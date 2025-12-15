Qu’est-ce que la GMAO pour la fabrication ?

Un système informatisé de gestion de la maintenance (CMMS) est une solution logicielle qui aide les entreprises à automatiser certains aspects de leurs maintenance, à documenter l'activité et à améliorer les workflows. Dans le secteur manufacturier, les solutions CMMS peuvent transformer des processus de maintenance réactive obsolètes en processus modernes proactifs et préventifs.
Avant l’adoption généralisée des logiciels CMMS, les responsables de maintenance dépendaient d’outils manuels pour gérer les activités de maintenance. Dans le secteur de la fabrication, les nouvelles technologies rendant les installations et les systèmes plus complexes, ces méthodes devenaient inefficaces et obsolètes. Aujourd’hui, les plateformes CMMS hautement autonomes peuvent effectuer elles-mêmes des tâches de maintenance sophistiquées et tenir des registres détaillés des réparations et améliorations des actifs.
Le marché mondial des solutions CMMS, notamment dans le secteur manufacturier, connaît une croissance rapide. Selon un rapport récent, elle devrait atteindre 3,5 milliards de dollars d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de près de 10 %. Le secteur manufacturier à lui seul devrait être responsable de 35 % de cette croissance1.
Dans l'industrie manufacturière, les temps d’arrêt des actifs peuvent entraîner des perturbations coûteuses. Les plateformes CMMS modernes fonctionnent comme des centres de maintenance centralisés, aidant les entreprises à augmenter la disponibilité des actifs en intégrant de nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique (ML) et l’Internet des objets (IoT).
Grâce à l’ingestion et au suivi des données en temps réel collectées à partir des capteurs IdO, les plateformes de GMAO aident les équipes de maintenance à optimiser les aspects critiques de leurs workflows de maintenance. Voici un aperçu plus détaillé des capacités de base des solutions de GMAO et de la manière dont elles s’appliquent spécifiquement aux besoins du secteur de la fabrication.
Les outils CMMS aident les équipes de maintenance des secteurs manufacturiers à évoluer de pratiques de maintenance réactive inefficaces vers des pratiques prédictives plus modernes et efficaces.
Une plateforme CMMS moderne peut programmer automatiquement la maintenance en se basant sur les données en temps réel qu’elle collecte à partir des capteurs IdO et planifier de manière proactive la réparation ou le remplacement des pièces avant qu’elles ne tombent en panne. Cette approche, connue sous le nom de maintenance prédictive, permet d'éviter les pannes coûteuses et les temps d'arrêt imprévus et de prolonger le cycle de vie des équipements de fabrication.
Le logiciel CMMS automatise les aspects critiques de la gestion des ordres de travail qui ont été réalisés manuellement par le passé, tels que l’attribution des techniciens, la commande de pièces et la documentation des travaux de maintenance réalisés.
Une plateforme de GMAO pour la fabrication peut suivre chaque tâche de maintenance et conserver un historique de maintenance complet pour chaque actif de son système. Cette fonctionnalité garantit une documentation rigoureuse conforme aux exigences de garantie et aux normes d’audit.
Les solutions de GMAO aident les responsables d’approvisionnement dans le secteur manufacturier à gérer plus efficacement leur stock de pièces détachées.
Les plateformes CMMS peuvent être programmées pour commander automatiquement les articles lorsque les stocks sont faibles et pour anticiper les pénuries de pièces avant la maintenance planifiée. La GMAO pour la fabrication aide les équipes de gestion des stocks à réduire les pénuries de pièces, à accroître les économies de coûts et à éliminer les erreurs humaines.
Les systèmes logiciels CMMS modernes aident les équipes de production à surveiller en temps réel tous les aspects de la performance des actifs.
Les plateformes logicielles CMMS sont équipées de tableaux de bord de pointe qui visualisent les indicateurs clés de performance (KPI) tels que la disponibilité des temps d’exploitation, les temps d’arrêt et l’usure. Cette capacité permet aux équipes de suivre les performances des actifs et de repérer des opportunités d’amélioration.
