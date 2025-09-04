IA conversationnelle pour le service client

L’IA conversationnelle est un outil d’intelligence artificielle (IA) moderne conçu pour comprendre le langage humain et interagir avec les clients sur différents canaux de communication.
Les équipes du service client utilisent cette technologie pour améliorer la communication et offrir aux clients une assistance en temps réel, 24 heures sur 24. Elle associe traitement automatique du langage naturel (TAL) et machine learning (ML) pour analyser le langage humain et formuler des réponses à l’instar d’un humain. Grâce à cette technologie alimentée par l’IA, les centres de contact peuvent déléguer les requêtes simples et résoudre les problèmes de façon à améliorer l’expérience client.
L’IA conversationnelle s’inscrit dans une tendance croissante en faveur d’un service client piloté par l’IA1. D’ici 2027, les dirigeants prévoient l’adoption généralisée d’une automatisation 100 % autonome, selon un rapport publié récemment par l’IBM Institute for Business Value. Les dirigeants sondés anticipent une hausse de 53 % de l’utilisation de l’IA pour offrir un libre-service personnalisé aux clients, et une amélioration de 47 % du taux de résolution des appels en libre-service d’ici 2027.
Cette technologie d’IA conversationnelle comprend les chatbots, les assistants virtuels, les assistants IA, les agents IA, l’automatisation et l’IA générative. Grâce à ces capacités, les agents humains peuvent se concentrer sur les requêtes plus complexes et laisser l’IA conversationnelle traiter les demandes courantes des clients2. Cette immédiateté stimule l’interaction client et permet aux équipes du service client de travailler plus efficacement que jamais.
L’IA conversationnelle s’appuie sur des technologies telles que le TAL, le ML et les grands modèles de langage (LLM) pour transposer les échanges humains en langage compréhensible par les machines. Ensuite, l’outil formule une réponse en s’appuyant sur les informations qui lui sont fournies par une base de connaissances donnée.
Il est important de noter que tous les outils d’IA conversationnelle ne se valent pas. Les plus efficaces et les plus performants sont entraînés sur des milliards d’interactions client3. Si elle est correctement entraînée, la technologie détecte les besoins des clients et améliore leur satisfaction. En outre, elle permet d’optimiser les workflows au sein des centres de contact et d’améliorer la qualité des services en général. Les logiciels d’IA conversationnelle ne cessent d’évoluer, puisqu’ils apprennent en permanence de chaque interaction.
TAL : cette technologie permet aux ordinateurs et aux appareils numériques de reconnaître, d’interpréter et de comprendre le langage humain. Elle comporte deux sous-catégories : la compréhension du langage naturel (NLU) et la génération automatique de texte en langage naturel (GAT). Ces outils saisissent le sens du texte, puis le convertissent pour obtenir un format compréhensible pour les humains.
ML : cette technologie utilise des algorithmes entraînés sur des jeux de données pour permettre aux ordinateurs d’imiter la façon dont les humains apprennent.
Prenons l’exemple d’un client qui saisit une requête textuelle sur l'interface logicielle d’IA conversationnelle (application). Le TAL analyse l’intention de l’utilisateur et génère une réponse en s’appuyant sur les milliards d’interactions à partir desquels il a été construit. Au fil du temps, la composante ML de l’IA conversationnelle améliore les réponses apportées aux demandes des clients pour les rendre plus précises de bout en bout.
Les plateformes d’IA conversationnelle assurent un ton cohérent, quels que soient le client et sa demande. Cette fonctionnalité garantit un service uniforme et la même attention pour tous.
La capacité des assistants et des agents IA à traiter de gros volumes de demandes contribue à améliorer l’efficacité des agents et, implicitement, le score de satisfaction client (CSAT). Ce dernier est un indicateur clé calculé à partir des enquêtes menées auprès des clients pour déterminer leur niveau de satisfaction à l’égard d’un service ou d’un produit. Les outils conversationnels alimentés par l’IA permettent également d’améliorer le taux de résolution et d’écourter l’attente des clients.
Grâce à l’IA conversationnelle, les clients peuvent obtenir de l’aide dans plusieurs langues. Elle permet donc de rationaliser l’interaction client et d’assurer un service équitable. C’est comme si l’on avait une équipe d’assistance présente dans le monde entier, disponible pour répondre aux clients à tout moment par écrit, par SMS, sur une application, sur les réseaux sociaux et en ligne.
L’un des principaux avantages de l’IA conversationnelle, c’est qu’elle n’exige ni entraînement ni configuration. Une fois le logiciel installé, il suffit de le relier au contenu ou à la base de connaissances de l’entreprise pour absorber toutes les données client. Ce processus est comparable à l’intégration du système de gestion de la relation client (CRM), des plateformes de commerce électronique et d’autres outils utilisés par l’entreprise.
L’un des principaux objectifs de l’IA conversationnelle est de fournir un support client qui soit aussi humain que possible, à l’instar d’un vrai agent. Les clients doivent pouvoir interagir avec les solutions d’IA conversationnelle sans se dire que les conseils proviennent d’un robot.
