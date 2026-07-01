Deux techniciens dans une installation de maintenance aéroportuaire
Gestion des actifs

Liste de contrôle pour l’inspection des équipements

By Phill Powell , Ian Smalley
Publié le 1 juillet 2026

Qu’est-ce qu’une liste de contrôle pour l’inspection des équipements ?

Une liste de contrôle pour l’inspection des équipements est un document standardisé que les entreprises utilisent pour évaluer et documenter la préparation opérationnelle des équipements ou outils à toutes les phases de leur cycle de vie.

Les listes de contrôle pour l’inspection des équipements servent elles-mêmes d’équipement clé à de nombreux secteurs et lieux de travail qui dépendent de machines lourdes, comme les entrepôts, les usines et les chantiers de construction.

Une entreprise qui utilise des listes de contrôle pour l’inspection des équipements bénéficie des avantages suivants :

  • L’équipement de l’entreprise dure plus longtemps et fonctionne mieux grâce à des tests réguliers.
  • L’entreprise réalise des économies substantielles grâce à la maintenance préventive.
  • L’entreprise protège ses propres intérêts légaux en assurant sa conformité réglementaire.

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Comment créer une liste de contrôle pour l’inspection des équipements ?

Ces premières étapes vous aideront à planifier et à structurer votre liste de contrôle pour l’inspection de vos équipements :

  • Sélectionner le format de la liste de contrôle : si votre entreprise préfère les listes de contrôle papier, vous devrez imprimer des formulaires spécifiques. Encore mieux : choisissez un format numérique, par exemple via une application d’inspection mobile ou un logiciel de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO). Les avantages du passage au numérique sont nombreux et incitent à une mise en œuvre précoce.
  • Décider du type et de la fréquence : dans la plupart des cas, une combinaison de types de tests s’avérera nécessaire, à la fois des tests de routine effectués régulièrement et des contrôles de maintenance préventifs qui n’ont pas besoin d’être effectués aussi fréquemment. Établissez la fréquence des tests afin que le processus ne disparaisse pas du calendrier de la maintenance de routine chaque fois que d’autres priorités tentent de l’interrompre.
  • Stock incluant l’équipement : la quantité exacte et le type d’équipement à inclure dans votre liste de vérification d’inspection sont des questions à aborder. Tous les actifs ne nécessiteront pas d’inspection, ou du moins ne figureront pas sur les listes de contrôle d’inspection régulière. Une fois que vous avez déterminé quel niveau d’« amplification » utiliser sur l’équipement, il vous suffit de tout compiler dans une liste de contrôle exhaustive et tout-en-un pour l’inspection des équipements.
  • Regrouper les équipements par catégories : de nombreuses listes de contrôle pour l’inspection des équipements échouent parce qu’elles sont organisées au hasard et ne sont pas structurées de manière rationnelle. Toutes les catégories d’inspection listées doivent être regroupées selon les workflows et les systèmes, afin que les entrées soient affichées de manière logique.
  • Identifier les points de défaillance critiques : étudiez les manuels du fabricant de l'équipement et les calendriers de maintenance recommandés pour cet équipement. Grâce à ces données, vous pouvez prévoir l’entretien et le remplacement des pièces clés. Intégrez ces prévisions dans votre processus de planification, afin que celle-ci soit en phase avec le fonctionnement de vos machines.
Mixture of Experts | 12 décembre, épisode 85

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Avantages liés à l’utilisation de listes de contrôle pour l’inspection des équipements

Voici quelques-uns des principaux résultats positifs obtenus grâce à une liste de contrôle pour l’inspection des équipements :