Les solutions de GMAO modernes sont des systèmes de maintenance centralisés, intuitifs et basés sur les données, qui rationalisent et automatisent un large éventail de tâches de maintenance.
Souvent, ces plateformes peuvent être connectées à d’autres systèmes comme des suites de gestion d’actifs ou des logiciels de gestion assistée des installations par ordinateur. Cette approche offre aux responsables de maintenance une vision unifiée de la performance et de la maintenance de tous leurs actifs.
Le secteur de la fabrication dépend des outils de GMAO pour assurer la maintenance de ses actifs les plus précieux. De l'automatisation pour accroître l'efficacité, aux systèmes de pointe d'IA et d'IdO qui peuvent fonctionner de manière autonome, voici un aperçu des principaux avantages de la GMAO pour la fabrication.
L’une des principales façons dont les outils de GMAO aident à améliorer la maintenance des actifs dans le secteur industriel est de garantir que les actifs sont toujours à un niveau de performance optimal. Ils minimisent aussi autant que possible les temps d’arrêt. En surveillant de près la santé et la performance des actifs et en automatisant les aspects critiques de la planification de la maintenance, les solutions de GMAO modernes réduisent les temps d’arrêt, augmentent les temps de fonctionnement et prolongent les cycles de vie des actifs.
Le logiciel de GMAO peut être configuré pour planifier la maintenance selon les intervalles de temps et les relevés des compteurs, garantissant ainsi la réparation des actifs avant que des pannes et des défaillances d’équipement ne provoquent des arrêts de travail. En s’appuyant sur des dispositifs IdO comme des capteurs attachés à des machines et des pièces de fabrication complexes, les logiciels de GMAO peuvent mesurer des KPI comme les vibrations, les niveaux de fluide, la pression et la température. Le logiciel peut alors alerter les techniciens lorsqu’ils atteignent des niveaux dangereux.
Une plateforme de GMAO solide et bien mise en œuvre peut aider une équipe chargée des opérations de fabrication à passer d'une approche manuelle obsolète à une approche plus efficace et moderne utilisant les nouvelles technologies. Les responsables d’installation, par exemple, utilisent le logiciel CMMS pour prévoir à l’avance les besoins de maintenance et planifier la maintenance à un moment qui ne perturbera pas la chaîne de production.
Les solutions CMMS sont critiques pour aider les entreprises manufacturières à atteindre leurs objectifs de transformation numérique. Selon un rapport récent, 57 % des responsables de la maintenance dans l'industrie manufacturière continuent de faire fonctionner les actifs jusqu'à leur défaillance avant de les réparer, une approche coûteuse et risquée connue sous le nom de maintenance jusqu'à la défaillance. 2 Les solutions CMMS modernes aident les gestionnaires à abandonner les pratiques de maintenance corrective et leur permettent de réparer et de remplacer les actifs de manière plus stratégique.
Les plateformes de GMAO pour l'industrie manufacturière aident les gestionnaires d'installations et les équipes de maintenance à réduire les coûts de plusieurs manières importantes. Les données IdO en temps réel provenant de capteurs attachés à des systèmes de fabrication complexes surveillent en permanence l'état des actifs, réduisant ainsi la probabilité de pannes coûteuses et inattendues. Les outils de GMAO permettent également de prolonger le cycle de vie des actifs afin qu’ils fonctionnent à des niveaux de pointe plus longtemps et n’aient pas besoin d’être remplacés aussi souvent.
En plus d’améliorer la performance des actifs et la santé globale, les plateformes CMMS aident les équipes de maintenance à réduire les coûts en rendant les processus et les workflows plus efficaces. En automatisant des tâches qui nécessitaient auparavant une entrée manuelle (par exemple, la tenue de registres, l’attribution des ordres de travail et la gestion des inventaires), les outils CMMS permettent aux équipes de maintenance d’utiliser les ressources plus efficacement.
