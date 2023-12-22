Qu’est-ce que la responsabilité sociale d’entreprise (RSE) ?

De plus en plus d’entreprises évaluent leur impact environnemental global et s’engagent dans des efforts de RSE visant à protéger les ressources naturelles et à minimiser les incidences de leur activité sur le changement climatique. La RSE encourage la durabilité en entreprise grâce à des pratiques respectueuses de l’environnement, telles que la réduction de la consommation énergétique, l’utilisation de ressources renouvelables et la réduction des déchets.

La responsabilité environnementale repose sur l’élimination des impacts négatifs des opérations (principalement en limitant les activités polluantes), ainsi que sur leur compensation par des actions comme la plantation d’arbres et la participation à des programmes de soutien à la biodiversité.