La surveillance DevOps est un sous-ensemble de la surveillance informatique qui se concentre sur la collecte et l'analyse de données en continu et en temps réel dans les pipelines DevOps et les environnements d'exécution.
La surveillance DevOps utilise la télémétrie (métriques, journaux et traces) et les données d’événements pour recueillir des retours qui favorisent l’observabilité full-stack, la détection proactive des problèmes et la livraison plus rapide des logiciels dans les pipelines DevOps
Les outils de surveillance DevOps offrent une visibilité approfondie sur l'ensemble du processus de développement logiciel, du codage et de la construction au déploiement et à l'optimisation. Ils surveillent la santé et les performances de l'infrastructure, des composants réseau, des applications, des pipelines d'intégration continue/livraison continue (CI/CD), des interfaces de programmation d'applications (API) et des dépendances afin d'améliorer les produits logiciels et leur mode de distribution.
Si la surveillance et l’observabilité, la capacité à comprendre l’état interne d’un système complexe à partir de ses sorties externes, sont souvent considérées comme distinctes, les efforts de surveillance soutiennent souvent l’observabilité, en particulier dans les environnements DevOps. Les pratiques d’observabilité, qui peuvent inclure la surveillance DevOps, aident à expliquer pourquoi les systèmes se comportent d’une certaine manière, en particulier dans les microservices et les architectures cloud-natives. Souvent, les entreprises s'appuient sur des plateformes de surveillance avancées pour parvenir à l'observabilité, et les plateformes d'observabilité les aident à orienter leurs stratégies de surveillance.
En fin de compte, les plateformes de surveillance avancées permettent aux équipes DevOps de tirer parti de capacités complètes de détection et de résolution des problèmes, afin qu'elles puissent créer des applications logicielles rationalisées et hautement évolutives et offrir des expériences client transparentes.
DevOps permet aux équipes et aux entreprises de déplacer d’une approche réactive et de crise de la livraison et de la gestion des logiciels à une approche proactive et préventive. Il offre une visibilité continue de bout en bout à travers les architectures distribuées basées sur le cloud, un actif précieux dans des environnements où les défaillances résultent souvent d’interactions subtiles entre services plutôt que de défauts individuels évidents.
Supposons, par exemple, que des patients inscrits sur une plateforme de prise de rendez-vous médicaux se plaignent de rendez-vous vidéo qui ne démarrent pas, mais que le service de sessions vidéo de la plateforme ne présente aucune interruption majeure. Une solution de surveillance de haute qualité peut utiliser la télémétrie pour découvrir que les visites échouées sont liées aux périodes où le service de vidéoconférence tiers de la plateforme a constaté des augmentations faibles mais notables de la latence et des problèmes de limitation du débit, ce qui retardait la création de chambres pour les patients.
D’un point de vue DevOps, la surveillance continue est un facilitateur de collaboration. Toutes les parties prenantes (développement, Opérations, sre (ingénierie de fiabilité des sites), sécurité et équipes produit) travaillent à partir d’une source d’information unique, souvent dans un seul panneau de verre. La télémétrie partagée permet des boucles de commentaires continues, qui aident les équipes DevOps à prendre des décisions en matière de backlog, à modifier l’architecture et à améliorer les processus tout au long du cycle de vie DevOps.
La surveillance DevOps prend également en charge les pratiques de changement vers la gauche. « Shifting left » consiste à intégrer des tâches essentielles de développement, telles que les tests, la résolution des problèmes et la sécurité, dès les premières étapes du cycle de vie du développement logiciel. Les défauts de code et les vulnérabilités de sécurité sont découverts (idéalement) lors du codage plutôt que lors du déploiement.
Les outils de surveillance collectent des données et les réintègrent dans le pipeline DevOps. Grâce à la télémétrie de l'environnement en direct et aux modèles d'incidents, la surveillance peut révéler des problèmes qui échappent aux premières séries de tests. Les crochets de surveillance envoient les données de post-production et les informations aux équipes DevOps, qui peuvent utiliser ces informations pour concevoir de nouveaux tests de pré-production qui détectent des défauts similaires au cours du développement dans les futures itérations logicielles.
