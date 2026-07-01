Une liste de contrôle pour l’inspection des équipements est un document standardisé que les entreprises utilisent pour évaluer et documenter la préparation opérationnelle des équipements ou outils à toutes les phases de leur cycle de vie.
Les listes de contrôle pour l’inspection des équipements servent elles-mêmes d’équipement clé à de nombreux secteurs et lieux de travail qui dépendent de machines lourdes, comme les entrepôts, les usines et les chantiers de construction.
Une entreprise qui utilise des listes de contrôle pour l’inspection des équipements bénéficie des avantages suivants :
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Ces premières étapes vous aideront à planifier et à structurer votre liste de contrôle pour l’inspection de vos équipements :
Voici quelques-uns des principaux résultats positifs obtenus grâce à une liste de contrôle pour l’inspection des équipements :
Le type exact de liste de contrôle que vous créez dépend fortement du secteur spécifique dans lequel vous travaillez. Par exemple, si vous élaborez une liste de contrôle pour un équipement médical extrêmement complexe, cette liste sera probablement beaucoup plus complexe qu’une liste pensée pour des machines plus simples.
Néanmoins, certaines constantes peuvent être appliquées à la plupart des listes de contrôle pour l’inspection des équipements, voire à toutes :
Pour faciliter la recherche d’informations, l’en-tête de la première page du rapport d’inspection doit soutenir le suivi des actifs en capturant des données vitales sur cette inspection :
Lors des inspections visuelles, l’inspecteur circule autour de l’équipement tout en vérifiant visuellement différents aspects de son fonctionnement. En voici quelques exemples :
Pour s’assurer que les processus et les instruments remplissent les principales fonctions requises, il est nécessaire d’effectuer les tests opérationnels suivants :
Ces derniers éléments devraient compléter toute liste de contrôle typique pour l’inspection des équipements :
L’une des qualités qui ont fait d’Ulysses Grant un général efficace pendant la guerre de Sécession était la façon dont il écrivait les ordres de bataille à ses commandants. Les envois de Grant étaient simples, directs et impossibles à mal interpréter. Il en va de même pour vos listes de contrôle pour l’inspection des équipements. Voici quelques conseils pour les rendre parfaitement utiles :
Découvrez comment les entreprises utilisent l’IA, le cloud et les stratégies de données pour stimuler l’innovation, améliorer l’efficacité et établir une base résiliente pour la croissance future.
Découvrez comment votre entreprise peut générer une valeur significative en utilisant IBM® Maximo pour gérer son parc d’actifs.
Découvrez IBM Maximo Application Suite, une solution unifiée de gestion du cycle de vie des actifs, en moins de 10 minutes en choisissant votre parcours de prédilection.
Évaluez les solutions de gestion d’actifs d’entreprise basées sur l’IA et choisissez le bon fournisseur pour réduire les temps d’arrêt, répondre aux exigences de conformité et maximiser le retour sur investissement (ROI).
Découvrez comment VPI poursuit sa progression vers le zéro émission nette avec le logiciel IBM Maximo.
Gérez, entretenez et optimisez vos actifs grâce à des informations alimentées par l’IA et à l’automatisation.
Utilisez l’IA et les informations sur les données pour optimiser la performance des actifs de bout en bout.
Concrétisez vos objectifs de durabilité grâce à une stratégie et une transformation alimentées par l’IA.