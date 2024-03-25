L’avènement de l’IA générative soulève plusieurs questions et préoccupations pour les dirigeants. Ces dernières années, les entreprises se sont inquiétées de leur capacité à créer et à diffuser du contenu suffisamment rapidement pour répondre aux attentes de leurs clients. Maintenant que l’IA générative peut résoudre ces problèmes, une autre question se pose : pouvons-nous faire confiance aux outils et technologie d’IA pour augmenter le nombre d’employés ? Les dirigeants du monde entier ressentent un mélange d’émotions lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre et d’adopter l’IA générative. Il y a de l’enthousiasme, de la curiosité et un peu d’anxiété, parfois ressentis simultanément. La plupart d’entre nous connaissent le terme « FOMO », ou la peur de rater quelque chose. Mais les gens sentent également le « FOGI », ou la peur de s’introduire, avec l’IA générative.

Le FOMO auquel ces entreprises sont confrontées concerne l’incapacité à créer du contenu assez rapidement pour répondre aux attentes ou à gaspiller de l’argent dans des outils qui ne sont peut-être pas aussi efficaces qu’on le pensait. La préoccupation du FOGI concerne la confiance et la question de savoir s’ils peuvent faire confiance aux outils d’IA et à la technologie pour augmenter le nombre d’employés. Les résultats fourniront-ils un contenu qui trouvera un écho auprès de leurs clients ? Peuvent-elles être sûres que l’IA fonctionnera de manière sécurisée ? Peuvent-elles avoir confiance que l’IA récompensera le créateur individuel initial ? Peuvent-elles être sûres que ce qui est créé ne va pas enfreindre les directives de la marque ?

Ce blog et l’étude de l’IBM Institute for Business Value La chaîne d’approvisionnement de contenu révolutionnaire visent à répondre à ces questions pour aider les dirigeants et leurs employés à mieux comprendre l’environnement changeant de la création de contenu et à adopter la puissance de l’IA générative lorsqu’il s’agit d’optimiser leur chaîne d’approvisionnement de contenu.