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La surveillance DevOps englobe plusieurs types distincts, mais liés, de surveillance informatique qui, ensemble, offrent une visibilité complète sur les systèmes, les applications et le comportement des utilisateurs. Chaque type se concentre sur l'instrumentation de couches ou de composants spécifiques du cycle de vie des logiciels, depuis la santé de l'infrastructure jusqu'aux interactions avec l'utilisateur final.
Parmi les types de surveillance, on trouve :
La surveillance d’infrastructure se concentre sur les serveurs, réseaux, bases de données, machines virtuelles (VM), services cloud, systèmes d’exploitation et plateformes de stockage sur disque qui prennent en charge les applications. L'objectif est d'ingérer des données télémétriques provenant de ces ressources afin de s'assurer que le réseau informatique fonctionne comme prévu et que les anomalies sont détectées avant qu'elles n'affectent les utilisateurs finaux.
Les outils de surveillance d’infrastructure collectent des indicateurs tels que l’utilisation du processeur, la consommation de mémoire, le débit réseau, la latence et le temps de fonctionnement. Les informations sont ensuite transmises à une plateforme de surveillance centralisée qui stocke, analyse et visualise les données pour les équipes DevOps.
Les outils de surveillance réseau suivent le flux de données entre routeurs, commutateurs, pare-feus, équilibreurs de charge, machines virtuelles, conteneurs et charges de travail cloud, en surveillant les problèmes de connectivité et les mauvaises configurations pouvant ralentir la transmission des données. Ils alimentent également les pipelines CI/CD et les gestion des incidents workflows, de sorte que les équipes DevOps peuvent mettre en place des alertes et des retours en arrière automatisés basés sur des données en temps réel.
Les pratiques DevOps impliquent des mises à jour rapides des logiciels et une fiabilité élevée, et les équipes doivent donc disposer des outils nécessaires pour identifier et résoudre les problèmes avant qu’ils ne provoquent des échecs de déploiement. Les outils de surveillance du réseau permettent de répondre à ce besoin, en automatisant les tâches qu’un administrateur réseau devrait autrement effectuer manuellement.
Dans les environnements DevOps matures, la surveillance réseau est intégrée aux outils de chat, à la gestion des registres, aux systèmes de tickets et aux rotations du personnel d’astreinte, de sorte que les alertes deviennent des incidents exploitables. Ces mêmes données peuvent aider les équipes DevOps à rationaliser les examens post-incidents, ce qui leur permet d'affiner l'infrastructure, de mettre à jour les configurations et d'améliorer les futures versions en fonction de ce que révèle la télémétrie du réseau.
Les outils de surveillance des performances des applications surveillent l’ensemble de la pile d’applications, y compris le cadre de l’application (Java ou .NET, par exemple), le système d’exploitation, les bases de données, les API et le middleware et les serveurs d’applications Web. Ils mesurent la rapidité et la fiabilité avec lesquelles les applications réagissent aux actions des utilisateurs, et si les applications sont disponibles lorsque les utilisateurs en ont besoin.
La surveillance des performances des applications offre aux équipes DevOps une visibilité complète, allant des expériences utilisateur de haut niveau aux composants techniques de bas niveau, tels que les bases de données et les services externes.
Par exemple, de nombreux outils de surveillance fournissent des traces de transactions détaillées et des informations au niveau du code, permettant aux équipes d’identifier les requêtes de base de données lentes, les chemins de code inefficaces et les dépendances défaillantes.
Les solutions traditionnelles de surveillance des applications s'appuient sur de petits composants logiciels appelés « agents ». Des agents sont déployés à travers l’environnement d’application et l’infrastructure de soutien afin de échantillonner les performances et les données de télémétrie à intervalles réguliers (jusqu’à une fois par minute). Les solutions plus modernes utilisent la surveillance sans agent pour une approche non intrusive de la collecte de données, en s’appuyant sur l’analyse du trafic réseau pour recueillir des données sur la performance des applications.
Dans les deux cas, les outils de surveillance de la performance des applications peuvent aider les équipes DevOps à respecter les accords de niveau de service (SLA), automatiser la gestion des problèmes et améliorer la qualité du code au fil du temps.