  • Améliorations générales des processus : La mise en œuvre d’inspections régulières des équipements augmente leur durée de vie, car un équipement inspecté régulièrement a plus de chances de durer dans le temps. Il a aussi plus de chances d’être plus performant grâce à l’entretien proactif dont il bénéficie. Un équipement plus performant produit de meilleurs résultats, ce qui permet d’améliorer la qualité de la production.
  • Économies liées à la maintenance préventive : les entreprises subissent souvent des coûts financiers supplémentaires lorsque des équipements mal entretenus subissent une panne catastrophique. Les réparations nécessaires pour remettre en état de tels équipements peuvent coûter très cher et plomber les budgets liés à l’équipement. Le processus de liste de contrôle pour l’inspection des équipements soutient la maintenance préventive et empêche les petits problèmes de se transformer en catastrophes.
  • Renforcement global de la conformité en matière de sécurité : toute société incapable de voir le lien direct entre une entreprise et sa position en matière de sécurité et de conformité s’aventure en terrain miné. Les entreprises doivent se conformer aux normes de l’OSHA (Occupational Safety and Health Administration) afin d’éviter les pénalités d’audit et d’autres responsabilités. L’utilisation de listes de contrôle aide à garantir la conformité aux exigences de l’OSHA.

Que doit inclure une liste de contrôle pour l’inspection des équipements ?

Le type exact de liste de contrôle que vous créez dépend fortement du secteur spécifique dans lequel vous travaillez. Par exemple, si vous élaborez une liste de contrôle pour un équipement médical extrêmement complexe, cette liste sera probablement beaucoup plus complexe qu’une liste pensée pour des machines plus simples.

Néanmoins, certaines constantes peuvent être appliquées à la plupart des listes de contrôle pour l’inspection des équipements, voire à toutes :

  • Suivi des actifs ;
  • Contrôles visuels de l’état ;
  • Inspections opérationnelles ;
  • Classification des défauts et approbation.

Suivi des actifs

Pour faciliter la recherche d’informations, l’en-tête de la première page du rapport d’inspection doit soutenir le suivi des actifs en capturant des données vitales sur cette inspection :

  • Données relatives à l’actif inspecté : le numéro d’identification ou numéro de pièce de l'équipement, ainsi que des informations clés concernant la marque et le modèle.
  • Données relatives aux conditions d’inspection : quand l’inspection a été effectuée (en notant à la fois la date et l’heure) et tout indicateur pertinent, comme les relevés de type odomètre de l’équipement pris au moment des essais.
  • Données relatives à l’inspecteur : l’en-tête doit contenir le nom de l’inspecteur et les équipes impliquées. De plus, l’en-tête doit porter la signature de l’inspecteur pour attester des résultats déclarés.

Contrôles visuels de l’état

Lors des inspections visuelles, l’inspecteur circule autour de l’équipement tout en vérifiant visuellement différents aspects de son fonctionnement. En voici quelques exemples :

  • Niveaux de liquide : la pièce peut nécessiter plusieurs mesures pour avoir une image complète des fluides qui permettent à cet équipement de fonctionner, y compris la pression de l’huile moteur, l’huile hydraulique, le liquide de frein et le liquide de refroidissement. Cette phase se concentre également sur les fuites observées ou suspectées (par exemple, les fuites d’huile visibles, les chutes inexpliquées des niveaux de liquide hydraulique pouvant suggérer des fuites internes).
  • État matériel : l’inspecteur doit examiner l’extérieur de l’équipement pour détecter tout danger potentiel pouvant menacer l’intégrité structurelle de cette pièce ou de cet équipement. Y a-t-il des traces de corrosion ? Des fissures sont-elles visibles sur les surfaces en métal ? Certaines pièces soudées semblent-elles endommagées ou soumises à des forces excessives ?
  • Usure standard : aucune réparation majeure n’est nécessaire ici, juste le processus normal d’usure de l’équipement avec le temps et l’utilisation. Pour les véhicules inspectés, l’état des pneus est une préoccupation essentielle, de même que la durabilité des courroies, tuyaux et filtres à air. Dans les applications industrielles, les pièces essentielles des équipements lourds (telles que les joints, les roulements et les pignons) nécessitent un suivi similaire pour assurer leur viabilité continue.
  • Étiquettes et signalisation de sécurité : les machines industrielles sont très puissantes et peuvent être extrêmement dangereuses, surtout lorsque les opérateurs agissent à proximité d’elles sans être suffisamment prudents. L’inspection doit s’assurer que les machines dangereuses sont étiquetées en conséquence. Une autre mesure de sécurité, la protection des machines, utilise des boucliers de protection transparents pour éviter que les opérateurs ne soient heurtés par des débris éjectés par une machine en fonctionnement.

