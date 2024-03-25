L’adoption mondiale de l’IA générative est en marche, et il est essentiel pour les entreprises de marketing de comprendre et d’exploiter cet espace pour rester compétitives. La demande de contenu étant appelée à croître au cours des prochaines années, les entreprises doivent créer plus de contenu à un rythme plus rapide pour répondre aux attentes des clients et aux besoins de l’entreprise. Il n’est pas toujours clair de savoir comment manifester ces améliorations : entre l’IA générative et la chaîne d’approvisionnement.
Une chaîne d’approvisionnement en contenu rassemble des personnes, des processus et des technologies pour planifier, créer, produire, lancer, mesurer et gérer efficacement le contenu. Elle couvre l’ensemble du cycle de vie du contenu, du début à la fin, permettant ainsi d’accélérer la création de valeur. Nous savons que l’intégration de l’IA générative dans la chaîne d’approvisionnement du contenu permettra aux entreprises de produire un contenu plus personnalisé, plus rapidement et de manière plus efficace. Alors, qu’est-ce qui empêche les entreprises de fournir du contenu avec l’IA générative sur l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement ?
L’avènement de l’IA générative soulève plusieurs questions et préoccupations pour les dirigeants. Ces dernières années, les entreprises se sont inquiétées de leur capacité à créer et à diffuser du contenu suffisamment rapidement pour répondre aux attentes de leurs clients. Maintenant que l’IA générative peut résoudre ces problèmes, une autre question se pose : pouvons-nous faire confiance aux outils et technologie d’IA pour augmenter le nombre d’employés ? Les dirigeants du monde entier ressentent un mélange d’émotions lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre et d’adopter l’IA générative. Il y a de l’enthousiasme, de la curiosité et un peu d’anxiété, parfois ressentis simultanément. La plupart d’entre nous connaissent le terme « FOMO », ou la peur de rater quelque chose. Mais les gens sentent également le « FOGI », ou la peur de s’introduire, avec l’IA générative.
Le FOMO auquel ces entreprises sont confrontées concerne l’incapacité à créer du contenu assez rapidement pour répondre aux attentes ou à gaspiller de l’argent dans des outils qui ne sont peut-être pas aussi efficaces qu’on le pensait. La préoccupation du FOGI concerne la confiance et la question de savoir s’ils peuvent faire confiance aux outils d’IA et à la technologie pour augmenter le nombre d’employés. Les résultats fourniront-ils un contenu qui trouvera un écho auprès de leurs clients ? Peuvent-elles être sûres que l’IA fonctionnera de manière sécurisée ? Peuvent-elles avoir confiance que l’IA récompensera le créateur individuel initial ? Peuvent-elles être sûres que ce qui est créé ne va pas enfreindre les directives de la marque ?
Ce blog et l’étude de l’IBM Institute for Business Value La chaîne d’approvisionnement de contenu révolutionnaire visent à répondre à ces questions pour aider les dirigeants et leurs employés à mieux comprendre l’environnement changeant de la création de contenu et à adopter la puissance de l’IA générative lorsqu’il s’agit d’optimiser leur chaîne d’approvisionnement de contenu.
Tout nouveau concept ou changement majeur s’accompagne d’une certaine hésitation et d’une certaine réticence. Le changement n’est pas linéaire; il nécessite une gestion du changement pour gérer la transition. Les employés comme les cadres ont du mal à adopter une nouvelle façon de penser ou de travailler lorsqu’ils fonctionnent de la même manière depuis des années. Moderniser un workflow pour introduire une chaîne d’approvisionnement de contenu est synonyme de perturbation et d’incertitude. Mais cela signifie également créer un parcours de contenu de bout en bout qui est rapide et précis et qui, au final, répond aux attentes des clients.
La gestion du changement joue un rôle crucial pour adopter une nouvelle chaîne d’approvisionnement de contenu et faire confiance au processus. Ces nouvelles technologies peuvent générer beaucoup de pouvoir et un certain niveau d’incertitude. Cependant, l’adoption de l’IA générative et d’une chaîne d’approvisionnement de contenu peut constituer une opportunité considérable pour votre entreprise.
Les personnes interrogées dans le cadre de l’étude sont « parfaitement conscients » des domaines dans lesquels leurs processus de contenu doivent être améliorés. 88 % ont déclaré avoir besoin d’un moyen plus facile d’accéder aux actifs approuvés pour l’activation à travers les applications et 79 % souhaitent expérimenter des variations de contenu, de public et d’expérience pour stimuler l’engagement client et l’expérience client.
Comme indiqué dans l’étude IBM Institute for Business Value, un système ad hoc, comme celui-ci, qui utilise diverses plateformes et outils, peut se transformer en un système et un modèle d’exploitation consolidés pour répondre à la demande croissante d’intégration la génération et l’automatisation intelligente.
Par ailleurs, les résultats de l’étude montrent que si la plupart des personnes interrogées utilisent déjà l’IA générative, un très petit nombre d’entre elles (à peine 2 %) optimisent la technologie. Les entreprises recherchent de nouvelles approches pour gérer leur chaîne d’approvisionnement en contenu et l’IA générative intégrée dans les plateformes, comme Adobe Firefly, pourrait être la plus efficace.
