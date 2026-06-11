Qu’est-ce qu’une AIPD (analyse d’impact relative à la protection des données) ?

Une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) est un processus structuré que les entreprises doivent mener à bien avant de traiter des données à caractère personnel selon des modalités potentiellement risquées, conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne. Plus précisément, une AIPD est requise lorsque des activités sont susceptibles de présenter un risque élevé pour les « droits et libertés des personnes physiques ».
Le RGPD précise, à l’article 35, qu’une AIPD doit comporter au moins quatre éléments :
une description systématique des opérations de traitement envisagées et des finalités du traitement ;
une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité (c’est-à-dire la portée du traitement des données est-elle proportionnée aux objectifs de l’entreprise ?) ;
une analyse des risques liés à la protection des données pour les personnes concernées (appelées « personnes concernées » dans le règlement) ;
des mesures documentées visant à réduire ces risques.
Bien que le RGPD soit relativement récent, les entreprises réalisent depuis des décennies des analyses d’impact et des évaluations des risques de divers types, souvent afin de se conformer aux exigences légales.
La législation américaine impose des évaluations d’impact environnemental depuis les années 1970 ; les lois sur la protection de la vie privée des années 1990 ont étendu ce principe à la notion d’études d’impact sur la vie privée (PIA). Les lois sur la protection des données étendent désormais le principe selon lequel les entreprises doivent anticiper et atténuer les préjudices potentiels aux domaines des données et de la confidentialité des données.
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L’UE prend très au sérieux le RGPD et les exigences en matière d’AIPD qui y sont associées, infligeant des amendes aux entreprises qui ne les mettent pas en œuvre ou qui se trouvent en situation de non-conformité.
En 2019, par exemple, un lycée du nord de la Suède s’est vu infliger une amende, la première du genre en Suède, après avoir mis en place un projet pilote visant à effectuer l’appel des élèves à l’aide d’une technologie de reconnaissance faciale biométrique, sans avoir réalisé d’AIPD. L’amende s’élevait à 19 000 euros, mais certains observateurs ont souligné que le montant maximal aurait pu atteindre près d’un million d’euros1. (Les sanctions prévues par le RGPD peuvent aller jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise, le montant le plus élevé étant retenu.)
Un site Web recense les amendes infligées au titre du RGPD. En avril 2026, plus de 3 000 avaient été recensées. Bon nombre d’entre elles invoquent spécifiquement l’article 35 du RGPD (qui concerne les AIPD) comme motif. Dans un cas datant de décembre 2025, une entreprise française s’est vu infliger une amende de 3,5 millions d’euros pour violation de l’article 35. La plus importante amende jamais infligée au titre du RGPD a été prononcée à l’encontre de Meta par la Commission irlandaise de protection des données en 2023, pour un montant de 1,2 milliard d’euros ; toutefois, cette affaire portait sur les transferts de données et non sur les analyses d’impact.
GDPR.eu propose des conseils sur la manière de mener correctement une AIPD, accompagnés d’un modèle. Il convient toutefois de noter que la réalisation d’une AIPD constitue souvent seulement le point de départ d’un processus complet de gestion des risques. Des amendes sont parfois infligées lorsqu’une AIPD identifie des risques et des vulnérabilités potentiels, mais que l’absence de véritables mesures d’atténuation réduit cette AIPD à une simple formalité.
Dans le pire des cas, une AIPD peut servir de preuve écrite démontrant qu’une entreprise avait connaissance des risques et ne les a pas traités de manière adéquate. Chez France Travail, l’agence nationale pour l’emploi, les mesures de sécurité décrites dans les AIPD n’ont jamais été mises en œuvre, ce qui a conduit à une violation de données majeure. En janvier 2026, l’établissement public français s’est vu infliger une amende de 5 millions d’euros par les organismes de réglementation2.
Conformément au RGPD, trois situations donnent toujours lieu à une AIPD.
Premièrement : lorsque la prise de décision automatisée a un impact significatif sur les personnes. On peut citer, à titre d’exemple, le cas où l’algorithme d’une banque rejette automatiquement une demande de prêt sur la base d’un profilage, la base juridique de cette décision faisant alors l’objet d’un examen minutieux.
