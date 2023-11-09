Comment l’ERP permet de briser les silos et de conduire un changement durable ?

Bien que de nombreuses entreprises aient défini des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et pris des engagements ESG, en fonction de l’objectif et des exigences réglementaires émergentes, elles doivent faire face à plusieurs défis lorsqu’elles passent de l’ambition à l’action.
Une étude récente d’IBM a révélé que les dirigeants mondiaux citent l’insuffisance des données (41 %) comme le plus grand obstacle à leur progression ESG, suivie par les obstacles réglementaires (39 %), les normes incohérentes (37 %) et l’inadéquation des compétences (36 %). Les impacts des défis liés aux données deviennent visibles pour les parties prenantes, les consommateurs prenant leurs décisions d’achat, et même les décisions d’emploi, selon les progrès réalisés par l’entreprise pour atteindre ses objectifs ESG.
Les entreprises qui se sont engagées à combler le fossé écologique ont adopté des processus axés sur la durabilité et en récoltent les avantages. Si les données constituent un obstacle majeur à la réussite, les entreprises doivent envisager de mettre en œuvre une stratégie environnementale qui englobe un engagement organisationnel global en faveur de résultats ciblés spécifiques et qui utilise la technologie pour accélérer et suivre les progrès.
Une autre étude récente de l’IBM Institute for Business Value (IBV) et de SAP a interrogé 2 125 cadres supérieurs impliqués dans les stratégies de durabilité environnementale de leur entreprise. L’étude a donné un résultat surprenant : les organisations qui enregistrent des performances environnementales et financières supérieures à leurs concurrents disposent également du système de planification des ressources d’entreprise (ERP) le plus utilisé.
L’ERP, la technologie de référence qui concerne pratiquement tous les processus métier, peut relier les objectifs financiers et environnementaux, gardant les indicateurs responsables et accessibles. Associé à d’autres systèmes, l’ERP assure visibilité et transparence des coûts, ce qui permet de prendre les décisions environnementales, réglementaires et stratégiques avec plus de cohérence et de fiabilité.
Les données d’une organisation relatives à la durabilité peuvent être difficiles à obtenir en raison de processus métier cloisonnés, de données peu fiables et de priorités métier mal alignées. L’ERP dévoile des informations importantes en temps réel dans toutes les fonctions de l’entreprise et met les données nécessaires à la disposition des décideurs et des opérateurs de l’entreprise pour une expérience utilisateur rationalisée. Ce nouvel accès aux données donne aux entreprises la possibilité d’enregistrer, de rendre compte et d’agir sur les engagements ESG à l’échelle de l’entreprise et d’aider à résoudre une grande partie des défis et des exigences complexes de la durabilité. Grâce à cette visibilité, les collaborateurs peuvent voir l’impact de leurs décisions et faire confiance aux résultats communiqués, ce qui peut accélérer le changement culturel nécessaire pour soutenir et accélérer la transformation opérationnelle durable dans son ensemble.
Bien que le fait d’avancer vers les objectifs ESG puisse sembler presque impossible pour certains, certaines entreprises ont réussi à déchiffrer le code d’une réussite plus écologique. L’étude IBM et SAP mentionnée ci-dessus a révélé l’existence d’un groupe de chefs d’entreprise très performants (15 %) (les Environmental Sustainability Enabled c’est-à-dire les actifs) qui accordent une priorité active à la durabilité environnementale et mettent en œuvre des plans concrets et bien formulés pour atteindre leurs objectifs à un rythme bien plus élevé que leurs pairs. L’étude a révélé que les « actifs » accordent autant d’importance à la durabilité environnementale qu’aux performances financières car ils savent que la durabilité se répercute sur les résultats financiers.
L’étude récente a également révélé que les « actifs » s’appuient sur des structures de données ERP pour atteindre leurs objectifs de développement durable, entre autres conclusions remarquables, notamment :
Toutes les entreprises doivent le savoir : dans une économie interconnectée, l’ERP peut aider à alimenter et à normaliser les initiatives de durabilité partagées.
La durabilité et l’ERP sont des sports d’équipe qui consistent à agir sur des chiffres réels, et aucune équipe ne peut réussir seule. En tant que partenaires stratégiques pour S/4HANA et les solutions de durabilité SAP, IBM et SAP associent la technologie et les services à des plateformes d’entreprise pour aider les entreprises à briser les silos et à intégrer des solutions à travers les fonctions critiques et les opérations. La durabilité continuera d’être un impératif commercial et la pression visant à continuer à modifier les processus métier ne fera qu’augmenter.
Lire l’étude complète pour découvrir comment nous aidons nos clients à tirer parti de l’ERP pour opérationnaliser la durabilité. SAP et IBM comprennent comment aider les entreprises à déplacer l’aiguille sur leurs engagements ESG, sans sacrifier leurs besoins métier ou leur rentabilité.
