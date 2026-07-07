Jumeaux numériques pour les énergies renouvelables

Les jumeaux numériques (DT) pour les énergies renouvelables désignent une technologie qui crée des répliques dynamiques et virtuelles de systèmes cyberphysiques, tels que les réseaux électriques, les parcs solaires et les systèmes de batteries.
Le jumeau numérique ingère en permanence des données en temps réel, fournissant ainsi une comparaison précise avec ses homologues physiques.
Cette technologie, alimentée par l’intelligence artificielle (IA) et le machine learning (ML), crée une version numérique d’un système électrique que les opérateurs peuvent simuler, analyser et optimiser en utilisant des données en temps réel et des analyses intelligentes. Les opérateurs peuvent imiter le comportement des actifs, prédire les problèmes et optimiser les performances des actifs, le tout sans toucher à l’équipement physique.
Cette technologie est en train de transformer l’efficacité énergétique des opérations. Une étude de cas menée sur le parc éolien numérique de GE a révélé que les jumeaux numériques permettaient de prolonger la durée de vie des turbines jusqu’à 5 ans et de réduire les temps d’arrêt jusqu’à 25 %, selon une étude d’Energy Strategy Review sur les jumeaux numériques dans les systèmes d’énergies renouvelables.
La technologie des jumeaux numériques change la manière dont le secteur de l’énergie gère des systèmes comme le réseau énergétique, qui est un pilier de l’économie actuelle. Le paysage actuel du secteur de l’énergie connaît une transition des combustibles fossiles traditionnels vers des sources d’énergies renouvelables, une plus grande durabilité et une meilleure efficacité du système électrique.
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Les jumeaux numériques sont importants pour les sources d’énergies renouvelables, car ils aident à résoudre les défis fondamentaux liés à l’intermittence et aux infrastructures complexes.
Les sources d’énergie verte peuvent être imprévisibles, et les outils de surveillance traditionnels n’ont pas été conçus pour répondre au problème. La gestion traditionnelle du réseau électrique implique une approche statique et des systèmes centralisés, tels qu’un système de contrôle et d’acquisition de données (également appelé système SCADA) et des protocoles d’inspection manuels.
Investir dans les énergies renouvelables et la stabilité du réseau électrique est essentiel, car répondre à la demande en électricité nécessite une augmentation des investissements annuels dans le réseau. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), répondre à la demande d’électricité jusqu’en 2030 nécessitera une augmentation de 50 % de l’investissement annuel dans le réseau, par rapport aux 400 milliards de dollars actuels.
Les sources d’énergies renouvelables telles que les éoliennes et les panneaux solaires ont une production fluctuante qui dépend de la météo, ce qui rend difficile le suivi des flux d’énergie. Les modèles de jumeaux numériques permettent aux opérateurs de simuler différentes conditions et flux d’énergie. Cela facilite à son tour des stratégies de maintenance prédictive et une surveillance en temps réel.
Les opérateurs de réseaux électriques utilisent également des jumeaux numériques pour la gestion de l’énergie afin de détecter les risques de surcharge des réseaux, de prédire les interruptions potentielles et d’optimiser l’efficacité opérationnelle.
Les jumeaux numériques du marché de l’énergie sont en plein essor. Selon un rapport de Fortune Business Insights, le marché devrait passer de 33,97 milliards USD en 2026 à 384,79 milliards USD d’ici 2034, à mesure que davantage de secteurs adoptent la technologie.
La technologie des jumeaux numériques devient de plus en plus essentielle aux systèmes d’énergie renouvelable, à mesure que les opérations énergétiques continuent de prendre de l’ampleur et de se concentrer sur l’efficacité énergétique, la réduction des émissions de carbone et la baisse de leur empreinte carbone.
Les jumeaux numériques fonctionnent selon une structure à trois niveaux : l’actif physique, le modèle numérique et la connexion de données qui relie les deux.
La technologie peut fonctionner à différentes échelles, qu’il s’agisse d’un actif énergétique individuel, d’un système énergétique complet ou d’un réseau national.
Les jumeaux numériques permettent aux opérateurs du secteur de l’énergie d’expérimenter via une représentation de jumeaux virtuels, atténuant ainsi les préoccupations liées à la sécurité des données et la sécurité globale. Grâce à l’analytique avancée, les plateformes de jumeaux numériques aident les opérateurs à découvrir des scénarios de simulation qu’ils n’auraient peut-être jamais envisagés. Les moteurs d’analyse peuvent aider les équipes à optimiser la performance et permettre des analyses prédictives ainsi qu’une allocation stratégique des ressources.
Compte tenu de la complexité et du besoin d’informations en temps réel et d’analyses prédictives, un seul jumeau numérique suffit rarement. Au lieu de cela, les entreprises énergétiques ont besoin de plusieurs jumeaux numériques, selon Nigel Cain, (VP et Senior Partner chez IBM), et Biren Gandhi (Executive Partner et Global Industry CoE Leader of Energy, Environment & Utilities chez IBM).
