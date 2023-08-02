Comment l’IA conversationnelle peut transformer le support informatique

Je m’appelle Michael et je suis diplômé de l’Université de New York (NYU). Tout au long de mes études, j’ai occupé de nombreux emplois à temps partiel pour m’aider à couvrir les coûts toujours croissants de la vie et des études à New York. J’ai par exemple travaillé comme monteur vidéo, stagiaires dans des startups, aide à la recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle et occupé de nombreux autres postes. J’ai pu tirer parti de ma passion pour les logiciels et les technologies pour découvrir mes centres d’intérêt dans des domaines variés. Et parmi ces domaines, mon travail au sein d’un service d’assistance informatique a été l’un de mes préférés.
J’ai passé mes deuxième et troisième années à travailler au service d’assistance informatique et au centre d’appel de l’université de New York. Ma tâche consistait à améliorer l’expérience en ligne des étudiants et des professeurs de l’université de New York en résolvant les problèmes techniques qu’ils rencontraient. Le support informatique peut être à la fois difficile et gratifiante. Les techniciens du support peuvent utiliser leur formation en technologie pour trouver des solutions créatives au fur et à mesure que de nouveaux problèmes surviennent. Cependant, j’ai remarqué deux problèmes majeurs dans le processus de support informatique : la répétabilité et la disponibilité.
Ce que je préférais, c’était la résolution créative des problèmes pour trouver de nouvelles solutions techniques. Cependant, mon expérience en matière de dépannage m’a permis de constater que les utilisateurs partageaient généralement des problèmes très communs. Pour cette raison, leurs problèmes n’étaient pas toujours « nouveaux ». Cela signifiait que mon processus de dépannage était parfois très uniforme et répétitif. Cette répétitivité était évidente lorsque les utilisateurs avaient des difficultés à visualiser ou à accéder à certains sites. Ces interactions avec les clients suivaient une séquence de messages « si-alors » consistant à essayer les solutions possibles jusqu’à ce qu’une conclusion soit tirée.
L’une des compétences clés du support informatique est d’avoir la capacité de résoudre les problèmes de manière créative. Cependant, ces tâches semblaient souvent plus algorithmiques ou méthodiques. Elles n’avaient pas la capacité humaine d’inventer une nouvelle solution et, au contraire, mettaient en œuvre un ensemble d’instructions fiable étape par étape jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée. Ce type d’assistance client était un processus qui pouvait certainement être automatisé.
Le manque d’automatisation a également soulevé le problème que l’assistance client numérique était limitée à des heures spécifiées. Étant donné que les étudiants salariés devaient également tenir compte de leur temps de présence en classe, il était difficile d’assurer une disponibilité constante du support informatique. Il en va de même dans le monde de l’entreprise, où de nombreuses entreprises n’offrent un support client qu’entre 9 h et 17 h. Dans mon service d’assistance, cela se traduisait souvent par des retards dans l’aide apportée aux professeurs et aux étudiants et par le fait que le personnel de l’équipe du matin doit traiter un nombre écrasant de tickets datant de la veille. Les employés du service d’assistance ne sont que des êtres humains et fournir un support 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 semblait irréaliste. C’était le cas jusqu’à l’introduction des chatbots IA pour les entreprises dans l’environnement informatique.
IBM watsonx Assistant est une solution SaaS holistique pour créer des expériences conversationnelles basées sur l’IA. Elle utilise le traitement automatique du langage naturel (NLP) pour aider les employés de l’assistance client et soutenir les employés dans leurs processus internes. watsonx Assistant est une solution polyvalente offrant une large gamme de services et peut constituer un outil puissant pour l’automatisation informatique.
Cette solution de chatbot omnicanal offre un support client en temps réel, cohérent et précis, le tout 24 h/24, 7 j/7. Le support client n’est plus limité à des heures de 9 heures à 17 heures, et les professionnels de l’informatique ne sont plus liés par des tâches répétitives ou banales. Les clients bénéficient du même service fiable qu’ils attendent d’un support informatique traditionnel, tout en laissant aux professionnels de l’informatique la possibilité de se consacrer à des aspects plus créatifs ou plus intéressants de leur travail.
watsonx Assistant se connecte de façon fluide aux plateformes de données des clients, permettant de comprendre les attentes des clients en s’appuyant sur les données. L’intégration de ces canaux numériques facilite la personnalisation des expériences client, tout en maintenant la cohérence de la satisfaction client.
watsonx Assistant est un outil puissant et évolutif qui révolutionne le service client numérique, tout en améliorant la productivité des employés. Par exemple, le géant de l’énergie verte ENN Group Co. utilise watsonx Assistant pour son équipe de 50 000 employés afin de rationaliser le processus de demande de service informatique. Grâce à watsonx Assistant, ENN augmente considérablement l’efficacité de l’entreprise, tout en améliorant sensiblement l’expérience client. L’utilisation de chatbots alimentés par l’IA réduit le temps de réponse et accélère le processus de support pour les clients et les employés grâce à une messagerie simplifiée. En automatisant 2 000 à 3 000 tâches par jour, ENN a constaté une augmentation de la productivité des employés de 60 %. Ce processus est accéléré grâce à la messagerie en temps réel et à la fonctionnalité d’en libre-service.
Li Qiang, responsable des plateformes informatiques chez ENN Group Co. Ltd déclare : « Notre plateforme d’automatisation de l’IA fournit aux employés des compétences personnalisées en matière d’IA, les aide à effectuer leurs tâches quotidiennes, les libère des tâches quotidiennes répétitives et laisse libre cours à leur créativité et à leur imagination. » Cette automatisation permet aux employés de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, ce qui stimule la croissance et l’innovation.
watsonx Assistant est utile dans divers secteurs d’activité et pour les petites, moyennes et grandes entreprises. Son intégration dans différentes entreprises s’est avérée très réussie, transformant les expériences client et rationalisant les processus de support informatique. La mise en œuvre de watsonx Assistant est susceptible de révolutionner le secteur informatique, tout en offrant un potentiel d’application pour de nombreux autres secteurs commerciaux.
