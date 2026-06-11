Qu’est-ce que la gouvernance des données dans le secteur bancaire ?

Malgré plus d’une décennie de législation en la matière, les organismes de réglementation ont fait état d’une mise en conformité lente et de difficultés persistantes en matière de gouvernance des données. De plus en plus, ces organismes publient des guides détaillés et exhaustifs sur la manière dont les banques devraient hiérarchiser et structurer leurs réformes.

En 2024, par exemple, la Banque centrale européenne (BCE) a publié un guide de 20 pages intitulé « Guide relatif à l’efficacité de l’agrégation des données sur les risques et de la notification des risques »7. Ces guides, ainsi que d’autres, vont au-delà des principes abstraits pour proposer des orientations concrètes.

La BCE recommande de commencer par un exercice de priorisation. Une stratégie de gouvernance des données efficace se concentre d’abord sur les données les plus importantes : les rapports sur les risques, les informations financières et les soumissions aux autorités de supervision. Un cadre de gouvernance des données fiable vise à garantir que les éléments de données critiques disposent de propriétaires de données, de normes de qualité et de contrôles clairement définis.

Le CBCB et la BCE soulignent tous deux l’importance de clarifier la propriété des données, c’est-à-dire de déterminer précisément qui est responsable d’un jeu donné. Ces rôles sont souvent répartis entre les fonctions métier et informatiques. De nombreuses entreprises formalisent cet arrangement par le biais d’intendants des données, c’est-à-dire des personnes au sein des unités commerciales chargées de la gestion de la conservation et de la qualité des données (un concept large en soi, qui englobe l’exactitude, l’exhaustivité et l’intégrité des données). En fin de compte, l’objectif est que les entreprises disposent de données de haute qualité pour étayer des décisions éclairées et améliorer la prise de décision.

Une newsletter de 2026 du BCBS souligne que la traçabilité des données, qu’il définit comme « la traçabilité des données depuis leur origine jusqu’à leur utilisation finale », reste un « défi » pour les banques. Le CBCB note que « les systèmes hérités, les environnements de données distribués », pensez aux silos de données, « et la nature dynamique de la traçabilité des données compliquent les efforts des banques pour garantir une traçabilité de bout en bout. Il insiste toutefois sur son importance et souligne que la traçabilité des données présente des avantages commerciaux intrinsèques, notamment une réduction des coûts et une efficacité accrue.8

Les contrôles assurent la cohésion de l’ensemble. Les règles de validation permettent de détecter les erreurs avant qu’elles ne se propagent, tandis que les contrôles d’accès peuvent limiter l’accès aux données aux utilisateurs autorisés, empêchant ainsi tout accès non autorisé. La classification des données permet de garantir que les informations sensibles soient traitées comme telles, tandis que les politiques de conservation et de gestion du cycle de vie régissent la durée de conservation des données et le moment où elles sont supprimées en toute sécurité. Enfin, pour les workflows manuels qui persistent dans les banques, la gouvernance peut mettre en place des processus d’examen et des pistes d’audit jusqu’à ce que l’automatisation les remplace, contribuant ainsi à rationaliser les opérations au fil du temps.