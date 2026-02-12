DevOps permet aux équipes et aux entreprises de déplacer d’une approche réactive et de crise de la livraison et de la gestion des logiciels à une approche proactive et préventive. Il offre une visibilité continue de bout en bout à travers les architectures distribuées basées sur le cloud, un actif précieux dans des environnements où les défaillances résultent souvent d’interactions subtiles entre services plutôt que de défauts individuels évidents.

Supposons, par exemple, que des patients inscrits sur une plateforme de prise de rendez-vous médicaux se plaignent de rendez-vous vidéo qui ne démarrent pas, mais que le service de sessions vidéo de la plateforme ne présente aucune interruption majeure. Une solution de surveillance de haute qualité peut utiliser la télémétrie pour découvrir que les visites échouées sont liées aux périodes où le service de vidéoconférence tiers de la plateforme a constaté des augmentations faibles mais notables de la latence et des problèmes de limitation du débit, ce qui retardait la création de chambres pour les patients.

D’un point de vue DevOps, la surveillance continue est un facilitateur de collaboration. Toutes les parties prenantes (développement, Opérations, sre (ingénierie de fiabilité des sites), sécurité et équipes produit) travaillent à partir d’une source d’information unique, souvent dans un seul panneau de verre. La télémétrie partagée permet des boucles de commentaires continues, qui aident les équipes DevOps à prendre des décisions en matière de backlog, à modifier l’architecture et à améliorer les processus tout au long du cycle de vie DevOps.

La surveillance DevOps prend également en charge les pratiques de changement vers la gauche. « Shifting left » consiste à intégrer des tâches essentielles de développement, telles que les tests, la résolution des problèmes et la sécurité, dès les premières étapes du cycle de vie du développement logiciel. Les défauts de code et les vulnérabilités de sécurité sont découverts (idéalement) lors du codage plutôt que lors du déploiement.

Les outils de surveillance collectent des données et les réintègrent dans le pipeline DevOps. Grâce à la télémétrie de l'environnement en direct et aux modèles d'incidents, la surveillance peut révéler des problèmes qui échappent aux premières séries de tests. Les crochets de surveillance envoient les données de post-production et les informations aux équipes DevOps, qui peuvent utiliser ces informations pour concevoir de nouveaux tests de pré-production qui détectent des défauts similaires au cours du développement dans les futures itérations logicielles.