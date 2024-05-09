La gouvernance des données est un moyen pour les établissements de santé de renforcer la précision et la sécurité de leurs données. Cependant, la mise en œuvre d’un tel cadre pose une série de problèmes, notamment en matière de qualité des données, de sécurité des silos et de confidentialité.

1. Problèmes liés à la qualité des données

Prendre de bonnes décisions et obtenir des résultats positifs dépend de données de haute qualité et dignes de confiance. Cependant, malgré les efforts des dirigeants, les établissements de santé continuent de faire face à des problèmes de qualité des données, principalement en raison du nombre élevé de personnes qui saisissent les données et de la forte pression à laquelle elles sont souvent soumises.

Une étude menée par le Journal of the American Medical Association (JAMA) a révélé que des erreurs avaient été détectées dans les dossiers d’un cinquième des patients ayant accès à des notes de soins ambulatoires. Parmi ces patients, 21 % ont identifié les erreurs comme étant critiques, les problèmes courants incluant des erreurs de diagnostic, des erreurs dans les données relatives aux médicaments et des conversions de données incomplètes ou inexactes dans leur dossier médical. Or, ces erreurs sont cruciales et peuvent se produire quotidiennement. Pour les éviter et réduire ainsi leurs conséquences sur les patients, il est essentiel de cartographier les flux de données et de signaler les problèmes de qualité à l’aide de l’analyse des causes profondes.

2. Silos de données

Dans le secteur de la santé, qui génère environ 30 % du total des données mondiales, les données des patients restent souvent non structurées et dispersées dans des systèmes disparates. Résultat ? Une image incomplète de la santé des patients et la multiplicité des sources d’information vous empêchent de tirer parti de la visibilité des données, par exemple pour prodiguer aux patients des soins éclairés. Ces sources de données dispersées posent également des problèmes de conformité et d’audit.

La solution réside dans la capacité à visualiser les données des patients provenant de différentes sources en un seul endroit. C’est exactement ce que permet la traçabilité des données à l’échelle de l’entreprise. Elle s’étend à l’ensemble de votre environnement de données et crée une carte complète de tous vos flux et dépendances de données, éliminant ainsi efficacement tout cloisonnement.

Cependant, toutes les solutions ne permettent pas de visualiser les données provenant de différents silos. Certaines plateformes vous permettent uniquement de voir les données stockées dans leur catalogue spécifique. Il vous faut opter pour une solution indépendante du catalogue afin de résoudre ce problème.

3. Préoccupations en matière de sécurité et chaîne de contrôle

Les établissements de santé occupent une position unique, car ils dépendent à la fois du partage d’informations entre les services pour assurer la prise en charge des patients et sont soumis à des réglementations strictes visant à garantir la sécurité de la transmission des données.

Dans le cadre de la conformité à la loi HIPAA et au RGPD, les établissements de santé doivent fournir aux auditeurs des informations détaillées sur la chaîne de contrôle des dossiers des patients. Il s’agit notamment de savoir qui a consulté les dossiers, à quel moment et à quel endroit. La mise en place d’une chaîne de contrôle pour les données stockées dans un système informatique accessible à partir de plusieurs appareils au sein d’un établissement médical peut être laborieuse et prendre beaucoup de temps, en particulier en présence de très nombreux dossiers au format papier, saisis manuellement ou numérisés.

La traçabilité des données réduit considérablement les efforts nécessaires pour établir une chaîne de contrôle au sein des systèmes informatiques de santé. En cartographiant les flux de données, vous pouvez retracer le parcours de vos données en amont pour voir où et quand elles ont été modifiées dans vos systèmes. En combinaison avec vos efforts de gouvernance, lesquels établissent la signification, la qualité et la gestion des données stockées dans cette chaîne de contrôle, vous pouvez fournir les informations cruciales requises par vos auditeurs.