granite est notre famille de modèles d’IA ouverts, performants et fiables, conçus pour les entreprises et optimisés pour dimensionner vos applications d’IA. Explorez les options de langage, de code, de séries temporelles et de garde-fous.
Découvrez comment choisir le modèle de fondation d’IA le mieux adapté à votre cas d’utilisation.
Entraînez, validez, réglez et déployez une IA générative, des modèles de fondation et des capacités de machine learning avec IBM watsonx.ai, un studio d’entreprise nouvelle génération pour les générateurs d’IA. Créez des applications d’IA en peu de temps et avec moins de données.
Mettez l’IA au service de votre entreprise en vous appuyant sur l’expertise de pointe d’IBM dans le domaine de l’IA et sur son portefeuille de solutions.
Réinventez les workflows et les opérations critiques en ajoutant l’IA pour optimiser les expériences, la prise de décision et la valeur métier en temps réel.
Bénéficiez d’un accès centralisé aux fonctionnalités couvrant le cycle de développement de l’IA. Produisez des solutions IA puissantes offrant des interfaces conviviales, des workflows et un accès à des API et SDK conformes aux normes du secteur.