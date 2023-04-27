Au fil des ans, l'IdO a évolué pour devenir quelque chose de beaucoup plus vaste : l'économie des objets (EdO). Le nombre d’objets connectés a dépassé le nombre d’humains connectés pour la première fois en 2022. Le nombre d’appareils connectés à l’IdO augmente dans pratiquement tous les secteurs et devrait même atteindre 29 milliards dans le monde d’ici 2030.
L’IdO est littéralement devenu un nom connu de tous, car il est un composant clé d’articles de tous les jours, tels que l’électroménager, les voitures et les biens de consommation. De plus, IdO est devenu une partie critique pour la rationalisation, la simplification et les capacités technologiques globales des entreprises.
Ces appareils connectés à l'IdO constituent une infrastructure de données essentielle pour l'industrie. Mais que se passe-t-il si ces appareils et leurs données sont autorisés à partager, monétiser et échanger de manière autonome la valeur qu'ils génèrent ? Quelles nouvelles innovations organisationnelles, intersectorielles ou sociétales pourraient en résulter ? Et quel est le rôle que jouent les fournisseurs de services de télécommunications dans la mise en œuvre et la mise à l’échelle de l’EdO ?
L’EdO est activé par l’intelligence artificielle, les données, l’IdO et la blockchain, qui apportent des liquidités à l’IdO. Cela marque le passage d'appareils IdO connectés et sensibles au contexte à des appareils IdO devenus eux-mêmes des actifs numériques, capables d'être détectés en temps réel, indexés et d'effectuer des transactions autonomes.
Les opérateurs de télécommunications jouent un rôle central dans l’activation et le développement de l’EdO, et ils sont idéalement placés pour le faire. Tout comme nos propres données numériques sont actuellement échangées, tradées et monétisées par des tiers, fournir aux appareils connectés une identité unique et la possibilité d’effectuer des transactions via un portefeuille numérique permet de déverrouiller l’actif numérique ou la liquidation de l’IdO. L'identité de référence de l'appareil, ainsi que les métadonnées le concernant, les données relatives à son emplacement et les transactions effectuées en son nom, constituent sa propre unité de valeur.
Par exemple, un camion de flotte équipé d'une identité et d'un portefeuille sécurisés par l'EdO est en mesure de régler son propre carburant à une pompe à essence également compatible avec l'EdO, sans que le conducteur ait besoin d'ouvrir une application ou de fournir une carte de crédit. La transaction qui relie ce véhicule spécifique à cette pompe à carburant est une unité de valeur représentant les participants, le lieu, l'heure et le montant de la transaction.
En reliant les unités de valeur connexes au sein d'un écosystème de fournisseurs de services, nous créons des chaînes de valeur couvrant plusieurs secteurs d'activité et formant la base d'une innovation intersectorielle dans les processus, les opérations et les modèles de gestion.
Les moteurs de croissance et d’innovation de l’EdO reposent sur trois éléments :
Les opérateurs de télécommunications jouent un rôle central dans la transition de l'IoT vers l'EdO, en tant que catalyseurs technologiques et facilitateurs d'écosystèmes et de valeur collective.
L’adoption généralisée de l’EdO nécessite un réseau IdO à sécurité quantique (capteur, dispositif de périphérie, cœur ou système cloud), fondé sur le concept de sécurité Zero Trust « jamais faire confiance, toujours vérifié ». Les opérateurs de télécommunications peuvent étendre les capacités sécurisées de données d’entreprise et d’IA à la périphérie de leurs réseaux, en prenant en charge la découverte, l’utilisation et la monétisation en temps réel des données et des cas d’utilisation EdO conformes.
Les opérateurs de télécommunications peuvent également jouer le rôle de fournisseurs de données ainsi que de marketplace et d'opérateurs de courtage au sein de l'écosystème. Il existe déjà aujourd’hui des plateformes de données verticales détenues et exploitées par des opérateurs de télécommunications et ciblant un secteur spécifique comme l’automobile, l’agriculture ou les services financiers. En reliant les plateformes EdO à ces plateformes de données verticales, les opérateurs de télécommunications peuvent facilement débloquer des cas d'utilisation EdO spécifiques au secteur, générant ainsi de nouvelles sources de revenus « adjacentes aux principales sources ».
Les opérateurs de télécommunications jouent également un rôle important en tant que contributeurs et participants d’ancrage dans les écosystèmes IdO viables, en mettant à profit leurs entreprises et leurs segments de clients et de consommateurs IdO. Les appareils mobiles deviennent des participants supplémentaires à l'EdO en tant qu'extensions numériques des consommateurs et des utilisateurs. La propriété et le contrôle des consommateurs sur leur identité et leurs données personnelles sont des facteurs clés de la valeur de l’écosystème et du déverrouillage des modèles de gestion et de l’innovation B2B2C et B2C2B.
