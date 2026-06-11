Qu’est-ce que la gouvernance des données dans le secteur bancaire ?

Dans le secteur bancaire, la gouvernance des données désigne la manière dont une banque définit les modalités de traitement des données et attribue les responsabilités à chacun. L’objectif est de lui permettre d’utiliser ses données de manière sûre et conforme à la législation afin de prendre des décisions éclairées tout en se prémunissant contre les violations et autres préjudices liés aux données.
La gouvernance des données peut être considérée comme une sous-discipline de la pratique plus large de la gestion des données. Alors que cette dernière couvre les activités opérationnelles quotidiennes d’acquisition, de stockage, de protection et de traitement des données, la première se concentre spécifiquement sur leur qualité, leur sécurité et leur disponibilité. La gouvernance des données définit les règles et initiatives spécifiques qui guident les pratiques de gestion, en établissant souvent des indicateurs de performance.
Fin 2020, les organismes de réglementation américains ont infligé une amende de 400 millions de dollars à Citigroup. Or, cette sanction n’avait rien à voir avec un trader indélicat ou un investissement raté. Elle découlait plutôt, du moins en partie, de lacunes dans la manière dont la banque gérait ses propres données.
L’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) a évoqué des problèmes liés à la gestion des risques, aux contrôles internes et à la gouvernance des données. Parmi les infractions constatées : Citibank n’était pas en mesure d’agréger de manière fiable ses propres données de risque, ni de démontrer à ses parties prenantes qu’elle maîtrisait le problème.1 Quelques mois seulement avant la sanction de 2020, Citibank avait transféré par erreur 900 millions de dollars (aux créanciers d’un prêt de Revlon), une erreur qu’elle avait imputée à une faute humaine.2 L’OCC, pour sa part, a exigé de Citibank une « refonte complète » de son architecture des données et une modernisation de son infrastructure informatique.
Le cas de Citi était inhabituel par son ampleur, mais pas par sa nature. Une recherche dans la base de données de l’OCC montre qu’entre 2023 et le début de l’année 2026, cet organisme a engagé des dizaines de poursuites contre des banques pour des problèmes liés à la gouvernance des données, notamment la gestion des risques de conformité, des enregistrements inexacts et des problèmes informatiques.
Les amendes réglementaires peuvent être substantielles. Dans l’ensemble des services financiers en 2024, ces amendes ont atteint le montant record de 19,3 milliards de dollars dans le monde.3 En fin de compte, le coût du non-respect des obligations va souvent au-delà des préjudices financiers pour s’étendre à la réputation de l’entreprise et à la perte de confiance des consommateurs.
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Les banques commencent souvent par un cadre de gouvernance des données, qui établit plusieurs éléments : une propriété claire des données (qui est responsable de chaque jeu de données bancaires), des politiques de gouvernance des données, des garanties relatives à la qualité des données et des procédures indiquant ce qu’il faut faire en cas de problème.
Les données bancaires correspondant à des opérations bancaires réelles (et mettant en jeu le bien-être financier des personnes), les enjeux sont plus importants que dans de nombreux secteurs. Les cadres de gouvernance des données sont donc essentiels pour les acteurs de ce secteur.
La traçabilité des données désigne le parcours suivi par celles-ci : d’où elles proviennent, comment elles circulent et où elles aboutissent. Ces informations sont importantes pour les rapports réglementaires.
La classification des données désigne la pratique consistant à étiqueter les données en fonction de leur sensibilité afin d’appliquer les contrôles appropriés. Par exemple, un numéro de sécurité sociale est traité avec beaucoup plus de prudence que les données relatives au nombre total de visiteurs mensuels d’une agence.
La gestion des métadonnées, qui consiste essentiellement à conserver des informations sur les données (telles que la date de leur téléchargement et leur définition), permet aux banques de mieux organiser leurs données.
Les métadonnées, souvent organisées dans un catalogue de données semblable à un dictionnaire, peuvent aider à comprendre ce que l’on entend exactement par un champ intitulé « client » et à savoir si ce champ peut faire référence à des particuliers, à des entreprises ou aux deux.
Le concept connexe, mais plus général, de qualité des données permet de déterminer (et de mesurer) si les bases de données sont suffisamment précises, complètes et à jour pour être fiables.