Deuxièmement : le traitement à grande échelle de données sensibles, notamment les données biométriques, les opinions politiques et d’autres types de données révélant des détails intimes de la vie d’une personne.
Troisièmement : la surveillance systématique des lieux publics à grande échelle (comme les vastes réseaux de caméras dans les gares ou les centres commerciaux).
Au-delà de ces critères de déclenchement automatiques, les lignes directrices de l’UE énoncent neuf critères permettant d’identifier les activités de traitement de données à haut risque susceptibles de nécessiter une AIPD. Ces critères comprennent l’évaluation ou la notation des personnes, l’utilisation innovante de nouvelles technologies, le traitement de données concernant des personnes vulnérables (comme les enfants) et la combinaison de jeux de données provenant de différentes sources.
De nombreuses entreprises suivent une ligne directrice de base : si les opérations de traitement répondent à au moins deux de ces critères, il serait prudent de réaliser une AIPD.
Le processus commence par établir si une évaluation complète est justifiée, généralement au cours des premières étapes de la planification d’un projet.
Lorsqu’une évaluation est requise, les entreprises dressent généralement un inventaire détaillé de leurs activités de traitement de données concernées. Ces inventaires précisent comment les données à caractère personnel sont collectées, auprès de qui, les finalités du traitement et leur durée de conservation.
Vient ensuite l’analyse des risques, au cours de laquelle chaque préjudice potentiel découlant des données (perte financière, discrimination, atteinte à la réputation ou même danger physique) est évalué selon sa probabilité et sa gravité.
Pour chaque risque identifié, l’entreprise documente une mesure d’atténuation. Ces mesures peuvent inclure des garanties techniques, telles que le chiffrement ou les contrôles d’accès, ainsi que des mesures organisationnelles, telles que la formation du personnel ou des choix globaux de conception du projet. Le RGPD impose aux entreprises d’adopter le principe de la protection des données dès la conception. En d’autres termes : la protection des données doit être intégrée à toutes les activités de l’entreprise, plutôt que d’y être ajoutée après coup.
Une fois les mesures d’atténuation mises en place, il subsiste ce que les organismes de réglementation appellent le « risque résiduel », c’est-à-dire le risque qui persiste même après la mise en œuvre de mesures raisonnables. Si celui-ci reste élevé, l’entreprise doit en informer son autorité de contrôle nationale.
En vertu du RGPD, certaines entreprises doivent nommer un délégué à la protection des données (DPD), c’est-à-dire un responsable indépendant chargé de veiller au respect du RGPD. Lorsque des DPD sont en place, ce sont souvent eux qui pilotent le processus d’AIPD, ou sont au moins consultés tout au long de celui-ci.
Les parties prenantes concernées par le traitement donnent généralement leur avis lorsque cela est possible. Certains organismes de réglementation disposent d’outils permettant de rationaliser le processus d’AIPD. Dans le cas de l’Information Commissioner’s Office (ICO) britannique, par exemple, il existe un modèle d’AIPD gratuit et téléchargeable, structuré en sept étapes. (Bien que le Royaume-Uni ne soit plus un État membre de l’UE, il dispose d’une législation très similaire au RGPD de l’UE.) L’équivalent français (la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ou CNIL) a mis à disposition un logiciel open source. L’autorité espagnole a publié sur son site des modèles distincts destinés aux organismes publics et aux entreprises privées, ainsi qu’un guide complet sur la gestion des risques.
De manière générale, ces outils et guides soulignent qu’un processus d’AIPD efficace doit être mis en place suffisamment tôt et prendre en compte, dès le départ, la vie privée des personnes et les risques qui y sont liés.
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1. “Facial recognition in schools leads to Sweden’s first GDPR fine,” The Next Web, 27 août 2019.
2. « Violation de données : sanction de 5 millions d’euros à l’encontre de FRANCE TRAVAIL » CNIL.fr, 29 janvier 2026.