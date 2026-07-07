Jumeaux numériques pour les énergies renouvelables

Les jumeaux numériques sont importants pour les sources d’énergies renouvelables, car ils aident à résoudre les défis fondamentaux liés à l’intermittence et aux infrastructures complexes.

Les sources d’énergie verte peuvent être imprévisibles, et les outils de surveillance traditionnels n’ont pas été conçus pour répondre au problème. La gestion traditionnelle du réseau électrique implique une approche statique et des systèmes centralisés, tels qu’un système de contrôle et d’acquisition de données (également appelé système SCADA) et des protocoles d’inspection manuels.

Investir dans les énergies renouvelables et la stabilité du réseau électrique est essentiel, car répondre à la demande en électricité nécessite une augmentation des investissements annuels dans le réseau. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), répondre à la demande d’électricité jusqu’en 2030 nécessitera une augmentation de 50 % de l’investissement annuel dans le réseau, par rapport aux 400 milliards de dollars actuels.

Les sources d’énergies renouvelables telles que les éoliennes et les panneaux solaires ont une production fluctuante qui dépend de la météo, ce qui rend difficile le suivi des flux d’énergie. Les modèles de jumeaux numériques permettent aux opérateurs de simuler différentes conditions et flux d’énergie. Cela facilite à son tour des stratégies de maintenance prédictive et une surveillance en temps réel.

Les opérateurs de réseaux électriques utilisent également des jumeaux numériques pour la gestion de l’énergie afin de détecter les risques de surcharge des réseaux, de prédire les interruptions potentielles et d’optimiser l’efficacité opérationnelle.

Les jumeaux numériques du marché de l’énergie sont en plein essor. Selon un rapport de Fortune Business Insights, le marché devrait passer de 33,97 milliards USD en 2026 à 384,79 milliards USD d’ici 2034, à mesure que davantage de secteurs adoptent la technologie.

La technologie des jumeaux numériques devient de plus en plus essentielle aux systèmes d’énergie renouvelable, à mesure que les opérations énergétiques continuent de prendre de l’ampleur et de se concentrer sur l’efficacité énergétique, la réduction des émissions de carbone et la baisse de leur empreinte carbone.