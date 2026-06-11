Qu’est-ce qu’une AIPD (analyse d’impact relative à la protection des données) ?

L’UE prend très au sérieux le RGPD et les exigences en matière d’AIPD qui y sont associées, infligeant des amendes aux entreprises qui ne les mettent pas en œuvre ou qui se trouvent en situation de non-conformité.

En 2019, par exemple, un lycée du nord de la Suède s’est vu infliger une amende, la première du genre en Suède, après avoir mis en place un projet pilote visant à effectuer l’appel des élèves à l’aide d’une technologie de reconnaissance faciale biométrique, sans avoir réalisé d’AIPD. L’amende s’élevait à 19 000 euros, mais certains observateurs ont souligné que le montant maximal aurait pu atteindre près d’un million d’euros1. (Les sanctions prévues par le RGPD peuvent aller jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise, le montant le plus élevé étant retenu.)

Un site Web recense les amendes infligées au titre du RGPD. En avril 2026, plus de 3 000 avaient été recensées. Bon nombre d’entre elles invoquent spécifiquement l’article 35 du RGPD (qui concerne les AIPD) comme motif. Dans un cas datant de décembre 2025, une entreprise française s’est vu infliger une amende de 3,5 millions d’euros pour violation de l’article 35. La plus importante amende jamais infligée au titre du RGPD a été prononcée à l’encontre de Meta par la Commission irlandaise de protection des données en 2023, pour un montant de 1,2 milliard d’euros ; toutefois, cette affaire portait sur les transferts de données et non sur les analyses d’impact.

GDPR.eu propose des conseils sur la manière de mener correctement une AIPD, accompagnés d’un modèle. Il convient toutefois de noter que la réalisation d’une AIPD constitue souvent seulement le point de départ d’un processus complet de gestion des risques. Des amendes sont parfois infligées lorsqu’une AIPD identifie des risques et des vulnérabilités potentiels, mais que l’absence de véritables mesures d’atténuation réduit cette AIPD à une simple formalité.

Dans le pire des cas, une AIPD peut servir de preuve écrite démontrant qu’une entreprise avait connaissance des risques et ne les a pas traités de manière adéquate. Chez France Travail, l’agence nationale pour l’emploi, les mesures de sécurité décrites dans les AIPD n’ont jamais été mises en œuvre, ce qui a conduit à une violation de données majeure. En janvier 2026, l’établissement public français s’est vu infliger une amende de 5 millions d’euros par les organismes de réglementation2.