Le système financier mondial est un réseau international tentaculaire et interconnecté. À ce titre, de nombreuses banques sont soumises à des exigences réglementaires internationales qui se recoupent.
Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) se présente comme la principale instance mondiale de normalisation en matière de réglementation bancaire prudentielle. Il siège au sein du plus ancien établissement financier international au monde (la Banque des règlements internationaux, fondée en 1930). Parmi ses 45 membres figurent les principaux organismes de réglementation financiers mondiaux, tels que la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon.
Quelques années après la crise financière de 2008, le CBCB a publié sa norme nº 239 (BCBS 239)4, qui traite spécifiquement de la gouvernance des données. Elle visait à renforcer la gestion des risques des banques grâce à de meilleures évaluations des risques, à une qualité mesurable des données et à l’agrégation des données sur les risques. Initialement destinée aux « banques d’importance systémique mondiale » (G-SIB), puis aux « banques d’importance systémique nationale » (D-SIB), cette norme a vu ses exigences adoptées dans l’ensemble du secteur bancaire. Un rapport McKinsey de 2024 consacré au CBCB faisait état d’un « regain d’intérêt » pour cette norme et d’une « pression croissante exercée sur les banques pour qu’elles répondent aux attentes des organismes de réglementation locaux » ; l’amende infligée par l’OCC à Citibank n’en est qu’un exemple parmi d’autres5.
À ces réglementations bancaires internationales s’ajoute un ensemble de réglementations générales et locales en matière de confidentialité et de sécurité des données (certaines spécifiques au secteur bancaire, d’autres applicables à tous les secteurs). Par exemple, le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE, d’une portée très large, impose aux banques (ainsi qu’à toute entreprise) de savoir quelles données à caractère personnel elles détiennent, pourquoi elles les détiennent, dans quelle mesure elles sont exactes et comment elles les protègent.
Aux États-Unis, certains États disposent d’une législation spécifique relative aux banques et aux données. Dans l’État de New York, la réglementation en matière de cybersécurité (23 NYCRR Part 500)6 impose aux banques et aux compagnies d’assurance opérant dans cet État de mettre en œuvre des mesures de sécurité strictes et de procéder à des évaluations des risques. La loi exige également des contrôles d’accès, des inventaires des actifs précisant la propriété et la classification des données, des politiques de conservation ainsi que des plans de réponse aux incidents.
Il arrive que les législations régionales et sectorielles se recoupent de manière complexe. Par exemple, la loi California Consumer Privacy Act (CCPA) régit dans une large mesure la manière dont les entreprises exerçant leurs activités dans cet État, notamment certaines banques, traitent les données à caractère personnel. Dans le même temps, son champ d’application est limité. Ainsi, la loi exempte certaines données personnelles déjà régies par la loi fédérale Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) de 1999.
En résumé, la gouvernance des données conforme aux exigences réglementaires dans le secteur bancaire est soumise à un réseau complexe de réglementations qui s’appliquent à diverses juridictions (internationales, locales) et à différents types de données (données générales sur les clients, données financières).
Malgré plus d’une décennie de législation en la matière, les organismes de réglementation ont fait état d’une mise en conformité lente et de difficultés persistantes en matière de gouvernance des données. De plus en plus, ces organismes publient des guides détaillés et exhaustifs sur la manière dont les banques devraient hiérarchiser et structurer leurs réformes.
En 2024, par exemple, la Banque centrale européenne (BCE) a publié un guide de 20 pages intitulé « Guide relatif à l’efficacité de l’agrégation des données sur les risques et de la notification des risques »7. Ces guides, ainsi que d’autres, vont au-delà des principes abstraits pour proposer des orientations concrètes.
La BCE recommande de commencer par un exercice de priorisation. Une stratégie de gouvernance des données efficace se concentre d’abord sur les données les plus importantes : les rapports sur les risques, les informations financières et les soumissions aux autorités de supervision. Un cadre de gouvernance des données fiable vise à garantir que les éléments de données critiques disposent de propriétaires de données, de normes de qualité et de contrôles clairement définis.
