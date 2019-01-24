Reprise après sinistre en tant que service (DRaaS) ou reprise après sinistre (DR) : que choisir ?

Les coûts réels de la reprise après sinistre

En général, votre solution de reprise après sinistre reste inactive sans retour sur investissement. Les coûts fixes entièrement pris en charge peuvent inclure votre centre de données, la main-d’œuvre, la connectivité, l’électricité, l’infrastructure et la maintenance des logiciels. Ces éléments entraînent d’importants coûts d’investissement initiaux et continus associés à la possession de votre solution. À ces coûts s’ajoute la nécessité de veiller à ce que votre solution de reprise après sinistre évolue au même rythme que votre environnement de production. Cette exigence double effectivement les coûts de chaque mise à niveau. Pour compliquer les choses, les nouvelles solutions de reprise après sinistre émergentes ne peuvent pas être adoptées tant que la solution achetée existante n’est pas amortie.

Comparaison entre une solution DR et un abonnement DRaaS mensuel

Comparez une solution DR à un abonnement DRaaS mensuel qui comprend le matériel préconfiguré dédié aux entreprises, la maintenance et le support associés à vos besoins en matière de DR. L’abonnement DRaaS déplace efficacement le fardeau de la maintenance du site alternatif au fournisseur, éliminant ainsi les coûts initiaux et réduisant les dépenses d’exploitation globales. De même que les entreprises déplacent les fonctions de paie, de ressources humaines et d’informatique vers les SaaS et les MSP, l’utilisation de la DRaaS et de la sauvegarde gérées réduit les coûts de capital et de main-d’œuvre de la reprise après incident sur site.

Outre les avantages liés aux économies réalisées en utilisant la DRaaS au lieu de posséder votre solution DR, vous devez tenir compte des coûts liés aux temps d’arrêt. Gartner estime le coût moyen des temps d’arrêt à 5 600 $ par minute pour la plupart des moyennes et grandes entreprises. Bien que la mise en œuvre de votre plan de reprise après sinistre sur site puisse être efficace, la DRaaS utilisant le cloud computing peut accélérer les temps de restauration si les fournisseurs adaptent correctement le processus.

Considérations en matière de service et de commodité

Dans le même temps, les utilisateurs attendent un niveau de service de la part de l’équipe chargée de l’assistance client du fournisseur DRaaS qui répond à leurs attentes ou va au-delà. Selon Gartner, les petits fournisseurs proposant des programmes d’assistance client bien gérés ont globalement les évaluations de satisfaction client les plus élevées, égales ou supérieures à 4,5 sur une échelle de 1 à 5. Un grand fournisseur de DRaaS qui compte de nombreux clients risque d’être débordé lorsque de nombreux clients ont besoin de l’équipe chargée de l’assistance client. Ce développement élimine les avantages liés au transfert de ces responsabilités au fournisseur DRaaS.

Une idée reçue très répandue lorsqu’il s’agit de décider quelle solution convient le mieux à une entreprise est qu’une solution détenue et autogérée est moins chère. Les partisans des solutions de reprise après incident sur site affirment que la solution fournit des actifs tangibles à l’entreprise. Ils apprécient que le personnel interne puisse gérer la solution sans faire appel à des fournisseurs externes. Le problème est que cette comparaison ne tient pas compte du coût de possession total. En outre, les solutions de reprise après incident déprécient les actifs qui nécessiteront une mise à niveau ou un remplacement. L’impact de la rotation du personnel peut également affecter de manière significative une solution de reprise après incident.

La possession et la gestion de votre propre site de reprise après incident peuvent coûter environ trois fois plus cher que l’utilisation de la DRaaS. Les conditions de votre contrat dicteront la gestion de la solution de reprise après incident par un fournisseur externe. Le contrat doit inclure les niveaux de service et les procédures de remontée d’informations. En confiant la gestion de la reprise après incident au fournisseur, vous permettez au personnel interne de se concentrer sur la gestion des opérations.

Un autre problème est que la plupart des solutions sur site fonctionnent sur l’hypothèse que la plupart ou toutes les charges de travail relèvent d’une plateforme commune de reprise après incident ou de sauvegarde. Ce service de récupération sans hiérarchisation est souvent l’un des plus grands défauts de la reprise après incident et de la sauvegarde sur site et peut entraîner les problèmes suivants :

Des plateformes de reprise après incident et de sauvegarde conçues pour répondre uniquement à des directives générales en matière de reprise

Des charges de travail critiques sous-protégées

Des charges de travail de niveau inférieur surprotégées

Plus grand risque de temps d’arrêt pour les charges de travail essentielles à l’entreprise

Investissements insuffisants et excessifs, aux deux bouts du spectre d’application

Cloud computing et reprise après sinistre

Le cloud computing offre un large éventail d’utilisations et de services qu’une entreprise peut mettre en œuvre. L’exécution à 100 % du cloud est l’un d’entre eux. Les startups technologiques sont un excellent exemple de cette pratique.

Si votre entreprise a l’intention d’utiliser des fournisseurs de cloud comme principal environnement de production, CPA Canada recommande instamment d’utiliser la reprise après sinistre sur les applications comme vous le feriez pour les applications sur site. Dans le cas contraire, vous risquez une dépendance totale à votre CSP (fournisseur de services de communication) et vous n’avez aucune option jusqu’à ce que votre CSP se reconnecte. Un CSP alternatif est une solution de reprise après incident recommandée. Cette approche offre à votre entreprise une option adaptée lorsque le site principal est compromis et ne peut pas fonctionner. Les fournisseurs de DRaaS qui prennent en charge les plateformes multicloud sont le moyen le plus approprié d’assurer la résilience basée sur le cloud.

Bien que le coût unique du matériel DR puisse être intéressant par rapport aux frais d’abonnement pluriannuels au DRaaS, une véritable comparaison budgétise le coût opérationnel total des solutions. En tenant compte de tous ces coûts, les résultats montrent que la DRaaS est le choix le plus responsable financièrement.

