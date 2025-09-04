IA conversationnelle pour le service client

L’IA conversationnelle s’appuie sur des technologies telles que le TAL, le ML et les grands modèles de langage (LLM) pour transposer les échanges humains en langage compréhensible par les machines. Ensuite, l’outil formule une réponse en s’appuyant sur les informations qui lui sont fournies par une base de connaissances donnée.

Il est important de noter que tous les outils d’IA conversationnelle ne se valent pas. Les plus efficaces et les plus performants sont entraînés sur des milliards d’interactions client3. Si elle est correctement entraînée, la technologie détecte les besoins des clients et améliore leur satisfaction. En outre, elle permet d’optimiser les workflows au sein des centres de contact et d’améliorer la qualité des services en général. Les logiciels d’IA conversationnelle ne cessent d’évoluer, puisqu’ils apprennent en permanence de chaque interaction.

TAL : cette technologie permet aux ordinateurs et aux appareils numériques de reconnaître, d’interpréter et de comprendre le langage humain. Elle comporte deux sous-catégories : la compréhension du langage naturel (NLU) et la génération automatique de texte en langage naturel (GAT). Ces outils saisissent le sens du texte, puis le convertissent pour obtenir un format compréhensible pour les humains.

ML : cette technologie utilise des algorithmes entraînés sur des jeux de données pour permettre aux ordinateurs d’imiter la façon dont les humains apprennent.

Prenons l’exemple d’un client qui saisit une requête textuelle sur l'interface logicielle d’IA conversationnelle (application). Le TAL analyse l’intention de l’utilisateur et génère une réponse en s’appuyant sur les milliards d’interactions à partir desquels il a été construit. Au fil du temps, la composante ML de l’IA conversationnelle améliore les réponses apportées aux demandes des clients pour les rendre plus précises de bout en bout.