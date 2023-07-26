Les secteurs du pétrole et du gaz sont l’épine dorsale de l’économie mondiale depuis des décennies. Cependant, la volatilité du marché, les préoccupations environnementales et les inefficacités opérationnelles ont également mis ces secteurs au défi de s’adapter et d’innover. L’utilisation des jumeaux numériques est l’une de ces innovations.
À l’ère de la transformation numérique, les jumeaux numériques apparaissent comme une solution puissante pour relever les défis liés à la production d’énergie. La technologie du jumeau numérique, une avancée issue de l’Internet des objets (IdO), est en train de transformer le secteur du pétrole et du gaz en aidant les fournisseurs à rationaliser la gestion des actifs, à optimiser la performance et à réduire les coûts d’exploitation et les temps d’arrêt imprévus.
Un jumeau numérique est une représentation virtuelle et dynamique d’un objet ou d’un système physique qui simule son comportement en temps réel. En intégrant des données opérationnelles en temps réel, des informations historiques et des algorithmes avancés dans un modèle numérique complet, un jumeau numérique peut prédire les comportements futurs, affiner l'efficacité opérationnelle et fournir des informations sans précédent sur le comportement de la contrepartie dans le monde réel.
Les jumeaux numériques ont d’abord été utilisés par la NASA pour préparer des missions spatiales, mais leurs applications sont très variées, en particulier pour les opérateurs pétroliers et gaziers. La technologie des jumeaux numériques facilite les tâches suivantes :
Alors que le secteur continue d'adopter la numérisation, le rôle des jumeaux numériques devrait croître de manière exponentielle. Et l’adoption croissante de technologies telles que l’intelligence artificielle (IA), le machine learning et l’IdO ne fera que renforcer les capacités des jumeaux numériques. En outre, avec l'avènement du cloud computing, qui offre les avantages de la technologie des jumeaux numériques sans investir en amont dans l'infrastructure informatique, la mise en œuvre des jumeaux numériques devient plus facile pour un plus grand nombre d'entreprises.
À l’avenir, nous savons que les jumeaux numériques joueront un rôle crucial dans l’automatisation des processus. L'intégration de jumeaux numériques avec la robotique et des systèmes autonomes, par exemple, pourrait conduire à des opérations de forage entièrement automatisées. De même, les jumeaux numériques pourraient permettre le développement de réseaux intelligents dans les réseaux de distribution de gaz, ce qui se traduirait par des chaînes d’approvisionnement plus efficaces et plus fiables.
Alors que l'industrie est confrontée à des demandes de plus en plus pressantes en faveur de pratiques environnementales durables, les jumeaux numériques pourraient également soutenir la transition vers des sources d'énergie plus propres et plus renouvelables. Les jumeaux numériques des éoliennes, des panneaux solaires ou de réseaux entiers d'énergie renouvelable ont le potentiel d'améliorer les performances globales, rendant ces sources d'énergie plus compétitives par rapport aux combustibles fossiles.
Dans le domaine de l'exploration, les jumeaux numériques peuvent transformer la manière dont les entreprises recherchent de nouvelles réserves de pétrole et de gaz. Grâce à un jumeau numérique du sous-sol terrestre, les sociétés pétrolières et gazières pourraient prédire avec précision l'emplacement des nouveaux gisements de gaz naturel et de pétrole, réduisant ainsi les coûts et les risques liés à l'exploration.
Cependant, pour concrétiser pleinement ces possibilités, le secteur doit surmonter plusieurs obstacles. Les entreprises devront investir dans le développement des compétences numériques de leur personnel et faire face aux problèmes complexes liés à la propriété, à la confidentialité et à la sécurité des données. Ils devront également favoriser une culture de l’innovation et de l’agilité, car la révolution numérique apportera des changements significatifs aux méthodes de travail traditionnelles.
Malgré ces défis, les avantages potentiels des jumeaux numériques sont trop importants pour être ignorés. Alors que le secteur du pétrole et du gaz s'engage sur la voie de la numérisation et du développement durable, les jumeaux numériques promettent d'être un outil puissant dans son arsenal. En offrant une vision concrète de l'avenir, ils peuvent aider le secteur à anticiper, à se préparer et à façonner les évolutions à venir.
L’ère des jumeaux numériques dans le secteur du pétrole et du gaz ne fait que commencer. En fournissant un lien en temps réel entre les mondes physique et numérique, ils permettent aux opérateurs de comprendre, de prévoir et de produire des systèmes comme jamais auparavant.
Cependant, la gestion des jumeaux numériques peut être un processus complexe, nécessitant des solutions logicielles avancées comme IBM Maximo Application Suite. IBM Maximo est une plateforme intégrée qui aide les fournisseurs de services à optimiser la performance des actifs et à rationaliser les opérations quotidiennes. Grâce à une plateforme intégrée alimentée par l’IA et basée sur le cloud, Maximo offre des capacités de CMMS, EAM et APM qui produisent des analyses de données avancées et permettent une prise de décision plus intelligente, fondée sur les données, dans les installations de production de pétrole et de gaz.
Alors que les technologies numériques passionnantes continuent d'évoluer, les jumeaux numériques sont sur le point de redéfinir l'avenir du secteur. Avec IBM Maximo, votre entreprise peut tirer parti de la technologie des jumeaux numériques pour bâtir un avenir plus efficace, durable et prospère.
Identifiez le logiciel de gestion de la performance des actifs (APM) le mieux adapté à vos besoins.
Découvrez comment votre organisation peut générer une valeur significative en utilisant IBM Maximo pour gérer son parc d’actifs.
Augmentez le temps de fonctionnement, améliorez la productivité, réduisez les coûts de maintenance et mettez en place des opérations plus résilientes avec la solution de gestion des actifs d’IBM.
Découvrez comment Sund & Bælt utilise le logiciel Maximo d’IBM pour surveiller et gérer ses infrastructures critiques.
Découvrez comment VPI poursuit sa progression vers le zéro émission nette avec le logiciel IBM Maximo.
Optimisez la maintenance, l’inspection et la fiabilité de vos équipements et infrastructures critiques grâce à l’IA générative, à l’analyse avancée et à l’Internet des objets (IoT).
Transformez vos opérations à l’aide de données riches et de puissantes technologies d’IA pour intégrer les processus d’optimisation et favoriser une croissance intelligente.
Utilisez l’IA et les informations sur les données pour optimiser la performance des actifs de bout en bout.
Optimisez la maintenance, l’inspection et la fiabilité de vos équipements et infrastructures critiques grâce à l’IA générative, à l’analyse avancée et à l’Internet des objets (IoT).