Grâce à l’IA conversationnelle, les clients peuvent interagir avec l’entreprise sur plusieurs canaux, soit sur une interface en libre-service comme les smartphones, soit sur les bornes d’information présentes dans le magasin. Grâce à cette intégration omnicanale, la technologie de l’IA peut être appliquée à d’autres canaux comme la vente et le marketing.
Il existe différents types d’IA conversationnelle. Le modèle tarifaire et les fonctionnalités varient en fonction de la technologie d’IA choisie par l’entreprise et de ses cas d’utilisation.
Le choix du logiciel d’IA conversationnelle dépend des objectifs de l’entreprise. Un type basé sur des règles répondra aux besoins les plus simples. Plus complexes, les logiciels d’IA générative répondent aux besoins de personnalisation et de créativité. Les deux peuvent être utilisés dans le cadre d’une approche hybride, qui combine les points forts de chacun pour gérer les interactions avec les utilisateurs.
Les chatbots IA modernes s’appuient désormais sur le NLU pour comprendre la signification des entrées utilisateur ouvertes, même en cas d’erreurs typographiques ou de problèmes de traduction. Les outils d’IA avancés associent ensuite cette signification à « l’intention » de l’utilisateur et utilisent l’IA conversationnelle pour formuler une réponse appropriée.
Un chatbot est un programme informatique conçu pour tenir une conversation avec l’utilisateur final à l’instar d’un humain, grâce à la technologie des agents virtuels (VAT). Les chatbots traditionnels aident les clients à trouver rapidement une réponse et les orientent vers le service le plus compétent pour traiter leur demande. Les chatbots traditionnels ont des fonctions limitées et sont basés sur des règles.
Grâce au traitement automatique du langage, les systèmes peuvent répondre aux commandes vocales intégrées à divers appareils. Parmi les exemples, citons Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Siri, tous compatibles avec les smartphones, les haut-parleurs, les systèmes automobiles et les écouteurs.
Les agents IA, ou encore les assistants virtuels, accomplissent les tâches de manière autonome, en concevant des workflows à l’aide des outils disponibles, bien au-delà du TAL. Les agents peuvent résoudre des problèmes, interagir avec les environnements externes et réaliser des actions. Les agents IA sont capables de gérer la nature imprévisible des conversations avec les clients et de répondre à des questions autres que celles fréquemment posées (FAQ).
Il s’agit d’un système téléphonique automatisé qui permet aux appelants d’échanger des informations ou de faire une demande à l’aide d’entrées vocales ou d’un menu. L’IA conversationnelle améliore ce système en identifiant la raison pour laquelle la personne appelle le centre de contact et en facilitant le traitement de la demande.
Les récentes innovations en matière de reconnaissance d’images par l’IA ont permis l’essor d’une nouvelle technologie d’application d’appareil photo. Cette dernière utilise l’IA pour capter des signaux non verbaux (par exemple, la langue des signes), afin de les associer aux données des modèles de langage. Cela permet aux entreprises d’assister les clients souffrant de perte auditive ou d’autres affections.
Les cas d’utilisation de l’IA conversationnelle pour le service client sont nombreux. Comme principaux exemples, citons les secteurs de la banque, de la santé et des télécommunications.
Les banques traitent quotidiennement un nombre impressionnant de requêtes, du solde de compte à la détection des fraudes en passant par l’historique des transactions et les demandes de prêt. L’IA conversationnelle permet de gérer ces volumes élevés et de répondre à toute heure aux clients. Le client bancaire attend une expérience personnalisée. L’IA conversationnelle permet de personnaliser l’offre de services en fonction de l’historique des transactions du client ou de lui recommander des produits financiers adaptés à ses besoins.
L’équipe financière d’IBM a utilisé IBM watsonx Orchestrate et IBM Apptio Enterprise Business Management (EBM) pour répondre aux défis liés à la saisie manuelle des journaux. Les équipes financière et Jobotx d’IBM ont défini ensemble les étapes manuelles répétitives de saisie de journal pour l’assistant watsonx Orchestrate. Elles ont choisi watsonx Orchestrate pour rationaliser les opérations, prendre des décisions éclairées grâce aux informations fournies par l’IA et stimuler la croissance dans un environnement sécurisé et évolutif.
Les patients souhaitent recevoir une réponse rapide, qu’il s’agisse d’un problème de santé courant, d’un rappel de traitement médicamenteux, de prendre rendez-vous et d’un besoin de conseils médicaux. Les chatbots IA fournissent ces services 24 heures sur 24. Ils garantissent donc que les patients reçoivent une assistance prompte, même en dehors des horaires d’ouverture.
Les capacités d’IA conversationnelle peuvent également être utilisées pour gérer les dossiers médicaux, planifier le suivi et rappeler aux patients les actes de prévention, afin d’améliorer leur expérience et leur guérison. En automatisant ces tâches, les professionnels de santé peuvent se concentrer sur les besoins plus complexes des patients, afin d’améliorer la qualité des soins.
