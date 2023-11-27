Qu'est-ce que la surveillance de l'expérience utilisateur (EUEM) ?

Les équipes informatiques s'engagent dans la surveillance des performances des applications (APM) et la surveillance du réseau pour évaluer les opérations techniques de leur service. Cependant, comprendre le point de vue de l’utilisateur final est essentiel pour analyser les fonctionnalités des produits et des fonctionnalités. L'EUEM permet de rendre les applications plus fiables et plus efficaces tout en offrant une meilleure expérience utilisateur.



Pour obtenir une compréhension globale de l'expérience de l'utilisateur final, les outils EUEM collectent et agrègent des données relatives à l'ensemble du parcours de l'utilisateur, y compris les performances des appareils, des applications et des réseaux de l'utilisateur final. Un utilisateur final peut être soit un client externe qui utilise un produit, une application ou une fonctionnalité, soit un employé. Il est essentiel de garder cette distinction à l'esprit.

Les outils de gestion de l'expérience de l'utilisateur final offrent des tableaux de bord avec des analytiques en temps réel qui aident les départements informatiques à obtenir une visibilité de bout en bout sur la prestation de services. Ces outils permettent de surveiller les performances en temps réel, de contrôler la connectivité du réseau, d'analyser les causes profondes des problèmes de performance et d'y remédier de manière automatisée.

Grâce à une meilleure compréhension des expériences des clients et des employés externes en ce qui concerne les ressources informatiques de l'entreprise, les organisations disposent d'une plus meilleure observabilité sur les opérations commerciales. Cela permet d'identifier les goulots d'étranglement et autres problèmes de performance, de contrôler la productivité du télétravail, d'offrir de meilleurs produits et services et, en fin de compte, d'améliorer les résultats de l'entreprise, entre autres avantages.