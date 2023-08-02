Comment l’IA conversationnelle peut transformer le support informatique

Ce que je préférais, c’était la résolution créative des problèmes pour trouver de nouvelles solutions techniques. Cependant, mon expérience en matière de dépannage m’a permis de constater que les utilisateurs partageaient généralement des problèmes très communs. Pour cette raison, leurs problèmes n’étaient pas toujours « nouveaux ». Cela signifiait que mon processus de dépannage était parfois très uniforme et répétitif. Cette répétitivité était évidente lorsque les utilisateurs avaient des difficultés à visualiser ou à accéder à certains sites. Ces interactions avec les clients suivaient une séquence de messages « si-alors » consistant à essayer les solutions possibles jusqu’à ce qu’une conclusion soit tirée.

L’une des compétences clés du support informatique est d’avoir la capacité de résoudre les problèmes de manière créative. Cependant, ces tâches semblaient souvent plus algorithmiques ou méthodiques. Elles n’avaient pas la capacité humaine d’inventer une nouvelle solution et, au contraire, mettaient en œuvre un ensemble d’instructions fiable étape par étape jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée. Ce type d’assistance client était un processus qui pouvait certainement être automatisé.

Le manque d’automatisation a également soulevé le problème que l’assistance client numérique était limitée à des heures spécifiées. Étant donné que les étudiants salariés devaient également tenir compte de leur temps de présence en classe, il était difficile d’assurer une disponibilité constante du support informatique. Il en va de même dans le monde de l’entreprise, où de nombreuses entreprises n’offrent un support client qu’entre 9 h et 17 h. Dans mon service d’assistance, cela se traduisait souvent par des retards dans l’aide apportée aux professeurs et aux étudiants et par le fait que le personnel de l’équipe du matin doit traiter un nombre écrasant de tickets datant de la veille. Les employés du service d’assistance ne sont que des êtres humains et fournir un support 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 semblait irréaliste. C’était le cas jusqu’à l’introduction des chatbots IA pour les entreprises dans l’environnement informatique.