Un autre aspect des opérations de maintenance que les outils de GMAO modernes améliorent est la pratique rigoureuse et souvent coûteuse de la conformité réglementaire. Les organisations manufacturières qui opèrent sur plusieurs territoires sont confrontées à d’importants obstacles pour se conformer aux lois de plusieurs pays ou régions.
Les plateformes de GMAO automatisent cette tâche, souvent via l’intégration d’un système de gestion de la conformité (CMS). Le CMS tient des registres détaillés de l’entretien des actifs et veille à ce que les pratiques et procédures respectent les lois et exigences pertinentes.
L'industrie manufacturière montre une forte demande pour les plateformes CMMS qui intègrent des capacités de conformité. Cette demande est due aux nombreuses réglementations auxquelles elle est confrontée en matière de sécurité des travailleurs et d'assurance qualité (AQ). La GMAO et le CMS pour les outils de fabrication aident les équipes à assurer la sécurité des travailleurs, à garantir la qualité des produits et à réduire le risque d’amendes coûteuses en raison de violations.
Les secteurs qui dépendent de la technologie CMMS s’éloignent de plus en plus des systèmes locaux coûteux, inflexibles et vers des solutions cloud hautement évolutives, plus efficaces et rentables.
Cette tendance touche également le secteur manufacturier. De nombreuses entreprises manufacturières retirent leur infrastructure sur site au profit de plateformes de GMAO basées sur le cloud qui peuvent être retardées et mises à jour sous forme de solutions SaaS.
Les outils de GMAO basés sur le cloud présentent de nombreux avantages pour les entreprises manufacturières. Les techniciens de terrain peuvent accéder aux mêmes données sur leurs appareils mobiles que les responsables des installations sur site ; ils peuvent suivre, modifier et émettre des demandes de travail, le tout depuis leur téléphone.
Les solutions de GMAO basées sur le cloud sont également plus accessibles et évolutives pour les petites entreprises, ce qui réduit l’investissement initial nécessaire pour déployer une solution de GMAO.
De la gestion d’usines automobiles tentaculaires dotées de systèmes d’IA autonomes de pointe, à la capacité des mécaniciens à effectuer des réparations en suivant les instructions sur leur téléphone, voici cinq études de cas pour les plateformes CMMS dans la fabrication.
1. Maintenance prédictive pour les usines de pièces automobiles : les fabricants de voitures et de pièces automobiles exploitent souvent de grandes usines de fabrication avec des machines complexes et bien ajustées qui tombent fréquemment en panne. Les temps d'arrêt peuvent être coûteux et le travail manuel est à la fois chronophage et inefficace. Les solutions CMMS dotées de capacités de maintenance prédictive détectent lorsque les machines ne fonctionnent pas correctement et créent automatiquement un ordre de travail pour les réparer, augmentant ainsi les performances et prolongeant la durée de vie globale.
2. Planification de la maintenance préventive dans la fabrication de produits pharmaceutiques : comme l’industrie automobile, les entreprises pharmaceutiques dépendent de grandes usines de production dotées de machines complexes pour fonctionner. Dans le secteur pharmaceutique, l'abandon des réparations manuelles et sujettes aux erreurs au profit d'une maintenance proactive pouvant être programmée à l'avance est un facteur de transformation. Les solutions de GMAO aident les équipes de maintenance des sociétés pharmaceutiques à planifier la maintenance préventive de manière proactive, afin que les systèmes ne subissent pas de pannes coûteuses pendant la production.
3. Planification de la maintenance pour les opérations de maintenance complexes : les plateformes logicielles de gestion de la maintenance aident les équipes de maintenance de production à coordonner les tâches de maintenance, les listes de contrôle et les stocks de pièces sur plusieurs sites. Les outils de GMAO basés sur le cloud permettent cette pratique en permettant l’accès sur un appareil mobile depuis n’importe où. Il améliore la coordination entre les équipes de maintenance, augmente le temps de fonctionnement des actifs et permet d’optimiser les chaînes d’approvisionnement en pièces complexes.
