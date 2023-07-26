Dix façons dont l'industrie pétrolière et gazière peut tirer parti de la technologie des jumeaux numériques

Un ingénieur examine un système de canalisations et vérifie les données sur une tablette

Auteur

Chrystal R. China

Staff Writer, Automation & ITOps

IBM Think

Les secteurs du pétrole et du gaz sont l’épine dorsale de l’économie mondiale depuis des décennies. Cependant, la volatilité du marché, les préoccupations environnementales et les inefficacités opérationnelles ont également mis ces secteurs au défi de s’adapter et d’innover. L’utilisation des jumeaux numériques est l’une de ces innovations.

À l’ère de la transformation numérique, les jumeaux numériques apparaissent comme une solution puissante pour relever les défis liés à la production d’énergie. La technologie du jumeau numérique, une avancée issue de l’Internet des objets (IdO), est en train de transformer le secteur du pétrole et du gaz en aidant les fournisseurs à rationaliser la gestion des actifs, à optimiser la performance et à réduire les coûts d’exploitation et les temps d’arrêt imprévus.

Qu’est-ce qu’un jumeau numérique ?

Un jumeau numérique est une représentation virtuelle et dynamique d’un objet ou d’un système physique qui simule son comportement en temps réel. En intégrant des données opérationnelles en temps réel, des informations historiques et des algorithmes avancés dans un modèle numérique complet, un jumeau numérique peut prédire les comportements futurs, affiner l'efficacité opérationnelle et fournir des informations sans précédent sur le comportement de la contrepartie dans le monde réel.

Design 3D de balles roulant sur une piste

Les dernières actualités et informations en matière d’IA  

La newsletter hebdomadaire Think vous apporte toute l’actualité sur l’IA, le cloud et bien d’autres sujets. 

Jumeaux numériques dans le secteur pétrolier et gazier

Les jumeaux numériques ont d’abord été utilisés par la NASA pour préparer des missions spatiales, mais leurs applications sont très variées, en particulier pour les opérateurs pétroliers et gaziers. La technologie des jumeaux numériques facilite les tâches suivantes :