Humana, l’un des plus grands assureurs aux États-Unis, a choisi IBM® Watson pour mettre à jour son système SVI. La société, qui propose divers types de couverture (complémentaire Medicare, santé, dentaire, optique et pharmacie),a collaboré avec IBM pour développer un assistant conversationnel capable de rationaliser les appels du personnel administratif.
Le secteur des télécommunications traite de nombreuses demandes client : informations sur les forfaits, paiement des factures, dépannage des services et support technique. Grâce aux chatbots alimentés par l’IA, les clients obtiennent une réponse instantanée et bénéficient d’un traitement en temps réel de leurs requêtes. L’IA conversationnelle aide également les entreprises à interagir avec leurs clients de manière proactive. En leur envoyant des offres personnalisées, des alertes liées à l’utilisation et des mises à niveau de service, elles améliorent l’engagement client.
L’utilisation de l’IA par les fournisseurs de services de communication (CSP) devrait exploser, selon un rapport de l’IBM Institute of Business Value. En partenariat avec GSMA Intelligence, IBM a mené une étude auprès de 750 dirigeants de réseaux internationaux. Les données indiquent que les CSP s’attendent à une augmentation de l’IA traditionnelle de 16 %, et de l’IA générative de près de 19 %.
La mise en œuvre des stratégies d’IA conversationnelle commence bien avant le choix de la plateforme et des outils. Tout d’abord, l’entreprise doit déterminer ce qu’elle souhaite obtenir à l’aide de cette technologie. Par exemple, si elle souhaite automatiser l’expérience client, elle doit clairement identifier ses objectifs et les problèmes qu’elle cherche à résoudre.
Prenons l’exemple d’une entreprise qui souhaite réduire ses coûts opérationnels et n’employer que les agents humains dont elle dispose actuellement. Un agent IA capable d’accélérer le traitement des questions simples est probablement le meilleur type d’IA conversationnelle à mettre en œuvre.
Parallèlement à la première étape, les données sont analysées pour garantir que l’entreprise prend des décisions éclairées quant aux domaines d’application de l’IA conversationnelle. Il s’agit notamment de traiter les questions nombreuses ou répétitives, qui mobilisent inutilement les ressources. Les données sont exploitées pour évaluer les workflows actuels et identifier l’outil d’IA conversationnelle capable d’améliorer tant l’expérience du client que celle de l’agent humain.
En s’appuyant sur l’étape ci-dessus, l’entreprise devra examiner en détail l’infrastructure existante et les canaux de communication utilisés actuellement. Elle recherchera des outils d’IA conversationnelle faciles à intégrer aux systèmes et logiciels actuels. Une fois les systèmes actuels évalués, la prochaine étape consiste à obtenir l’adhésion des parties prenantes au projet.
Une fois l’adhésion obtenue à l’échelle de l’entreprise, l’étape suivante consiste à déterminer le coût de mise en œuvre et de déploiement. Les petites entreprises peuvent opter pour un logiciel no-code, prêt à l’emploi. Les grandes entreprises disposant d’un budget plus important peuvent se tourner vers un logiciel adaptable à leurs besoins métier. Ce processus peut prendre plus de temps et nécessiter plus de ressources.
L’adoption d’un logiciel d’IA conversationnelle est une décision importante pour l’entreprise. C’est pourquoi il est important de choisir le bon fournisseur de plateforme, qui offre une évolutivité éprouvée et une mise en œuvre simple. L’entreprise doit bien comprendre les délais de mise en œuvre et déterminer s’ils correspondent ou non à ses besoins. La plateforme doit également mettre l’accent sur la protection de la vie privée des utilisateurs et la sécurité des données. Parmi les fournisseurs, citons IBM, Salesforce, Oracle, Zendesk et Amazon.
Une fois le logiciel d’IA conversationnelle mis en œuvre, il est essentiel de recueillir données et feedback client pour en évaluer la performance. Le feedback est important tant pour l’entreprise que pour le client ; apporter les ajustements nécessaires permettra d’améliorer l’expérience client pour chaque partie impliquée.
Veiller à ce que le système d’IA communique de manière claire et concise. Les utilisateurs doivent facilement comprendre les réponses fournies par l’IA.
Personnaliser l’interaction autant que possible. Appeler le client par son nom, évoquer ses interactions antérieures et proposer des solutions répondant à ses besoins ou à ses problèmes.
Ne pas attendre que les utilisateurs initient le contact. Prendre les devants en leur envoyant actualités, rappels ou conseils utiles en fonction de leur comportement ou de leurs préférences.
Lorsqu’une requête dépasse les capacités de l’IA, assurer une transition sans heurts vers un agent humain. Le transfert doit être fluide, accompagné du contexte exact de la conversation.
Associer feedback et nouvelles données pour mettre à jour et entraîner régulièrement le système d’IA. Ce processus permet d’améliorer la précision, de mieux comprendre l’intention de l’utilisateur et d’affiner les réponses au fil du temps.