Le CBCB et la BCE soulignent tous deux l’importance de clarifier la propriété des données, c’est-à-dire de déterminer précisément qui est responsable d’un jeu donné. Ces rôles sont souvent répartis entre les fonctions métier et informatiques. De nombreuses entreprises formalisent cet arrangement par le biais d’intendants des données, c’est-à-dire des personnes au sein des unités commerciales chargées de la gestion de la conservation et de la qualité des données (un concept large en soi, qui englobe l’exactitude, l’exhaustivité et l’intégrité des données). En fin de compte, l’objectif est que les entreprises disposent de données de haute qualité pour étayer des décisions éclairées et améliorer la prise de décision.
Une newsletter de 2026 du BCBS souligne que la traçabilité des données, qu’il définit comme « la traçabilité des données depuis leur origine jusqu’à leur utilisation finale », reste un « défi » pour les banques. Le CBCB note que « les systèmes hérités, les environnements de données distribués », pensez aux silos de données, « et la nature dynamique de la traçabilité des données compliquent les efforts des banques pour garantir une traçabilité de bout en bout. Il insiste toutefois sur son importance et souligne que la traçabilité des données présente des avantages commerciaux intrinsèques, notamment une réduction des coûts et une efficacité accrue.8
Les contrôles assurent la cohésion de l’ensemble. Les règles de validation permettent de détecter les erreurs avant qu’elles ne se propagent, tandis que les contrôles d’accès peuvent limiter l’accès aux données aux utilisateurs autorisés, empêchant ainsi tout accès non autorisé. La classification des données permet de garantir que les informations sensibles soient traitées comme telles, tandis que les politiques de conservation et de gestion du cycle de vie régissent la durée de conservation des données et le moment où elles sont supprimées en toute sécurité. Enfin, pour les workflows manuels qui persistent dans les banques, la gouvernance peut mettre en place des processus d’examen et des pistes d’audit jusqu’à ce que l’automatisation les remplace, contribuant ainsi à rationaliser les opérations au fil du temps.
Deux forces façonnent l’orientation future de la gouvernance des données dans le secteur bancaire.
La première est l’IA et l’écosystème qui l’entoure. L’IA et le machine learning sont de plus en plus utilisés dans l’ensemble des opérations bancaires, qu’il s’agisse de détecter les fraudes ou d’évaluer l’expérience client. Dans ce contexte, des défaillances fréquentes en matière de gouvernance pourraient donner lieu, non pas à des violations de données ou à des atteintes à la vie privée, mais à des décisions automatisées ayant des répercussions sur les clients. Il n’est donc pas surprenant que le règlement européen sur l’IA impose de nouvelles exigences en plus des obligations existantes en matière de gouvernance des données pour les cas d’utilisation impliquant une « IA à haut risque ».
La deuxième force est la transition vers les données en temps réel dans la banque numérique. Les données circulent désormais plus rapidement que jamais. Les banques s’orientent vers des paiements plus rapides, des rapports instantanés et une surveillance des risques en direct, si bien que le modèle traditionnel de traitement par lots périodique et de contrôles qualité a posteriori n’est plus adapté pour de nombreux établissements compétitifs. Ainsi, une stratégie de données tournée vers l’avenir pourrait inclure une gouvernance qui valide les données au fur et à mesure de leur circulation, et non pas uniquement une fois qu’elles ont été réceptionnées, ce qui permettrait de garantir à la fois la conformité et l’efficacité opérationnelle.
Il se pourrait que les banques qui considèrent la gouvernance comme un simple exercice de conformité réactif continuent à consacrer des ressources à la résolution des dysfonctionnements. À l’inverse, celles qui la considèrent comme une infrastructure opérationnelle pourraient, à terme, dépenser moins, agir plus rapidement et s’adapter plus facilement aux évolutions à venir.
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1. « Citi fined $400M over risk management, data governance issues », Banking Dive, 2020.
2. « Citi cites human error in accidental 900m transfer », Banking Dive, 2020.
3. « Regulatory Fines Soar », Fintech Global, février 2025.
4. « BCBS 239 », Wikipedia.
5. « BCBS and Decision Making »,McKinsey, 2024.
6. « 23 NYCRR Part 500 (NY DFS Cybersecurity Regulation), » Cornell Law School.
7. « Guide on effective risk data aggregation and risk reporting »,Banking Supervision Europa, mai 2024.
8. « Implementation of the Principles for effective risk data aggregation and risk reporting (BCBS 239 Principles) »,BIS, 6 janvier 2026.