La surveillance de l'expérience utilisateur— souvent appelée surveillance de l'expérience numérique (DEM)— consiste à comprendre comment les personnes réelles vivent l'expérience d'un site ou d'une application en termes de vitesse, de fiabilité et de facilité d'utilisation. Elle rassemble des données provenant de navigateurs web, d'applications mobiles, d'API et de systèmes dorsaux afin d'illustrer les difficultés rencontrées par les utilisateurs et les raisons de ces difficultés.
Les outils de surveillance de l’expérience utilisateur suivent des indicateurs tels que les temps de réponse des pages, les délais d’interaction et les taux d’erreur, et évaluent si les parcours utilisateur clés (inscription, paiement et recherche, par exemple) sont réussis. Ils combinent généralement des indicateurs front-end provenant des navigateurs et des applications avec des données d’observabilité back-end, afin que les équipes puissent retracer les mauvaises interactions utilisateur vers un service ou une dépendance spécifique.
La surveillance de l’expérience utilisateur comprend différentes approches de surveillance, notamment la surveillance des utilisateurs réels (RUM) et la surveillance synthétique. RUM capture des données de performance et d'erreur à partir de sessions d'utilisateurs réelles dans des environnements de production en direct. La surveillance synthétique (également appelée surveillance des transactions synthétiques) utilise des tests automatisés scriptés qui simulent les actions des utilisateurs depuis divers lieux et environnements
Quelle que soit l'approche, les outils de surveillance des utilisateurs permettent aux équipes DevOps de voir les tendances systémiques en matière de performance et dans l'ensemble de l'écosystème des applications.
La surveillance des systèmes dépendants mesure la disponibilité, la performance et le comportement des systèmes et services externes dont dépendent les applications pour fonctionner (passerelles de paiement, fournisseurs d’authentification et API partenaires, par exemple).
Même si des systèmes dépendants, ou dépendances, existent en dehors de la base de code d’une application, ils peuvent avoir un impact profond sur les fonctionnalités de celle-ci. Si, par exemple, l’API reliant l’application de réservation d’une compagnie aérienne à sa plateforme de paiement tombe en panne, les clients ne pourront pas réserver leurs vols, quelle que soit l’efficacité de l’application elle-même.
Les environnements informatiques modernes sont fortement distribués, de sorte qu'un nombre important d'incidents provient de défaillances et de goulets d'étranglement dans les services en amont ou en aval. La surveillance du système dépendant aide les équipes DevOps à distinguer rapidement une situation « notre code est défaillant » d’une situation « dépendance dégradée ».
Ainsi, la surveillance des systèmes dépendants permet aux équipes DevOps d'accélérer la réponse aux incidents, d'améliorer la fiabilité des applications et d'informer les futures stratégies de repli et de ré-essai.
La surveillance de la sécurité dans DevOps est le suivi continu des systèmes, des applications et des pipelines pour détecter les vulnérabilités de sécurité et les erreurs de configuration. Elle permet aux équipes DevOps de passer des contrôles de sécurité ponctuels à une surveillance continue et automatisée de l’ensemble de la pile.
Les outils de surveillance de sécurité combinent la télémétrie avec des contrôles de sécurité tels que la détection des vulnérabilités, la surveillance des accès et les vérifications de conformité. Ainsi, les contrôles de sécurité peuvent être intégrés dans les environnements CI/CD et d’exécution pour aider les équipes à détecter et à corriger les menaces de sécurité tout au long du cycle de vie du logiciel.
Bien que les solutions de surveillance et les solutions d’observabilité se soutiennent et se complètent souvent, il est important de comprendre la distinction entre les pratiques conventionnelles de surveillance et d’observabilité.
De manière générale, la surveillance est réactive, tandis que l’observabilité est proactive. La surveillance et l'observabilité diffèrent également de manière significative en termes d'utilisation des données, de portée, de profondeur, de flexibilité et de capacités de visualisation.
La surveillance et l’observabilité utilisent toutes deux les mêmes types de données de télémétrie — métriques, journaux et traces.
