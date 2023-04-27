L’EdO est activé par l’intelligence artificielle, les données, l’IdO et la blockchain, qui apportent des liquidités à l’IdO. Cela marque le passage d'appareils IdO connectés et sensibles au contexte à des appareils IdO devenus eux-mêmes des actifs numériques, capables d'être détectés en temps réel, indexés et d'effectuer des transactions autonomes.

Les opérateurs de télécommunications jouent un rôle central dans l’activation et le développement de l’EdO, et ils sont idéalement placés pour le faire. Tout comme nos propres données numériques sont actuellement échangées, tradées et monétisées par des tiers, fournir aux appareils connectés une identité unique et la possibilité d’effectuer des transactions via un portefeuille numérique permet de déverrouiller l’actif numérique ou la liquidation de l’IdO. L'identité de référence de l'appareil, ainsi que les métadonnées le concernant, les données relatives à son emplacement et les transactions effectuées en son nom, constituent sa propre unité de valeur.

Par exemple, un camion de flotte équipé d'une identité et d'un portefeuille sécurisés par l'EdO est en mesure de régler son propre carburant à une pompe à essence également compatible avec l'EdO, sans que le conducteur ait besoin d'ouvrir une application ou de fournir une carte de crédit. La transaction qui relie ce véhicule spécifique à cette pompe à carburant est une unité de valeur représentant les participants, le lieu, l'heure et le montant de la transaction.

En reliant les unités de valeur connexes au sein d'un écosystème de fournisseurs de services, nous créons des chaînes de valeur couvrant plusieurs secteurs d'activité et formant la base d'une innovation intersectorielle dans les processus, les opérations et les modèles de gestion.

Les moteurs de croissance et d’innovation de l’EdO reposent sur trois éléments :