L’IA générative n’est pas réservée à un seul secteur d’activité. Au contraire, il peut aider les créateurs de contenu dans de nombreuses fonctions, telles que le marketing, le support client, le développement de produits, les opérations, et plus encore. L’étude a révélé que 95 % des personnes interrogées conviennent que l’IA générative changera la donne. Par ailleurs, la plupart des directeurs marketing interrogés estiment que l’IA générative permettra aux équipes marketing de délaisser les tâches banales afin de se concentrer sur des activités plus créatives.
Les chaînes d’approvisionnement de contenu et l’IA générative sont encore très en début, mais il est important d’alimenter votre écosystème avant l’engagement. La réussite de ces nouvelles technologies implique de rassembler différentes unités commerciales et parties prenantes autour d’une vision commune. Plus de 80 % des personnes interrogées déclarent faire déjà appel à l’IA générative. En outre, près de trois tiers d’entre eux (74 %) déclarent être encore en mode pilote, tandis qu’un quart seulement sont allés au-delà des projets pilotes pour commencer la mise en œuvre.
Outre les écosystèmes internes, il est également important d’alimenter votre écosystème externe afin que des parties externes, telles qu’Adobe, IBM et AWS, puissent travailler ensemble pour permettre à l’IA générative de suralimenter une chaîne d’approvisionnement de contenu. Plus précisément, souligne l’étude, de nombreuses entreprises adoptent une approche hybride de l’IA en associant leurs modèles propriétaires à des plateformes SaaS de pointe dotées d’IA et à des modèles open source. Il n’est pas surprenant que l’adoption de l’IA ait été si populaire compte tenu de son large éventail d’activités tout au long du parcours de la chaîne d’approvisionnement de contenu.
Pour tirer le meilleur parti de l’IA générative, il est essentiel de prendre le temps de poser des bases solides. Il est clair qu’il reste encore beaucoup à faire : seulement 5 % des personnes interrogées déclarent avoir adopté une approche globale en matière de bonnes pratiques et de gouvernance en matière d’IA générative, et la moitié des entreprises sont toujours en train de mettre en place ces mesures.
Nous avons établi les avantages que l’IA générative a à offrir et le potentiel qu’elle peut apporter pour transformer la chaîne d’approvisionnement du contenu. Mais les transformations comme celles-ci s’accompagnent de risques potentiels, et toute entreprise intéressée par l’IA générative devrait prendre des mesures pour atténuer ces risques.
L’étude de l’IBM Institute for Business Value a révélé que 43 % des personnes interrogées ont déclaré que leur entreprise n’a pas mis en place de comité d’éthique dédié à l’IA. Au-delà des risques éthiques, souligne l’étude, il existe également des risques liés aux coûts à prendre en compte. Les entreprises doivent évaluer l’impact d’une expansion de la chaîne d’approvisionnement en contenu alimentée par l’IA générative sur leurs technologies de back-end. Si les entreprises visent à produire plus de contenu, alors elles ont besoin de plus de calculs à haute performance et pourraient augmenter les coûts de calcul sur site.
Ces risques doivent être évalués dans le contexte des avantages et de la confiance dans l’outil d’IA générative que votre entreprise a choisi de mettre en œuvre. La composition de bout en bout d’une chaîne d’approvisionnement de contenu d’entreprise est l’un de ses plus grands avantages, mais aussi l’un de ses plus grands défis, la propriété étant l’un des principaux domaines de litige. Les réponses des personnes interrogées variaient considérablement lorsqu’il s’agissait de savoir qui était le principal propriétaire de leur chaîne d’approvisionnement de contenu.
Il n’est donc pas surprenant que de nombreuses personnes interrogées se soient dites préoccupées par le risque de silos organisationnels, de complexité des parties prenantes et de programmes concurrents. L’absence de stratégie de gestion du changement pour les nouveaux processus et outils est évidente au sein des entreprises et doit être abordée afin que la chaîne d’approvisionnement soit mise en place pour réussir. Au lieu d’agir rapidement pour démontrer des résultats positifs et, en fin de compte, raccourcir cet effort de longue haleine, les entreprises doivent prendre des mesures préliminaires dès l’étape de collecte des exigences. Ce faisant, cela permet aux employés de gagner la confiance, qui les aident ensuite à gérer la transformation au sein de leurs équipes et dans l’ensemble de l’entreprise.
La nature perturbatrice de l’IA générative peut sembler écrasante, mais grâce à la gestion du changement à long terme et à la confiance, les entreprises peuvent transformer leur chaîne d’approvisionnement et être le catalyseur d’un changement culturel organisationnel nécessaire.
L’étude met en évidence les avantages du contenu de la chaîne d’approvisionnement. Elle permet aux lecteurs et aux clients de mieux comprendre comment l’IA générative peut améliorer les résultats et surmonter certains des défis opérationnels qui freinent les progrès.
La transformation de la chaîne d’approvisionnement de contenu touche de nombreuses fonctions et nécessite la coopération de tous les dirigeants. L’étude fournit une ventilation détaillée des mesures pratiques à prendre pour la direction, notamment les directeurs marketing, les directeurs techniques et les directeurs financiers, afin de les préparer aux améliorations de la chaîne d’approvisionnement.
L’IA générative change le monde et il est temps de faire de votre entreprise un leader dans votre secteur. Commencez par adopter la technologie et assurez-vous que votre entreprise dispose de l’écosystème interne et externe adéquat pour gérer la transformation. Éliminer les silos n’est ni facile ni rapide, mais les entreprises qui empruntent la voie la plus calculée jetteront les bases d’une innovation capable de suivre le rythme des changements imposés par l’IA générative. Ce n’est que le début.
