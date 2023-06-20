L'utilisation de l'analyse des données a permis de réaliser de nombreuses avancées dans les domaines de l'ingénierie (par exemple, éviter les problèmes de garantie grâce à la simulation), de la fabrication (par exemple, détecter et prévenir les défaillances grâce à l'analyse des données des capteurs) et du service après-vente (par exemple, détecter les tendances grâce à l'analyse des médias sociaux). Mais même si l’adoption de nouvelles technologies a favorisé de nouvelles pratiques d’amélioration des garanties, il reste un énorme défi de trouver la cause racine des défaillances tout au long de la chaîne de valeur. En outre, les coûts de garantie sont toujours facturés au fournisseur.

Les raisons sont multiples : informations cloisonnées, données manquantes, propriété des données peu claire, outils d’analyse obsolètes et les récentes approches de la fabrication 4.0, de l’usine intelligente ou de l’Internet des objets ne résolvent pas complètement ces problèmes.

Le jumeau numérique est le nouveau pilier de l’analyse des garanties. Voici pourquoi : le jumeau numérique n'est pas un projet ponctuel qui consiste à relier différents systèmes pour connecter différents capteurs. C’est un processus. Plus précisément, il s’agit d’un processus vivant qui rend possible une véritable cause racine et une détection précoce, y compris des alertes recoupées tout au long de la chaîne de valeur, de la conception et de la construction aux ventes et après-vente. Il rassemble et relie les informations, les rendant ainsi référençables et prêtes à être analysées par groupe.

Le jumeau numérique a le pouvoir de résoudre le vieux problème suivant : « Nous connaissons la pièce défectueuse, nous savons à peu près dans quels véhicules cette pièce a été montée, mais nous ne savons pas quel lot du fournisseur était défectueux. Par conséquent, nous ne pouvons pas rappeler que les véhicules concernés, mais tous ceux qui sont susceptibles de l'être. »

Lorsque le jumeau numérique d'un véhicule couvre toutes les étapes, de la conception et l'ingénierie à la fabrication du jumeau opérationnel, nous disposons de toutes les informations nécessaires pour réduire et éviter les garanties.

La gestion de la garantie est un processus continu. Elle sera réinventée grâce à la large disponibilité des jumeaux numériques.