Inspections opérationnelles

Pour s’assurer que les processus et les instruments remplissent les principales fonctions requises, il est nécessaire d’effectuer les tests opérationnels suivants :

  • Systèmes et équipements de sécurité : la sécurité reste la priorité absolue, quel que soit le type d’application industrielle. Les véhicules de flotte, tels que les chargeuses sur pneus et les chariots élévateurs, nécessitent des ceintures de sécurité fonctionnelles et peuvent nécessiter la mise en place d’une structure de protection ROPS pour offrir une protection supplémentaire dans la zone de la cabine. Les gestionnaires d’installations doivent prévoir un nombre obligatoire d’extincteurs et de sirènes d’alarme en fonction de la taille de l’établissement et de l’occupation des bâtiments. L’inspection des équipements de protection individuelle (EPI) peut également être justifiée si son utilisation est prescrite dans les zones de production.        
  • Commandes d’urgence : comme indiqué, les machines industrielles peuvent se révéler soudainement dangereuses, et le fait de les arrêter en une fraction de seconde fait souvent la différence entre coup de chance et blessure. De nombreuses situations industrielles nécessitent l’utilisation de boutons d’arrêt d’urgence, qui coupent immédiatement l’alimentation de la machine ou du système de fabrication. L’inspection doit confirmer que les boutons d’arrêt d’urgence fonctionnent aussi rapidement que nécessaire.
  • Systèmes mécaniques et électriques : ces inspections visent à démontrer que les pièces travaillent ensemble pour créer des systèmes qui fonctionnent conjointement. Pour les machines industrielles, cela signifie que les pièces mobiles et le système hydraulique fonctionnent comme prévu. Dans les véhicules, la fonctionnalité peut être démontrée en garantissant une distance de freinage sûre et en confirmant que le freins à main fonctionne correctement. Les essais du véhicule peuvent également inclure des déterminations sur d’autres workflows, tels que le système d’échappement ou le système de refroidissement.
  • Étiquettes d’état d’étalonnage : les équipements de test modernes sont sophistiqués et nécessitent souvent un étalonnage important pour fournir des mesures précises. Les étiquettes d’étalonnage indiquent la date du dernier étalonnage de l’équipement et les initiales de l’opérateur qui l’a calibré. Grâce à ces informations, l’utilisateur potentiel sait si cet équipement doit être calibré avant d’être réutilisé.

Classification des défauts et approbation

Ces derniers éléments devraient compléter toute liste de contrôle typique pour l’inspection des équipements :

  • Définir les déclencheurs de défaillance : maintenant que le processus d’inspection touche à sa fin, il appartient à l’inspecteur d’identifier ce qui constituera le fonctionnement efficace de l’équipement inspecté à l’avenir. À quel moment son fonctionnement futur deviendra-t-il problématique et quels signaux d’alerte apparaîtront pour avertir les opérateurs des dangers imminents ?
  • Attribuer les prochaines actions : si l’inspection a révélé la nécessité d’une réparation, cette dernière section doit inclure une indication claire des actions correctives requises et de la personne chargée de les effectuer. En outre, cet espace doit prévoir la signature du superviseur pour vérifier et approuver la réparation une fois terminée.       
  • Remise en service : à ce stade de ce scénario de maintenance corrective, il ne reste qu’une seule fonction à remplir, à savoir remettre l’actif réparé en service. Il doit y avoir un espace en bas de la liste pour permettre à toute personne ayant le niveau de responsabilité approprié d’autoriser correctement la remise en service de l’équipement.

Comment rédiger la meilleure liste de contrôle possible pour l’inspection des équipements ?