L’EdO est à nos portes et représente une opportunité cruciale pour les opérateurs télécoms. En soutenant l'évolution vers l'EdO, les opérateurs télécoms peuvent aller au-delà de la connectivité et devenir le cœur de nouvelles plateformes commerciales qui apportent et étendent de nouveaux services numériques et transactionnels dans tous les secteurs.
La résolution des défis complexes ne se fait pas de manière isolée. Pour tirer parti de l’opportunité d’innovation de l’économie des objets, il faut de nouvelles méthodes d’échange de valeur collective entre les utilisateurs, les appareils et les secteurs. Il est important de faire tomber les barrières dans tous les secteurs pour créer de nouvelles chaînes de valeur axées sur les résultats.
L’EdO nécessite des marketplace interopérables de valeur échangeable basés sur des données vérifiables et fiables qui peuvent être mises en évidence au bon moment et par le bon canal.
Ces marketplaces de valeur peuvent prendre la forme de marchés de données, d’actif ou de développeurs. Par exemple, vous pouvez vous baser sur le camion initial de la flotte et obtenir une vue d'ensemble de l'ensemble de la flotte et de son historique en matière de ravitaillement, de mobilité et de paiements. Ces données particulières sont précieuses en interne et fournissent des informations permettant d’optimiser les coûts de carburant, le renouvellement du parc automobile, les recommandations d'itinéraires et le bien-être général des conducteurs. Elles sont également précieuses en externe : pour les compagnies pétrolières, les constructeurs automobiles, les détaillants et d'autres marques souhaitant s'engager dans des expériences de conduite connectées pour leur flotte.
En tant que participant à une place de marché de données EdO, le propriétaire de la flotte peut publier et monétiser des actifs de données soutenus par des contrats intelligents qui régissent leur accessibilité et leur utilisation afin de garantir la conformité. Il peut également décider de publier des services de données sous forme d'API afin de faciliter les solutions de développeurs tiers exploitant les données EdO.
La valeur collective réside dans l'écosystème représenté et connecté des appareils EdO, des utilisateurs et des participants intersectoriels, avec l'effet de réseau déclenché par l'adoption à grande échelle. Plus le nombre de participants à l'écosystème EdO augmente, plus la valeur potentielle et les résultats collectifs des cas d'utilisation sont élevés.
Les propriétaires de données EdO fournissent le contexte de comportement, d’utilisation et d’interaction. Les services de courtage de données, qui sont régis par les autorisations des propriétaires de données et les règles de souveraineté des données, facilitent la découverte, l’exploration et l’utilisation des données autorisées par tous les participants concernés de l'écosystème.
Au cœur de l'EdO se trouve le consentement autorisé des propriétaires de données utilisateur IdO qui permettent et développent des marchés de valeur. Les propriétaires de données, qu'ils soient consommateurs ou entreprises, fournissent des informations essentiels sur les comportements, l'utilisation et les interactions qui améliorent et amplifient la valeur des données des appareils EdO. Les propriétaires de données devraient donc être incités à partager les données qu'ils génèrent/possèdent afin de créer davantage de valeur pour l'écosystème, tout en préservant la confidentialité.
L'adoption d'une identité décentralisée et de portefeuilles numériques pour les propriétaires de données et les appareils IdO, qui fournissent à la fois une identité de référence et un moyen d'effectuer des transactions avec des appareils et des actifs connectés, constitue un facteur clé.
Dans le cas des véhicules de flotte, associer un conducteur spécifique à un véhicule spécifique permettrait de révéler les habitudes de conduite propres à chaque conducteur et l'utilisation des véhicules de flotte. Cette association fournirait des informations sur le bien-être spécifique du conducteur ainsi que des recommandations contextualisées et personnalisées pour ce conducteur de la part de la société de flotte ou de ses partenaires écosystémiques. Le conducteur, en tant que propriétaire des données relatives à ses comportements, devrait être correctement incité à partager ses données anonymisées avec l'écosystème, soit par le biais de services à valeur ajoutée, soit par des offres de programmes de fidélité.
L'omniprésence des appareils connectés crée un marché en constante expansion pour la collecte, la fusion et l'affinage des données afin d'obtenir des informations exploitables et concrètes. L'EdO doit être construit sur des plateformes d’innovation ouvertes fondées sur une infrastructure interopérable, des normes communes et un ensemble de données et de services connecté. La conception de ces plateformes d'innovation ouverte est un exercice collectif, fondé sur les principes clés des systèmes ouverts, de la résilience et des facilités d'accès. L'accès à cette infrastructure est rendu possible par des marketplaces de microservices et des boîtes à outils où une couche de valeur clé est composée de données, de services de données et de produits de données.
Pour une analyse plus approfondie de la manière dont l'EdO se concrétise, veuillez consulter le rapport IBM for Business Value ci-dessous.
