Comment l’ERP permet de briser les silos et de conduire un changement durable ?

Bien que de nombreuses entreprises aient défini des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et pris des engagements ESG, en fonction de l’objectif et des exigences réglementaires émergentes, elles doivent faire face à plusieurs défis lorsqu’elles passent de l’ambition à l’action.

Une étude récente d’IBM a révélé que les dirigeants mondiaux citent l’insuffisance des données (41 %) comme le plus grand obstacle à leur progression ESG, suivie par les obstacles réglementaires (39 %), les normes incohérentes (37 %) et l’inadéquation des compétences (36 %). Les impacts des défis liés aux données deviennent visibles pour les parties prenantes, les consommateurs prenant leurs décisions d’achat, et même les décisions d’emploi, selon les progrès réalisés par l’entreprise pour atteindre ses objectifs ESG.

Les entreprises qui se sont engagées à combler le fossé écologique ont adopté des processus axés sur la durabilité et en récoltent les avantages. Si les données constituent un obstacle majeur à la réussite, les entreprises doivent envisager de mettre en œuvre une stratégie environnementale qui englobe un engagement organisationnel global en faveur de résultats ciblés spécifiques et qui utilise la technologie pour accélérer et suivre les progrès.

Une autre étude récente de l’IBM Institute for Business Value (IBV) et de SAP a interrogé 2 125 cadres supérieurs impliqués dans les stratégies de durabilité environnementale de leur entreprise. L’étude a donné un résultat surprenant : les organisations qui enregistrent des performances environnementales et financières supérieures à leurs concurrents disposent également du système de planification des ressources d’entreprise (ERP) le plus utilisé.

L’ERP, la technologie de référence qui concerne pratiquement tous les processus métier, peut relier les objectifs financiers et environnementaux, gardant les indicateurs responsables et accessibles. Associé à d’autres systèmes, l’ERP assure visibilité et transparence des coûts, ce qui permet de prendre les décisions environnementales, réglementaires et stratégiques avec plus de cohérence et de fiabilité.