  1. Maintenance prédictive : l’une des applications les plus bénéfiques des jumeaux numériques dans le secteur pétrolier et gazier est la maintenance prédictive (PdM). Dans ce contexte, une équipe de maintenance créerait un jumeau numérique d’un équipement ou d’une machine. Le jumeau collectera en permanence des données sur l’actif physique et utilisera des algorithmes d’analyse prédictive et de machine learning (ML) pour prédire les performances futures. En surveillant en permanence les performances des équipements et en les comparant à leurs homologues virtuels, les opérateurs peuvent prédire les défaillances ou les pannes potentielles.
  2. Des opérations efficaces et sûres : la technologie des jumeaux numériques peut considérablement améliorer l’efficacité opérationnelle. Un jumeau numérique peut simuler divers scénarios opérationnels, aidant les équipes à comprendre comment différents paramètres de fonctionnement affectent les performances. Ils peuvent ensuite utiliser ces informations pour optimiser les opérations, améliorer l'efficacité et augmenter la productivité. Par exemple, un jumeau numérique d’un processus d’extraction de pétrole peut aider les opérateurs à identifier les goulots d’étranglement et à optimiser les taux d’extraction.     
  3. Optimisation des actifs : les jumeaux numériques permettent aux opérateurs de tirer parti de actifs critiques. Un jumeau numérique d'un réservoir de pétrole peut aider les opérateurs à mieux comprendre le comportement du réservoir et à planifier les stratégies d'extraction de manière plus efficace. Cette approche se traduit par des taux d'extraction plus élevés et une rentabilité accrue pour les entreprises.
  4. Sécurité et mesures d'urgence : la sécurité est une préoccupation majeure dans les secteurs pétroliers et gaziers, mais les jumeaux numériques peuvent améliorer la sécurité de diverses manières. Les jumeaux numériques simuleront toute une série de scénarios pour aider les opérateurs à optimiser les procédures opérationnelles et à atténuer les dangers potentiels. Par exemple, un jumeau numérique d’un système d’oléoducs peut aider à prévoir les fuites ou les ruptures potentielles, permettant ainsi aux opérateurs de réparer le pipeline avant qu’un dysfonctionnement ne se produise. Les jumeaux numériques peuvent également être utilisés pour la formation des employés, en simulant de manière réaliste des situations dangereuses dans un environnement sans risque afin que le personnel puisse acquérir de nouvelles compétences et procédures et savoir comment répondre aux urgences liées à la sécurité.        
  5. Durabilité : le secteur du pétrole et du gaz est soumis à une pression croissante pour réduire son impact environnemental. À cet égard, les jumeaux numériques sont un outil inestimable. En simulant les opérations et leur impact environnemental, les entreprises peuvent élaborer des stratégies visant à réduire les émissions, à gérer les déchets et à se conformer aux réglementations environnementales. Les jumeaux numériques peuvent également simuler l’impact de nouvelles réglementations et/ou technologie, aidant ainsi les secteurs à continuer à s’adapter aux avancées et à la prolifération technologiques.   
  6. Optimisation des opérations de forage : les opérations de forage sont complexes et coûteuses. Les jumeaux numériques peuvent aider à rationaliser ces opérations en simulant divers scénarios de forage et en fournissant des informations sur les meilleures stratégies. Un jumeau numérique d'une opération de forage, par exemple, peut identifier la vitesse et la direction optimales de forage, améliorant ainsi sa précision globale.
  7. Gestion des réservoirs : en créant un jumeau numérique d’un réservoir de pétrole, les opérateurs peuvent visualiser le comportement du réservoir, optimiser les stratégies de forage et maximiser l’extraction. Cela permet non seulement d’optimiser les taux d’extraction, mais aussi de prolonger le cycle de vie du réservoir.
  8. Optimisation de la chaîne d’approvisionnement : les chaînes d’approvisionnement en pétrole et en gaz sont complexes. Les équipes de maintenance peuvent utiliser les jumeaux numériques pour simuler l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, offrant une visibilité approfondie sur les opérations et la logistique et identifiant les goulots d’étranglement potentiels.
  9. Conception et test de nouveaux systèmes : la conception et le test de nouveaux équipements et systèmes peuvent être un processus coûteux et qui demande beaucoup de main-d’œuvre. Avec les jumeaux numériques, les ingénieurs peuvent concevoir, tester et perfectionner de nouveaux systèmes dans un environnement virtuel avant de consacrer du temps et de l'argent à leur développement. Cette utilisation des jumeaux numériques peut considérablement raccourcir le cycle de développement et améliorer les performances du produit final.
  10. Formation et développement des compétences : les jumeaux numériques peuvent servir d’outil de formation pratique pour le personnel du secteur. Par exemple, le jumeau numérique d'une raffinerie de pétrole complexe, lorsqu'il est intégré à la technologie de réalité virtuelle, peut offrir un environnement réaliste permettant au personnel de se former et de perfectionner ses compétences, améliorant ainsi les protocoles de sécurité et la qualité globale des produits et des processus.

L'avenir des jumeaux numériques dans l'industrie pétrolière et gazière

Alors que le secteur continue d'adopter la numérisation, le rôle des jumeaux numériques devrait croître de manière exponentielle. Et l’adoption croissante de technologies telles que l’intelligence artificielle (IA), le machine learning et l’IdO ne fera que renforcer les capacités des jumeaux numériques. En outre, avec l'avènement du cloud computing, qui offre les avantages de la technologie des jumeaux numériques sans investir en amont dans l'infrastructure informatique, la mise en œuvre des jumeaux numériques devient plus facile pour un plus grand nombre d'entreprises.

À l’avenir, nous savons que les jumeaux numériques joueront un rôle crucial dans l’automatisation des processus. L'intégration de jumeaux numériques avec la robotique et des systèmes autonomes, par exemple, pourrait conduire à des opérations de forage entièrement automatisées. De même, les jumeaux numériques pourraient permettre le développement de réseaux intelligents dans les réseaux de distribution de gaz, ce qui se traduirait par des chaînes d’approvisionnement plus efficaces et plus fiables.

