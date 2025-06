Qu’est-ce que la surveillance environnementale ?

Les chercheurs utilisent de plus en plus l’intelligence artificielle (IA) pour améliorer la rapidité et la précision de la surveillance de l’environnement.

L’IA peut automatiser les tâches chronophages comme la gestion des données environnementales et le calibrage des instruments de collecte de données. En analysant de vastes jeux de données provenant de capteurs, de satellites et d'échantillonnages sur le terrain, les outils d'IA peuvent identifier des modèles, découvrir des risques et prévoir des tendances futures en moins de temps, et potentiellement avec plus de précision, que les analystes humains seuls.

Les technologies d’IA sont désormais utilisées dans des domaines tels que la surveillance de la qualité de l’air et de l’eau, la conservation de la faune sauvage, la détection de la déforestation, la surveillance du changement climatique, la gestion des déchets, l’agriculture et la surveillance des océans.

Par exemple, le machine learning est désormais utilisé pour prédire les niveaux de qualité de l’air sur plusieurs semaines et prévoir la probabilité et la gravité des proliférations d’algues toxiques dans les lacs. Les grands modèles linguistiques (LLM) sont également à l'œuvre pour aider les chercheurs à résumer leurs résultats, à générer des rapports et à extraire des informations clés à partir de grandes quantités de données de surveillance environnementale.