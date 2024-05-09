Le secteur de la santé est sans doute celui dont les enjeux liés à la gouvernance des données sont les plus importants. Tout d’abord, les établissements de santé sont constamment confrontés à des volumes considérables (et toujours croissants) de données personnelles hautement réglementées.
L’impact de l’utilisation des données de santé sur la vie des individus explique l’importance cruciale, dans ce secteur, de la gouvernance des données, qui se concentre sur la gestion de l’exactitude, de la qualité et de l’intégrité des données. Les établissements de santé qui excellent dans ce domaine prennent de meilleures décisions cliniques, obtiennent de meilleurs résultats pour leurs patients et préviennent les erreurs médicales.
Malgré cela, de nombreux établissements rencontrent des difficultés. En effet, ils ont besoin d’un cadre de gouvernance des données solide afin de pouvoir respecter les réglementations telles que la loi américaine HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) de 1996 et le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne.
Comment les professionnels de santé peuvent-ils améliorer leur stratégie de gouvernance des données, notamment face aux effets en cascade des petits changements ? C’est là que la traçabilité des données intervient. Elle permet à votre équipe de mettre en place une stratégie de gouvernance solide, et d’obtenir ainsi un contrôle total sur votre pipeline de données de santé.
La nécessité d’un cadre solide de gouvernance des données est indéniable dans tout secteur hautement réglementé, mais celui de la santé est particulier, car il collecte et traite d’énormes quantités de données personnelles afin de décider des soins à prodiguer aux patients. Une donnée erronée ou incomplète peut non seulement entraîner des problèmes de non-conformité et d’audit, mais aussi nuire à des personnes réelles. Par exemple :
À l’inverse, la confiance dans l’exactitude et la cohérence de vos données peut minimiser le risque de conséquences néfastes pour la santé, plutôt que de simplement y réagir ou les provoquer. De plus, l’utilisation de l’analyse prédictive permet d’identifier les tendances, les schémas et les risques potentiels pour la santé future de vos patients.
Il convient de noter que la plupart des systèmes informatiques de santé offrent des capacités d’analyse prédictive. La précision de ces analyses est limitée par la précision des données utilisées.
Il est donc impératif de bien comprendre l’environnement des données et d’établir une chaîne de contrôle claire. La détection des fuites et des points de pression dépend de la mise en œuvre d’une stratégie de gouvernance solide, dont la traçabilité des données est un élément essentiel.
La gouvernance des données est un moyen pour les établissements de santé de renforcer la précision et la sécurité de leurs données. Cependant, la mise en œuvre d’un tel cadre pose une série de problèmes, notamment en matière de qualité des données, de sécurité des silos et de confidentialité.
Prendre de bonnes décisions et obtenir des résultats positifs dépend de données de haute qualité et dignes de confiance. Cependant, malgré les efforts des dirigeants, les établissements de santé continuent de faire face à des problèmes de qualité des données, principalement en raison du nombre élevé de personnes qui saisissent les données et de la forte pression à laquelle elles sont souvent soumises.
Une étude menée par le Journal of the American Medical Association (JAMA) a révélé que des erreurs avaient été détectées dans les dossiers d’un cinquième des patients ayant accès à des notes de soins ambulatoires. Parmi ces patients, 21 % ont identifié les erreurs comme étant critiques, les problèmes courants incluant des erreurs de diagnostic, des erreurs dans les données relatives aux médicaments et des conversions de données incomplètes ou inexactes dans leur dossier médical. Or, ces erreurs sont cruciales et peuvent se produire quotidiennement. Pour les éviter et réduire ainsi leurs conséquences sur les patients, il est essentiel de cartographier les flux de données et de signaler les problèmes de qualité à l’aide de l’analyse des causes profondes.
Dans le secteur de la santé, qui génère environ 30 % du total des données mondiales, les données des patients restent souvent non structurées et dispersées dans des systèmes disparates. Résultat ? Une image incomplète de la santé des patients et la multiplicité des sources d’information vous empêchent de tirer parti de la visibilité des données, par exemple pour prodiguer aux patients des soins éclairés. Ces sources de données dispersées posent également des problèmes de conformité et d’audit.
La solution réside dans la capacité à visualiser les données des patients provenant de différentes sources en un seul endroit. C’est exactement ce que permet la traçabilité des données à l’échelle de l’entreprise. Elle s’étend à l’ensemble de votre environnement de données et crée une carte complète de tous vos flux et dépendances de données, éliminant ainsi efficacement tout cloisonnement.
Cependant, toutes les solutions ne permettent pas de visualiser les données provenant de différents silos. Certaines plateformes vous permettent uniquement de voir les données stockées dans leur catalogue spécifique. Il vous faut opter pour une solution indépendante du catalogue afin de résoudre ce problème.
Les établissements de santé occupent une position unique, car ils dépendent à la fois du partage d’informations entre les services pour assurer la prise en charge des patients et sont soumis à des réglementations strictes visant à garantir la sécurité de la transmission des données.
Dans le cadre de la conformité à la loi HIPAA et au RGPD, les établissements de santé doivent fournir aux auditeurs des informations détaillées sur la chaîne de contrôle des dossiers des patients. Il s’agit notamment de savoir qui a consulté les dossiers, à quel moment et à quel endroit. La mise en place d’une chaîne de contrôle pour les données stockées dans un système informatique accessible à partir de plusieurs appareils au sein d’un établissement médical peut être laborieuse et prendre beaucoup de temps, en particulier en présence de très nombreux dossiers au format papier, saisis manuellement ou numérisés.