Alors que l'industrie est confrontée à des demandes de plus en plus pressantes en faveur de pratiques environnementales durables, les jumeaux numériques pourraient également soutenir la transition vers des sources d'énergie plus propres et plus renouvelables. Les jumeaux numériques des éoliennes, des panneaux solaires ou de réseaux entiers d'énergie renouvelable ont le potentiel d'améliorer les performances globales, rendant ces sources d'énergie plus compétitives par rapport aux combustibles fossiles.

Dans le domaine de l'exploration, les jumeaux numériques peuvent transformer la manière dont les entreprises recherchent de nouvelles réserves de pétrole et de gaz. Grâce à un jumeau numérique du sous-sol terrestre, les sociétés pétrolières et gazières pourraient prédire avec précision l'emplacement des nouveaux gisements de gaz naturel et de pétrole, réduisant ainsi les coûts et les risques liés à l'exploration. 

Cependant, pour concrétiser pleinement ces possibilités, le secteur doit surmonter plusieurs obstacles. Les entreprises devront investir dans le développement des compétences numériques de leur personnel et faire face aux problèmes complexes liés à la propriété, à la confidentialité et à la sécurité des données. Ils devront également favoriser une culture de l’innovation et de l’agilité, car la révolution numérique apportera des changements significatifs aux méthodes de travail traditionnelles.

Malgré ces défis, les avantages potentiels des jumeaux numériques sont trop importants pour être ignorés. Alors que le secteur du pétrole et du gaz s'engage sur la voie de la numérisation et du développement durable, les jumeaux numériques promettent d'être un outil puissant dans son arsenal. En offrant une vision concrète de l'avenir, ils peuvent aider le secteur à anticiper, à se préparer et à façonner les évolutions à venir.

Utilisez IBM Maximo Application Suite pour vous aider à gérer les technologies de jumeaux numériques

L’ère des jumeaux numériques dans le secteur du pétrole et du gaz ne fait que commencer. En fournissant un lien en temps réel entre les mondes physique et numérique, ils permettent aux opérateurs de comprendre, de prévoir et de produire des systèmes comme jamais auparavant.

Cependant, la gestion des jumeaux numériques peut être un processus complexe, nécessitant des solutions logicielles avancées comme IBM Maximo Application Suite. IBM Maximo est une plateforme intégrée qui aide les fournisseurs de services à optimiser la performance des actifs et à rationaliser les opérations quotidiennes. Grâce à une plateforme intégrée alimentée par l’IA et basée sur le cloud, Maximo offre des capacités de CMMS, EAM et APM qui produisent des analyses de données avancées et permettent une prise de décision plus intelligente, fondée sur les données, dans les installations de production de pétrole et de gaz.   

Alors que les technologies numériques passionnantes continuent d'évoluer, les jumeaux numériques sont sur le point de redéfinir l'avenir du secteur. Avec IBM Maximo, votre entreprise peut tirer parti de la technologie des jumeaux numériques pour bâtir un avenir plus efficace, durable et prospère.
Solutions connexes
IBM Maximo Application Suite

Optimisez la maintenance, l’inspection et la fiabilité de vos équipements et infrastructures critiques grâce à l’IA générative, à l’analyse avancée et à l’Internet des objets (IoT).

 Découvrir Maximo Application Suite
Services de conseils opérationnels

Transformez vos opérations à l’aide de données riches et de puissantes technologies d’IA pour intégrer les processus d’optimisation et favoriser une croissance intelligente.

 Découvrir les services de conseils opérationnels
Logiciels et solutions de gestion du cycle de vie des actifs (ALM)

Utilisez l’IA et les informations sur les données pour optimiser la performance des actifs de bout en bout.

 Découvrir les solutions ALM
Passez à l’étape suivante

Optimisez la maintenance, l’inspection et la fiabilité de vos équipements et infrastructures critiques grâce à l’IA générative, à l’analyse avancée et à l’Internet des objets (IoT).

 Découvrir Maximo Application Suite Faire un essai gratuit