« En agissant ensemble, les jumeaux numériques peuvent simuler l’impact de facteurs externes, tels que les événements météorologiques, les pannes de matériel et d’équipement, les changements de réglementation et les fluctuations du marché sur l’infrastructure énergétique », ont déclaré Nigel Cain et Biren Gandhi. « Cette capacité permet aux entreprises du secteur de l’énergie d’élaborer des plans de contingence solides et d’optimiser leurs stratégies pour atténuer les risques et tirer parti des opportunités. »
Les applications courantes des jumeaux numériques dans les énergies renouvelables incluent la simulation d’éoliennes, la surveillance des centrales solaires, le stockage d’énergie sur batterie, l’hydroélectricité et la gestion du réseau électrique.
La technologie des jumeaux numériques permet une application plus forte de stratégies de maintenance prédictive, une détection automatisée des pannes, une optimisation des performances et une meilleure stabilité au sein d’une opération.
Dans le domaine de l’énergie éolienne, les jumeaux numériques peuvent simuler une turbine individuelle ou un parc éolien entier. Les opérateurs peuvent simuler la réaction des pales aux vents violents, prévoir l’usure mécanique des boîtes de vitesses et des roulements et aider les opérateurs à planifier la maintenance bien avant qu’une panne ne survienne.
Une approche de maintenance prédictive peut détecter des problèmes tels que la dégradation des roulements ou le givrage des pales, ce qui peut également contribuer à améliorer la gestion des actifs de l’opération.
Pour les installations solaires, les jumeaux numériques modélisent les performances des ensembles de panneaux sous différentes conditions météorologiques, accumulation de poussière et conditions d’ombrage. Cette technologie suit les taux de dégradation et aide à optimiser les réglages des onduleurs ou les plannings de nettoyage des panneaux.
Les opérateurs à l’échelle des services publics peuvent également utiliser les jumeaux numériques pour simuler l’accumulation de poussière ou un défaut d’alignement des panneaux sur la production.
Les jumeaux numériques des systèmes de stockage d’énergie sur batterie (BESS) aident les opérateurs à comprendre et à analyser en temps réel les données de production et de consommation.
Déterminer les moments les plus efficaces pour stocker le surplus d’énergie éolienne et solaire et pour l'injecter dans le réseau est essentiel pour les modèles prédictifs. Savoir quand et comment l’énergie stockée doit être déployée peut permettre de gagner du temps et de l’argent.
Les installations hydroélectriques font souvent fonctionner plusieurs turbines simultanément. Un modèle de jumeaux numériques peut simuler différentes combinaisons d’opérations de turbine afin de trouver la configuration la plus efficace pour un débit d’eau et un niveau de demande spécifiques, réduisant ainsi le gaspillage d’eau et les efforts de production inutiles.
Pour les réseaux utilisant de l’énergie hydroélectrique par pompage, les jumeaux numériques peuvent simuler les cycles de pompage afin d’optimiser le moment où il faut stocker l’énergie par rapport à la libération de l'énergie en fonction de la demande du réseau et de la tarification de l’électricité.
Pour les réseaux énergétiques, les jumeaux numériques modélisent l’impact de la production d’énergies renouvelables sur le stockage, les infrastructures de transmission, les sous-stations et les schémas de demande grâce à des capteurs IdO et à l’acquisition de données en temps réel.
Les opérateurs de réseau peuvent exécuter des scénarios de simulation, par exemple comment le réseau réagirait à une chute soudaine de la production éolienne ou à un pic de demande, sans risquer de perturbation réelle. En simulant l’offre et la demande, les opérateurs peuvent équilibrer les flux d’énergie et les intégrer facilement à l’ensemble du réseau.
Les avantages des jumeaux numériques dans le secteur des énergies renouvelables incluent une meilleure durabilité, une maintenance prédictive avancée, une prise de décision plus rapide, des économies de coûts mesurables, une intégration au réseau plus efficace et une collaboration renforcée :
Les jumeaux numériques dans le secteur des énergies renouvelables libèrent des capacités puissantes, mais les opérateurs se heurtent à des obstacles réels avant de pouvoir en tirer pleinement profit. Ces défis incluent des risques liés à la cybersécurité, une mauvaise qualité des données, des coûts de mise en œuvre élevés, une infrastructure obsolète et des pénuries de compétences. Comprendre les défis aidera les entreprises à planifier des déploiements plus intelligents et à éviter des erreurs coûteuses :
L’avenir des jumeaux numériques dans les énergies renouvelables sera centré sur des systèmes plus autonomes, pilotés par l’IA, capables d’auto-optimiser la production d’énergie, tout en suivant automatiquement les indicateurs de performance et en réalisant des analyses de scénarios, le tout sans intervention humaine.
Au fur et à mesure que les modèles s’entraînent sur de plus grands jeux de données provenant de parcs d’actifs mondiaux, leurs prévisions deviendront de plus en plus précises et transférables entre différents environnements opérationnels :
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