4. Alignement accru entre départements : les solutions CMMS s’intègrent facilement à d’autres outils de planification des ressources d’entreprise (ERP), ce qui en fait un outil essentiel pour aligner les budgets entre plusieurs départements. Par exemple, avec une suite GMAO/ERP entièrement intégrée, l'équipe responsable des rapports financiers d'une grande usine de fabrication peut suivre les coûts de maintenance en temps réel. Cette approche améliore la prise de décision basée sur les données et réduit la dépendance aux tâches manuelles.
5. Amélioration de la sécurité des travailleurs dans les grandes usines de fabrication : une GMAO conçue pour répondre aux besoins de maintenance d’une grande usine complexe peut contribuer à améliorer la sécurité des travailleurs de plusieurs manières importantes. En établissant des systèmes organisés, transparents et proactifs que les travailleurs peuvent suivre pour entretenir les équipements en toute sécurité, une GMAO contribue à réduire le nombre et la gravité des accidents du travail.De même, dans les environnements à haut risque où des produits chimiques, de l’électricité et des machines sont utilisés dans la même zone, une GMAO peut automatiser des tâches manuelles qui seraient autrement dangereuses. Elle planifie également une maintenance préventive afin d’éviter que les pièces ne s’usent et ne se cassent pendant les opérations.
La technologie GMAO a suivi de près les trajectoires de l'IA, du ML et de l'IoT, et de nouvelles fonctionnalités apparaissent lorsque ces technologies font leur apparition.
Par exemple, l'introduction de ChatGPT et d'autres plateformes d'IA générative en 2022 a correspondu à une vague de nouveaux développements dans les capacités de GMAO. Ces avancées comprenaient l'automatisation des ordres de travail, l'analyse de cause racine et les conseils interactifs de maintenance.
Voici un aperçu plus détaillé de trois domaines dans lesquels l’IA, l’apprentissage automatique et l’IdO continuent de se développer et d’influencer le développement des plateformes de GMAO.
Les plateformes de GMAO dotées de capacités de collecte et d’analyse de données en temps réel sont au cœur de ce que les leaders technologiques ont appelé la fabrication intelligente ou Industrie 4.0. L’Industrie 4.0 représente l’idée que les processus de fabrication subissent un changement monumental en raison de l’introduction de nouvelles technologies.
Les plateformes de GMAO, avec leurs capacités de collecte et d’analyse de données IdO en temps réel, continuent de servir de base à l’Industrie 4.0. Elles utilisent des milliers de capteurs IdO connectés à l’internet qui partagent et analysent en permanence des données afin d’optimiser les processus, d’améliorer les performances des actifs et d’accroître l’efficacité opérationnelle.
La réalité augmentée (AR), l'intégration en temps réel d'informations numériques dans l'environnement de l'utilisateur, a un impact considérable sur la façon dont les techniciens réparent les machines complexes et coûteuses dont dépendent les usines de fabrication.
Grâce à la technologie AR, les techniciens des usines de fabrication d'aujourd'hui peuvent suivre les instructions relatives aux demandes de maintenance qu'ils traitent en temps réel à l'aide d'un appareil mobile. À mesure que la technologie se développe et que le passage à la GMAO basée sur le cloud devient plus large, on peut s’attendre à ce que les outils de GMAO en réalité augmentée deviennent de plus en plus sophistiqués.
Traditionnellement, l’un des obstacles à l’entrée les plus réticents à l’entrée dans les solutions de GMAO est la tarification. Les entreprises plus petites n'ont tout simplement pas les moyens d'investir dans l'infrastructure sur site nécessaire pour lancer leurs propres solutions de GMAO.
La GMAO basée sur le cloud a tout changé, permettant aux petites et moyennes entreprises du secteur manufacturier de tirer parti des mêmes plateformes de GMAO avancées que certaines des plus grandes entreprises mondiales. Grâce à son faible coût d’entrée, sa grande évolutivité et sa grande flexibilité, les solutions de GMAO basées sur le cloud aident les fabricants de toutes tailles à exploiter les capacités de la GMAO pour répondre à leurs besoins métiers les plus urgents.