Dans le cadre de la surveillance, les équipes utilisent les données télémétriques pour révéler ce qui se passe dans un système. Par exemple, ils peuvent définir des critères de référence ou des indicateurs clés de performance (KPI) (qui indiquent les progrès accomplis vers les objectifs de performance logicielle) ; définir des seuils (pour déclencher des notifications et des actions en réponse à certains événements système) ; et mettre en place des tableaux de bord (pour visualiser les données de télémétrie).
Les équipes peuvent également utiliser la télémétrie pour identifier et documenter les dépendances, en indiquant comment chaque composant de l'application fonctionne avec d'autres composants, applications et ressources informatiques.
Mais la surveillance ne peut pas expliquer pourquoi des événements problématiques se produisent.
Les plateformes d’observabilité vont plus loin en exploitant les données télémétriques de manière proactive.
Les outils d’observabilité utilisent des données de surface, des données issues de pipelines CI/CD et des données historiques pour fournir du contexte et corréler des événements système apparemment sans lien, créant ainsi une vue complète et contextualisée de la santé du système. Les fonctions de corrélation aident les développeurs à identifier avec précision la cause d’un problème, aussi bien en temps réel qu’a posteriori, identifiant la cause première des problèmes.
Grâce à l'observabilité, les équipes DevOps bénéficient d'une visibilité approfondie sur le « quoi », le « où » et le « pourquoi » des événements système, et sur la manière dont ils peuvent affecter les performances de l'ensemble de l'environnement.
De plus, de nombreuses solutions d'observabilité peuvent automatiquement découvrir de nouvelles sources de télémétrie qui émergent dans le système (un nouvel appel API à une application logicielle, par exemple). De nombreuses plateformes d'observabilité actuelles incluent des outils d'intelligence artificielle (IA) et machine learning (ML) qui aident les équipes à obtenir des informations plus précises à partir des montagnes de données brutes créées par les environnements informatiques modernes.
Les outils de surveillance reposent sur des métriques et des logs précis pour détecter les erreurs système, les schémas d’utilisation des ressources et certains types de défaillances identifiés. Ils aident les équipes à identifier les problèmes connus, ce qui signifie que les équipes informatiques ne peuvent trouver que les problèmes dont elles savent déjà qu'ils sont possibles. Par exemple, un logiciel de surveillance des performances des applications peut indiquer si une application est en ligne, hors ligne ou rencontre des problèmes de latence.
Les outils d'observabilité aident à révéler des « inconnues inconnues » en enrichissant les données de télémétrie avec des informations supplémentaires sur l’environnement réseau (topologie, configurations, rôles des appareils et dépendances d'application, par exemple), provenant de diverses sources de données à travers le réseau.
Cette visibilité renforcée et ces analyses approfondies permettent aux équipes IT d'adopter une approche plus exploratoire de la gestion des réseaux et des applications. Au lieu de surveiller les tableaux de bord pour détecter des pannes connues, les équipes peuvent poser des questions ouvertes aux solutions d’observabilité sur les systèmes en temps réel, et de manière itérative un comportement « poker and sonder » pour identifier de nouveaux modes de défaillance ou edge cases.
Par exemple, les ingénieurs peuvent demander à un outil d’observabilité de « présenter des traces dont la latence dépasse cinq secondes pour les utilisateurs de l’application de Sydney, en Australie, dont le trafic est passé par le service X après le déploiement Y », afin de découvrir des problèmes de performance spécifiques à la cohorte, que les moyennes d’agrégation peuvent masquer.
La surveillance est limitée par les ensembles de données prédéfinis fournis par les équipes IT. Elle ne peut identifier que les problèmes que les équipes informatiques programment pour que les logiciels de surveillance les reconnaissent ; les outils de surveillance sont donc souvent insuffisants pour gérer les environnements dynamiques.
S’appuyer uniquement sur la surveillance revient à travailler avec des données cloisonnées, ce qui oblige les équipes à corréler les informations manuellement et à rechercher les causes profondes par elles-mêmes. Les processus manuels ralentissent la résolution des problèmes et augmentent le risque d'erreur humaine, ce qui accroît la fréquence des interruptions de service et des pannes.