La traçabilité des données réduit considérablement les efforts nécessaires pour établir une chaîne de contrôle au sein des systèmes informatiques de santé. En cartographiant les flux de données, vous pouvez retracer le parcours de vos données en amont pour voir où et quand elles ont été modifiées dans vos systèmes. En combinaison avec vos efforts de gouvernance, lesquels établissent la signification, la qualité et la gestion des données stockées dans cette chaîne de contrôle, vous pouvez fournir les informations cruciales requises par vos auditeurs.
Grâce à des données de haute qualité, vous pouvez fournir des soins bien informés, collaboratifs et personnalisés aux patients. Vous accordez également une confiance accrue aux analyses prédictives de votre système informatique de santé afin de prévoir l’état des patients, la progression des maladies, les séjours prolongés à l’hôpital, les réadmissions, etc. Tout cela repose sur des données fiables et nécessite la mise en place de la traçabilité des données dans le cadre de la gouvernance.
Si vous rencontrez des difficultés avec le cloisonnement des données, leur qualité ou la chaîne de contrôle, vous pourriez également avoir du mal à établir et à prouver votre conformité aux réglementations liées à la santé telles que la loi HIPAA et le RGPD. La traçabilité des données vous permet de démontrer clairement et rapidement aux auditeurs la chaîne de flux d’informations et les dépendances, ce qui est essentiel pour la conformité.
La confidentialité des données est essentielle dans le secteur de la santé. Pour établir une cartographie de votre environnement de données, la traçabilité des données ne partage ni ne traite aucune information privée. Elle utilise plutôt des métadonnées actives. Vous pouvez ainsi créer un cadre de gouvernance des données solide sans compromettre la vie privée des patients.
La cartographie manuelle des flux de données est un processus qui demande beaucoup de temps et de ressources, en particulier dans le secteur très complexe de la santé. Parmi les principaux avantages de la traçabilité automatisée dans le cadre de la gouvernance des données, on peut citer l’efficacité opérationnelle et la rentabilité. Vous pouvez réaliser des économies de temps et d’argent sur la main-d’œuvre et concentrer vos efforts sur ce qui compte le plus pour votre entreprise.
Dans le secteur de la santé, la conformité aux réglementations telles que la loi HIPAA et le RGPD est un autre élément important de la gouvernance des données, à la fois pour protéger la vie privée des patients et pour faciliter le partage sécurisé des informations, ce qui est essentiel pour offrir les meilleurs soins possibles aux patients.
Or, certains établissements de santé ont encore aujourd’hui des difficultés à se conformer à ces réglementations. Par ailleurs, le paysage réglementaire mondial ne cesse de se complexifier. En effet, Gartner prévoit que d’ici fin 2024, 75 % de la population mondiale verra ses données protégées par des réglementations modernes en matière de confidentialité. Étant donné que le secteur de la santé génère à chaque instant de nouvelles données réglementées sur les patients, le moment est venu de mettre en place une stratégie efficace en matière de gouvernance des données.
Il convient de noter que ces réglementations ne s’appliquent pas uniquement aux entreprises axées sur les soins aux patients. Presque tous les domaines de la santé traitent de grandes quantités de données protégées, notamment :
La traçabilité des données vous procure une cartographie détaillée de vos flux de données et garantit que vous traitez et sécurisez vos données dans le respect des exigences strictes des cadres réglementaires tels que la loi HIPAA et le RGPD. Vous pouvez également démontrer plus facilement la chaîne de contrôle aux auditeurs, qui auront besoin de savoir qui a eu accès à vos données réglementées et d’appliquer des contrôles plus stricts concernant les personnes qui y ont accès.
La complexité du secteur moderne de la santé est indéniable, en raison de l’émergence des systèmes informatiques de santé, de la prolifération des données et d’un paysage réglementaire de plus en plus exigeant.
Ainsi, les établissements de santé doivent aujourd’hui mettre en œuvre la gouvernance des données. Un tel cadre permet de garantir que les données que vous collectez, traitez et utilisez sont exactes, cohérentes et fiables. Sans cela, vous risquez de vous appuyer sur des données erronées ou des prévisions inexactes, et ainsi de prendre de mauvaises décisions en matière de soins aux patients. Or, ces décisions peuvent avoir des conséquences graves, voire fatales.
La gouvernance des données est également essentielle pour respecter les réglementations en matière de confidentialité des données de santé, telles que la loi HIPAA et le RGPD. Tout établissement de santé traitant des données protégées doit mettre en place une stratégie de gouvernance des données afin d’assurer sa bonne conformité et de pouvoir faire face à toute nouvelle réglementation qui pourrait voir le jour.
Mais, face à toutes ces difficultés (problèmes de qualité des données, silos, préoccupations en matière de sécurité, preuve de la chaîne de contrôle, etc.), sachez qu’il existe une solution : la traçabilité automatisée des données. Elle vous permet de surmonter les obstacles courants liés à la gouvernance des données, d’améliorer les soins prodigués aux patients, de renforcer la conformité réglementaire, d’accroître la sécurité et la confidentialité des données et d’optimiser l’efficacité opérationnelle tout en réduisant les coûts.
