Compte tenu de la complexité de la plupart des déploiements cloud, analyser la performance d’une pile entière d’applications et de services cloud peut s’avérer chronophage et épuiser les ressources internes. Les solutions de surveillance cloud sont conçues pour agréger les données de performance en temps réel, à l’aide d’outils automatisés qui suivent la performance, l’allocation des ressources, la disponibilité du réseau et d’autres indicateurs clés de performance (KPI) importants liés au cloud. Cela fournit aux équipes informatiques visibilité et contrôle sur l’ensemble de leur infrastructure cloud.

Ces outils fournissent des capacités quasi illimitées pour identifier les tendances essentielles dans l’activité des utilisateurs et jouent un rôle clé dans la prévention des temps d’arrêt, des workloads sous-provisionnés et des problèmes de sécurité potentiels.

Voici quelques autres exemples de capacités qu’offrent les logiciels de surveillance cloud :

Surveillance en temps réel, 7 jours sur 7, des machines virtuelles, des services, des bases de données et des applications





Visibilité multicouche sur le comportement des applications, des utilisateurs et des accès aux fichiers dans toutes les applications et tous les services basés sur le cloud





Fonctionnalités avancées de reporting et d’audit pour garantir le respect des normes réglementaires





Intégrations à grande échelle pour surveiller la performance des environnements multicloud et de cloud hybride

Il existe aujourd’hui sur le marché divers outils de surveillance du cloud, chacun étant conçu pour un objectif spécifique. Cependant, la plupart des solutions de surveillance du cloud peuvent être classées dans les catégories suivantes :

Surveillance de sites Web. Toutes les entreprises doivent s’assurer que leurs sites et services Web restent hautement accessibles, optimisés et sécurisés. Les outils de surveillance du cloud permettent d’identifier les pannes matérielles mineures et majeures ainsi que les failles de sécurité afin que les développeurs et les administrateurs puissent prendre des mesures correctives avant que les problèmes n’affectent l’expérience utilisateur.

Surveillance des bases de données. Garantir les performances et la santé de votre système de gestion de bases de données est essentiel à la continuité de vos activités. Les solutions de surveillance du cloud surveillent activement les ressources des bases de données cloud, en suivant les processus, les requêtes et la disponibilité des services afin de garantir la précision et la fiabilité des systèmes de gestion de bases de données, quel que soit le nombre d’instances et leur mode de déploiement.

Analyse des performances des applications (APM). L’APM est un composant essentiel de toute solution de surveillance du cloud et joue un rôle critique dans le bon fonctionnement et l’efficacité de vos applications. L’APM mesure la disponibilité et les performances des applications, fournissant aux équipes de développement les outils dont elles ont besoin pour résoudre rapidement les problèmes dans l’environnement d’une application. Les solutions APM aident les entreprises à améliorer l’expérience utilisateur, à respecter les accords de niveau de service (SLA) des applications et des utilisateurs, à minimiser les temps d’arrêt et à réduire les coûts opérationnels globaux.