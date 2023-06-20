Selon Warranty Week, les fabricants d'équipements d'origine automobiles ont payé 46 milliards de dollars en 2021, soit un total de 46 milliards de dollars. 54 milliards de dollars de régularisation. Cela signifie que, sur la base de l'expérience, environ 630 dollars américains par véhicule vendu sont mis de côté pour couvrir les éventuels problèmes de garantie. Le défi consistant à éviter ou à réduire les réclamations au titre de la garantie et leurs coûts est considérable, car des défauts peuvent survenir tout au long de la chaîne de valeur. C’est là qu’un jumeau numérique peut être utile.
La production lean permet d'améliorer l'efficacité, de réduire la consommation de matériaux et de diminuer les coûts. Mais elle entraîne également un risque plus élevé de nouveaux problèmes de qualité inconnus et, par conséquent, des sujets de garantie potentiels. Avec de plus en plus de logiciels intégrés dans un véhicule, le pourcentage de réclamations de garantie liées aux logiciels augmente d’année en année. Il est désormais nécessaire de détecter les nouvelles défaillances et les problèmes non identifiés le plus tôt possible.
En règle générale, les problèmes logiciels peuvent être facilement résolus par voie hertzienne et ne nécessitent pas de rappel. Cela permet de réduire les coûts de garantie totaux pour les sujets de garantie liés aux logiciels, d’une manière intuitive et efficace. Parallèlement, les chiffres totaux des réclamations et des provisions mondiales n'ont pas beaucoup évolué au cours des cinq dernières années. Qu’est-ce que cela signifie ?
Les équipementiers automobiles mondiaux ont toujours été confrontés à des problèmes de garantie et leurs capacités en matière de gestion des garanties sont donc assez développées. Qu'il s'agisse d'inclure les données des médias sociaux pour rester au fait des tendances ou d'utiliser les données de l'IdO pour réduire les taux de défaillance dans les usines, certaines entreprises très performantes montrent la voie en matière d'exploitation des données pour les questions de garantie.
Notre étude comparative IBV 2020 intitulée « data driven warranty reinvention » (repenser la garantie grâce aux données) souligne ce point, compte tenu des réponses fournies par 300 dirigeants du secteur automobile responsables de la gestion des garanties dans leurs organisations respectives, dans 11 pays d'Asie-Pacifique, d'Europe, des États-Unis et du Canada. Il leur a notamment été demandé de fournir leurs indicateurs clés de performance (KPI) en matière de garantie. Les écarts de performance qui nous ont été communiqués indiquent un potentiel d'amélioration pour chaque entreprise. Même les pionniers en matière de technologie, qui affichent des performances supérieures à la moyenne, ont encore de nombreuses possibilités d'améliorer l'utilisation de leurs données.
L'utilisation de l'analyse des données a permis de réaliser de nombreuses avancées dans les domaines de l'ingénierie (par exemple, éviter les problèmes de garantie grâce à la simulation), de la fabrication (par exemple, détecter et prévenir les défaillances grâce à l'analyse des données des capteurs) et du service après-vente (par exemple, détecter les tendances grâce à l'analyse des médias sociaux). Mais même si l’adoption de nouvelles technologies a favorisé de nouvelles pratiques d’amélioration des garanties, il reste un énorme défi de trouver la cause racine des défaillances tout au long de la chaîne de valeur. En outre, les coûts de garantie sont toujours facturés au fournisseur.
Les raisons sont multiples : informations cloisonnées, données manquantes, propriété des données peu claire, outils d’analyse obsolètes et les récentes approches de la fabrication 4.0, de l’usine intelligente ou de l’Internet des objets ne résolvent pas complètement ces problèmes.
Le jumeau numérique est le nouveau pilier de l’analyse des garanties. Voici pourquoi : le jumeau numérique n'est pas un projet ponctuel qui consiste à relier différents systèmes pour connecter différents capteurs. C’est un processus. Plus précisément, il s’agit d’un processus vivant qui rend possible une véritable cause racine et une détection précoce, y compris des alertes recoupées tout au long de la chaîne de valeur, de la conception et de la construction aux ventes et après-vente. Il rassemble et relie les informations, les rendant ainsi référençables et prêtes à être analysées par groupe.
Le jumeau numérique a le pouvoir de résoudre le vieux problème suivant : « Nous connaissons la pièce défectueuse, nous savons à peu près dans quels véhicules cette pièce a été montée, mais nous ne savons pas quel lot du fournisseur était défectueux. Par conséquent, nous ne pouvons pas rappeler que les véhicules concernés, mais tous ceux qui sont susceptibles de l'être. »
Lorsque le jumeau numérique d'un véhicule couvre toutes les étapes, de la conception et l'ingénierie à la fabrication du jumeau opérationnel, nous disposons de toutes les informations nécessaires pour réduire et éviter les garanties.
La gestion de la garantie est un processus continu. Elle sera réinventée grâce à la large disponibilité des jumeaux numériques.