L’une des qualités qui ont fait d’Ulysses Grant un général efficace pendant la guerre de Sécession était la façon dont il écrivait les ordres de bataille à ses commandants. Les envois de Grant étaient simples, directs et impossibles à mal interpréter. Il en va de même pour vos listes de contrôle pour l’inspection des équipements. Voici quelques conseils pour les rendre parfaitement utiles :

  • Utilisez un langage précis : un langage imprécis perturbe de nombreuses listes de contrôle. N’oubliez pas que chacun a des notions légèrement différentes de ce qui convient ou non. Au lieu d’une formulation vague, optez plutôt pour des phrases telles que « réussite » et « échec », ou « oui » et « non », afin de laisser moins de place à l’ambiguïté. Mieux encore, intégrez des indicateurs, car les chiffres présentent un risque de confusion réduit.
  • Liez les zones d’inspection aux activités : n’oubliez pas que vous créez la liste de contrôle idéale pour l’inspection, et pas un simple inventaire de pièces. Il convient donc de donner des instructions claires aux opérateurs qui effectuent le test. Idéalement, chacune de ces instructions devrait commencer par un verbe actif pour mettre en évidence la fonction particulière qu’ils sont censés exécuter lors de cette évaluation. Les verbes d’action tels que « mesurer », « confirmer visuellement » et « calibrer » s’avèrent particulièrement utiles dans ce contexte.
  • Regroupez les zones d’inspection de manière logique : organisez chaque entrée individuelle de la liste de contrôle de manière logique afin de permettre une utilisation la plus simple, la plus rapide et la plus judicieuse. Si votre liste de contrôle concerne un camion et ses besoins de maintenance, incluez tous les éléments connexes d’un système ou d’un workflow spécifique (par exemple, le moteur) dans cette série d’entrées. Cela peut éviter à l’inspecteur de nombreuses étapes inutiles, comme commencer par l’arrière du camion avant de passer à l’avant du véhicule, et ainsi de suite.
  • Définissez clairement la limite entre réussite et échec : les conclusions d’une liste de contrôle doivent être claires et visibles, alors n’y allez pas par quatre chemins. Dans chaque domaine mesuré où une relation entre réussite et échec existe, indiquez clairement si cette entrée a réussi ou échoué au test. Et, si possible, donnez des détails pour expliquer à quel point l’entrée a échoué ou d’autres remarques liées à cet échec.
  • Fournissez une forte capacité d’alerte : de même, les listes de contrôle doivent pouvoir indiquer quand une note d’échec concerne un domaine clé d’opération et une situation qu’il ne faut absolument pas ignorer. Faut-il arrêter l’opération jusqu’à ce qu’une réparation soit effectuée ? Envisagez de mettre en place un système codé ou coloré qui indique clairement les actions à effectuer, afin que la décision ne repose pas sur l’inspecteur.
  • Laissez de la place à l’inspecteur : les entrées de la liste de contrôle doivent être concises afin que toutes les informations pertinentes puissent figurer dans la liste. Cependant, il faut également y laisser suffisamment de place pour que l’inspecteur puisse prendre des notes sur des entrées spécifiques. Cela devient encore plus essentiel dans les cas où les entrées indiquent une évaluation négative. La description du problème par l’inspecteur peut constituer une indication importante pour les mécaniciens chargés de le résoudre.
  • Exigez l’approbation d’un inspecteur : les listes de contrôle doivent également comporter des zones de validation pour permettre aux évaluateurs des tests de savoir quel inspecteur a effectué les tests. Ces zones doivent contenir le nom de l’inspecteur (épelé clairement), la date de l’essai, l’identification de l’actif (via un numéro d’identification de l’actif ou le numéro de série d’une pièce) et la signature de l’inspecteur (pour attester des résultats du test).
  • Passez au numérique : passer des listes de contrôle papier aux formats numériques est une évidence. Une fois les listes de contrôle stockées sur des plateformes au format numérique telles que MaintainX ou Safety Culture, l’automatisation peut améliorer une grande partie du processus de reporting. De plus, les conclusions des listes de contrôle peuvent aider à suivre et à analyser les tendances et à déclencher les alertes de maintenance.
Phill Powell

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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