Les outils d’observabilité peuvent cartographier les interactions de données provenant de sources dynamiques et diverses à travers les environnements cloud (tels que les environnements hybrides et multicloud), les infrastructures sur site et les applications tierces. Ils sont intrinsèquement adaptables, ce qui les rend bien adaptés aux exigences de résolution de problèmes des infrastructures IT modernes.
Et grâce à leurs fonctionnalités d’ automatisation et d’AIOps, les plateformes d’observabilité peuvent évoluer en même temps que les écosystèmes, permettant aux équipes de garder la maîtrise de leur infrastructure à mesure qu’elle se développe.
Les outils de surveillance affichent souvent les données système dans des tableaux de bord, permettant aux équipes IT de consulter les métriques clés dans un espace centralisé. Mais ils ne permettent pas de visualiser l’origine des erreurs système. L’analyse des causes et la prédiction restent à la charge des opérateurs humains.
Les outils d'observabilité créent des cartes traversables qui permettent aux équipes DevOps de consulter l'ensemble de la base de code et de l'écosystème d'applications avec un contexte complet et des informations corrélées. Cette fonctionnalité permet aux équipes de suivre facilement les erreurs système jusqu'à leur cause racine et de rationaliser les processus de dépannage.
La mise en œuvre de pratiques complètes de suivi et d’observabilité DevOps offre aux entreprises une gamme d’avantages, notamment :
Les outils de surveillance DevOps suivent en permanence la télémétrie de l'ensemble de la technologie afin de détecter les erreurs, les ralentissements et les pannes dès qu'ils se produisent. Par exemple, si un microservice commence soudainement à renvoyer des erreurs, les outils de surveillance déclenchent des alertes, afin que l’équipe puisse enquêter et appliquer des correctifs avant que les utilisateurs ne soient affectés.
Ces capacités aident les équipes DevOps à réduire le temps moyen de détection (MTTD) et le temps moyen de réparation (MTTR) et à faciliter des expériences utilisateur plus transparentes.
La surveillance DevOps permet de garantir que les systèmes fonctionnent dans des limites saines. Les outils de surveillance rationalisent le processus de mise en place des alertes et des workflows d’automatisation, afin que les équipes puissent éviter que de petits problèmes n’entraînent des temps d’arrêt. Une approche proactive est vitale dans les environnements où les déploiements fréquents de logiciels sont la norme.
Dans les environnements DevOps, les équipes déploient fréquemment des modifications de code (souvent quotidiennement ou plusieurs fois par jour). La surveillance est essentielle pour valider que chaque version se comporte comme prévu en production.
Les équipes peuvent utiliser la surveillance pour comparer les performances avant et après un déploiement, détecter les régressions de performance et prendre en charge des modèles progressifs de distribution de logiciels (tels que les versions canari, où un faible pourcentage d’utilisateurs voit une nouvelle version avant le déploiement complet). Par conséquent, la surveillance DevOps peut réduire le risque de déploiements défectueux et permettre aux équipes de mettre en œuvre des annulations plus rapides en cas de problème.
La surveillance DevOps comprend des pratiques axées sur la sécurité comme le suivi des tentatives d’authentification, des journaux d’accès, du trafic réseau et des modèles de comportement inhabituel. Ces fonctionnalités aident les équipes DevOps à détecter et à répondre aux menaces de sécurité en temps réel.
Ils fournissent également des pistes d'audit et des preuves que les systèmes fonctionnent en toute sécurité et dans le respect des règles, ce qui aide les entreprises à se conformer aux normes réglementaires.
De nombreuses applications actuelles fonctionnent sur des conteneurs Kubernetes, des microservices, des architectures de calcul sans serveur et des architectures multicloud, qui sont difficiles à déboguer avec les outils traditionnels.
Les outils de surveillance DevOps offrent une visibilité de bout en bout sur ces composants, ce qui permet de suivre les requêtes, de corréler les événements et de gérer la complexité à l’échelle. Sans surveillance, il serait presque impossible de maintenir la stabilité et les performances du système dans de tels environnements.
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