Liste de contrôle pour l’inspection des équipements

Les listes de contrôle pour l’inspection des équipements servent elles-mêmes d’équipement clé à de nombreux secteurs et lieux de travail qui dépendent de machines lourdes, comme les entrepôts, les usines et les chantiers de construction.

Une entreprise qui utilise des listes de contrôle pour l’inspection des équipements bénéficie des avantages suivants :